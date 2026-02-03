Dispută publică la Fondul Proprietatea înaintea votului pentru noul mandat al Franklin Templeton: Comitetul acuză modificări unilaterale ale contractului, administratorul reintroduce penalităţi pentru rezilierea anticipată şi invocă nevoia de stabilitate

10:30

Una dintre cel mai intens discutate teme legate de aeroportul Otopeni ţine de preţurile mari practicate de comercianţi, de la apa de 15 lei până la sendvişurile de 60 de lei. În multe situaţii, pasagerii au comparat preţurile de pe Otopeni cu alte terminale din marile oraşe europene, iar aeroportul din Bucureşti pierdea de multe ori la competitivitatea preţurilor, cu toate că nu oferă aceleaşi condiţii şi nu este la fel de mare precum alte aeroporturi.