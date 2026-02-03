Mesajul lui Călin Georgescu la Judecătoria Sectorului 1: ”Turul doi înapoi - este întoarcerea la adevăr și demnitate. Să fie desecretizate documentele serviciilor și ședința CSAT!” - VIDEO
ActiveNews.ro, 3 februarie 2026 14:20
Călin Georgescu s-a prezentat, marți, la Judecătoria Sectorului 1, unde a avut termen într-un alt dosar, după ce, în ziua precedentă, instanța a rămas în pronunțare.
Performanță jurnalistică marca G4Media: Jeffrey Epstein devine „regretatul pedofil”. Parcă ar fi vorba despre un artist neînțeles, nu despre un infractor notoriu. Captura zilei, realizată de Mircea Badea:
În septembrie 2022, când a avut loc exploziaNordStream, presa zisă „mainstream” (adică a Sistemului) s-a repezit să declarecă este opera lui Putin.
Avocații care apără România în procesul în care Pfizer ne cere 615 milioane de euro rup tăcerea: Evaluarea șanselor de câștig depinde de aprecierea instanței asupra argumentelor prezentate de ambele părți # ActiveNews.ro
Avocații care apără România în procesul în care Pfizer ne cere 615 milioane de euro pentru doze de vaccin COVID19 contractate, dar neachiziționate ulterior, dau primele informații despre caz.
Un fost ministru de extremă stânga din Spania vrea aplicarea teoriei înlocuirii spaniolilor ”suveraniști” cu migranți. VIDEO # ActiveNews.ro
Europarlamentarul Podemos, Irene Montero, fost ministru de extremă stânga din Spania, a apărat, la un eveniment al partidului, acordul de regularizare a imigranților din Spania.
Călin Georgescu, lecție de suveranism după controlul judiciar: ”Miza reală este schimbarea sistemului economic, pentru că trebuie să lucreze în favoarea poporului, nu împotriva lui” # ActiveNews.ro
A fost ziua cu două chemări în fața legii pentru Călin Georgescu. La ieșirea de la controlul judiciar, președintele interzis a atacat dur actuala clasă politică.
Cum manipulează, din nou, Papahagi. Profesorul Horea Bădău: Te-ai încurcat rău și ai mințit, Papahagi. NU MAI URLA LA LUNĂ! # ActiveNews.ro
Papahagi nu e universitar. El citează IA și asta îl descalifică. Spune, citând IA, că ENS a avut studenți cu ’’11 medalii Fields din cele 13 obnținute de francezi; Fields e Nobelul în matematică’’
O nouă Bombă din Dosarul Epstein: Hitler a locuit într-un adăpost finanțat de familiile Epstein și Rothschild # ActiveNews.ro
Emailuri recente între Jeffrey Epstein și Ariane de Rothschild sugerează că Adolf Hitler ar fi locuit într-un adăpost finanțat de familiile Epstein și Rothschild.
Av. Gheorghe Piperea, despre Teza de Doctorat a lui Nicușor Dan: 53 de pagini copiate fără ghilimele sau note de subsol. Ce-o fi cu geniile astea progresiste? # ActiveNews.ro
Deocamdată este acuzația unui profesor, H. Bădău: după toate aparențele, teza de doctorat la "Sorbona” a lui Dan Daniel - Nicușor, este un plagiat, comis contrar tuturor regulilor existente în 1998 (când a fost susținută teza) în...
Eroul neașteptat: un tânăr frizer a obținut Teza de Doctorat a lui Nicușor Dan. Profesorul Horea Bădău o cercetează dacă e plagiată! A apărut site-ul IMPOSTORUL.COM # ActiveNews.ro
Teza de doctorat a lui Nicușor Dan a fost desecretizată, după trei luni în care profesorul universitar Horea Bădău a făcut toate demersurile posibile pentru a intra în posesia ei. Conținutul lucrării va fi verificat de plagiat.
Sorin Grindeanu și Alexandru Rogobete pleacă în Israel să ia lumină de la Benjamin Netanyahu: Urmează o nouă reformă în sănătate # ActiveNews.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pleacă în Israel, acolo unde vor avea întâlniri la nivel înalt cu mai mulți oficiali. Cei doi vor discuta și cu premierul Benjamin Netayahu.
Agenții IA auacum și ei propriul loc de întâlnire, propria „rețea socială”. Se cheamăMoltbook, iar oamenii – cel puțin deocamdată – au voie să intre și să asiste lace mai vorbesc boții între ei.
Bolojan a eliminat prin OUG și fără nici o consultanță plafonul impus multinaționalelor. Guvernul redeschide robinetul exportului de profit către multinaționale, în timp ce contribuabilul român plătește nota de plată # ActiveNews.ro
Guvernul României a decis, prin ordonanță de urgență și fără dezbatere publică prealabilă, să elimine articolul 25.1 din Codul Fiscal, care limita deductibilitatea cheltuielilor cu consultanța, managementul și drepturile de proprietate...
Situație tensionată la biserica din Dereneu: Mitropolia Basarabiei împiedicată să intre în lăcaș # ActiveNews.ro
Reprezentanții Mitropoliei Basarabiei au semnalat că li se refuză în mod repetat accesul în Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași, Republica Moldova, deși o hotărâre judecătorească irevocabilă le...
Emanuel Petran: Judecătoarea Tripon, pe patul de moarte, îmi cere iertare pentru faptul că m-a nedreptățit, la ordinul UDMR - FOTO. Dezvăluirile actorului și regizorului despre abuzurile din Cluj # ActiveNews.ro
Emanuel Petran, actor și regizor la Teatrul Național Cluj și fost manager al Teatrului de Păpuși Puck, dezvăluie public, pentru prima dată, abuzurile și presiunile politice la care a fost supus timp de șase ani în Cluj.
Lumea medicală din România a fost marcată de pierderea a doi specialiști dedicați: Alin Neacșu și dr. Ovidiu Preda.
Președintele FIFA a sugerat ridicarea interdicției Rusiei de a participa la competițiile de fotbal. Kievul a luat foc: „Un degenerat moral” # ActiveNews.ro
Președintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat că instituția mondială pe care o conduce ar trebui să ridice interdicția impusă echipelor ruse de a participa la competițiile internaționale. În acest context, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, l-a atacat dur pe Infantino, numindu-l „un degenerat moral”.
Trump: ”Nu am fost pe insula infectă a lui Epstein” – președintele acuză o campanie de defăimare și anunță un proces împotriva lui Michael Wolff # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump a publicat un mesaj pe platforma sa Truth Social, în care neagă orice prietenie sau implicare cu Jeffrey Epstein.
Senatorul Andrei Dîrlău propune revizuirea stemei Transilvaniei din stema României pentru a include românii ardeleni eliminați de unguri, sași și secui – discuție cu Col. (r) Nicolae Paraschivescu # ActiveNews.ro
Senatorul Andrei Dîrlău (AUR) a publicat recent două filmări care aduc în prim-plan o discuție inedită despre simbolurile heraldice ale Transilvaniei și reprezentarea românilor în acestea. Interviul, realizat la Alba Iulia, îl are ca...
Ăl de Sus ce ne făcu și... nu ne lasă. Chiar de e greu și n’ai aplauze, actor fiind, nu poți a sta deoparte... tu joci... că ai o sete’n tine... de dreptate... de libertate... de Adevăr și de firesc, de fapt, c’așa ni-i firea dată.
SĂ NU NE UITĂM EROII: 1 spre 2 februarie 1958 - Cumplita moarte a fraților Șușman. Au ars, dar nu s-au predat! # ActiveNews.ro
În noaptea de 1 spre 2 februarie 1958, ultimii combatanți ai grupării de rezistență armată din masivul Vlădeasa – Munții Apuseni, sunt încercuiți de forțele de represiune în satul Traniș din comuna Valea Drăganului.
Afirmații șocante ale unui primar liberal: „Cine nu muncește, nu merită să trăiască” # ActiveNews.ro
O serie de declarații ale primarului comunei Cleja, din județul Bacău, au generat controverse în spațiul public, dar și în propriul partid.
Mircea Lucescu, internat de urgență la Spitalul Universitar din București. Starea sa s-a agravat brusc # ActiveNews.ro
Selecționerul echipei naționale a României, Mircea Lucescu, a fost internat de urgență luni după-amiază la Spitalul Universitar din Capitală, după ce starea sa de sănătate s-a agravat brusc. Deși în ultimele zile părea să își revină, medicii au decis spitalizarea pentru investigații amănunțite.
Casa Albă anunță că infracțiunile au scăzut în Washington DC: Sub președintele Trump, legea și ordinea au revenit în capitala națiunii noastre # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat printr-o postare a Casei Albe de pe rețelele de socializare că a reușit să scadă infracționalitatea din Washington DC,
Jurnalistul Lucian Davidescu dezvăluie: Ca să câștige președinția, Nicușor Dan a fost împrumutat cu aproape 12 milioane de euro, dintre care 9 milioane nu știm nici până în ziua de azi de unde au venit # ActiveNews.ro
Jurnalistul Lucian Davidescu a făcut ceea ce nicio publicație din România nu a făcut la vremea respectivă: a căutat și a numărat numărul de creditori rămași anonimi din declarația de avere a lui Nicușor Dan.
Alis Popa: Cât credeți că mai durează până când prin intermediul buletinului digital veți putea fi obligați și condiționați pentru absolut orice se dorește? # ActiveNews.ro
Până la sfârșitul lui 2026, cartea electronică de identitate va include cardul de sănătate și diplomele de studii, dar și alte „documente”!C o n s p i r a ț i i, nu-i așa?
AUR anunță că va depune moțiune de cenzură dacă Guvernul își angajează răspunderea pe pachetul de reformă a administrației. Partidul condus de George Simion va depune și trei moțiuni simple VIDEO # ActiveNews.ro
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a anunțat luni că formațiunea din care face parte va depune miercuri, în Senat, trei moțiuni simple împotriva miniștrilor de Externe, Apărării și Educației -
Avocatul Toni Neacșu despre planul lui Bolojan: Cum ar putea fenta Parlamentul pentru a trece legile de austeritate, cu ajutorul USR al lui Nicușor Dan? # ActiveNews.ro
Astăzi începe noua sesiune parlamentară, ceea ce înseamnă că se intră în linie dreaptă pentru finalizarea tuturor restanțelor de anul trecut, de la pachetul 3 (dacă am numarat bine) de austeritate, până la măsurile de relansare
Pe cine vor pune liberalii ministru la Educație? Ședință crucială de la ora 18.00, la Vila Lac. Postul, ocupat interimar de premierul Bolojan # ActiveNews.ro
La mai bine de o lună de la demisia fostului ministru al Educației, Daniel David, liberalii se reunesc astăzi pentru a decide cine va prelua această funcție.
Gândul: Vizita în SUA – un mare FAKE NEWS prezidențial? “La începutul anului” s-a transformat în “până la sfârșitul lui” # ActiveNews.ro
Gândul prezintă tabloul de ansamblu al operațiunii „Casa Albă”, însăilată la Cotroceni și la Ministerul Afacerilor Externe al României, pentru că, până acum, nu există nimic concret în afară de vorbe goale. Mai mult, Nicușor Dan a anunțat o nouă amânare a vizitei în SUA.
Washingtonul vrea să adopte SCUTUL ANTI-CENZURĂ pentru a sancționa restricțiile de exprimare online din UK și UE # ActiveNews.ro
Washingtonul intenționează să traseze o linie legală clară privind politicile de cenzurare, interzicând guvernelor străine să amendeze platformele americane pentru exprimarea online.
Rețeaua tentaculară a lui Jeffrey Epstein, cu elite din politică, finanțe, mediul academic și chiar figuri proeminente din familiile regale, împreună cu predilecția sa pentru capcane sexuale menite să obțină material de șantaj, sugerează o legătură strânsă cu serviciile secrete.
O sursă „bine informată” dincadrul guvernului de la Teheran a declarat pentru agenția de știri iranianăFars, că președintele Masoud Pezeshkian a cerut subordonaților inițierea denegocieri cu Washingtonul.
