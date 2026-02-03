Rutte le cere aliaţilor să caute în stocurile militare noi arme pentru Ucraina, în special sisteme Patriot

Financial Intelligence, 3 februarie 2026 19:20

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, le-a cerut marţi la Kiev susţinătorilor Ucrainei să caute în stocurile lor

Acum 5 minute
19:40
Bogdan Ivan: Contrapartea Centrală – un pas-cheie pentru stabilitatea pieței de energie din România Financial Intelligence
Astăzi, ASF a confirmat completarea documentației depuse pentru proiectul CCP.RO – Contrapartea Centrală, o infrastructură-cheie pentru funcționarea piețelor
Acum 30 minute
19:20
Acum o oră
19:10
Este clar cine va câştiga războiul din #Ucraina, spune ministrul de externe ungar Financial Intelligence
Este clar cine va câştiga războiul din Ucraina, deci este "complet nenecesar" ca Bruxellesul să prelungească masacrul dând
19:10
NATO a început planificarea misiunii de consolidare a securităţii în Arctica Financial Intelligence
NATO a început activitatea de planificare a misiunii pe care intenţionează să o lanseze pentru a consolida securitatea
19:00
Armata israeliană numeşte o nouă purtătoare de cuvânt pentru publicul arab Financial Intelligence
Armata israeliană a numit-o purtătoare de cuvânt în limba arabă pe maiorul Ella Waouia, în vârstă de 36
18:50
Ştefan Pălărie: Proiectul privind Academia Română are prevederi abuzive; USR nu îl va vota Financial Intelligence
Senatorul USR Ştefan Pălărie a acuzat, marţi, PNL, AUR şi PSD că au iniţiat printr-o procedură "care frizează
Acum 4 ore
16:50
România, în presa din Rusia: Topul subiectelor din ianuarie (informat.ro) Financial Intelligence
Articol preluat de pe informat.ro În ultima lună, presa rusă a acordat atenție României și figurilor sale politice
16:40
Ungaria: Propunere ca parlamentul să dezbată eliminarea dreptului de vot al alegătorilor cu dublă cetăţenie de peste graniţe Financial Intelligence
Partidul ungar de opoziţie Coaliţia Democrată (DK) a anunţat marţi iniţierea unei sesiuni extraordinare a parlamentului pentru a
16:40
Hanwha Aerospace România a acordat burse studenților români la inginerie Financial Intelligence
Lino Lim, CEO Hanwha Aerospace România: "Inițiativa de acordare a burselor reflectă angajamentul pe termen lung al Hanwha
16:30
AI-ul intră în sala de gardă/ Ce ne spune MedGemma-1.5 despre viitorul medicinei algoritmice (analiză Echipa Invergent) Financial Intelligence
Autor: Laboratoarele Invergent Google Research a lansat zilele trecute MedGemma-1.5, cea mai nouă versiune a suitei sale de
16:30
Macron susţine că reluarea dialogului cu Putin este “în curs de pregătire’ Financial Intelligence
Emmanuel Macron a afirmat marţi că reluarea dialogului cu preşedintele rus Vladimir Putin este "în curs de pregătire",
16:00
Ucraina va adapta activitatea echipei sale de negociatori după atacul Rusiei asupra instalaţiilor energetice (Zelenski) Financial Intelligence
Activitatea echipei de negociere va fi adaptată după atacul Rusiei din cursul nopţii asupra instalaţiilor energetice ucrainene, care
16:00
Ray Dalio avertizează că lumea este „în pragul” unui război al capitalului Financial Intelligence
Investitorul legendar Ray Dalio a avertizat marți că lumea este „în pragul" unui război al capitalului, pe fondul
Acum 6 ore
14:50
Dosarul CCP.RO a fost declarat complet; ASF începe evaluarea pentru autorizarea Contrapărții Centrale Financial Intelligence
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a aprobat, în ședința de astăzi, notificarea societății CCP.RO BUCHAREST S.A. privind depunerea
14:30
Suedia şi Danemarca vor achiziţiona împreună sisteme de apărare antiaeriană pentru Ucraina Financial Intelligence
Suedia şi Danemarca vor achiziţiona şi vor livra împreună Ucrainei sisteme de apărare antiaeriană în valoare de 2,5
14:00
Criminalitate cibernetică: Elon Musk, convocat în aprilie de justiţia franceză; percheziţie la birourile X din Franţa Financial Intelligence
Parchetul din Paris l-a convocat la audiere pe miliardarul Elon Musk, patronul platformei X, pentru 20 aprilie, în
Acum 8 ore
13:40
FNGCIMM și Asociația de Microfinanțare lansează un nou produs de garantare de portofoliu dedicat IMM-urilor și start-up-urilor din România Financial Intelligence
Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) și Asociația de Microfinanțare din România
13:40
Atacul Rusiei asupra sectorului energetic al Ucrainei arată că aceasta nu doreşte pace, declară Rutte la Kiev Financial Intelligence
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat marţi, la Kiev, că atacul masiv al Rusiei asupra sistemului
13:40
Perspective la început de 2026 – insolvențe în rândul firmelor încă din prima lună din an (RisCo) Financial Intelligence
Prima lună din 2026 anunță peste 500 de deschideri ale dosarelor de insolvență. Comparativ cu ultimele luni ale
13:00
Spania va interzice accesul la social media pentru copiii sub 16 ani Financial Intelligence
Spania va interzice accesul minorilor sub 16 ani la reţelele de socializare, iar platformele vor fi obligate să
12:30
Marian Ciupitu, Terano Construct: Măsurile fiscale și bugetare adoptate în 2025 au generat presiuni suplimentare asupra costurilor și fluxurilor financiare, în domeniul construcțiilor Financial Intelligence
*"Deficitul de forță de muncă rămâne una dintre cele mai mari provocări ale sectorului construcțiilor" Măsurile fiscale și
12:00
Majorare de capital 2Performant pentru finanțarea dezvoltării BusinessLeague.com și extinderii pe piața internațională; Compania vrea să atragă 5,65 milioane lei în perioada 3 – 16 februarie Financial Intelligence
Compania 2Performant, dezvoltatorul platformei de marketing afiliat BusinessLeague.com, efectuează o nouă majorare de capital cu scopul de a
Acum 12 ore
11:40
Erdogan vizitează Arabia Saudită şi Egiptul pentru a discuta despre ‘cooperarea regională’ Financial Intelligence
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan efectuează marţi şi miercuri vizite în Arabia Saudită şi, respectiv, Egipt, pentru a
11:30
Anunț pentru selecția DIRECTORULUI GENERAL la Societatea AQUACEPTURA S.R.L. Financial Intelligence
Societatea AQUACEPTURA S.R.L., anunță declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea Directorului General, conform OUG nr.109/2011 și HG nr.639/2023.
11:20
ARMO: Sub 10 % din coletele non-UE au aterizat pe teritoriul României, restul intrând prin huburi regionale Financial Intelligence
Aproximativ 80 de milioane de colete non-UE au avut România ca destinaţie finală în 2025, din care sub
11:10
Interviu cu Javad Karimi, Charge d’Affaires a.i., Ambasada Republicii Islamice Iran: Decizia Consiliului de Miniștri al UE de a include Gardienii Revoluției pe lista organizațiilor teroriste – viciată încă de la început; nu poate depăși nivelul simbolic pentru a ajunge la cel al implementării Financial Intelligence
"Iranul nu va iniția niciodată un război, însă va răspunde ferm dacă va fi atacat" "Nu cred că
10:10
Ministrul adjunct de externe Serghei Riabkov: Rusia este pregătită pentru o lume fără limite nucleare Financial Intelligence
Rusia este pregătită pentru noua realitate a unei lumi fără limite de control asupra armelor nucleare după ce
10:00
China va interzice mânerele retractabile ale uşilor automobilelor Financial Intelligence
China va interzice din 2027 comercializarea de automobile echipate exclusiv cu mânere retractabile ale uşilor, eliminând treptat designul
09:40
Ucraina a convenit cu partenerii occidentali un plan de punere în aplicare a armistiţiului pe mai multe niveluri (Financial Times) Financial Intelligence
Ucraina a convenit cu partenerii occidentali că orice încălcare persistentă de către Rusia a unui viitor acord de
09:30
China: Xi pledează pentru o ‘lume egală, multipolară’, cu prilejul vizitei preşedintelui uruguayan la Beijing Financial Intelligence
China şi Uruguay ar trebui să colaboreze pentru a promova o 'lume egală şi multipolară ordonată', i-a declarat
08:50
Comitetul Reprezentanților FP: Forma Contractului de Administrare comunicat de echipa Franklin Templeton nu este cea rezultată în urma negocierilor; FT: Proiectul Contractului reprezintă propunerea Franklin Templeton pentru un mandat de 4 ani, elaborată cu bună credință Financial Intelligence
Comitetul Reprezentanților Fondului Proprietatea a transmis că forma Contractului de Administrare comunicat de echipa Franklin Templeton nu este
08:40
Licitație pentru vânzarea stațiilor de încărcare vehicule electrice Lotul I și/sau Lotul II Financial Intelligence
ELECTROMAGNETICA S.A., cu sediul în Str. Calea Rahovei, nr. 266-268, București, sector  5, înregistrată la Registrul Comerțului sub
08:40
MAGNOR: Estimăm o creștere a cererii locale de aur cuprinsă între 40% și 50%, în 2026 Financial Intelligence
În cursul anului 2025, prețul aurului a înregistrat o creștere semnificativă de peste 65%. Proiecțiile analiștilor internaționali din
08:30
Trump cere daune de un miliard de dolari de la Universitatea Harvard Financial Intelligence
Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat luni că solicită acum daune de un miliard de dolari de la
08:30
Iranul se pregăteşte de negocieri privind programul său nuclear cu Washingtonul Financial Intelligence
Iranul a afirmat luni că se pregăteşte pentru discuţii cu Washingtonul asupra programului nuclear, în timp ce preşedintele
07:00
Volatilitatea pieței criptomonedelor declanșează lichidări de bitcoin în valoare de 2,5 miliarde de dolari Financial Intelligence
Investitorii în Bitcoin au lichidat 2,56 miliarde de dolari în ultimele zile, potrivit furnizorului de date CoinGlass, pe
07:00
Aurul și argintul își revin după o scădere istorică, analiștii spunând că factorii tematici nu s-au schimbat Financial Intelligence
Prețurile aurului și argintului și-au revenit marți după o vânzare masivă istorică, analiștii sugerând că corecțiile recente au
07:00
Daniel Băluță, despre intoxicația cu arsenic și mercur: Cineva chiar mi-a făcut rău Financial Intelligence
Daniel Băluță a vorbit luni, la Digi24, despre intoxicația cu arsenic și mercur și a susținut că încă
Acum 24 ore
06:40
Alexandru Filip a demisionat din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Purcari Financial Intelligence
Alexandru Filip a demisionat din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Purcari, potrivit unui raport transmins
06:40
Elon Musk confirmă fuziunea SpaceX cu xAI, înainte de IPO Financial Intelligence
SpaceX (SPAX.PVT) va fuziona cu xAI (XAAI.PVT) într-o tranzacție care consolidează două dintre cele mai mari startup-uri private
06:30
OCDE avertizează asupra creşterii numărului cazurilor de cancer în UE Financial Intelligence
Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) a avertizat luni asupra creşterii cu circa 30% a diagnosticelor de
06:30
Indicele Nifty 50 din India crește cu 5%, pe fondul acordului comercial dintre SUA și India, care stimulează creșterea acțiunilor Financial Intelligence
SUA vor reduce tarifele vamale pentru produsele indiene de la peste 50% la 18%. Indicele bursier de referință
06:20
PNL: Vot de încredere pentru premierul Ilie Bolojan în Biroul Politic Naţional al partidului Financial Intelligence
Biroul Politic Naţional al PNL a dat un vot de încredere, luni seara, pentru preşedintele partidului, premierul Ilie
06:20
PNL: Propunerea de demitere a conducerii de la zece organizaţii nu a fost adoptată; şefii filialelor îşi păstrează mandatele Financial Intelligence
Biroul Politic Naţional al PNL nu a aprobat, în şedinţa de luni seara, propunerea de demitere a conducerii
06:20
Dosarul Epstein: Bill şi Hillary Clinton acceptă să fie audiaţi în faţa Congresului Financial Intelligence
Bill şi Hillary Clinton vor depune mărturie în faţa unei comisii de anchete a Congresului american privind afacerea
2 februarie 2026
22:40
Chidesciuc, JP Morgan: Deficitul bugetar al României ar putea ajunge la maximum 6% din PIB în 2026 Financial Intelligence
România ar putea înregistra în 2026 un deficit bugetar de cel mult 6% din PIB, în contextul măsurilor
22:20
Bugetul Franţei a fost adoptat, în urma respingerii moţiunilor de cenzură Financial Intelligence
Guvernul francez condus de premierul Sebastien Lecornu a reuşit luni adoptarea bugetului pentru anul în curs, după ce
21:20
UE și Singapore pun în aplicare primul acord bilateral dedicat comerțului digital Financial Intelligence
Acordul privind comerțul digital dintre Uniunea Europeană și Singapore a intrat în vigoare, devenind primul acord bilateral autonom
21:10
Oferta Electro-Alfa – Investitorii mici au suprasubcris tranșa de retail de două ori și jumătate, din prima zi Financial Intelligence
Investitorii mici au suprasubcris tranșa de retail de două ori și jumătate, din prima zi a ofertei publice,
21:10
Portugalia intenţionează să interzică reţelele sociale pentru cei sub 16 ani Financial Intelligence
Portugalia ar putea interzice reţelele sociale pentru persoanele sub 16 ani, potrivit unui proiect de lege înaintat luni
