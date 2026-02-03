Anchetă la Episcopia Romei: Într-o frescă restaurată a apărut... Giorgia Meloni

20:30

Selecționerul echipei naționale a României, Mircea Lucescu, a fost internat de urgență luni după-amiază la Spitalul Universitar din Capitală, după ce starea sa de sănătate s-a agravat brusc. Deși în ultimele zile părea să își revină, medicii au decis spitalizarea pentru investigații amănunțite.