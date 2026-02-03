Cabana pitită: Direcția Silvică Bihor și-a extins la 17 camere cabana din pădurea Felix
Bihoreanul, 3 februarie 2026 08:50
Scandalul defrișărilor din pădurea din Băile Felix, comandate de Direcția Silvică Bihor și dezvăluite de Digi24, al cărei patron, Zoltán Teszári, aleargă frecvent în zonă, a atras atenția asupra unei alte isprăvi a silvicultorilor în aceeași pădure: s-au pus pe construit! Până acum, Direcția avea aici o cabană cu 6 camere, dar a mai ridicat o clădire, astfel că acum are nu mai puțin de 17 camere!
• • •
Cabana pitită: Direcția Silvică Bihor și-a extins la 17 camere cabana din pădurea Felix
Scandalul defrișărilor din pădurea din Băile Felix, comandate de Direcția Silvică Bihor și dezvăluite de Digi24, al cărei patron, Zoltán Teszári, aleargă frecvent în zonă, a atras atenția asupra unei alte isprăvi a silvicultorilor în aceeași pădure: s-au pus pe construit! Până acum, Direcția avea aici o cabană cu 6 camere, dar a mai ridicat o clădire, astfel că acum are nu mai puțin de 17 camere!
Aripi frânte: Sinuciderea lui Eduard, copilul de 13 ani care s-a aruncat de pe bloc, a fost plănuită pas cu pas (FOTO) # Bihoreanul
Cazul lui Eduard, elevul de 13 ani cu rezultate bune la Colegiul Național Onisifor Ghibu, care s-a aruncat în gol de pe un bloc cu 8 etaje, provoacă vii dezbateri și ridică numeroase semne de întrebare. BIHOREANUL a aflat că gestul aparent inexplicabil al adolescentului orădean nu a fost unul spontan, ci atent plănuit, băiatul lansând mai multe mesaje „cu tâlc” pe rețelele sociale și chiar mărturisindu-le intenția unor prieteni, pe care i-a invitat la mese de rămas-bun, una chiar în ajun, pe terasa de unde avea să sară.
Ilie Bolojan a primit un covârșitor vot de încredere după o ședință-maraton în PNL. Nu a reușit însă să schimbe liderii de filiale cu rezultate slabe # Bihoreanul
Deși tot mai contestat, Ilie Bolojan a obținut luni seara votul de încredere al conducerii Partidului Național Liberal, la finalul unei ședințe a Biroului Politic Național care a durat aproape cinci ore. În schimb, demersul său de schimba conducerilor filialelor cu rezultate electorale slabe a eșuat, nefiind întrunită majoritatea calificată prevăzută de statutul formațiunii.
VIDEO / Controversa „ceasului lui Bolojan”, amplificată în plină tensiune politică. Premierul, iritat de acuzațiile privind un accesoriu de lux: „Nu mai mințiți. E un ceas ieftin” # Bihoreanul
Premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, a reacționat iritat luni seara, pe holurile Parlamentului, după ce a fost urmărit insistent de jurnaliști și întrebat despre ceasul pe care îl poartă la mână, despre care s-a vehiculat în spațiul public că ar costa zeci sau chiar sute de mii de euro și că nu ar figura în declarația sa de avere.
Padel în prim-plan la Oradea: rezultate spectaculoase în prima etapă a Regional Padel Tour # Bihoreanul
Oradea a fost în weekend gazda primei etape din Regional Padel Tour, unde pasionații de padel s-au întrecut pe terenurile din oraș pentru premii totale de 10.000 de lei și experiențe cu modelele Cupra. Echipele Ciprian Porumb & Robert Coman, Anamaria Șerfezi & Luana Călburean și Rachel Farran & Cristian Bobîlcă s-au impus în marile finale, demonstrând nivelul ridicat al competiției.
Accident teribil pe centura Sânmartinului: trei persoane au rămas încarcerate, dintre care două sunt în stare gravă # Bihoreanul
Un accident rutier grav s-a produs luni seara pe centura ocolitoare a localității Sânmartin, din județul Bihor, unde două autoturisme au fost implicate într-o coliziune soldată cu rănirea a trei persoane.
Contra cronometru: Consiliul Județean Bihor a dat ordinul de începere a lucrărilor pentru pasajul de pe centura Oradea, care trebuie finalizat în august (FOTO) # Bihoreanul
Consiliul Județean Bihor a emis ordinul de începere a lucrărilor pentru construirea pasajului rutier suprateran de pe centura Oradea la intersecția cu calea ferată care leagă orașul de Băile Felix, proiect finanțat prin PNRR și obligatoriu de finalizat cel târziu în luna august sub sancțiunea pierderii a peste 40 milioane lei. Licitația pentru desemnarea constructorului s-a încheiat încă din toamna anului trecut, dar a fost contestată de unul dintre perdanți.
Bihoreanul Sergiu Alexandru Onica, convocat la echipa națională de tenis U12 și calificat în finala Campionatului European de Iarnă # Bihoreanul
Tânărul bihorean Sergiu Alexandru Onica, component al echipei naționale U12, a jucat un rol esențial în calificarea României în finala Campionatului European de Iarnă la tenis, aducând puncte decisive și demonstrând valoarea sa pe plan internațional.
Victima accidentului mortal de lângă Valea lui Mihai este un fost primar și parlamentar de Bihor # Bihoreanul
Bărbatul de 72 de ani care a murit luni în accidentul teribil petrecut pe DN19 este Kovács Zoltán, fost deputat UDMR și fost primar în orașul Valea lui Mihai, spun sursele BIHOREANULUI.
"Cea mai grea iarnă". Val de reclamaţii fără precedent în Oradea cu privire la noroaiele de pe străzile nemodernizate şi gropile din asfalt (FOTO) # Bihoreanul
Zeci de orădeni au reclamat municipalităţii orădene noroaiele de pe străzile nemodernizate şi gropile din asfalt. Numai peste weekend, prin aplicaţia Oradea City Report au fost transmise sesizări cu privire la 9 străzi diferite. Având în vedere valul de reclamaţii fără precedent, Primăria Oradea a comandat începând de marţi pietruiri de străzi nemodernizate şi pornirea unei staţii de asfaltare pentru furnizarea materialului pentru plombări pe cele asfaltate.
Fostul ministru Florian Bodog, achitat definitiv de Înalta Curte în dosarul angajării fictive a unei consiliere: „Lipsa prezenței fizice nu înseamnă lipsa activității” # Bihoreanul
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a pronunțat, luni, o soluție definitivă de achitare în dosarul în care fostul ministru PSD-ist al Sănătății, Florian Dorel Bodog, și fosta sa consilieră personală, Olivia Andreea Marcu (fostă Baciu), au fost judecați pentru abuz în serviciu, fals intelectual și complicitate la abuz în serviciu.
Ecopolis lansează „Cetățeni pentru Aer Curat”: program dedicat școlilor din București, cu sprijinul Storia # Bihoreanul
Asociația Ecopolis anunță lansarea proiectului „Cetățeni pentru Aer Curat”, un program dedicat școlilor din București, realizat cu sprijinul partenerului Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România, care își propune să transforme unitățile de învățământ în spații active de educație pentru mediu și implicare civică.
Elevi orădeni, în cursă pentru Praga: Au făcut un panou solar pentru o rulotă și au nevoie de voturile publicului (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
O echipă de elevi de la Colegiul Tehnic Traian Vuia Oradea s-a înscris, alături de alte 29 de școli din țară, în concursul național „NOARK susține școlile pentru a-și transforma visele în realitate”, o competiție dedicată aplicațiilor electromecanice realizate de elevi. Pentru a se califica, liceenii au nevoie de voturile publicului.
Turneu internațional de șah la Băile Felix: premii de peste 110.000 de lei și participanți din toată Europa # Bihoreanul
Băile Felix găzduiește, între 11 și 15 februarie, cea de-a patra ediție a turneului internațional de șah Felix Sasomi, dedicat jucătorilor cu ELO sub 2200. Competiția, organizată la Hotel President 4, promite premii totale de peste 110.000 de lei și participarea jucătorilor din întreaga Europă.
„Puci” anti-Bolojan eșuat în grupul parlamentarilor PNL: Orădeanca Arina Moș și Gabriel Andronache își păstrează funcțiile, în ciuda presiunilor taberei Thuma # Bihoreanul
Premierul României și președintele PNL, Ilie Bolojan, a câștigat luni o confruntare internă importantă în Partidul Național Liberal, după ce candidații susținuți de acesta au reușit să-și păstreze funcțiile-cheie din Camera Deputaților, în urma unor voturi strânse desfășurate în grupul parlamentar liberal, potrivit informațiilor publicate de G4Media.ro.
Dețineți fotografii de epocă sau mostre de produse legate de activitatea fostei fabrici de încălțăminte Moskovits (ulterior Crișul, respectiv Crișul Favorit) și a fabricii textile Oradinum? Ați lucrat acolo sau au lucrat rudele dumneavoastră în cursul secolului al XX-lea?
O cursă LOT Polish Airlines a zburat de la Oradea la Varșovia cu doar 2 pasageri. „O anomalie”, spune directorul aeroportului orădean # Bihoreanul
Ianuarie este, tradițional, cea mai slabă lună pentru transporturile aeriene, dar o cursă operată în ultima zi a acesteia de compania poloneză LOT Polish Airlines din Oradea la Varșovia a stabilit un adevărat record: doar 2 pasageri. „Este o anomalie”, spune directorul aeroportului orădean, potrivit căruia gradul de încărcare al avioanelor LOT s-a apropiat în ultimele șase luni de 60%. Per total, anul trecut Aeroportul din Oradea a avut, de altfel, cu 52% mai mulți pasageri decât în 2024.
Șofer din Bihor reţinut pentru transporturi ilegale de lemne. Confiscări masive într-o amplă operațiune silvică # Bihoreanul
Un șofer din comuna Curățele a fost reținut de polițiștii bihoreni, după ce anchetatorii au stabilit că a efectuat mai multe transporturi ilegale de material lemnos. Cazul său este doar unul dintre dosarele rezultate dintr-o amplă acțiune desfășurată în județul Bihor, soldată cu confiscarea a peste 415 metri cubi de lemne și cherestea fără proveniență legală și amenzi de zeci de mii de lei.
Antidot la boicotul din CCR: proiect de lege pentru sancționarea absențelor nemotivate ale judecătorilor, care ar putea fi chiar revocați # Bihoreanul
Membrii Curții Constituționale a României ar urma să fie sancționați cu reducerea indemnizației dacă lipsesc de la ședințe, iar la mai mult de trei absențe chiar să-și piardă funcțiile, în cazul în care Parlamentul va adopta un proiect inițiat de doi aleși PNL. Propunerea survine după ce la finele anului trecut cei patru judecători numiți de PSD au părăsit ședința pentru a bloca o decizie privind reforma pensiilor magistraților.
Vremea se încălzește semnificativ în Crișana. Prognoza pentru următoarele două săptămâni # Bihoreanul
Administrația Națională de Meteorologie a publicat, luni, estimarea valorilor termice și precipitațiilor pentru toate regiunile țării pentru următoarele două săptămâni, mai exact pentru perioada 2-15 februarie. În regiunea Crișana, deci inclusiv în județul Bihor, vremea se va încălzi considerabil în prima parte a intervalului.
Pălincă rock: Trupa orădeană Frații JDiERI a lansat „PLNk”, o melodie cu influențe folclorice de Bihor (VIDEO) # Bihoreanul
Trupa orădeană Frații JDiERI a lansat recent piesa „PLNk (Pălincă)”, însoțită de un videoclip filmat în Bihor, care propune un amestec între rock alternativ și spiritul chefurilor rurale. Dincolo de refrenul ușor de reținut, clipul are și o poveste tragi-comică, în care rolul principal îl joacă actorul Richard Balint, de la Teatrul Regina Maria.
Accident grav în Bihor, pe DN 19, între Tarcea și Valea lui Mihai: o persoană resuscitată, trafic blocat # Bihoreanul
Două persoane au fost rănite, dintre care una în stare gravă, fiind resuscitată, în urma unui accident produs luni pe DN 19, între Tarcea și Valea lui Mihai.
Viață pe datorie: Cum simt orădenii de rând creșterea prețurilor, dublarea impozitelor și scumpirea întreținerii # Bihoreanul
Dublarea impozitelor pe proprietate, majorarea cu 50% a costurilor întreținerii la bloc și creșterea prețurilor au „spart” portofelele orădenilor, care își reduc consumul. Prăbușirea puterii de cumpărare a înjumătățit vânzările în piețele din Oradea și a redus cu o treime încasările magazinelor de cartier, în timp ce vârstnicii se împrumută ca să nu rămână în urmă cu plata utilităților.
Se trasează harta viitoarelor zone prioritare pentru biodiversitate din Bihor. Ce sunt acestea și unde ar putea fi (FOTO) # Bihoreanul
Până în anul 2030, cel puțin o treime din ariile protejate ale Europei trebuie să devină zone prioritare pentru biodiversitate, adică locuri unde restricțiile sunt mai accentuate, ca parte din strategia UE privind biodiversitate. În această perioadă, autoritățile din România stabilesc zonele prioritare din țară, motiv pentru care prefectul bihorean Marcel Dragoș a avut o ședință cu primarii din județ, la care a participat și vicepremierul Tánczos Barna.
Compania de Apă Oradea informează consumatorii că, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile (ninsoare), lucrările programate pe strada Alunei nu au putut fi executate și au fost reprogramate.
Premiile Grammy 2026: Record doborât, sâni dezgoliți și Donald Trump nervos și amenințător (FOTO) # Bihoreanul
Premiile Grammy au fost decernate duminică, 1 februarie, în Los Angeles, și au adus recorduri pentru Kendrick Lamar, cel mai premiat artist hip-hop, Bad Bunny pentru primul Album al Anului în limba spaniolă, dar și proteste fără precedent ale artiștilor împotriva lui Trump, care, ulterior, a lansat cuvinte dure și amenințări.
În decembrie 2024, bihorenii m-au mandatat prin votul lor să activez în Camera Deputaților, după 22 ani în sectorul public, ca vicepreședinte al Consiliului Județean Bihor și economist la Direcția Finanțelor Publice Bihor și la Secția Bihor a Gărzii Financiare, respectiv 6 ani în sectorul privat. În primul an de mandat, am fost inițiator și co-inițiator pentru 75 propuneri legislative, din care 8 au fost adoptate ca legi, am formulat 13 întrebări și interpelări adresate Guvernului și unor instituții și autorități centrale, 13 luări de cuvânt în cadrul dezbaterilor legislative și amendamnete și intervenții, precum și 8 declarații politice în plenul Camerei Deputaților.
La data de 13 ianuarie 2025 Ministerul Dezvoltării a lansat în dezbatere publică proiectul unei legi de reformare a administrației, denumit popular Pachetul 3 de reforme al Guvernului Bolojan. Citind acest proiect așteptat de toată țara, am rămas surprins de cât de slab este redactat prin prisma atât a principiilor generale de drept, cât și de tehnică legislativă.
Beiușul își face aquapark cu apă termală: Primăria a lansat licitația de aproape 33 milioane euro pentru proiectare și execuție (FOTO) # Bihoreanul
Primăria Beiuș a lansat în sistemul electronic de achiziții publice procedura pentru desemnarea unui antreprenor care să asigure proiectarea tehnică și construirea unui acvaparc în valoare de aproximativ 33 milioane euro, finanțat în parte cu fonduri europene. Pentru că municipalitatea încă este în căutarea banilor care să acopere propria contribuție, contractul este cu clauză suspensivă, urmând să fie executat doar dacă va găsi suma de 18 milioane euro.
Unde ieșim săptămâna aceasta în Oradea: Lista tuturor evenimentelor importante din oraș # Bihoreanul
De la „Baletul harpei” pe scena Filarmonicii și „Genul Acuzativ” pe cea a Teatrului Regina Maria la concert cu Călin Pop și Marius Pop, invitații Oradea Music Lab, la Lokal, lista evenimentelor acestei săptămâni în Oradea este bogată.
Ultimatum pentru Bolojan. PSD vrea „pachet de solidaritate socială și relansare economică”, despre care afirmă că e „obligatoriu, nu negociabil”. Grindeanu: „S-a depășit limita de suportabilitate” # Bihoreanul
Consiliul Politic Național al PSD a decis să susțină adoptarea în regim de urgență a unui pachet de relansare economică și de solidaritate socială prin care 5 milioane de români și unele firme să primească sprijin financiar de 3,9 miliarde de lei. Adoptarea acestuia este considerată de drept „obligatorie, nu negociabilă”, iar președintele partidului, Sorin Grindeanu, avertizează că „s-a depășit limita de suportabilitate”. De asemenea, conducerea PSD a discutat, fără să ia o decizie, despre condițiile rămânerii în coaliție.
O familie Globală: Directorul tehnic al Primăriei Oradea ține aproape de patronul „firmei de casă” # Bihoreanul
Legăturile suspect de apropiate între directorul tehnic al Primăriei, Sebastian Marchiș, și firma de construcții Global Industrial, care adună tot mai multe contracte cu municipalitatea, s-au confirmat, încă o dată, zilele trecute. Pentru cei care au uitat, Bihorel amintește că Global este firma cu care Marchiș a cumpărat un teren pe strada Colinelor, unde directorul își ridică o vilă din bani pe care nu-i poate justifica, asta în timp ce la aceeași firmă, ce să vezi, s-a angajat și propria consoartă.
AVE România: Ce ne dorim anul acesta și cum puteți să ne fiți alături în procesul de colectare separată? (FOTO) # Bihoreanul
Pentru mulți bihoreni, traseul deșeurilor se încheie în momentul în care sacul de gunoi este scos la poartă. În realitate, însă, deșeurile intră într-un proces complex de colectare, sortare, tratare și valorificare.
Retrospectiva săptămânii prin ochii lui Bihorel: De ce ar vota Bolovan cu două mâini unirea cu Basarabia # Bihoreanul
Ca de obicei, Bihorel are propria viziune despre evenimentele săptămânii trecute: Bolovan, întrebat ce părere are despre unirea cu Basarabia: „Eu vă spun clar: voi vota pentru unire, pentru că vom avea foarte multe avantaje”. „Care sunt acestea?”. „În primul rând, nu o să-i mai înjure lumea pe unguri că sunt trădători de țară, ci pe ruși. Apoi, nu vor mai fi Vasluiul și Teleormanul ultimele județe din țară”.
Nu ratați noul BIHOREANUL tipărit: Cazul elevului care s-a aruncat în gol de pe bloc provoacă vii dezbateri și semne de întrebare # Bihoreanul
Luni, 2 februarie, a apărut o nouă ediție a BIHOREANULUI tipărit, cu un conţinut variat şi bogat în informaţii exclusive. Dintre subiecte: Povestea lui Eduard, elevul de 13 ani cu rezultate bune la Colegiul Național Onisifor Ghibu, care s-a aruncat în gol de pe un bloc; Zeci de victime ale afaceristului Călin Raita au plătit integral locuințe care sunt doar pe hârtie: Bihorul este proprietar pe jumătate din pârtia de la Vârtop – Alba; Cum a ajuns un cimitir din Bihor în proprietate privată și a fost apoi ras cu buldozerul...
Dezamăgire la Oradea Arena: Echipa de baschet a orașului, învinsă categoric de Voluntari # Bihoreanul
CSM CSU Raiffeisen Oradea a suferit un eșec în fața propriilor suporteri, fiind învinsă de CSO Voluntari cu 92-79, într-un meci în care oaspeții au controlat jocul încă din prima parte și au gestionat fără emoții finalul întâlnirii.
Judoka Ioan Dzitac, legitimat la CSM Oradea, a obținut un nou rezultat important pe plan internațional, câștigând medalia de bronz, în cadrul categoriei -73 de kilograme, la turneul Sofia European Open, competiție desfășurată sâmbătă, în capitala Bulgariei.
Lansare de carte la Muzeul Orașului Oradea: „Moștenirea lui Corneliu Coposu – Principii și valori pentru eternitate” # Bihoreanul
Muzeul Țării Crișurilor organizează sâmbătă, 7 februarie, de la ora 12, lansarea volumului „Moștenirea lui Corneliu Coposu – Principii și valori pentru eternitate”, un eveniment dedicat valorilor morale și civice promovate de Corneliu Coposu. Manifestarea va avea loc la Muzeul Orașului Oradea, în Sala cu Grifoni.
FC Bihor a obținut o victorie în cel de-al doilea meci de pregătire disputat în cantonamentul din Antalya, impunându-se duminică, scor 2-1, în fața formației kazahe FC Zhenis, ocupanta locului 6 în prima ligă din Kazahstan. Golurile orădenilor au fost înscrise de Mihai Kereki și Albert Stahl.
Proiecția specială a comediei „În pielea mea” va avea loc la Oradea, duminică, 8 februarie, înainte de premiera în cinematografele din țară. La Cinema Palace din Lotus Center orădenii îi vor putea cunoaște pe actorii Vlad Gherman, Oana Gherman și Alexandra Răduță, precum și pe regizorul Paul Decu.
Nu lucrezi, nu poluezi: Site-ul noii Direcții Județene de Mediu Bihor e „ca cum n-ar fi” # Bihoreanul
La aproape un an de la comasarea a două agenții de mediu care a dus la apariția Agenției Naționale pentru Arii Protejate (ANMAP), care în plan local are acum direcții județene pentru mediu în locul fostelor APM-uri, instituția încă nu prezintă un site funcțional.
Începând de 1 februarie 2026, prima zi a concediului medical nu mai este plătită, noua prevedere intrând oficial în vigoare de astăzi, în baza unei Ordonanțe de Urgență adoptate de Guvern la finalul anului trecut. Măsura este justificată de autorități prin nevoia de a descuraja concediile medicale fictive, însă are un impact financiar direct asupra tuturor angajaților care intră în concediu medical, indiferent de tipul acestuia.
Direcția de Statistică Bihor: creștere cu aproape 200 lei a câștigului salarial mediu brut, dar și a numărului de șomeri, în noiembrie 2025 # Bihoreanul
Primele informații făcute publice de către Direcția Județeană de Statistică Bihor anul acesta - vizând efectivul de salariați, câştigul salarial, numărul şomerilor înregistraţi şi rata şomajului la finele lunii noiembrie a anului trecut, ultima pentru care au fost procesate datele - indică o creștere ușoară a câștigului salarial mediu. În aceeași perioadă, însă, a crescut, tot ușor, și numărul de șomeri.
Carlos Alcaraz a câștigat pentru prima oară Australian Open. L-a învins pe Novak Djokovic (VIDEO) # Bihoreanul
Carlos Alcaraz (22 de ani) a câștigat duminică finala de la Australian Open, impunându-se în patru seturi în fața lui Novak Djokovic (38 de ani), scor 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. Pentru spaniol, este primul titlu la Australian Open, completând astfel Career Grand Slam, cu trofee la toate cele patru turnee majore.
Fost ofițer superior din Cluj, acuzat că a agresat sexual o adolescentă. Judecătorii l-au trimis în arest la domiciliu # Bihoreanul
Un bărbat în vârstă de 68 de ani, fost ofițer superior, este cercetat penal de procurorii din Cluj sub acuzația de agresiune sexuală asupra unei minore. Deși anchetatorii au solicitat arestarea sa preventivă, invocând gravitatea faptelor și manipularea psihologică a victimei, instanța a decis să îl plaseze pe acesta în arest la domiciliu.
Scandal mare la școala din Bratca unde un profesor a avut tupeul să țipe la un elev. Junele, pe bună dreptate, l-a acuzat pe dascăl că l-a pus absent la ore deși el venise, totuși, la spartul târgului, cu 10 minute înainte de a suna de ieșire...
Un cunoscut om de radio din Oradea, trimis în judecată pentru că și-ar fi hărțuit și amenințat fosta iubită # Bihoreanul
Un bărbat cunoscut în Oradea pentru activitatea sa în radio și ca prezentator de evenimente publice a fost trimis în judecată pentru hărțuire și amenințare, potrivit unei dezvăluiri publicate de G4Media.ro. Este vorba despre Emil Trifa, care figurează ca inculpat într-un dosar înregistrat la Judecătoria Oradea, fiind acuzat de hărțuire și de săvârșirea, în formă continuată, a infracțiunii de amenințare, cu 11 acte materiale, la adresa fostei sale iubite, arată sursa citată.
Beznă de Electrica: De ce i-a fost tăiat curentul unei orădence care nici măcar nu mai are contract de furnizare cu operatorul # Bihoreanul
Proprietară a unei garsoniere într-un bloc din strada Aluminei, o orădeancă s-a trezit marțea trecută în plin absurd: i-a fost tăiat curentul, pe motiv că din toamna anului trecut ar fi adunat facturi neachitate de peste 700 lei către Electrica, deși din 2016 este clienta DigiEnergy și își plătește lunar consumul.
În Piața Unirii, un punct comercial al orașului, au funcționat târgul agroalimentar, spații comerciale și entități bancare. Una dintre cele mai vechi a fost Casa de Păstrare și Economii din Oradea-Mare, înființată în 1847, cu un capital de 30.000 de florini. Fondatorul și primul președinte a fost medicul Sztaroveszky Károly, care a contribuit financiar și la înființarea unui spital pentru copii în oraș.
