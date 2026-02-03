Crimă șocantă în București: Un bărbat a fost găsit mort în propriul apartament, înjunghiat de peste 200 de ori

07:10

Un scurt clip dintr-un interviu din 2023 cu Sundar Pichai, CEO al Google, a reapărut online, reaprinzând dezbaterea despre modul în care sistemele moderne de inteligență artificială dezvoltă capacități neașteptate. În clip, directorul executiv al Google descrie un model lingvistic care a fost capabil să traducă din limba bengali cu acuratețe după o solicitare minimă, în ciuda faptului că nu a fost antrenat în mod explicit pentru această sarcină. Pichai a recunoscut, în acel interviu, de asemenea, că anumite părți ale acestor sisteme funcționează ca o „cutie neagră”, ceea ce înseamnă că procesul lor intern de luare a deciziilor nu este întotdeauna pe deplin înțeles, nici măcar de inginerii care le construiesc.