„Ştie cineva cum să-mi vând omul?” Ce discută „agenții AI” între ei pe Moltbook, o nouă și ciudată reţea socială
Digi24.ro, 3 februarie 2026 08:50
Moltbook este un site unde agenţii AI, roboţi creaţi de oameni, pot posta şi interacţiona între ei. Oamenii sunt acceptaţi doar ca observatori. Lansat pe 28 ianuarie 2026 și conceput să arate ca platforma Reddit, rețeaua este rezervată agenţilor de inteligenţă artificială și oferă discuţii pe cât de captivante, pe atât de îngrijorătoare, relatează Le Figaro şi The Guardian.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 30 minute
08:50
Crimă șocantă în București: Un bărbat a fost găsit mort în propriul apartament, înjunghiat de peste 200 de ori # Digi24.ro
Crimă șocantă în București. Un bărbat de 69 de ani a fost găsit fără viață în apartamentul său, după ce, potrivit anchetatorilor, fiul său l-ar fi înjunghiat de peste 200 de ori.
08:50
„Ştie cineva cum să-mi vând omul?” Ce discută „agenții AI” între ei pe Moltbook, o nouă și ciudată reţea socială # Digi24.ro
Moltbook este un site unde agenţii AI, roboţi creaţi de oameni, pot posta şi interacţiona între ei. Oamenii sunt acceptaţi doar ca observatori. Lansat pe 28 ianuarie 2026 și conceput să arate ca platforma Reddit, rețeaua este rezervată agenţilor de inteligenţă artificială și oferă discuţii pe cât de captivante, pe atât de îngrijorătoare, relatează Le Figaro şi The Guardian.
08:40
Un avion militar american, plin cu senzori și sisteme de comunicații, a decolat de la o bază aeriană din Nebraska. Aeronava era un centru de comandă și control zburător.
08:40
Donald Trump a anunţat că solicită acum daune de un miliard de dolari de la Universitatea Harvard, conform unor informaţii din New York Times conform cărora administraţia sa a renunţat la planurile de a cere compensaţii de la prestigioasa instituţie de învăţământ, pe care o acuză de antisemitism şi părtinire.
Acum o oră
08:30
China a interzis mânerele ascunse la ușile vehiculelor electrice (EV), devenind astfel prima țară care a interzis utilizarea acestor modele popularizate de Tesla, compania miliardarului Elon Musk, scrie BBC.
08:30
Fostul președinte american Bill Clinton și soția sa acceptă să fie audiați în Cogres în cadrul anchetei privind afacerea Epstein # Digi24.ro
Fostul președinte american Bill Clinton și soția sa, fost secretar de Stat și candidat la prezidențiale, Hillary Clinton, au acceptat luni seara să depună mărturie în cadrul unei anchete parlamentare conduse de Partidul Republican privind cazul lui Jeffrey Epstein, infractor sexual condamnat, decedat între timp. Cuplul era vizat de o procedură de obstrucţionare a Congresului pentru anteriorul refuz al celor doi soți de a se prezenta.
Acum 2 ore
07:50
Rusia a atacat din nou Kievul cu rachete balistice. În capitala Ucrainei sunt -20 de grade Celsius # Digi24.ro
Rusia a atacat marţi dimineaţă cu rachete balistice capitala Ucrainei, Kiev, au raportat autorităţile locale. Atacul vine după o pauză convenită de Rusia şi SUA, în timp ce Ucraina se confruntă cu temperaturi scăzute în timpul iernii.
07:10
Planul „genial” al Chinei pentru câștigarea cursei AI. Cum a reușit Beijingul să „producă în masă” talente în știință și tehnologie # Digi24.ro
China recrutează în jur de 100.000 de adolescenți talentați în fiecare an pentru a intra într-un program de talente axat pe știință ce se desfășoară în cele mai bune școli din țară. De zeci de ani, „clasele de genii” au produs unele dintre cele mai luminate minți ale Chinei în știință și tehnologie și au jucat un rol crucial în dezvoltarea companiilor care se luptă acum cu SUA pentru a ocupa poziția dominantă în domeniile AI, robotică și tehnologii avansate pentru producția industrială.
07:10
Cum au distrus luptătorii ucraineni din trupele speciale un depozit de muniție în spatele liniilor rusești, fără nicio pierdere # Digi24.ro
Grupul de recunoaștere și sabotaj al unității speciale „Legiunea Libertatea Rusiei”, din cadrul serviciului de informații militare al Ucrainei (GUR), a desfășurat în decembrie 2025 o operațiune de succes în spatele liniilor inamice, în regiunea Harkov, în urma căreia a reușit să distrugă un depozit de muniție al rușilor, fără să sufere niciun fel de pierderi.
07:10
Factura pentru veniturile din drepturi de autor (DDA): Când se emite și cum se calculează contribuțiile în 2026 # Digi24.ro
Drepturile de autor constituie protecția legală a creațiilor intelectuale - de la texte și articole, la muzică, fotografii sau programe software - și asigură titularilor posibilitatea de a fi remunerați pentru utilizarea operelor lor.
07:10
Cifrele care îl contrazic pe Donald Trump: Peste 100.000 de civili uciși în 18 luni, în războaie care ignoră dreptul internațional # Digi24.ro
Un studiu internațional care a analizat 23 de conflicte armate din ultimii 18 luni arată că dreptul internațional umanitar se află într-un punct critic, în condițiile în care peste 100.000 de civili au fost uciși, iar crimele de război, inclusiv tortura și violența sexuală, continuă aproape fără consecințe.
07:10
Rachetele rusești nu sunt concepute pentru a obține victoria pe câmpul de luptă. Ele sunt concepute pentru a câștiga în întuneric, consideră diplomatul John Herbst, fost ambasador al Statelor Unite în Ucraina. Potrivit acestuia, recentele lovituri rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei „nu sunt întâmplătoare în contextul războiului”, ci reprezintă „o strategie brutală a lui Putin, scrie Kyiv Post.
07:10
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă granița cu Finlanda. ISW explică ce ar putea pregăti Putin # Digi24.ro
Rusia își extinde infrastructura militară în apropierea frontierei cu Finlanda, acțiuni care pot indica pregătiri pentru un potențial conflict cu NATO, potrivit unui nou raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) din SUA.
07:10
Pacient în „spitalul morții”: Bolnavi de cancer tratați în frig și igrasie, într-o clădire-ruină. „Îți vine s-o iei la fugă urlând” # Digi24.ro
În România anului 2026, bolnavii de cancer și cei cu afecțiuni renale nu luptă doar cu boala, ci trebuie să îndure și condițiile din spitalele în care sunt tratați. Clădiri vechi, igrasie, frig. O realitate cunoscută de autorități și tolerată ani la rând. Un astfel de exemplu se află chiar în centrul țării, în Brașov, unde secțiile de oncologie și nefrologie ale Spitalului Județean funcționează într-o clădire veche de aproape un secol, cu risc seismic, dar, paradoxal, autorizată an de an. Într-un nou episod „Pacient în România” vedem cum sunt tratați bolnavii în unele unități care sunt spitale doar cu numele.
07:10
„Nu există colonizatori mai buni”. Amenințările lui Donald Trump privind Groenlanda redeschid răni vechi pentru inuiții din Arctica # Digi24.ro
Într-o dimineață recentă extrem de rece, în Arctica canadiană, aproximativ 70 de persoane au ieșit în stradă. Înfruntând vântul rece, au mărșăluit prin teritoriul Nunavut, guvernat de inuiți, fluturând pancarte pe care scria: „Suntem alături de Groenlanda” și „Groenlanda este un partener, nu o achiziție”, relatează The Guardian.
07:10
China promovează portavionul spațial Luanniao, un proiect uriaș care ar putea lansa rachete hipersonice din spațiu, scrie Deutsche Welle. Experții îl văd însă mai degrabă ca o demonstrație politică și de propagandă decât ca o superarmă tehnic realizabilă în prezent.
07:10
Dispută la Roma: taxa de 2 euro pentru Fontana di Trevi, acceptată de unii, respinsă de alții. „Este istorie, trebuie să fie gratuită” # Digi24.ro
Mulți turiști dezaprobă taxa de 2 euro pentru a vizita Fontana di Trevi. Alții spun că e doar „prețul unei cafele”. Scopul acestei taxe, care se aplică între orele 11:30 și 22:00 în zilele lucrătoare și între orele 9:00 și 22:00 în weekend, este de a ajuta autoritățile să gestioneze mai bine mulțimile și să strângă fonduri pentru întreținerea fântânii. Măsura va aduce 6,5 milioane de euro pe an la bugetul local, bani care vor fi folosiți pentru investiții în monumente din capitala italiană. Peste 10 milioane de persoane au vizitat Trevi în 2025, anunță The Guardian.
07:10
Un clip video din 2023 despre cum un model IA al Google învață singur o limbă străină a devenit viral pe internet # Digi24.ro
Un scurt clip dintr-un interviu din 2023 cu Sundar Pichai, CEO al Google, a reapărut online, reaprinzând dezbaterea despre modul în care sistemele moderne de inteligență artificială dezvoltă capacități neașteptate. În clip, directorul executiv al Google descrie un model lingvistic care a fost capabil să traducă din limba bengali cu acuratețe după o solicitare minimă, în ciuda faptului că nu a fost antrenat în mod explicit pentru această sarcină. Pichai a recunoscut, în acel interviu, de asemenea, că anumite părți ale acestor sisteme funcționează ca o „cutie neagră”, ceea ce înseamnă că procesul lor intern de luare a deciziilor nu este întotdeauna pe deplin înțeles, nici măcar de inginerii care le construiesc.
Acum 12 ore
00:30
Cum ar putea fi salvate unele companii din Apărare. Ministrul Economiei: „Credibilitatea se câştigă şi neîncercând să vinzi iluzii # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a afirmat, luni seară, că unul dintre obiectivele strategice ale României în legătură cu Programul SAFE este ca cea mai mare parte a componentelor să fie realizate în ţară, astfel încât să sprijinim industria românească. Nu peste tot, însă, acest lucru va fi posibil, dar se va încerca maximizarea tuturor posibilităţilor. Până în luna mai, România trebuie să încheie contractele, iar aceste lucru presupune o analiză reală a situaţiei în care este industria de apărare din ţară. „Credibilitatea se câştigă şi neîncercând să vinzi iluzii”, a afirmat ministrul.
00:10
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut luni Congresului american să adopte cât mai curând posibil un text bugetar care să pună capăt paraliziei unei părţi a administraţiei federale, după trei zile de „shutdown” cu rezolvare încă nesigură, transmite AFP.
2 februarie 2026
23:40
OCDE avertizează: numărul cazurilor de cancer este în creștere în UE. Cifrele care-i îngrijorează pe medici # Digi24.ro
Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) a avertizat luni asupra creşterii cu circa 30% a diagnosticelor de cancer în UE în mai puţin de 25 de ani şi a pledat pentru dezvoltarea unei îngrijiri integrate, care să conecteze diagnosticul de tratament, pentru a reduce timpii de aşteptare şi a îmbunătăţi rata de supravieţuire a pacienţilor, relatează agenţia EFE.
23:30
Un polițist de la poliția rutieră din Arad a fost ridicat direct de pe stradă, în timp ce se afla la muncă, de către ofițerii Direcției Generale Anticorupție.
23:20
Ministrul Muncii cere majorarea indemnizațiilor pentru copii cu dizabilități: „Cifrele nu mint. Vi se pare mult?” # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, respinge ideea potrivit căreia beneficiile sociale ar descuraja munca și atrage atenția asupra stigmatizării persoanelor cu dizabilități, afirmând că indemnizațiile acordate copiilor cu handicap sunt prea mici și trebuie majorate.
23:10
Daniel Băluță, atac la Ciprian Ciucu: Primul reflex pe care îl are este să vină să taie și apoi să se plângă că nu are bani # Digi24.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat, luni seară, la Digi24, că primul reflex pe care primarul Capitalei Ciprian Ciucu îl are „este să vină să taie și apoi să se plângă că nu are bani”. „Și premierul și primarul general au același tip de poveste”, susține liderul PSD București.
23:10
Irineu Darău comentează măsurile de relansare economică propuse de PSD: „Am văzut nişte calcule pe care nu le-am verificat personal” # Digi24.ro
Continuă discuțiile pe tema bugetului și a măsurilor de relansare economică propuse de PSD, a transmis Irineu Darău. „Eu cred că negocierea este deschisă”, a spus ministrul Economiei, explicând că se va discuta până în ultimul moment pentru a vedea „cum arată marele puzzle al bugetului”.
23:00
Trump, în contact cu agenți FBI implicați în perchezițiile legate de votul la alegerile prezidențiale din 2020. Ce le-ar fi transmis # Digi24.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a vorbit cu unii agenţi FBI la o zi după ce aceştia au percheziţionat, săptămâna trecută, un birou electoral din comitatul Fulton, Georgia, în căutarea unor probe care să arate fraude la votul din alegerile prezidenţiale din 2020, pierdute de Donald Trump, susţine, luni, The New York Times (NYT), citând trei persoane care au cunoştinţă despre discuţie, relatează Reuters.
23:00
Normele pentru semnătura electronică, deblocate. Ministrul Economiei: „Mai puține drumuri la ghișeu, mai puțin timp pierdut” # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a anunțat luni că a fost emis și publicat în Monitorul Oficial ordinul care deblochează aplicarea Legii semnăturii electronice. Astfel, românii vor putea semna mult mai multe tipuri de documente folosind semnătura electronică avansată, cu valoare juridică deplină.
22:50
Ministrul Economiei, după ce patronatele din turism au pretins scuze de la el: Departe de mine gândul să etichetez o întreagă industrie # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a afirmat, luni seară, că patronatele din turism, care i-au pretins scuze publice după ce a vorbit despre evaziunea fiscală, i-au răspuns la ceva ce nu a afirmat, sensul declaraţiei sale fiind cu totul altul decât cel interpretat. ”Departe de mine gândul să etichetez o întreagă industrie”, a afirmat ministrul.
22:40
Daniel Băluță propune ca subvenționarea căldurii în Capitală să se facă în funcție de veniturile bucureștenilor # Digi24.ro
Daniel Băluță a spus luni seara, în exclusivitate la Digi24, că „întreaga politică de subvenții la nivelul Primăriei Municipiului București trebuie schimbată într-un mod radical”. Primarul Sectorului 4 propune ca subvenționarea căldurii să se facă în funcție de veniturile bucureștenilor. În ceea ce privește apa caldă și căldura, Băluță a afirmat că locuitorii capitalei nu ar mai trebui să plătească facturile, dacă agentul termic nu este livrat la temperatura care este trecută în contract, și a precizat că PSD va iniția o lege în acest sens.
22:40
Băluță îl critică pe Bolojan: „Știe un singur lucru - să taie. Pentru români, e ca în «Moromeții», când venea Jupuitu cu «fonciirea»” # Digi24.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a lansat critici dure la adresa premierului Ilie Bolojan, în direct la Digi24, despre care a subliniat că „știe un singur lucru - să taie. Măsurile de reconstrucție sau protecția oamenilor vulnerabili nu intră în preocupările dânsului”. Edilul susține că PSD nu poate susține o guvernare axată exclusiv pe tăieri și control, avertizând că, în acest ritm, statul riscă să ajungă să fie perceput precum personajul „Jupuitu” din romanul «Moromeții» - perceptorul care venea în sat să încaseze impozitele și de care toată lumea se ferea.
22:30
Rusia avertizează din nou împotriva desfășurării de forțe occidentale în Ucraina. Laude pentru Trump: „Unul dintre puținii politicieni” # Digi24.ro
Rusia va considera desfășurarea oricăror forțe militare sau infrastructuri străine în Ucraina ca o intervenție străină și va trata aceste forțe ca ținte legitime, a transmis luni Ministerul de Externe, citându-l pe ministrul Serghei Lavrov, relatează Reuters.
22:30
Daniel Băluță îl contrazice pe Nicușor Dan în privința bugetelor locale. Ce spune despre referendumul din București # Digi24.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a reacționat la declarațiile președintelui Nicușor Dan privind bugetele locale și referendumul din București, afirmând că menținerea finanțării la nivelul anului 2025 este „imposibilă” în contextul inflației, dar că rezultatul referendumului trebuie respectat și aplicat imediat. Invitat la Jurnalul de Seară de la Digi24, Băluță a respins ideea că primăriile ar putea să se descurce cu aceleași bugete ca în 2025, explicând că ajustarea este necesară pentru a acoperi creșterile de prețuri și cheltuielile reale ale administrațiilor locale.
22:30
Daniel Băluță propune ca subvenționara căldurii în Capitală să se facă în funcție de veniturile bucureștenilor # Digi24.ro
Daniel Băluță a spus luni seara, în exclusivitate la Digi24, că „întreaga politică de subvenții la nivelul Primăriei Municipiului București trebuie schimbată într-un mod radical”. Primarul Sectorului 4 propune ca subvenționarea căldurii să se facă în funcție de veniturile bucureștenilor. În ceea ce privește apa caldă și căldura, Băluță a afirmat că locuitorii capitalei nu ar mai trebui să plătească facturile, dacă agentul termic nu este livrat la temperatura care este trecută în contract, și a precizat că PSD va iniția o lege în acest sens.
22:20
Biroul Executiv al SANITAS a fost mandatat să continue discuţiile pentru exceptarea Sănătăţii şi Asistenţei sociale de la măsura intenţionată de Guvern de a reduce cu 10% fondul de salarii şi pentru blocarea oricăror măsuri care ar conduce la pierderi de venituri pentru salariaţi. De asemenea, reprezentanţii SANITAS au fpst mandataţi să înceapă pregătirile pentru greva generală, în cazul în care obiectivele nu vor fi asumate.
21:40
Daniel Băluță, despre intoxicația cu arsenic și mercur: „Analizele medicale nu fac altceva decât să confirme o realitate” # Digi24.ro
Daniel Băluță a vorbit luni, la Digi24, despre intoxicația cu arsenic și mercur și a susținut că încă analizează ultima perioadă. Primarul Sectorului 4 a explicat ca nu și-a dorit să facă acest lucru public în timpul campaniei electorale, întrucât nu și-a dorit ca „oamenii să mă perceapă ca un individ care dorește să se victimizeze”.
21:30
Mark Rutte merge marți la Kiev, scrie presa ucraineană. Secretarul general al NATO ar urma să susțină un discurs în Parlament # Digi24.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, intenţionează să vină în vizită la Kiev marţi, 3 februarie, şi să ţină un discurs în Parlament, au declarat doi deputaţi din opoziţie, citaţi de Ukrainska Pravda, scrie News.ro.
21:30
„Am primit ameninţări”. Ministrul Sănătății anunță că a destructurat grupuri de interese care controlează sistemul de 35 de ani # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că a reuşit să destructureze o parte din grupurile de interese din sistemul de sănătate. El a declarat că a primit ameninţări şi că presiunile publice sau nepublice sunt inerente unei astfel de funcţii, dar nu îl impresionează, relatează News.ro.
21:00
Iranul se teme că un atac al SUA ar putea declanșa noi proteste și ar pune în pericol regimul: „Zidul fricii s-a prăbușit” (Reuters) # Digi24.ro
Conducerea Iranului este din ce în ce mai îngrijorată că un atac al SUA ar putea să-i slăbească puterea, determinând populația deja revoltată să iasă din nou în stradă, după represiunea sângeroasă a protestelor antiguvernamentale, potrivit a șase actuali și foști oficiali, relatează Reuters.
21:00
Cooperare militară în Marea Roșie: exerciții navale comune SUA–Israel, monitorizate de statele din regiune # Digi24.ro
Statele Unite şi Israelul au anunţat luni că au efectuat exerciţii navale comune în Marea Roşie, pe care le-au descris drept obişnuite, transmite dpa, remarcând totodată contextul tensionat din regiune.
20:40
Unirea Rep. Moldova cu România, subiectul unei anti-campanii cu panouri „patriotice” și „stataliste”. Igor Dodon: O gaşcă de trădători # Digi24.ro
Unirea Republicii Moldova cu România a devenit subiectul unei campanii de informare a partidului condus de Igor Dodon, în cadrul căreia panouri cu mesaje „patriotice” și „stataliste” ar urma să fie afișate pe teritoriul țării împotriva ideii. Anunțul vine în contextul în care, pe parcursul ultimei luni, președinta Maia Sandu, dar şi alţi oficiali de la Chişinău au afirmat că ar susţine unirea celor două state în cazul organizării unui referendum.
20:40
Mircea Lucescu, internat în spital pentru a treia oară într-o lună. Ce au constatat medicii # Digi24.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) are probleme de sănătate în startul anului 2026, relatează Digi Sport. Selecționerul României a fost internat pentru a treia oară în decurs de o lună.
20:40
Sindicatul angajaților din primării anunță o grevă generală dacă Guvernul adoptă reforma în administrație. „Discriminări inacceptabile” # Digi24.ro
Federația COLUMNA-SCOR a anunțat, luni, că, pe 10 februarie, primăriile comunelor din toată țara vor fi în grevă de avertisment de două ore, cerând respectarea Constituției de către Guvern. Sindicaliștii cere reforma sistemului de finanțare a bugetelor locale, conform Cartei Europene a Autonomiei Locale, „prin mecanisme reale de egalizare a veniturilor, nu dublarea impozitelor locale și retragerea simultană a cotelor din impozitul pe venit”. Aceștia vor să fie invitați la negocieri, prealabile adoptării proiectului de act normativ.
20:30
„Phil și-a văzut umbra”. Cât va mai dura iarna în SUA, conform „predicției” marmotei din Pennsylvania # Digi24.ro
Faimoasa marmotă Punxsutawney Phil a prezis luni că iarna în Statele Unite va mai dura șase săptămâni, după ce și-a văzut umbra atunci când a ieșit din vizuina sa din Gobbler's Knob, în Pennsylvania, relatează agenția EFE.
20:30
Motivul pentru care un bulgar cu un vehicul Tesla Cybertruck n-a ajuns mai departe de Lugoj, după ce a intrat în România # Digi24.ro
Un cetățean bulgar care venea din Finlanda la volanul unui vehicul Tesla Cybertruck a oprit în parcarea unui restaurant din Lugoj. Angajații localului și alți câțiva localnici au fotografiat mașina și au postat imaginile de rețelele sociale, scrie site-ul Opinia Timișoarei.
20:20
Senatul a adoptat proiectul de lege împotriva femicidului. Cât de mari ar putea fi pedepsele pentru agresori # Digi24.ro
Senatul a adoptat, în şedinţa plenului de luni, proiectul de lege privind prevenirea şi combaterea femicidului şi a violenţelor care îl preced. Propunerea legislativă a fost aprobată cu 97 de voturi „pentru”, unul „împotrivă” şi şapte abţineri.
20:10
Tragedie în județul Sibiu: doi frați, de 6 și 9 ani, au murit după ce au căzut într-un pârâu # Digi24.ro
O tragedie s-a produs luni după-amiază în localitatea Chirpăr, județul Sibiu, unde o fetiță de aproximativ 6 ani și fratele ei, în vârstă de 9 ani, au murit după ce au căzut într-un pârâu, informează News.ro.
20:10
Kremlinul, de neclintit în privința negocierilor dintre Zelenski și Putin: „Doar la Moscova”. Anunț despre discuțiile din Abu Dhabi # Digi24.ro
Kremlinul a declarat că negocierile dintre președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski pot avea loc numai la Moscova. Secretarul de presă al lui Putin, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia nu va lua în considerare alte locuri pentru discuții directe între cei doi lideri. Potrivit unei postări de luni, 2 februarie, a agenției de știri de stat ruse TASS, Peskov a mai spus că joi și vineri sunt programate discuții trilaterale - între Ucraina, SUA și Rusia - la Abu Dhabi, anunță Kyiv Post.
20:10
POT, probleme în prima sesiune din 2026 în Parlament. Anamaria Gavrilă contestă redenumirea grupului de către liderul exclus # Digi24.ro
Deputata Anamaria Gavrilă, preşedintele Partidului Oamenilor Tineri (POT), a contestat luni, printr-un memoriu transmis Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, „legalitatea şi temeinicia cererilor de aderare şi redenumire a Grupului parlamentar POT” în „Uniţi pentru România”, iniţiate de deputatul Răzvan Mirel Chiriţă, pe care Gavrilă îl consideră exclus din partid, transmite Agerpres.
Acum 24 ore
20:00
Trump anunţă un acord comercial între SUA şi India, care ar urma să nu mai cumpere petrol rusesc # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni că Statele Unite au încheiat un acord comercial cu India, ţară despre care a spus că s-a angajat astfel să înceteze importurile de petrol rusesc şi să cumpere mai mult petrol din SUA şi chiar din Venezuela, transmit agenţiile AFP şi Reuters.
19:50
Influencer pro-Trump care susținea că toți migranții reținuți sunt niște „infractori”, arestat de ICE în SUA # Digi24.ro
Un influencer brazilian, susținător al lui Trump, cunoscut pentru mesajele sale pe TikTok și Instagram în care susținea că migranții reținuți de autoritățile americane sunt „toți infractori”, a fost arestat de ICE în New Jersey. Júnior Pena, care și-a construit popularitatea prezentând „realitatea SUA” din perspectiva migranților și criticând guvernul brazilian, a ajuns în custodia autorităților, stârnind reacții ironice pe internet.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.