Noi detalii în cazul accidentului mortal de pe DN19, lângă Valea lui Mihai. Victima, un fost primar și deputat UDMR de Bihor
Gândul, 3 februarie 2026 08:50
Apar noi detalii șocante în cazul accidentului mortal produs luni pe DN19, între Tarcea și Valea lui Mihai. Victima este un fost deputat UDMR și fost primar al orașului Valea lui Mihai. Bărbatul de 72 de ani care și-a pierdut viața luni într-un accident rutier grav, produs pe DN19, a fost identificat drept Kovacs Zoltan, […]
Acum 5 minute
09:00
Doi minori români, frați, au fost arestați în Italia. Sunt suspectați că au jefuit, răpit și bătut o persoană # Gândul
Doi minori români, de 16 și 17 ani, frați, au fost arestați și, ulterior, transferați la închisoarea din Torino, Italia. Cei doi sunt suspectați că au jefuit, răpit și bătut o persoană de origine cubaneză. Teroarea a fost filmată, iar imaginile au fost publicate, ulterior, în spațiul online. A fost emis un document pentru arest […]
09:00
Dacia a confirmat că va lansa pe piață un nou model electric, iar printre cele mai importante informații făcute publice se numără cea legată de locul de producție. Ce se știe acum este că viitoarea mașină Dacia nu va fi fabricată în China, cum este cazul cu Spring, ci în Slovenia, după cum scrie PROSPORT. […]
Acum 15 minute
08:50
Acum 30 minute
08:40
Îngheţarea salariilor, limitarea unor sporuri şi restricţionarea angajărilor, decise din timpul guvernului condus de Marcel Ciolacu, în 2024,şi continuate de Ilie Bolojan, în 2025, au coborât cu 0,6 % ponderea din PIB. Obiectivele guvernamentale ţintesc spre o reducere a cheltuielilor cu salariile la 8,3% din PIB, în următorii ani. Lucru care s-ar putea realiza prin […]
Acum o oră
08:30
A vândut droguri pentru a-i pune dinți noi iubitei, dar a ajuns în fața instanței cu sentință definitivă. Povestea unui dealer de stupefiante # Gândul
Doi dealeri de droguri din Iași au primit sentințe definitive, după ce ar fi vândut ani de zile substanțe stupefiante pe străzile din Capitala Moldovei, însă povestea spusă de unul dintre traficanți despre motivele din spatele traficului de droguri pare desprinsă din fimele de comedie americane. Un caz atipic de trafic de droguri, în care […]
08:20
Război în Ucraina, ziua 1.440. Zelenski salută o „dezescaladare” din partea rușilor. „Întărește încrederea în negocieri” # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat marți, 3 februarie 2026, în a 1.440-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Volodimir Zelenski a salutat recentele „măsuri de dezescaladare” luate de Rusia, care „întăresc încrederea” în negocierile de pace. Rușii nu mai atacă infrastructura energetică Săptămâna trecută, Moscova a întrerupt loviturile sale asupra sistemului […]
08:20
Prognoza ANM pentru următoarele 4 săptămâni. Zonele din România în care va fi ger și ar putea să ningă # Gândul
România a fost traversată, în ultimele zile, de un val de aer polar. În mai multe orașe din țară, inclusiv în București, s-au înregistrat precipitații sub formă de ninsoare, precum și temperaturi sub nivelul pragului de îngheț. Luni dimineață, mai multe artere și drumuri principale din țară au devenit un patinoar, după ce zăpada de […]
Acum 2 ore
07:40
Ce se va difuza pe Pro TV, începând cu 9 februarie 2026, în locul emisiunii lui Cătălin Măruță # Gândul
La data de 6 februarie 2026, Cătălin Măruță va susține ultima ediție a emisiunii „La Măruță” la Pro TV. Show-ul care se difuzează după-amiază își „trage cortina”, după 18 ani de activitate. Începând cu data de 9 februarie 2026, în grila TV vor apărea două seriale, de la 14:00 și 15:00. După 18 ani de […]
07:40
Gigi Becali nu îi dă nicio șansă unei rivale la play-off. De cine se teme finanțatorul FCSB # Gândul
Mai sunt șase etape de disputat din sezonul regulat, iar Gigi Becali știe de pe acum cine va juca în play-off. Latifundiarul din Pipera este, din nou, pe cai mari, după ce echipa lui, FCSB, s-a impus în ultima rundă, 1-0 cu Csikszereda, la București, pe Arena Națională. Chiar dacă a câștigat, FCSB nu a […]
07:20
3 Februarie, calendarul zilei: Cătălin Hîldan ar fi împlinit 50 de ani. „Ziua în care muzica a murit” # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 3 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Cătălin Hîldan a fost unul dintre cei mai iubiți fotbaliști din istoria clubului Dinamo București, simbol al devotamentului și al spiritului de luptă. Născut pe 3 februarie 1976, Hîldan a fost căpitanul […]
Acum 4 ore
06:40
Stan: În timp ce Merz ne felicită că dăm energie Ucrainei, aflăm că 2 băieți cu 2 laptopuri puteau să se joace cu prețurile energiei de la noi # Gândul
În ediția de luni, 2 februarie 2026, a emisiunii Marius Tucă Show, analistul Valentin Stan a dezvăluit, cu un ton incisiv, mecanismele de corupție din sectorul energetic românesc . Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Valentin Stan a început discuția făcând referire la declarațiile recente ale lui Bogdan Ivan, Ministru al Energiei. Pe 24 ianuarie, […]
06:30
A trecut o lună de la capturarea lui Nicolas Maduro. Ce s-a ales de Venezuela, țara de baștină a lui Simon Bolivar # Gândul
În urmă cu o lună, pe 3 ianuarie 2026, forțele SUA l-au capturat pe dictatorul Nicolas Maduro direct din patul său în cadrul Operațiunii Absolute Resolve. Trump a dezvăluit că a folosit o armă ultrasonică secretă pentru a le bruia sistemele radar și a le dezactiva sistemele de apărare antiaeriană S-300 cumpărate din Rusia. 150 […]
06:10
Izolați în București, în cel mai bogat sector. Ei sunt locuitorii Capitalei care trăiesc ca în urmă cu 100 de ani. Când ninge, viața devine un coșmar. „Nu avem gaze, apă, și nici transport. Nu există o farmacie, sau un magazin” # Gândul
În 2026, într-o capitală europeană, în sectorul considerat ca fiind cel mai bogat din București, se trăiește ca în urmă cu cel puțin 100 de ani. Este vorba de Cartierul 16 Februarie – Chitila Triaj, acolo unde locuitorii zonei sunt uitați de autorități și sunt practic izolați de civilizație. Nu au gaze, în unele locuri […]
06:10
Valentin Stan: Dacă Rusia are active petroliere în Venezuela, înseamnă că Trump a avut dreptate în Doctrina Monroe # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre ipoteza în care Rusia ar avea active petroliere în Venezuela. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: serviciile secrete daneze spun că mișună pe acolo chinezii și rușii, […]
Acum 6 ore
05:00
Tânărul care a provocat tragedia de la 2 Mai ar fi cheltuit pe droguri aproape 700.000 de euro. Vlad Pascu ar fi luat din casa tatălui său 5 kg de aur # Gândul
Vlad Pascu, tânărul condamnat la 10 ani de închisoare pentru că, în august 2023, a ucis doi tineri în localitatea constănțeană 2 Mai după ce s-a urcat drogat la volan și a intrat cu mașina într-un grup de pietoni, ar fi furat o cantitate uriașă de aur. Acesta ar fi luat metalul prețios chiar de […]
Acum 8 ore
01:50
Trump a îndemnat Europa să fie „foarte precaută” din cauza „problemelor grave legate de migrație și energia verde” # Gândul
Donald Trump a declarat că Europa „ar trebui să fie foarte precaută”, deoarece se află într-o fază critică din cauza „problemelor grave legate de imigrație și energie”. Președintele SUA a răspuns astfel la întrebarea de ce Washingtonul, conform noii Strategii, va oferi un sprijin limitat Europei în domeniul apărării. „Avem relații foarte bune cu Europa. […]
Acum 12 ore
00:50
Donald Trump: Acum negociem cu Iran. Dacă reușim să cădem de acord, va fi minunat. Dacă nu, probabil se vor întâmpla lucruri rele # Gândul
Președintele Trump a dezvăluit că sunt purtate discuții între Washington DC și Teheran, după ce în ultima lună, prezența navelor de luptă ale SUA a crescut. „Discutăm cu Iranul chiar acum, dacă putem găsi o soluție, ar fi minunat. Dacă nu putem, probabil se vor întâmpla lucruri rele. ” Despre Cuba și Columbia Trump a […]
2 februarie 2026
23:30
Valentin Stan: Bolojan ne spune că bugetarii care „nu fac treabă” au contracte beton și „trebuie alergati” # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show din 2 februarie 2026, jurnalistul Valentin Stan a demontat cu ironie răspunsurile prim-ministrului Ilie Bolojan despre eșecul reformelor în companiile de stat. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Discuția, marcată de referințe la „contracte de beton armat”, expune o presupusă structură mafiotă în politica românească, unde directorii ineficienți sunt […]
23:20
Premierul indian Modi i-a mulțumit lui Trump pentru apelul telefonic și pentru reducerea tarifelor la produsele indiene # Gândul
Prim-ministrul indian Narendra Modi i-a mulțumit lui Donald Trump pentru apelul telefonic și pentru reducerea tarifelorla produsele indiene, până la 18%. „A fost minunat să vorbesc astăzi cu prietenul meu drag, președintele Trump. Mă bucur că produsele Made in India vor avea acum o tarifă redusă de 18%. În numele celor 1,4 miliarde de cetățeni […]
23:10
Ilie Bolojan, învins în ședința PNL. Nici măcar schimbarea unor șefi de filială nu a putut face. Toate propunerile i-au picat la vot. A primit, în schimb, un vot de încredere din partea partidului pentru propria funcție # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a primit vot negativ pentru schimbarea șefilor de filiale din PNL, conform informațiilor Gândul de la această oră. Cu toate acestea, a primit votul de încredere pentru a fi premierul României în continuare. „Biroul Politic Național a analizat și propunerea de demitere a conducerii ultimelor zece organizații județene. În urma votului, rezultatul […]
22:40
Ministerul Economiei deblochează normele privind semnătura electronică. Anunțul oficial al ministrului # Gândul
Irineu Darău, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, a anunțat deblocarea normelor privind semnătura electronică şi serviciile de încredere, demers care vizează, în regim de urgenţă, asigurarea predictibilităţii în piaţă şi eliminarea blocajelor birocratice ce au întârziat aplicarea legislaţiei. Totodată, ministerul a declarat că îşi asumă un calendar accelerat pentru adoptarea actelor normative necesare, potrivit […]
22:30
Trump iese la atac în scandalul Epstein: „Nu am fost niciodată pe insula infectată a lui Epstein, în timp ce democrații corupți au fost” # Gândul
Donald Trump a ieșit la atac în scandalul dosarelor publicate despre Jeffrey Epstein. Președintele nu doar că a respins acuzațiile că ar fi vizitat insula lui Epstein sau că ar fi fost chiar prieten cu omul de afaceri condamnat pentru pedofilie și proxenetism, dar l-a amenințat cu procese pe comedianul Trevor Noah din cauza unei […]
22:10
Marius Tucă Show începe marți, 3 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta # Gândul
Invitatul zilei este Victor Ponta, fost premier al României. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:10
A apărut trailerul la filmul „Michael” despre controversatul rege al muzicii pop. Actorul din rolul principal este chiar nepotul regretatului artist # Gândul
Lionsgate a postat un trailer nou pentru filmul „Michael”. Pelicula regizată de Antoine Fuqua va prezenta povestea vieții al controversatului artist Michael Jackson, desemnat „rege al muzicii pop”. „Filmul va spune povestea vieții lui Michael Jackson dincolo de muzică, urmărindu-i călătoria de la descoperirea talentului său extraordinar ca lider al trupei Jackson Five până la […]
22:00
Caz suspect în Botașani. Un bărbat de 38 de ani a căzut ca secerat în fața blocului în care locuia și a doua zi a murit la spital # Gândul
Polițiștii și procurorii din Botoșani nu reușesc să lămurească moartea unui bărbat de 38 de ani. Incidentul s-a petrecut pe 23 ianuarie, iar prietenii victimei spun că e vorba de o agresiune, nu de un accident. Știrile Kanal D prezintă ultimele imagini cu Iulian Pavel în viață. În acea zi, la ora 22:44:45, victima ajunge […]
21:40
Accesul la Fontana di Trevi nu mai este gratuit. Cât va costa biletul de intrare la faimoasa fântână cu statuia lui Neptun din Roma # Gândul
Din 2 februarie 2026, turiștii nu vor mai putea să se apropie de faimoasa Fontana di Trevi fără să plătească noua taxă. În ultimele decenii a devenit un obicei ca turiștii să arunce cu monede în fântână să-și pună dorințe. Autoritățile încearcă să reducă aglomerația de turiști pentru a conserva monumentul vechi de 264 de […]
21:30
Ilie Bolojan, scos din minți de speculațiile potrivit cărora ar purta un ceas de 200.000 de euro: ”Vă rog să vă liniștiți și să nu mai mințiți” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a reacționat iritat, luni, după informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora ar purta un ceas în valoare de 200.000 de euro, care nu ar fi menționat în declarația sa de avere. Vizibil nervos, șeful Guvernului a respins acuzațiile, afirmând: „Vă rog să vă liniștiți și să nu mai mințiți!”, subliniind totodată […]
20:50
Cei care merg cu trenul pe ruta București-Arad și retur au la dispoziție și un restaurant pe șine. CFR a scos în circulație și a doua garnitură pe acest tronson și până la finalul anului vor fi încă zece și pe alte rute. La vagonul restaurant se pote și călători în timp, pentru că meniul e de așa […]
20:50
Populația, din ce în ce mai sărăcită, multinaționalele, din ce în ce mai ajutate. Bolojan a dat o ordonanță de guvern care ajută companiile străine să-și scoată profiturile din România, fără limite # Gândul
Vineri, Guvernul României a a dat o ordonanță prin care a abrogat articolul 25.1 din Codul Fiscal, care limita anterior deductibilitatea cheltuielilor între firme afiliate nerezidente la 1%. Decizia, practic, permite companiilor multinaționale să deducă cheltuieli mai mari pentru consultanță, management sau servicii similare prestate de firmele lor din afara României. Măsura a fost adoptată […]
20:30
DNA a efectuat percheziții la Consilul Județean Bacău. Contractul pentru modernizarea DJ Valea Seacă – Gura Văii, suspect de fraudă # Gândul
DNA a efectuat mai multe percheziții la Consilului Județean Bacău și în mai multe localități din județul Neamț. Potrivit ziarul de Bacău, este vorba despre o anchetă care are în vizor contractul de 47 de milioane de euro încheiat de CJ și firma Danlin XXL din Neamț pentru modernizarea a 34 de kilometri de drum județean, unul dintre cele mai […]
20:30
Ce riscă șoferii care circulă fără rovinietă sau cu una expirată. Legea este clară, în astfel de cazuri # Gândul
Șoferii care circulă pe drumurile naționale sau autostrăzile din România fără rovinietă sau cu una expirată riscă amenzi semnificative, chiar dacă nu sunt opriți de Poliție. Verificarea se face automat, cu ajutorul camerelor amplasate pe rețeaua rutieră din țara noastră, iar sancțiunea este trimisă ulterior, prin poștă, direct la domiciliu. Rovinieta este obligatorie pentru toate […]
20:10
Rusia ar putea juca la Cupa Mondială din America de Nord. Șeful FIFA solicită anularea interdicției # Gândul
Președintele FIFA Gianni Infantino a propus anularea interdicției Rusiei la participarea competițiilor sportive internaționale. „Trebuie să o facem”, a spus acesta, la patru ani după ce Rusia a invadat Ucraina la scară largă. Șeful FIFA: Interdicția n-a dus nicăieri El a argumentat că interdicția impusă Rusiei „nu a dus nicăieri” în ultimii 4 ani și […]
Acum 24 ore
20:00
O româncă a mers în excursie cu iubitul și câțiva prieteni în St. Moritz, cea mai luxoasă stațiune montană din Evleția. Ea a rămas surprinsă de prețurile de acolo și a povestit experiența pe TikTok, unde a dezvăluit prețul pe care l-a plătit pentru parcare, dar și pentru o felie de pizza, relatează Adevărul. Cât a plătit o româncă […]
19:40
Televiziunile de știri pierd teren. Care este singurul post care și-a crescut audiența în 2025 # Gândul
Anul trecut s-a înregistrat o scădere surprinzătoare a audiențelor pentru cele mai importante posturi din România. Singura televiziune care a câștigat masiv a fost Realitatea Plus, care este stație de știri. Conform raportului Kantar Media, transmis Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), pe mișcările au fost spectaculoase nișa canalelor de știri. România TV și Antena 3 […]
19:30
Surpriză. Autoritatea Electorală Permanentă a anunțat numărul de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral. Cu cât a scăzut electoratul # Gândul
Printr-un comunicat transmis pe rețelele de socializare, Autoritatea Electorală Permanentă a făcut precizări cu privire la numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral până la data de 31 ianuarie 2026. Potrivit comunicatului emis, numărul de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 31 ianuarie 2026 este […]
19:30
Trump anunță că a reușit să scadă criminalitatea în Washington DC de la preluarea președinției: Am readus ordinea în capitala națiunii noastre # Gândul
Președintele american Donald Trump a anunțat printr-o postare a Casei Albe de pe rețelele de socializare că a reușit să scadă infracționalitatea din Washington DC, la un an de la preluarea celui de-al doilea mandat prezidențial. Liderul de la Casa Albă a spus în mod repetat că pe vremea lui Joe Biden, considerat „cel mai […]
19:30
Senatul a adoptat legea care pedepsește femicidul. Proiectul merge acum la Camera Deputaților # Gândul
Senatul României a adoptat legea pentru combaterea femicidului. Inițiativa schimbă modul în care statul tratează crimele comise împotriva femeilor. Legea definește clar femicidul ca uciderea unei femei din motive de gen. Femicidul este împărțit în trei categorii: intim, non-intim și indirect. „Femicidul nu este doar o problemă a femeilor din România, ci una care privește […]
19:30
Fostul premier italian, Mario Draghi, cere federalizarea UE pentru e preveni declinul economic și dezindustrializarea continentului # Gândul
Fostul prim-ministru al Italiei și președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a lansat recent un apel puternic pentru transformarea Uniunii Europene într-o „federație veritabilă” pentru a preveni declinul economic și deindustrializarea continentului. Draghi avertizează că, în contextul actual, Europa riscă să fie „subordonată, divizată și deindustrializată” simultan, fiind prinsă între marile puteri economice precum […]
19:20
Florian Bodog, fostul ministru al Sănătății, achitat definitiv în dosarul în care a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu # Gândul
Curtea Supremă de Justiție l-a achitat definitiv luni pe fostul ministru al Sănătății, Florian Bodog, în dosarul în care a fost trimis în judecată de DNA în 2021. Bodog era acuzat de abuz în serviciu și fals intelectual, relatează Mediafax. Înalta Curte de Casație și Justiție, Completul de 5 judecători în materie penală, a decis […]
19:20
Noutăți la Rapidul patronat de Dan Șucu: Baroan în Portugalia și Borza rămâne pe loc până în 2028! # Gândul
Rapid, echipa antrenată de Costel Gâlcă, a anunțat, luni, pe site-ul său oficial împrumutul atacantului Antoine Baroan la gruparea AFS din prima ligă a Portugaliei, acordul fiind valabil până la sfârșitul sezonului cu opțiune de cumpărare. Antoine Baroan, care are 25 de ani, a fost transferat de FC Rapid în luna iulie a anului trecut […]
19:10
Pe 2 februarie, de „Ziua Cârtiței”,o marmotă numită Punxsutawney Phil, este scoasă anual din bârlog pentru a prevesti vremea în următoarele șase luni. Potrivit tradiției americane din Pennsylvania, dacă marmota și-a văzut umbra și se întoarce în bârlog, înseamnă că vor urma încă șașe săptămâni de iarnă, potrivit NBC News. Dacă rămâne în afara bârlogului, […]
19:10
Semnătura olografă se folosește zilnic pentru semnarea contractelor, cererilor și documentelo oficiale și se face manual pe hârtie. Ea oferă o valoare jurudică, confirmă identitatea semnăturii și este recunoscută de lege, chiar și în contextul dezvoltării accelerate a semnăturii electronice. Ce reprezintă semnătura olografă Semnătura olografă rămâne un element esențial pentru validarea documentelor oficiale. Ea este scrisă de […]
19:00
Controverse la Slatina. Primarul Mario De Mezzo e acuzat că a mințit cu privire la preluarea Cimitirului Strehareți pentru a acoperi creșterea taxelor # Gândul
Primarul din Slatina, Mario De Mezzo, ar fi transmis informații false despre preluarea administrării Cimitirului Strehareți, potrivit unei anchete publicate de Gazeta Nouă. Publicația susține că anunțul edilului ar fi avut rolul de a distrage atenția de la scandalul majorării taxelor și impozitelor locale. Conform Gazeta Nouă, primarul a anunțat pe rețelele sociale că Primăria […]
18:50
Actorul Gerardo Taracena, cunoscut mai ales pentru rolul său din serialul „Narcos: Mexico”, a murit la vârsta de 55 de ani # Gândul
Celebrul actor Gerardo Taracena, cunoscut mai ales pentru rolul său din serialul „Narcos: Mexico”, a murit la vârsta de 55 de ani. Moartea sa a fost anunțată de sindicatul actorilor din Mexic, CinetecaMexico, dar nu a fost dezvăluită cauza decesului, potrivit publicației Metro. „Asociația Națională a Actorilor regretă profund plecarea colegului nostru Gerardo Taracena. Ne […]
18:50
Documentarul „Melania” ajunge în top 3 în box office-ul american. Ce încasări a avut filmul în care Prima Doamnă este protagonistă # Gândul
În primul weekend de la debut, documentarul „Melania” a sfidat previziunile pesimiste și s-a poziționat pe locul 3 în box office-ul nord-american, cel mai bun început pentru o producție dintre toate documentarele din ultimul deceniu. Filmul a fost întrecut în clasament doar de două pelicule de groază: Send Help (regizat de Sam Raimi), care a […]
18:40
Cum se menține în formă Carmen Tănase. ”Este singura care funcționează, în sensul că nu suferi de foame” # Gândul
Carmen Tănase, în vârstă de 65 de ani, a explicat cum face pentru a fi în formă. ”Este singura care funcționează, în sensul că nu suferi de foame”, a explicat aceasta. Carmen Tănase este într-o formă fizică foarte bună. Actrița a ținut la un moment dat o dietă care a ajutat-o să scape de kilogramele […]
18:40
Rareș Bogdan l-a luat în vizor și pe Nicușor Dan: „Nu am avut pe nimeni nici la Davos” / „Am pierdut enorm că nu am fost acolo” # Gândul
Rareș Bogdan îl atacă și pe președintele Nicușor Dan. Îl acuză de lipsă de vizibilitate și influență pe plan internațional, după ce președintele nu a participat la Forumul Economic de la Davos, pentru că el nu „umblă teleleu”. Întrebat dacă i se pare că politica externă e veriga slabă a acestui guvern, Rareș Bogdan a […]
18:40
Ședința PNL în care Bolojan își joacă funcția a început cu scântei. Rareș Bogdan s-a năpustit din nou asupra premierului: Bolojan trebuie să atragă investitori, nu să-i alunge / Trebuie să aducem investitori, nu să creștem taxele # Gândul
A început întâlnirea PNL de la Vila Lac, unde ar urma să stabilească cine va fi noul ministru al Educației din partea liberalilor. De asemenea, premierul Ilie Bolojan ar urma să le ceară colegilor săi un vot de încredere. Nici bine nu a sosit la discuția liberală, că europarlamentarul Rareș Bogdan l-a luat la țintă […]
18:30
Completul de 5 judecători în materie civilă al Înaltei Curți de Casație și Justiție a judecat luni recursul Inspecției Judiciare împotriva hotărârii Secției de procurori a CSM, privind abaterile disciplinare reținute în sarcina fostului procuror DNA, Mircea Negulescu. Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis că Negulescu rămâne exclus. Astăzi, Completul de 5 […]
18:30
Pandemia COVID 19, anticipată de Jeffrey Epstein? Miliardarul și Corina Tarniță lucrau la modelarea matematică a evoluției virusurilor încă din 2009 # Gândul
Departamentul de Justiție al SUA a publicat o nouă serie de documente din dosarul lui Jeffrey Epstein, controversatul personaj acuzat de trafic de persoane și pedofilie care s-a sinucis în 2019, în închisoare. De această dată, în documente este menționată și România, prin legătură cu un fost model, absolventă a unei facultăți de economie, Corina […]
