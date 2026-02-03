Un fost ministru de extremă stânga din Spania vrea aplicarea teoriei înlocuirii spaniolilor ”suveraniști” cu migranți VIDEO
ActiveNews.ro, 3 februarie 2026 12:50
Europarlamentarul Podemos, Irene Montero, fost ministru de extremă stânga din Spania, a apărat, la un eveniment al partidului, acordul de regularizare a imigranților din Spania.
• • •
Eroul neașteptat: un tânăr frizer a obținut Teza de Doctorat a lui Nicușor Dan. Profesorul Horea Bădău o cercetează dacă e plagiată! A apărut site-ul IMPOSTORUL.COM # ActiveNews.ro
Teza de doctorat a lui Nicușor Dan a fost desecretizată, după trei luni în care profesorul universitar Horea Bădău a făcut toate demersurile posibile pentru a intra în posesia ei. Conținutul lucrării va fi verificat de plagiat.
Sorin Grindeanu și Alexandru Rogobete pleacă în Israel să ia lumină de la Benjamin Netanyahu: Urmează o nouă reformă în sănătate # ActiveNews.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pleacă în Israel, acolo unde vor avea întâlniri la nivel înalt cu mai mulți oficiali. Cei doi vor discuta și cu premierul Benjamin Netayahu.
Agenții IA auacum și ei propriul loc de întâlnire, propria „rețea socială”. Se cheamăMoltbook, iar oamenii – cel puțin deocamdată – au voie să intre și să asiste lace mai vorbesc boții între ei.
Emailuri recente între Jeffrey Epstein și Ariane de Rothschild sugerează că Adolf Hitler ar fi locuit într-un adăpost finanțat de familiile Epstein și Rothschild.
Bolojan a eliminat prin OUG și fără nici o consultanță plafonul impus multinaționalelor. Guvernul redeschide robinetul exportului de profit către multinaționale, în timp ce contribuabilul român plătește nota de plată # ActiveNews.ro
Guvernul României a decis, prin ordonanță de urgență și fără dezbatere publică prealabilă, să elimine articolul 25.1 din Codul Fiscal, care limita deductibilitatea cheltuielilor cu consultanța, managementul și drepturile de proprietate...
Situație tensionată la biserica din Dereneu: Mitropolia Basarabiei împiedicată să intre în lăcaș # ActiveNews.ro
Reprezentanții Mitropoliei Basarabiei au semnalat că li se refuză în mod repetat accesul în Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași, Republica Moldova, deși o hotărâre judecătorească irevocabilă le...
Emanuel Petran: Judecătoarea Tripon, pe patul de moarte, îmi cere iertare pentru faptul că m-a nedreptățit, la ordinul UDMR - FOTO. Dezvăluirile actorului și regizorului despre abuzurile din Cluj # ActiveNews.ro
Emanuel Petran, actor și regizor la Teatrul Național Cluj și fost manager al Teatrului de Păpuși Puck, dezvăluie public, pentru prima dată, abuzurile și presiunile politice la care a fost supus timp de șase ani în Cluj.
Lumea medicală din România a fost marcată de pierderea a doi specialiști dedicați: Alin Neacșu și dr. Ovidiu Preda.
Președintele FIFA a sugerat ridicarea interdicției Rusiei de a participa la competițiile de fotbal. Kievul a luat foc: „Un degenerat moral” # ActiveNews.ro
Președintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat că instituția mondială pe care o conduce ar trebui să ridice interdicția impusă echipelor ruse de a participa la competițiile internaționale. În acest context, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, l-a atacat dur pe Infantino, numindu-l „un degenerat moral”.
Trump: ”Nu am fost pe insula infectă a lui Epstein” – președintele acuză o campanie de defăimare și anunță un proces împotriva lui Michael Wolff # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump a publicat un mesaj pe platforma sa Truth Social, în care neagă orice prietenie sau implicare cu Jeffrey Epstein.
Senatorul Andrei Dîrlău propune revizuirea stemei Transilvaniei din stema României pentru a include românii ardeleni eliminați de unguri, sași și secui – discuție cu Col. (r) Nicolae Paraschivescu # ActiveNews.ro
Senatorul Andrei Dîrlău (AUR) a publicat recent două filmări care aduc în prim-plan o discuție inedită despre simbolurile heraldice ale Transilvaniei și reprezentarea românilor în acestea. Interviul, realizat la Alba Iulia, îl are ca...
Mesajul lui Călin Georgescu la Judecătoria Sectorului 1: ”Turul doi înapoi, întoarcerea la adevăr și demnitate” - VIDEO # ActiveNews.ro
Călin Georgescu s-a prezentat, marți, la Judecătoria Sectorului 1, unde a avut termen într-un alt dosar, după ce, în ziua precedentă, instanța a rămas în pronunțare.
SĂ NU NE UITĂM EROII: 1 spre 2 februarie 1958 - Cumplita moarte a fraților Șușman. Au ars, dar nu s-au predat! # ActiveNews.ro
În noaptea de 1 spre 2 februarie 1958, ultimii combatanți ai grupării de rezistență armată din masivul Vlădeasa – Munții Apuseni, sunt încercuiți de forțele de represiune în satul Traniș din comuna Valea Drăganului.
Afirmații șocante ale unui primar liberal: „Cine nu muncește, nu merită să trăiască” # ActiveNews.ro
O serie de declarații ale primarului comunei Cleja, din județul Bacău, au generat controverse în spațiul public, dar și în propriul partid.
Mircea Lucescu, internat de urgență la Spitalul Universitar din București. Starea sa s-a agravat brusc # ActiveNews.ro
Selecționerul echipei naționale a României, Mircea Lucescu, a fost internat de urgență luni după-amiază la Spitalul Universitar din Capitală, după ce starea sa de sănătate s-a agravat brusc. Deși în ultimele zile părea să își revină, medicii au decis spitalizarea pentru investigații amănunțite.
Casa Albă anunță că infracțiunile au scăzut în Washington DC: Sub președintele Trump, legea și ordinea au revenit în capitala națiunii noastre # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat printr-o postare a Casei Albe de pe rețelele de socializare că a reușit să scadă infracționalitatea din Washington DC,
Jurnalistul Lucian Davidescu dezvăluie: Ca să câștige președinția, Nicușor Dan a fost împrumutat cu aproape 12 milioane de euro, dintre care 9 milioane nu știm nici până în ziua de azi de unde au venit # ActiveNews.ro
Jurnalistul Lucian Davidescu a făcut ceea ce nicio publicație din România nu a făcut la vremea respectivă: a căutat și a numărat numărul de creditori rămași anonimi din declarația de avere a lui Nicușor Dan.
Alis Popa: Cât credeți că mai durează până când prin intermediul buletinului digital veți putea fi obligați și condiționați pentru absolut orice se dorește? # ActiveNews.ro
Până la sfârșitul lui 2026, cartea electronică de identitate va include cardul de sănătate și diplomele de studii, dar și alte „documente”!C o n s p i r a ț i i, nu-i așa?
AUR anunță că va depune moțiune de cenzură dacă Guvernul își angajează răspunderea pe pachetul de reformă a administrației. Partidul condus de George Simion va depune și trei moțiuni simple VIDEO # ActiveNews.ro
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a anunțat luni că formațiunea din care face parte va depune miercuri, în Senat, trei moțiuni simple împotriva miniștrilor de Externe, Apărării și Educației -
Avocatul Toni Neacșu despre planul lui Bolojan: Cum ar putea fenta Parlamentul pentru a trece legile de austeritate, cu ajutorul USR al lui Nicușor Dan? # ActiveNews.ro
Astăzi începe noua sesiune parlamentară, ceea ce înseamnă că se intră în linie dreaptă pentru finalizarea tuturor restanțelor de anul trecut, de la pachetul 3 (dacă am numarat bine) de austeritate, până la măsurile de relansare
Pe cine vor pune liberalii ministru la Educație? Ședință crucială de la ora 18.00, la Vila Lac. Postul, ocupat interimar de premierul Bolojan # ActiveNews.ro
La mai bine de o lună de la demisia fostului ministru al Educației, Daniel David, liberalii se reunesc astăzi pentru a decide cine va prelua această funcție.
AUR propune eliminarea impozitului pe locuințe: Statul român trebuie să înceteze să trateze cetățeanul ca pe o sursă infinită de taxe VIDEO # ActiveNews.ro
Alianța pentru Unirea Românilor a prezentat prioritățile legislative pentru actuala sesiune menite să corecteze nedreptăți grave și să protejeze românii într-un context economic tot mai dificil, marcat de inflație ridicată și creșterea poverii fiscale.
Băsescu îl pune la zid pe Nicușor Dan: ”Nu înțelege cât de greșit procedează” în privința alegerilor anulate # ActiveNews.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat într-un interviu că este o greșeală ca actualul șef al statului să își asume public o poziție înainte de clarificarea completă a situației privind motivele anulării alegerilor prezidențiale din 2024.
Un apropiat al lui Zelenski cere pace ACUM: "Teritoriile sunt importante, dar oamenii sunt și mai importanți" # ActiveNews.ro
Vitali Kim, numit de Zelenskișef al administrației militare regionale Nikolaiev, a cerut încheierea unuiacord de pace care „să pună oamenii mai presus de teritorii”.
