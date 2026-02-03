Dan Bucşa, Wellington Management: Cred că în continuare trebuie să avem această poveste a unei ajustări fiscale. Ea nu s-a terminat, a trebui să dureze nişte ani şi va trebui să ne gândim cum aranjăm structura de impozite şi taxe pentru a creşte şi economia
Ziarul Financiar, 3 februarie 2026 13:30
Dan Bucşa, Wellington Management: Cred că în continuare trebuie să avem această poveste a unei ajustări fiscale. Ea nu s-a terminat, a trebui să dureze nişte ani şi va trebui să ne gândim cum aranjăm structura de impozite şi taxe pentru a creşte şi economia
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 10 minute
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
Acum 30 minute
13:15
13:15
13:15
13:15
Acum 2 ore
12:30
12:30
12:15
Se clatină firmele mari din agricultură: Agricultorul din Bacău şi-a cerut insolvenţa, iar Plantagro-Com din Vaslui deja cheamă creditorii „la masă“. Plantagro-Com este a doua cea mai mare firmă din judeţul Vaslui, după Vanbet, iar Agricultorul este a noua cea mai mare firmă din judeţul Bacău luând în calcul cifra de afaceri # Ziarul Financiar
Începutul de an vine cu un semnal negativ pentru agricultură, având în vedere că două firme mari din sector şi anume Agricultorul din Bacău şi Plantagro-Com din Vaslui încep să aibă probleme financiare. Astfel, trei firme din grupul Agricultorul şi-au cerut insolvenţa. Astfel, firmele Agricultorul, Panimon şi Agrotehnogrup au depus dosare la Tribunalul Bacău pentru deschiderea acestei proceduri.
12:00
12:00
12:00
11:45
Christina Verchere, CEO OMV Petrom: România are o oportunitate uriaşă de a se poziţiona şi mai semnificativ pe harta regională în ceea ce priveşte energia. Când furnizaţi energie şi pentru vecini, acest lucru vă schimbă relaţia, relevanţa şi aceasta este o mare oportunitate pentru România # Ziarul Financiar
11:45
Acum 4 ore
11:30
11:15
11:15
11:00
10:45
10:30
Aeroportul Otopeni rupe monopolul unei ape scumpe, cu preţuri mai mari decât pe alte aeroporturi europene. Aeroportul va oferi pasagerilor apă potabilă gratis, prin instalarea a 14 staţii cu apă potabilă. Ce se va întâmpla cu apa îmbuteliată de 15 lei de la automate şi restaurante? # Ziarul Financiar
Una dintre cel mai intens discutate teme legate de aeroportul Otopeni ţine de preţurile mari practicate de comercianţi, de la apa de 15 lei până la sendvişurile de 60 de lei. În multe situaţii, pasagerii au comparat preţurile de pe Otopeni cu alte terminale din marile oraşe europene, iar aeroportul din Bucureşti pierdea de multe ori la competitivitatea preţurilor, cu toate că nu oferă aceleaşi condiţii şi nu este la fel de mare precum alte aeroporturi.
10:30
10:15
Între fluctuaţiile indicilor globali, evoluţia aurului şi scăderile preţului petrolului şi criptomonedelor, investitorii devin mai exigenţi în privinţa factorilor care le pot influenţa randamentele, spune Bogdan Maioreanu, eToro. Mai multe, în ediţia ZF Deschiderea de Astăzi, 3 februarie # Ziarul Financiar
10:15
10:15
09:45
Acum 6 ore
09:30
09:15
08:45
Dragoş Petrescu, proprietarul City Grill, a cumpărat Berăria Gambrinus din zona Cişmigiu: Vom dezvolta concepte care să atragă generaţia Z. Am învăţat ce îşi doresc. Am învăţat despre party-uri pop-up, cu muzică, cu DJ speciali, cu meniu dedicat # Ziarul Financiar
Dragoş Petrescu, proprietarul grupului de restaurante City Grill, a cumpărat Berăria Gambrinus din zona Cişmigiu din Bucureşti, zonă unde a achiziţionat anterior şi fostul restaurant Monte Carlo din mijlocul parcului, care a fost redeschis anul trecut sub brandul Not Available, destinat tinerilor. Acesta din urmă a funcţionat doar în sezonul cald, urmând ca în 2026 să fie inaugurat un alt concept.
08:45
Marian Gheorghe, fost head of business development la EY România, a preluat conducerea Entersoftone România # Ziarul Financiar
Marian Gheorghe (foto) a preluat funcţia de CEO al Entersoftone România, entitate formată în urma fuziunii dintre BITSoftware şi SoftOne România, care a devenit efectivă la 1 ianuarie 2026
08:15
Iulian Anghel, ZF: Majorarea TVA a adus guvernului bani, dar aceştia seamănă mai mult cu un mărunţiş # Ziarul Financiar
Guvernul a câştigat 11 miliarde de lei (2 mld. euro) în 2025 din TVA faţă de veniturile din aceeaşi sursă din 2024. Dar consumul – mai precis creşterea lui - s-a redus de la 8,6% în 2024 la 0,4% (datele la noiembrie 2025).
08:15
ZF IT Generation. Start-up Update. Ciprian Dudulea, cofondator şi CEO, Unfrosen – marketplace B2B pentru modă: Ţintim depăşirea bornei de 10 mil. euro ca vânzări în 2026. Mizăm pe expansiunea în Italia, Franţa şi Polonia şi pe noi instrumente de tranzacţionare de loturi mari de produse # Ziarul Financiar
Start-up-ul local Unfrosen, care operează un marketplace B2B destinat lichidării stocurilor în exces din industria de modă, şi-a propus ca obiectiv pentru anul acesta depăşirea pragului de 10 milioane de euro ca valoare a mărfurilor vândute (GMV - Gross Merchandise Value).
08:00
Operatorul aerian Turkish Airlines dublează frecvenţa zborurilor directe săptămânale între Cluj-Napoca şi Istanbul din sezonul de vară 2026 # Ziarul Financiar
Operatorul aerian Turkish Airlines a anunţat că va dubla din sezonul de vară 2026 frecvenţa zborurilor directe între Cluj-Napoca şi Istanbul. Astfel, datorită suplimentării frecvenţelor, numărul zborurilor se va dubla de la 7 la 14 pe săptămână începând cu data de 29 martie 2026 prin introducerea a şapte curse suplimentare.
Acum 8 ore
07:15
Acum 12 ore
00:45
Bursă. Ministerul Finanţelor vrea în AGA Fondului Proprietatea limitarea mandatului Franklin Templeton la un an şi revocarea a doi membri ai Comitetului. Administratorul avertizează asupra incertitudinii şi a unor comisioane mai mari # Ziarul Financiar
Ministerul Finanţelor, acţionar cu 11,57% din capitalul Fondului Proprietatea, a cerut completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor programate pentru 26/27 februarie 2026, solicitând limitarea mandatului Franklin Templeton la un singur an, revocarea a doi membri ai Comitetului Reprezentanţilor şi reluarea procesului de selecţie a unui nou administrator, în timp ce actualul administrator avertizează că nu este de acord cu propunerea şi ar putea refuza mandatul în noile condiţii.
00:45
România se menţine pe primul loc în Uniunea Europeană la mortalitate rutieră, conform Buletinului Siguranţei Rutiere # Ziarul Financiar
Deşi România înregistrează unele progrese în reducerea accidentelor rutiere grave, o analiză a datelor oficiale din ultimii 10 ani arată că riscul nu dispare, ci se reconfigurează, afectând tot mai mult alte categorii de conducători auto, potrivit informaţiilor transmise de reprezentanţii Coaliţiei pentru Siguranţă Rutieră.
00:45
Fabrici închise şi locuri de muncă pierdute: industria textilă din Turcia se luptă pentru supravieţuire. Exporturile scad pe măsură ce China şi Bangladesh cuceresc pieţele UE. Companiile se plâng de costul ridicat al materiilor prime şi de creşterea costurilor de producţie, cifrele brute ilustrând amploarea crizei: 380.000 de locuri de muncă au fost pierdute în ultimii trei ani, iar 4.500 de firme s-au închis doar în 2025.
00:45
ZF Agropower. Andrei Porei a investit acum 15 ani într-o mică plantaţie de muri, iar acum are un hectar de muri şi cinci hectare de zmeuri. În 2026, a deschis o fabrică de sucuri la Băleşti, judeţul Gorj, făcută cu fonduri europene # Ziarul Financiar
Totul a început într-o plantaţie de muri din Argeş, vizitată de Andrei Porei împreună cu familia, unde fructele de pădure şi gustul au „declanşat“ virusul agriculturii pentru tânărul antreprenor, spune el. De atunci au trecut 15 ani. Primii paşi au fost timizi. A făcut o plantaţie mică, de doar 300 de muri, care a ajuns treptat o cultură de un hectar.
00:45
Afaceri de la Zero. Anul 2026 prin ochii micilor antreprenori. Gabriel Bălăceanu, fondatorul fabricii de paie din hârtie Harpai: Creşterea în 2026 nu va veni din „mai mult“, ci din „mai inteligent“ # Ziarul Financiar
Antreprenorul Gabriel Bălăceanu, care pornea în 2019 pe drumul producţiei şi deschidea fabrica de paie din hâtie Harpai în Prahova, simte presiunea din business în urma schimbărilor fiscale din ultima perioadă, însă crede că acest lucru îl forţează să devină mai creativ pentru a optimiza procesele interne şi în negocierile cu furnizorii de materii prime.
00:45
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Dan Armeanu, ASF: Pieţele financiare sunt puţin decorelate de evoluţia economiei, însă cred că au în continuare potenţial de creştere. Bursa românească rămâne subdimensionată în raport cu potenţialul fondurilor de pensii, iar pentru a valorifica acest potenţial sunt necesare noi IPO-uri, creşterea free floatului şi noi instrumente # Ziarul Financiar
Fondurile de pensii private din România şi-au demonstrat rezilienţa în faţa crizelor recente şi rămân un motor al investiţiilor pe piaţa locală de capital, însă dimensiunea redusă a Bursei limitează în continuare oportunităţile, spune Dan Armeanu, vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, care se arată totuşi optimist cu privire la evoluţia indicilor.
Acum 24 ore
00:30
Distribuţia dispozitivelor medicale a ajuns la 2 mld. lei afaceri în 2024, dublu în cinci ani # Ziarul Financiar
Distribuţia de dispozitive medicale şi ortopedice se bazează pe 1.100 de companii, de la cele care distribuie aparate auditive, la proteze ortopedice, la produse şi materiale dentare. Datele de pe platforma Bridge to Information arată cum a evoluat această piaţă, de la cifră de afaceri de 1 mld. lei în 2020, la 2 mld. lei în 2024.
00:30
UE vrea să schimbe regulile jocului când vine vorba de ISD-uri. Companiile din afara Uniunii Europene care vor să investească în sectoare-cheie trebuie să facă parteneriate cu actori locali şi să se mulţumească cu pachete minoritare de acţiuni # Ziarul Financiar
Uniunea Europeană are în plan un proiect de reformă care ar putea schimba regulile jocului când vine vorba de investiţiile străine directe (ISD-uri), arată un document care a fost consultat de FDi Intelligence, o platformă a cotidianului britanic Financial Times. Mai exact, documentul propune ca actorii străini – din afara UE – să nu poată să deţină controlul în proiecte industriale majore.
00:30
Ce se pregăteşte la Bruxelles: UE vrea să schimbe regulile jocului când vine vorba de ISD-uri. Companiile din afara UE care vor să investească în sectoare-cheie trebuie să facă parteneriate cu actori locali şi să se mulţumească cu pachete minoritare de acţiuni # Ziarul Financiar
UE vrea să schimbe regulile jocului când vine vorba de ISD-uri. Companiile din afara UE care vor să investească în sectoare-cheie trebuie să facă parteneriate cu actori locali şi să se mulţumească cu pachete minoritare de acţiuni
00:30
Holcim România, la a patra mare achiziţie din ultimii şapte ani. Gigantul elveţian cumpără de la familia Broască firma Uranus Pluton din Tulcea şi îşi extinde portofoliul de materiale pentru infrastructură # Ziarul Financiar
Holcim România a parafat achiziţia Uranus Pluton SRL, un operator de carieră de granit din localitatea Cerna, judeţul Tulcea, o tranzacţie prin care gigantul intră pe piaţa produselor din piatră de carieră utilizate în producţia de asfalt şi în aplicaţii feroviare.
00:15
Bagajele în avion, o miză de miliarde de euro. Cum o decizie a Uniunii Europene ar putea lovi direct în modelul de business al Wizz Air şi Ryanair, principalii operatori de pe plan local. UE vrea să le impună companiilor să includă în preţul biletului un bagaj de cabină gratuit pentru pasageri # Ziarul Financiar
Un bilet de avion dus-întors cu plecare din Bucureşti către Paris, în perioada 20-22 martie, ajunge la circa 558 lei, acesta fiind preţul afişat pe platforma online a Wizz Air. În acest cost însă intră doar biletul de avion şi un bagaj mic de cabină (adică un ghiozdan sau o geantă de mână), fără bagaj mai mare de cabină, de cală sau selectarea locului.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Dan Armeanu, ASF: Pieţele financiare sunt puţin decorelate de evoluţia economiei, însă cred că au în continuare potenţial de creştere # Ziarul Financiar
Fondurile de pensii private din România şi-au demonstrat rezilienţa în faţa crizelor recente şi rămân un motor al investiţiilor pe piaţa locală de capital, însă dimensiunea redusă a Bursei limitează în continuare oportunităţile, spune Dan Armeanu, vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, care se arată totuşi optimist cu privire la evoluţia indicilor.
00:15
UE vrea să schimbe regulile jocului când vine vorba de ISD-uri. Companiile din afara UE care vor să investească în sectoare-cheie trebuie să facă parteneriate cu actori locali şi să se mulţumească cu pachete minoritare de acţiuni # Ziarul Financiar
UE vrea să schimbe regulile jocului când vine vorba de ISD-uri. Companiile din afara UE care vor să investească în sectoare-cheie trebuie să facă parteneriate cu actori locali şi să se mulţumească cu pachete minoritare de acţiuni
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.