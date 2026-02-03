Raluca Strămăturaru, pregătită pentru a 5-a participare la Jocurile Olimpice de iarnă: “Putem să ne ridicăm la nivelul lor”

17:20

Afaceri de milioane de euro ar fi fost blocate la ordinul patronului Universităţii Craiova, Mihai Rotaru. Asta susţine Adrian Mititelu, patronul celor de la FC U. Cum s-a ajuns aici? Toată România ştie conflictul dintre cei doi şi desele procese în care sunt implicaţi cei doi. Mai mult, Mititelu susţine că Mihai Rotaru i-a blocat […]