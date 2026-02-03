Dosarul Epstein: Hitler a locuit într-un adăpost finanțat de Epstein și Rothschild

14:10

Gândul prezintă tabloul de ansamblu al operațiunii „Casa Albă”, însăilată la Cotroceni și la Ministerul Afacerilor Externe al României, pentru că, până acum, nu există nimic concret în afară de vorbe goale. Mai mult, Nicușor Dan a anunțat o nouă amânare a vizitei în SUA.