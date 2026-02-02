Ecopolis lansează „Cetățeni pentru Aer Curat”: program dedicat școlilor din București, cu sprijinul Storia

08:50

Legăturile suspect de apropiate între directorul tehnic al Primăriei, Sebastian Marchiș, și firma de construcții Global Industrial, care adună tot mai multe contracte cu municipalitatea, s-au confirmat, încă o dată, zilele trecute. Pentru cei care au uitat, Bihorel amintește că Global este firma cu care Marchiș a cumpărat un teren pe strada Colinelor, unde directorul își ridică o vilă din bani pe care nu-i poate justifica, asta în timp ce la aceeași firmă, ce să vezi, s-a angajat și propria consoartă.