XTB, companie de investiţii pe bursele internaţionale, a avut în 2025 un venit operaţional record, de 506 mil.euro, şi 1,19 milioane de investitori activi, cu active de 10,8 mld.euro

EXE Software, companie românească de dezvoltare software la comandă, ţinteşte o creştere a cifrei de afaceri de 8-9% în 2026 şi o extindere a echipei până la 200 de angajaţi, după ce în 2025 a depăşit pentru prima dată pragul de 10 milioane de euro, cu o creştere de 27% faţă de anul anterior. Compania, fondată în 2001, are acum 170 de angajaţi şi lucrează preponderent pentru clienţi din afara României - 88% din venituri vin din extern, de la 7-8 clienţi enterprise cu sediul în Elveţia şi operaţiuni globale.