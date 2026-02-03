Întoarcere în Evul Mediu: Texas ar putea deveni primul stat din SUA care impune lecturi obligatorii din Biblie în școlile publice

15:30

Circa 40% dintre ucraineni ar fi dispuşi să renunţe la regiunea Donbas dacă Ucraina primeşte garanţii de securitate ferme care să prevină o nouă invazie rusă în viitor, dar o majoritate de 52% resping retragerea trupelor ucrainene din acest teritoriu, potrivit unui sondaj efectuat de Institutul Internaţional de Sociologie de la Kiev, relatează luni agenţia […]