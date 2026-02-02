O cursă LOT Polish Airlines a zburat de la Oradea la Varșovia cu doar 2 pasageri. „O anomalie”, spune directorul aeroportului orădean
Bihoreanul, 2 februarie 2026 15:20
Ianuarie este, tradițional, cea mai slabă lună pentru transporturile aeriene, dar o cursă operată în ultima zi a acesteia de compania poloneză LOT Polish Airlines din Oradea la Varșovia a stabilit un adevărat record: doar 2 pasageri. „Este o anomalie”, spune directorul aeroportului orădean, potrivit căruia gradul de încărcare al avioanelor LOT s-a apropiat în ultimele șase luni de 60%. Per total, anul trecut Aeroportul din Oradea a avut, de altfel, cu 52% mai mulți pasageri decât în 2024.
• • •
