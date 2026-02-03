Averea lui Elon Musk explodează după unul dintre cele mai ambițioase proiecte tehnologice. Primul om din istorie care atinge noul prag al averii, diferență uriașă față de locul 2
Profit.ro, 3 februarie 2026 22:20
Averea lui Elon Musk a depășit, pentru prima dată în istorie, plafonul de 800 de miliarde de dolari.
Acum 5 minute
22:50
Piraterie și în România cu Netflix, Disney+, Amazon Prime. „Switch Off”, o anchetă internațională, s-a încheiat cu rezultate semnificative # Profit.ro
O anchetă derulată la nivel internațional, denumită „Switch Off”, urmărind combaterea criminalității cibernetice și a pirateriei audiovizuale, s-a încheiat cu rezultate semnificative, anunță autoritățile italiene.
Acum 15 minute
22:40
FOTO Reconversie majoră - Fostă fabrică devine cel mai ambițios proiect de reconversie urbană din Târgu Mureș # Profit.ro
Romaris, firma care a cumpărat fosta fabrică de produse fotosensibile din cartierul Unirii din Târgu Mureș, de la Ameropa, proprietarul Azomureș, pregătește cel mai ambițios proiect de reconversie urbană din oraș.
Acum o oră
22:20
22:00
Fundația „Mihai Neșu”, lansată de fostul fotbalist Mihai Neșu, astăzi în scaun cu rotile în urma unui accident, a fost scutită de plata impozitelor locale.
Acum 2 ore
21:50
Poliția Locală a aplicat, în capitală, 41 de amenzi, în sumă cumulată de 100.000 lei, persoanelor care nu au curățat trotuarele de gheață sau zăpadă.
21:20
Porsche ia în considerare să renunțe la noile proiecte privind viitoarele sale mașini electrice.
Acum 4 ore
20:50
După o secvență de 3 sesiuni de corecții, investitorii au readus piața în sensul trendului prevalent ascendent.
20:20
Mașină sub 20.000 euro. Citroen atacă decisiv segmentul SUV-urilor electrice: e-C3 Aircross coboară sub 20.000 de euro # Profit.ro
Brandul francez Citroen, care aparține grupului Stellantis, a făcut un pas și mai accentuat în segmentul SUV-urilor cu baterie, anunțând „democratizarea SUV-ului electric”.
20:10
Ciucu continuă lupta cu STB: Am venit să fac reforme. Să vedem dacă le va dori și Consiliul General. Sau… # Profit.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, cere o evaluare directă a STB, după ce un proiect de audit a fost respins de Consiliul General.
20:00
2026 va fi un an de adaptare pentru restaurante, în care vor avea șanse reale să supraviețuiască doar operatorii care își ajustează rapid structura internă, oferta și modelul operațional.
19:40
Foraj Sonde Videle urmează să semneze în zilele următoare un contract-cadru atribuit de Dalkia Franța, parte din grupul EDF (Électricité de France), având ca obiect furnizarea de servicii de foraj pentru sonde geotermale
19:40
Gigantul american din retail Walmart, cea mai mare companie din lume după veniturile anuale, a trecut, în premieră, de pragul de 1 trilion de dolari în capitalizarea de piață, devenind una dintre puținele companii non-tech care atinge această performanță.
19:30
Walt Disney l-a numit pe șeful diviziei sale de parcuri tematice, Josh D’Amaro, în funcția de CEO.
Acum 6 ore
18:40
Război în Ucraina - Atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, cu sute de drone și rachete # Profit.ro
Rusia a lansat cel mai mare atac asupra infrastructurii energetice, cu 520 de drone și rachete de diferite tipuri.
18:20
Autoritățile germane au arestat un român și un grec, angajați în portul Hamburg, după ce au încercat să saboteze nave militare germane, anul trecut.
18:00
ULTIMA ORĂ CONFIRMARE Oferta Electroalfa este acoperită integral. Compania are undă verde să vină la bursă # Profit.ro
După subscrierea integrală a tranșei a ofertei Electroalfa Internațional, acum și cantitatea de acțiuni destinată instituționalilor a găsit cerere.
18:00
UDMR se ridică împotriva Guvernului și cere revizuirea taxelor locale, argumentând prin ”furia și dezamăgirea oamenilor” # Profit.ro
UDMR cere Guvernului să revizuiască taxele locale, argumentând prin ”furia și dezamăgirea oamenilor”.
17:50
Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a anunțat că a trimis peste 40.000 de chestionare pe care tinerii în vârstă de 18 ani au obligația sa le completeze, conform legii privind noul serviciu militar.
17:50
17:40
Fraudă masivă și în România cu mașini avariate din SUA, reparate superficial și revândute ca noi # Profit.ro
Peste 40 de percheziții au avut loc în mai multe orașe din Lituania.
17:30
Amazon reclamă că întârzierea obținerii conexiunilor la rețeaua electrică îi afectează planurile din Europa # Profit.ro
Planurile Amazon de a extinde centrele de date din Europa sunt date peste cap de întârzierile mari în a obține conexiuni la rețeaua electrică.
17:30
DNA efectuează percheziții la directorul unei firme și la Grupul Grampet, deținut de omul de afaceri Gruia Stoica.
17:20
FOTO Linie importantă de tramvai din capitală se apropie de final cu lucrările de modernizare # Profit.ro
Lucrările de modernizare a liniei de tramvai pe Bulevardul Expoziției și străzile adiacente, din capitală, au ajuns la un grad de realizare de 85%.
17:20
Ministerul Finanțelor face precizări referitoare la taxa de 25 lei pentru coletele extracomunitare introduse începând cu 1 ianuarie 2026 și clarifică aspectele relevante pentru o înțelegere corectă a situației.
Acum 8 ore
16:50
Deja acoperită încă din ziua de debut, tranșa destinată investitorilor instituționali a operațiunii de listare a Electroalfa este suprasubscrisă de 3,5 ori.
16:50
Comisia Europeană a deschis o anchetă asupra Goldwind, companie chineză care produce turbine eoliene.
16:50
Reluarea dialogului cu Vladimir Putin este "în curs de pregătire", a spus Emmanuel Macron, afirmând în același timp că Moscova nu arată "o voință reală" de a negocia pacea în Ucraina.
16:20
Curierii din România și efectele taxei pe coletele non-UE: Încasări de câteva milioane lei. Nu și-a atins încă obiectivele ca încasări la buget, dar nici reevaluarea nu trebuie făcută după prima lună. Ușoară creștere a zborurilor cargo # Profit.ro
Introducerea în România a taxei pe coletele non-UE de la 1 ianuarie 2026 nu a condus, deocamdată, la obiectivele urmărite de autorități, respectiv creșterea încasărilor la buget, dar o posibilă reevaluare a efectelor acestei măsuri nu ar trebui făcută decât mai târziu, nu după prima lună de la aplicare, spun principalele companii locale de curierat.
16:20
ASF anunță un progres major în autorizarea Contrapărții Centrale. Proiectul intră în linie dreaptă după depunerea documentației complete # Profit.ro
După mai mulți ani marcați de eforturi intense și ajustări impuse de reglementările europene, proiectul Contrapărții Centrale (CCP) înregistrează, în sfârșit, un progres concret în procesul de autorizare.
16:10
România s-a situat pe primul loc în Uniunea Europeană la creșterea prețurilor la alimente.
16:00
Prima lună din 2026 anunță peste 500 deschideri ale dosarelor de insolvență. Creștere de peste 60% în Capitală # Profit.ro
Prima lună din 2026 anunță peste 500 de deschideri ale dosarelor de insolvență.
15:40
VIDEO Primul nod rutier turbion din România, construit de Umbrărescu. Autoritățile prezintă imagini aeriene de pe șantier # Profit.ro
Autoritățile prezintă imagini aeriene de pe șantierul Autostrăzii A7 Bacău – Pașcani, Lot 3, Mircești – Pașcani, unde este pregătit primul nod rutier turbion din România.
15:20
Germania are cea mai îmbătrânită populație activă din Uniunea Europeană, aproape un sfert având între 55 și 64 de ani # Profit.ro
Germania are cea mai îmbătrânită populație activă din Uniunea Europeană, 24% din forța de muncă având între 55 și 64 de ani.
15:10
Război în Ucraina - SUA și statele europene vor interveni militar în cazul în care Rusia va încălca în mod repetat un eventual acord de pace # Profit.ro
Orice încălcare a unui eventual armistițiu de către Rusia nu ar mai rămâne fără consecințe, cum s-a întâmplat până acum.
Acum 12 ore
14:50
Spania a fost vizitată de un număr de 96,77 milioane de turiști străini în 2025, cu 3,2% mai mulți decât în 2024.
14:50
PSD vrea eliminarea CASS la indemnizația mamelor - măsură negociată în pregătirea bugetului # Profit.ro
Eliminarea CASS la indemnizația de creștere a copiilor este o reparație necesară, nu un privilegiu, afirmă ministrul Muncii, Florin Manole.
14:40
Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională a României în cazul neplății primei zile de concediu medical.
14:20
Autoritățile franceze au percheziționat sediul din Franța al platformei X deținută de Elon Musk.
14:00
Dan Air, companie aeriană privată 100% românească, își extinde rețeaua de rute și adaugă zboruri spre 6 noi destinații, operate din București și Bacău, începând din 1 aprilie.
13:50
Spania vrea să interzică accesul la rețelele de socializare persoanelor cu vârsta sub 16 ani, pentru a le proteja de o lume a „pornografiei” și „violenței”.
13:50
TAROM semnează un acord cu Scandinavian Airlines. România, conectată cu destinații de top din Europa de Nord # Profit.ro
Compania națională aeriană TAROMși Scandinavian Airlines (SAS), lansează un parteneriat comercial de tip codeshare, extinzând conectivitatea Bucureștiului către destinații scandinave prin huburi europene majore.
13:40
Controale în cofetării și patiserii, cu amenzi de peste 3 milioane lei date de inspectorii ANSVSA # Profit.ro
Inspectorii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) au dat amenzi de aproape 3,5 milioane de lei în urma unor controale făcute la cofetării și patiserii.
13:30
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air anunță două noi destinații din Cluj-Napoca pentru sezonul estival 2026: Malta și Dubrovnik.
13:20
Cloudflare spune că a atenuat cel mai mare atac DDoS realizat vreodată, care a ajuns la 31,4 Tbps.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat marți de BNR a ajuns la 5,0950 lei, de la 5,0959 lei, curs înregistrat luni.
12:50
Sateliți spioni, avioane spațiale și lasere ofensive, în programul de cheltuieli militare de zeci de miliarde de euro al Germaniei # Profit.ro
Germania vrea să investească 35 miliarde de euro într-un program destinat cheltuielilor militare.
12:30
FOTO Mai multe trenuri sunt oprite în gări, cu întârzieri de până la 4 ore. O porțiune de cale ferată s-a rupt pe un tronson din Telorman # Profit.ro
O porțiune de cale ferată s-a rupt, posibil din cauza gerului, pe un tronson din Telorman.
12:30
Emisiile medii ale mărcilor grupului BMW s-au situat sub pragul impus de Uniunea Europeană, de 92,9 grame în cazul acestei companii, fără să aibă nevoie de "pool-uri" sau credite de carbon.
12:20
Ofertele pot fi transmise până la data de 13 februarie, iar termenul-limită până la care se pot solicita clarificări este 5 februarie.
12:10
Samsung a anunțat că viitoarele smartphone-uri din seria Galaxy S26 vor oferi o nouă funcție de intimitate, care va preveni alte persoane să vadă conținutul ecranului.
