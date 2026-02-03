Ministerul Finanțelor: Taxa Temu nu a dus la pierderi fiscale sau relocări de zboruri cargo. Este un fake news

11:40

Vlad Pascu, condamnat la 10 ani de închisoare pentru accidentul tragic din 2 Mai, este acuzat acum că ar fi furat cinci kilograme de aur de la tatăl său. Metalul prețios, în valoare de aproximativ 700.000 de euro, ar fi fost folosit pentru a finanța consumul de droguri. Vlad Pascu, tânărul implicat în accidentul mortal […]