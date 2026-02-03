Mașină sub 20.000 euro. Citroen atacă decisiv segmentul SUV-urilor electrice: e-C3 Aircross coboară sub 20.000 de euro

Profit.ro, 3 februarie 2026 20:20

Brandul francez Citroen, care aparține grupului Stellantis, a făcut un pas și mai accentuat în segmentul SUV-urilor cu baterie, anunțând „democratizarea SUV-ului electric”.

Acum 5 minute
20:50
Bursa revine pe creștere GRAFIC Profit.ro
După o secvență de 3 sesiuni de corecții, investitorii au readus piața în sensul trendului prevalent ascendent.
Acum o oră
20:20
20:10
Ciucu continuă lupta cu STB: Am venit să fac reforme. Să vedem dacă le va dori și Consiliul General. Sau… Profit.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, cere o evaluare directă a STB, după ce un proiect de audit a fost respins de Consiliul General.
20:00
Restaurantele clasice din România se schimbă în fața atacului fast-food Profit.ro
2026 va fi un an de adaptare pentru restaurante, în care vor avea șanse reale să supraviețuiască doar operatorii care își ajustează rapid structura internă, oferta și modelul operațional.
Acum 2 ore
19:40
Iulian Stanciu, președinte executiv eMAG - nou succes cu Foraj Sonde Videle Profit.ro
Foraj Sonde Videle urmează să semneze în zilele următoare un contract-cadru atribuit de Dalkia Franța, parte din grupul EDF (Électricité de France), având ca obiect furnizarea de servicii de foraj pentru sonde geotermale
19:40
Walmart atinge în premieră o capitalizare de 1 trilion de dolari GRAFIC Profit.ro
Gigantul american din retail Walmart, cea mai mare companie din lume după veniturile anuale, a trecut, în premieră, de pragul de 1 trilion de dolari în capitalizarea de piață, devenind una dintre puținele companii non-tech care atinge această performanță.
19:30
Disney are un nou CEO Profit.ro
Walt Disney l-a numit pe șeful diviziei sale de parcuri tematice, Josh D’Amaro, în funcția de CEO.
Acum 4 ore
18:40
Război în Ucraina - Atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, cu sute de drone și rachete Profit.ro
Rusia a lansat cel mai mare atac asupra infrastructurii energetice, cu 520 de drone și rachete de diferite tipuri.
18:20
Un român și un grec, arestați pentru sabotarea unor nave germane Profit.ro
Autoritățile germane au arestat un român și un grec, angajați în portul Hamburg, după ce au încercat să saboteze nave militare germane, anul trecut.
18:00
ULTIMA ORĂ CONFIRMARE Oferta Electroalfa este acoperită integral. Compania are undă verde să vină la bursă Profit.ro
După subscrierea integrală a tranșei a ofertei Electroalfa Internațional, acum și cantitatea de acțiuni destinată instituționalilor a găsit cerere.
18:00
UDMR se ridică împotriva Guvernului și cere revizuirea taxelor locale, argumentând prin ”furia și dezamăgirea oamenilor” Profit.ro
UDMR cere Guvernului să revizuiască taxele locale, argumentând prin ”furia și dezamăgirea oamenilor”.
17:50
Armata germană evaluează zeci de mii de tineri pentru noul serviciu militar Profit.ro
Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a anunțat că a trimis peste 40.000 de chestionare pe care tinerii în vârstă de 18 ani au obligația sa le completeze, conform legii privind noul serviciu militar.
17:50
17:40
Fraudă masivă și în România cu mașini avariate din SUA, reparate superficial și revândute ca noi Profit.ro
Peste 40 de percheziții au avut loc în mai multe orașe din Lituania.
17:30
Amazon reclamă că întârzierea obținerii conexiunilor la rețeaua electrică îi afectează planurile din Europa Profit.ro
Planurile Amazon de a extinde centrele de date din Europa sunt date peste cap de întârzierile mari în a obține conexiuni la rețeaua electrică.
17:30
Percheziții DNA la directorul unei firme și la Grupul Grampet Profit.ro
DNA efectuează percheziții la directorul unei firme și la Grupul Grampet, deținut de omul de afaceri Gruia Stoica.
17:20
FOTO Linie importantă de tramvai din capitală se apropie de final cu lucrările de modernizare Profit.ro
Lucrările de modernizare a liniei de tramvai pe Bulevardul Expoziției și străzile adiacente, din capitală, au ajuns la un grad de realizare de 85%.
17:20
Taxa pe colete din afara UE - precizările Ministerului Finanțelor Profit.ro
Ministerul Finanțelor face precizări referitoare la taxa de 25 lei pentru coletele extracomunitare introduse începând cu 1 ianuarie 2026 și clarifică aspectele relevante pentru o înțelegere corectă a situației.
Acum 6 ore
16:50
Subscrieri de peste 200 milioane lei pe tranșa de retail a ofertei Electroalfa Profit.ro
Deja acoperită încă din ziua de debut, tranșa destinată investitorilor instituționali a operațiunii de listare a Electroalfa este suprasubscrisă de 3,5 ori.
16:50
Gigantul chinez Goldwind, prezent și în România, anchetat de Comisia Europeană Profit.ro
Comisia Europeană a deschis o anchetă asupra Goldwind, companie chineză care produce turbine eoliene.
16:50
Macron, gata să reia dialogul cu Putin Profit.ro
Reluarea dialogului cu Vladimir Putin este "în curs de pregătire", a spus Emmanuel Macron, afirmând în același timp că Moscova nu arată "o voință reală" de a negocia pacea în Ucraina.
16:20
Curierii din România și efectele taxei pe coletele non-UE: Încasări de câteva milioane lei. Nu și-a atins încă obiectivele ca încasări la buget, dar nici reevaluarea nu trebuie făcută după prima lună. Ușoară creștere a zborurilor cargo Profit.ro
Introducerea în România a taxei pe coletele non-UE de la 1 ianuarie 2026 nu a condus, deocamdată, la obiectivele urmărite de autorități, respectiv creșterea încasărilor la buget, dar o posibilă reevaluare a efectelor acestei măsuri nu ar trebui făcută decât mai târziu, nu după prima lună de la aplicare, spun principalele companii locale de curierat.
16:20
ASF anunță un progres major în autorizarea Contrapărții Centrale. Proiectul intră în linie dreaptă după depunerea documentației complete Profit.ro
După mai mulți ani marcați de eforturi intense și ajustări impuse de reglementările europene, proiectul Contrapărții Centrale (CCP) înregistrează, în sfârșit, un progres concret în procesul de autorizare.
16:10
România are cea mai mare inflație din UE la alimente TABELE Profit.ro
România s-a situat pe primul loc în Uniunea Europeană la creșterea prețurilor la alimente.
16:00
Prima lună din 2026 anunță peste 500 deschideri ale dosarelor de insolvență. Creștere de peste 60% în Capitală Profit.ro
Prima lună din 2026 anunță peste 500 de deschideri ale dosarelor de insolvență.
15:40
VIDEO Primul nod rutier turbion din România, construit de Umbrărescu. Autoritățile prezintă imagini aeriene de pe șantier Profit.ro
Autoritățile prezintă imagini aeriene de pe șantierul Autostrăzii A7 Bacău – Pașcani, Lot 3, Mircești – Pașcani, unde este pregătit primul nod rutier turbion din România.
15:20
Germania are cea mai îmbătrânită populație activă din Uniunea Europeană, aproape un sfert având între 55 și 64 de ani Profit.ro
Germania are cea mai îmbătrânită populație activă din Uniunea Europeană, 24% din forța de muncă având între 55 și 64 de ani.
15:10
Război în Ucraina - SUA și statele europene vor interveni militar în cazul în care Rusia va încălca în mod repetat un eventual acord de pace Profit.ro
Orice încălcare a unui eventual armistițiu de către Rusia nu ar mai rămâne fără consecințe, cum s-a întâmplat până acum.
Acum 8 ore
14:50
Record de turiști străini în Spania Profit.ro
Spania a fost vizitată de un număr de 96,77 milioane de turiști străini în 2025, cu 3,2% mai mulți decât în 2024.
14:50
PSD vrea eliminarea CASS la indemnizația mamelor - măsură negociată în pregătirea bugetului Profit.ro
Eliminarea CASS la indemnizația de creștere a copiilor este o reparație necesară, nu un privilegiu, afirmă ministrul Muncii, Florin Manole.
14:40
Avocatul Poporului atacă la CCR decizia de neplată a primei zile de concediu medical Profit.ro
Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională a României în cazul neplății primei zile de concediu medical.
14:20
Percheziții la sediul platformei X din Paris. Elon Musk, citat Profit.ro
Autoritățile franceze au percheziționat sediul din Franța al platformei X deținută de Elon Musk.
14:00
Dan Air își extinde rețeaua de zboruri Profit.ro
Dan Air, companie aeriană privată 100% românească, își extinde rețeaua de rute și adaugă zboruri spre 6 noi destinații, operate din București și Bacău, începând din 1 aprilie.
13:50
Dovada cu buletinul pe social media - Acces interzis pentru copiii sub 16 ani în Spania Profit.ro
Spania vrea să interzică accesul la rețelele de socializare persoanelor cu vârsta sub 16 ani, pentru a le proteja de o lume a „pornografiei” și „violenței”.
13:50
TAROM semnează un acord cu Scandinavian Airlines. România, conectată cu destinații de top din Europa de Nord Profit.ro
Compania națională aeriană TAROMși Scandinavian Airlines (SAS), lansează un parteneriat comercial de tip codeshare, extinzând conectivitatea Bucureștiului către destinații scandinave prin huburi europene majore.
13:40
Controale în cofetării și patiserii, cu amenzi de peste 3 milioane lei date de inspectorii ANSVSA Profit.ro
Inspectorii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) au dat amenzi de aproape 3,5 milioane de lei în urma unor controale făcute la cofetării și patiserii.
13:30
Wizz Air lansează noi curse din România, cu plecare din Cluj-Napoca Profit.ro
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air anunță două noi destinații din Cluj-Napoca pentru sezonul estival 2026: Malta și Dubrovnik.
13:20
Cloudflare a avut cel mai mare atac DDoS realizat vreodată Profit.ro
Cloudflare spune că a atenuat cel mai mare atac DDoS realizat vreodată, care a ajuns la 31,4 Tbps.
13:10
Cursul valutar anunțat de BNR. Euro scade. Aurul își reia creșterea Profit.ro
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat marți de BNR a ajuns la 5,0950 lei, de la 5,0959 lei, curs înregistrat luni.
Acum 12 ore
12:50
Sateliți spioni, avioane spațiale și lasere ofensive, în programul de cheltuieli militare de zeci de miliarde de euro al Germaniei Profit.ro
Germania vrea să investească 35 miliarde de euro într-un program destinat cheltuielilor militare.
12:30
FOTO Mai multe trenuri sunt oprite în gări, cu întârzieri de până la 4 ore. O porțiune de cale ferată s-a rupt pe un tronson din Telorman Profit.ro
O porțiune de cale ferată s-a rupt, posibil din cauza gerului, pe un tronson din Telorman.
12:30
BMW Group a reușit să-și atingă țintele de emisii și scapă de penalități din partea UE Profit.ro
Emisiile medii ale mărcilor grupului BMW s-au situat sub pragul impus de Uniunea Europeană, de 92,9 grame în cazul acestei companii, fără să aibă nevoie de "pool-uri" sau credite de carbon.
12:20
Ciucu caută ofertanți, prin achiziție directă, pentru rating de credit Profit.ro
Ofertele pot fi transmise până la data de 13 februarie, iar termenul-limită până la care se pot solicita clarificări este 5 februarie.
12:10
Galaxy S26 va limita vizibilitatea ecranului pentru a proteja intimitatea Profit.ro
Samsung a anunțat că viitoarele smartphone-uri din seria Galaxy S26 vor oferi o nouă funcție de intimitate, care va preveni alte persoane să vadă conținutul ecranului.
11:50
Pierde România după ce a introdus taxarea coletelor non-UE ? ARMO reacționează: Estimările nu sunt susținute de date oficiale Profit.ro
Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) respinge ipotezele, pe care le consideră false, privind pierderi masive din taxarea coletelor non-UE.
11:40
AI-ul Grok nu mai dezbracă decât bărbați Profit.ro
După săptămâni de critici din toate părțile, inclusiv de la autoritățile de reglementare ale mai multor țări, AI-ul lui Elon Musk pare să fi rezolvat parțial problema, în sensul că nu mai dezbracă femei și copii, dar continuă să dezbrace bărbați.
11:30
CMS asistă bănci de top în refinanțarea de 305 milioane euro a portofoliului mixt Palas Iași Profit.ro
CMS a asistat sindicatul de bănci format din Erste Group Bank AG, Banca Comercială Română S.A., Raiffeisen Bank International AG și Raiffeisen Bank S.A., într-o refinanțare care a adus sub aceeași umbrelă mai multe societăți parte a grupului Iulius și care formează complexul mix-use (retail și birouri) Palas.
11:30
Mânerele de mașini care se retrag în portieră - interzise de anul viitor în China. Autoritățile anunță oficial măsura Profit.ro
China a confirmat că va interzice, de anul viitor, mânerele retractabile, acționate electric, la mașini. Acestea sunt întâlnite tot mai des pe mașinile de ultimă generație.
11:20
Retrospectiva anului 2025 în materie de concurență și la ce să ne așteptăm în 2026 Profit.ro
Autori: Cătălin Suliman (partner), Silviu Vasile( partner)
11:20
ULTIMA ORĂ Încep negocierile pentru ca Romgaz să preia Azomureș. Companiile au mers la Bolojan Profit.ro
Negocierile pentru preluarea Azomureș de către Romgaz vor începe în curând, a anunțat Guvernul.
