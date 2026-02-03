Mii de documente din dosarele Epstein au fost retrase după ce identitatea victimelor a fost compromisă
Digi24.ro, 3 februarie 2026 19:20
Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) a eliminat de pe site-ul său mii de documente referitoare la Jeffrey Epstein, după ce victimele au declarat că identitatea lor a fost compromisă, transmite BBC News.
Acum 5 minute
19:40
Hubert Thuma, despre propunerea lui Bolojan de a schimba lideri PNL: A fost respinsă de cei ce nu pot fi acuzați că sunt PSD-iștii răi # Digi24.ro
Președintele Consiliului Județean Ilfov, lider din PNL opozant al lui Ilie Bolojan, spune că „de ceva timp încoace, se acreditează ideea că împotriva domnului Bolojan s-au aliat oameni din PNL care au PSD în suflet”. „Cu alte cuvinte, că ne-am fi vândut. Că «PeSeDiștii cei răi din PNL» ar fi votat ieri împotriva înlocuirii liderilor unor organizații de sector din București și din țară”, mai arată acesta. El argumentează, marți, după ședința conducerii PNL de luni seară în care liderul PNL Ilie Bolojan a primit vot de încredere, că propunerea lui Bolojan a fost respinsă de „oameni cu rezultate electorale foarte bune, care nu pot fi acuzați că sunt «PeSeDiștii cei răi din PNL»”.
19:40
NATO a început activitatea de planificare a misiunii pe care intenţionează să o lanseze pentru a consolida securitatea în Arctica, a anunţat marţi un purtător de cuvânt al Alianţei Nord-Atlantice, citat de AFP şi Reuters.
Acum 15 minute
19:30
UE va propune SUA un parteneriat în domeniul mineralelor critice pentru a contracara China. Când ar putea fi parafată înțelegerea # Digi24.ro
Uniunea Europeană va propune Statelor Unite un parteneriat în domeniul mineralelor critice pentru a reduce influența Chinei, încercând să modeleze eforturile administrației Trump de a încheia acorduri globale în această săptămână. UE este pregătită să semneze un memorandum de înțelegere cu SUA pentru a elabora o „foaie de parcurs pentru parteneriatul strategic” în termen de trei luni, potrivit unor persoane familiarizate cu acest subiect, citate de Bloomberg.
Acum 30 minute
19:20
Acum o oră
19:10
Poliţiştii locali ai Capitalei au aplicat 41 de amenzi, în valoare totală de aproximativ 100.000 de lei, celor care nu au curăţat trotuarele de gheaţă sau zăpadă.
19:10
„Să exorcizăm fantomele trecutului”. Roberta Metsola susține că UE și Regatul Unit trebuie să-și „reseteze” relația # Digi24.ro
UE și Regatul Unit trebuie să depășească nemulțumirile istorice și să-și „reseteze” relația pentru a putea colabora într-o lume din ce în ce mai incertă, a declarat președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, relatează Politico.
19:00
Sorin Grindeanu, întâlnire cu premierul Benjamin Netanyahu în Israel. Ce au agreat cei doi oficiali # Digi24.ro
Președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu face o vizită oficială, zilele acestea, în Israel, însoțit de o delegație parlamentară din care face parte și ministrul Sănătății Alexandru Rogobete. Sorin Grindeanu a transmis marți pe contul său de X, după întâlnirea cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, că cei doi oficiali au agreat să „accelereze legăturile economice dintre cele două țări”. Liderul PSD se va întâlni și cu președintele Israrelului Itzhak Herzog.
19:00
Mark Rutte: Ucraina e pregătită „să joace corect”, dar Rusia „creează haos”. Șeful NATO cere o „împărțire echitabilă a poverii” # Digi24.ro
Ucraina este pregătită „să joace corect” și să ajungă la un acord acceptabil cu Rusia, însă atacurile masive lansate de Moscova transmit „un semnal foarte prost” înaintea unor eventuale negocieri, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă comune susținute cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Oficialul NATO a cerut, totodată, o „împărțire echitabilă a poverii” între aliați, subliniind nevoia de garanții ferme de securitate pentru Kiev.
19:00
Procurorul în cazul Marine le Pen cere menținerea sentinței: „Asistenţii au lucrat pentru partid, dar au fost plătiţi de Europa” # Digi24.ro
Avocaţii Parlamentului European au denunţat marţi ''încrederea trădată'' de partidul de extremă dreapta RN (Rassemblement National), a cărui lideră Marine Le Pen a compărut la Palatul de Justiţie din Paris în procesul în apel împotriva condamnării sale în dosarul angajării fictive de asistenţi parlamentari din fondurile legislativului UE, transmit agenţiile France Presse, Reuters şi EFE.
Acum 2 ore
18:40
Reforma administrației locale: un sfert dintre primării nu trebuie să concedieze niciun angajat, spune ministrul Cseke Attila # Digi24.ro
Un sfert dintre administraţiile publice locale nu vor trebui să concedieze niciun angajat, conform măsurilor prevăzute în pachetul de reforme pentru acest sector, a declarat, marţi, la Botoşani, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila.
18:30
Utilizarea masivă a dronelor de către Ucraina pune capăt erei diviziilor de tancuri rusești. „Sfârșitul este ireversibil” # Digi24.ro
Înainte de războiul împotriva Ucrainei, armata rusă considera tancurile ca fiind principala sa forță de atac. Acum această strategie și-a dovedit limitele și va trece, cât de curând, de pe front în manualele de istorie.
18:30
Suedia și Danemarca vor achiziționa sisteme de apărare aeriană pentru Ucraina. Cât vor costa echipamentele # Digi24.ro
Suedia și Danemarca vor furniza în comun Ucrainei un pachet de ajutor în valoare de 246 milioane de euro, care va include sisteme de apărare aeriană. Sistemele sunt deja în producție și se preconizează că vor fi livrate Ucrainei în câteva luni, anunță European Pravda.
18:30
Dani Mocanu și fratele lui vor fi extrădați în România. Decizia Curții de Apel din Napoli nu e definitivă # Digi24.ro
Cunoscutul manelist Dani Mocanu și fratele său vor fi extrădați, însă decizia Curții de Apel din Napoli nu este definitivă Anunțul vine în contextul în care Înalta Curte de Casație și Justiție a „admis în principiu” cerereile de recurs în casație formulate de cei doi.
18:10
Percheziții DNA la o firmă din Grupul Grampet: Cristian Rădulescu, directorul GFR , ar fi dat o mită de 500 de mii de euro (surse) # Digi24.ro
Procurorii DNA au efectuat marți percheziţii la Grupul Grampet, controlat de afaceristul Gruia Stoica, şi la directorul unei societăți din acest grup, într-un dosar de dare de mită, potrivit unor surse judiciare.
18:10
UDMR cere premierului Ilie Bolojan să permită scăderea taxelor locale, după protestele din Harghita # Digi24.ro
UDMR cere premierului Ilie Bolojan să permită autorităților locale să reducă impozitele în limitele nivelurilor locale prevăzute de lege până la aprobarea bugetelor lor și să reintroducă scutirile fiscale, în special pentru persoanele cu dizabilități și familiile cele mai vulnerabile. Uniunea transmite, marți, printr-un comunicat în limba maghiară, că Guvernul poate face acest lucru prin intermediul unei ordonanțe de urgență.
18:10
Anchetă în Bulgaria, după ce trei bărbați au fost găsiți împușcați în cap la o cabană păzită cu drone și mistuită de un incendiu # Digi24.ro
Este anchetă în Bulgaria, după ce trei bărbați au fost găsiți luni după-amiaza, 2 februarie, împușcați în cap, cu armele lângă cadavrele lor, la o cabană păzită cu drone. Anchetatorii iau în calcul mai multe ipoteze, de la omor la posibil ritual sinucigaș, relatează Novinite.
18:00
Femeie cu bani din România, păcălită de un fals prinț al Dubaiului, cu 2,5 milioane de dolari # Digi24.ro
O femeie de afaceri din România a fost convinsă de un escroc, care se dădea drept prințul moștenitor al Dubaiului, să investească două milioane și jumătate de dolari într-un fals fond de investiții.
17:50
Imaginile zilei: un autoturism încărcat cu 14 bușteni dintr-o pădure din Brașov. Șoferul este cercetat pentru furt # Digi24.ro
Imaginile zilei vin de la un bărbat care a fost prins cu... 14 bușteni furați, pe care, în mod inexplicabil, reușise să-i înghesuie într-un autoturism. Totul s-a întâmplat într-o pădure din județul Brașov, acolo unde a și fost prins de polițiști. Bărbatul este cercetat pentru furt.
Acum 4 ore
17:40
17:40
Ministerul Finanțelor explică noua taxă de 25 de lei pentru coletele din afara UE: „Nu e taxă vamală, ci o obligație fiscală internă” # Digi24.ro
De la 1 ianuarie 2026, România aplică o taxă fixă de 25 de lei pentru toate coletele cu valoare sub 150 de euro trimise din afara Uniunii Europene către persoane fizice. Măsura, introdusă prin Legea nr. 239/2025, se aplică indirect prin curieri, vânzători și platforme de comerț online și vizează bunurile pentru care TVA este datorată în România. Ministerul Finanțelor susține că taxa nu este una vamală, ci o obligație fiscală internă, menită să reglementeze comerțul electronic transfrontalier, într-un context în care importurile extracomunitare au crescut semnificativ în ultimii ani.
17:30
Mark Rutte: UE va găsi bani pentru a cumpăra arme Ucrainei. „Unii aliați fac foarte mult, mulți fac ceva, iar câțiva nu fac nimic” # Digi24.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, este încrezător că aliații Ucrainei vor găsi banii necesari pentru achiziționarea de arme fabricate în SUA pentru forțele armate ucrainene, a spus acesta la o conferință de presă la Kiev.
17:30
Finlanda construiește spărgătoare de gheață pentru SUA, în ciuda tensiunilor privind dorința lui Trump de a obține Groenlanda # Digi24.ro
Finlanda construiește o nouă flotă de spărgătoare de gheață pentru SUA, dar planurile președintelui Donald Trump pentru Groenlanda, pe care o râvnește, și relațiile tensionate dintre SUA și UE au stârnit îngrijorări cu privire la această înțelegere. 60% dintre spărgătoarele de gheață din lume sunt fabricate în Finlanda, iar 80% sunt proiectate de companii finlandeze, potrivit Arctia, firma de stat care gestionează flota de spărgătoare de gheață a țării, citată de France24.
17:20
Scandal cu arme neletale între adolescenți în Capitală. Doi băieți, reținuți după ce au tras cu pistolul cu bile spre patru fete # Digi24.ro
Doi adolescenți, de 17 și 18 ani, au fost reținuți după ce au tras cu pistoale neletale cu bile spre patru tinere, în urma unui conflict izbucnit pe o alee din Capitală.
17:20
Ce a scris presa din Rusia despre România în luna ianuarie. Nicușor Dan, subiectul central în cele peste 400 de articole # Digi24.ro
În ultima lună, presa rusă a acordat atenție României și figurilor sale politice mai ales în contextul tensiunilor geopolitice din regiunea Europei de Est. Datele au fost colectate de platforma de monitorizare media NewsVibe Romania, în intervalul din ultima lună, găsind 472 de articole publicate în presa rusă din această perioadă, transmite informat.ro.
17:10
Macron pregătește reluarea dialogului cu Putin, dar acuză Moscova că nu vrea pacea în Ucraina # Digi24.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat marţi că o reluare a dialogului cu omologul său rus Vladimir Putin este „pe cale să fie pregătită”, însă a acuzat Moscova că nu manifestă „o voinţă adevărată” de a negocia pacea în Ucraina. Declaraţia a fost făcută în timpul unei vizite în Haute-Saône.
17:10
17:10
Înșelătorie de proporții cu 59 de românce create cu AI în Italia. Doi italieni au păgubit statul cu peste 1,4 milioane de euro # Digi24.ro
Cincizeci și nouă de românce au fost create cu inteligența artificială, fiind de fapt identități complet false, dar care au adus peste 1,4 milioane de euro în conturile celor doi italieni care le-au creat. Femeile primeau venit minim garantat, deși în realitate nu existau. Este o înșelătorie demascată de Garda Financiară din Italia, într-un dosar fără precedent.
17:10
CSM vrea să scoată mii de dosare din instanţe: divorţul prin acord şi radierea firmelor, fără judecător # Digi24.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a trimis luni Ministerului Justiției un pachet de modificări legislative prin care mii de dosare ar urma să fie scoase din instanțe. Printre cele mai importante schimbări se numără eliminarea divorțului prin acord din competența judecătorilor, radierea firmelor fără proces, simplificarea executării silite și majorarea unor taxe judiciare de timbru, toate cu scopul de a reduce aglomerația din instanțe și durata proceselor, potrivit unui comunicat de presă.
17:10
Titus Corlățean, prima reacție după ce Ucraina l-a acuzat de dezinformare: O ambasadă de la București a menționat „critici nefondate" # Digi24.ro
Senatorul PSD, Titus Corlățean, a venit cu o reacție publică pe pagina sa de Facebook, marți, după ce Ambasada Ucrainei l-a acuzat de dezinformare. Oficialul punctează, fără să numească despre ce ambasadă este vorba, că Ucraina „discriminează” minoritățile, inclusiv pe cea română, sub umbra războiului. Fostul ministru spune că subiectul minorităților va fi cu siguranță discutat când Parlamentul de la București va trebui să ratifice aderarea Kievului la Uniunea Europeană.
17:00
Noi imagini cu turistul irlandez, înjunghiat în România de către prietenul său. Agresorul a fost arestat # Digi24.ro
Noi imagini cu turistul irlandez înjunghiat de prietenul său au fost făcute publice. Tânărul de 21 de ani se afla în vacanță în România și a ajuns în stare gravă la spital. Doar că în momentul în care polițiștii au încercat să afle ce s-a întâmplat, povestea s-a complicat. Întâi a spus că a fos atacat de un dealer de droguri, apoi că prietenul său l-a înjunghiat dintr-o glumă. Agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, anunță Digi24.
16:50
Donald Trump și Gustavo Petro, întâlnire la Casa Albă. Expert în geopolitică: „Doi președinți foarte imprevizibili și temperamentali” # Digi24.ro
În urmă cu o lună, o întâlnire la Casa Albă între președintele american Donald Trump și omologul său columbian, Gustavo Petro, ar fi fost de neconceput. Raidul american asupra Caracasului pentru capturarea lui Nicolas Maduro a dus la o escaladare a relațiilor deja tensionate dintre cele două țări, Trump avertizând că liderul columbian de stânga „ar putea fi următorul” și afirmând că Petro este un „om bolnav căruia îi place să producă cocaină și să o vândă Statelor Unite”, relatează The Guardian.
16:50
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar încă 60 de zile, în dosarul de propagandă legionară. Decizia poate fi atacată # Digi24.ro
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu rămâne sub control judiciar încă 60 de zile, după ce Judecătoria Sectorului 1 din Capitală a decis să menţină măsura preventivă şi să-i respingă ca neîntemeiată cererea de revocare a acesteia, în dosarul în care Georgescu este acuzat de propagandă legionară şi de promovare, în public, a unor persoane vinovate de genocid şi de crime de război.
16:50
Ursula Von der Leyen a acceptat invitația lui Zelenski de a vizita Kievul. Data simbolică la care ar putea avea loc vizita # Digi24.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va vizita Kievul la invitația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, cu ocazia împlinirii a patru ani de la invadarea Ucrainei de către Rusia.
16:40
Maghiarii din România și-ar putea pierde dreptul de vot în alegerile din Ungaria: propunere controversată în Parlamentul din Budapesta # Digi24.ro
Partidul ungar de opoziţie Coaliţia Democrată (DK) a anunţat marţi iniţierea unei sesiuni extraordinare a parlamentului pentru a elimina dreptul de vot în alegerile din Ungaria al alegătorilor cu dublă cetăţenie care trăiesc peste graniţe, informează agenţia de presă ungară MTI.
16:40
Parlamentul pregătește un proiect de lege care modifică infracțiunea de pornografie infantilă și introduce grooming-ul în Codul penal # Digi24.ro
Un proiect de lege care modifică articolul 374 din Codul penal, privind pornografia infantilă, este în lucru, a anunţat marţi preşedintele Comisiei speciale a Parlamentului pentru combaterea traficului de persoane, Diana Tuşa. Comisia a analizat deja un prim draft, iar o nouă rundă de dezbateri este programată pentru 18 februarie.
16:30
Român arestat pentru sabotajul corvetelor Marinei Germane. Percheziții în Hamburg, România și Grecia # Digi24.ro
Un cetățean român a fost arestat în Germania, alături de un grec, într-un dosar de sabotaj care vizează nave militare ale Marinei Germane. Ancheta autorităților din Hamburg arată că cei doi ar fi intervenit intenționat asupra mai multor corvete aflate într-un șantier naval din Portul Hamburg, inclusiv asupra navei „Emden”, prin avarierea sistemelor tehnice și electronice, acțiuni care ar fi putut afecta securitatea națională a Germaniei și capacitatea de luptă a trupelor.
16:20
Pancreasul artificial a fost dezvoltat în Israel. Cum funcționează „implantul viu”, care ar elimina injecțiile zilnice cu insulină # Digi24.ro
Oamenii de ştiinţă din Israel şi Statele Unite au dezvoltat un „implant viu” care acţionează ca un pancreas artificial, o realizare care ar putea să elimine într-o bună zi nevoia legată de administrarea zilnică a injecţiilor cu insulină pentru milioane de oameni diagnosticaţi cu diabet.
16:20
Sorin Grindeanu, în vizită oficială în Israel: întâlniri cu premierul Netanyahu și președintele Herzog # Digi24.ro
Președintele Camerei Deputaților și Sorin Grindeanu face o vizită oficială, zilele acestea, Israel, însoțit de o delegație parlamentară din care face parte și ministrul Sănătății Alexandru Rogobete. Liderul PSD are o întrevedere astăzi cu premierul Benjamin Netanyahu și are pe agendă o întrevedere și cu președintele Israrelului Itzhak Herzog.
16:00
Înalta Curte de Casație și Justiție va reanaliza condamnarea lui Dani Mocanu. Instanța a admis cererea de recurs în casație # Digi24.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a „admis în principiu” cerereile de recurs în casație formulate de Dani Mocanu și fratele său, fugari în Italia după ce au fost condamnați la finalul anului 2025 la patru ani de închisoare pentru tentativă de omor. Primul termen stabilit de ÎCCJ este pe 17 martie.
16:00
Polonezul implicat în complotul pentru asasinarea lui Zelenski, coordonat de Kremlin, a fost condamnat # Digi24.ro
Un cetățean polonez de 50 de ani a fost condamnat la trei ani și jumătate de închisoare pentru colaborare cu serviciile secrete ruse într-un plan de asasinare a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Potrivit procurorilor, operațiunea era coordonată de la Kremlin și viza un atac pe aeroportul Rzeszów-Jasionka, un punct strategic pentru sprijinul militar internațional acordat Ucrainei.
15:50
Partidul AUR a fost amendat pentru nerespectarea GDPR în campania pentru alegerile prezidențiale din 2025 # Digi24.ro
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a amendat partidul AUR cu 5.089 lei (1.000 de euro), după ce a constatat că partidul nu a răspuns unei cereri a unei persoane care și-a cerut datele personale și ștergerea lor, în urma unei scrisori electorale primite în campania prezidențială din 2025.
15:50
Un tânăr din Maramureș care făcea drifturi cu mașina a accidentat un bărbat, pe urmă l-a luat la bătaie. Șoferul a fost reținut # Digi24.ro
Un tânăr de 26 de ani din județul Maramureș a fost reținut de polițiști după ce a lovit un bărbat cu mașina, în timp ce făcea drifturi în parcarea unui local, iar apoi l-a luat la bătaie. Șoferul a refuzat testarea pentru alcool.
Acum 6 ore
15:40
Comisia pentru controlul SRI: Amenințările la adresa securității naționale au fost cumulative în 2025 # Digi24.ro
Presedintele Comisiei SRI, deputatul PSD Eugen Bejinariu a prezentat, marţi, un bilanţ al activităţii comisiei, în perioada august-decembrie 2025, precizând că în această perioadă, ameninţările la adresa securităţii naţionale au fost fragmentate şi cumulative.
15:40
Măsura anunțată de Zelenski, după un atac masiv al Rusiei cu rachete balistice asupra instalaţiilor energetice ucrainene # Digi24.ro
Activitatea echipei de negociere va fi adaptată după atacul Rusiei din cursul nopţii asupra instalaţiilor energetice ucrainene, care a implicat un număr record de rachete balistice, a declarat marţi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează Reuters.
15:20
15:20
Un grup de ambarcaţiuni înarmate a încercat să intercepteze o navă la 16 mile marine (circa 30 km) nord de Oman, a anunţat marţi agenţia pentru operaţiuni comerciale maritime a Regatului Unit (UKMTO).
15:00
Mircea Lucescu, internat în continuare la Cardiologie: „Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare” # Digi24.ro
Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale de fotbal a României, se află internat la secția de cardiologie a Spitalului Universitar. În condițiile în care se apropie un meci decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, oficialii Federației Române de Fotbal ar lua în calcul un „plan B”, dacă starea de sănătate a selecționerului nu se îmbunătățește, potrivit digisport.ro.
15:00
Horaţiu Potra rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, a decis Curtea de Apel Bucureşti # Digi24.ro
Mercenarul Horaţiu Potra rămâne în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile, a decis, marţi, Curtea de Apel Bucureşti.
15:00
Stenograme. Tensiuni în ședința PNL. Gorghiu: „Suntem un partid de misogini”. Critici la adresa conducerii # Digi24.ro
În cele aproximativ cinci ore de discuții care au avut loc luni seară, liderii PNL și-au pus toate nemulțumirile pe masă, de la măsurile luate la vârful Guvernului, la decizii precum înlăturarea unor șefi de filiale. Au fost și voturi interne, în urma cărora Ilie Bolojan și-a dat seama cine îl susține și cine nu.
14:40
Donald Trump a anunţat că solicită acum daune de un miliard de dolari de la Universitatea Harvard, conform unor informaţii din New York Times conform cărora administraţia sa a renunţat la planurile de a cere compensaţii de la prestigioasa instituţie de învăţământ, pe care o acuză de antisemitism şi părtinire.
