Adevarul.ro, 3 februarie 2026 20:30
Acum 10 minute
20:45
FRF a lămurit situația medicală a selecționerului Mircea Lucescu. De ce a ajuns de fapt în spital # Adevarul.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) are nevoie să ia antibiotice și să fie monitorizat de medici.
20:45
Primarul general al Capitalei a cerut șefilor STB să vină cu un plan clar de reducere a cheltuielilor. „Nu am ce face, îmi suflec mânecile” # Adevarul.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă că va încerca să afle direct ce se întâmplă la STB şi de ce a ajuns să ne coste transportul public în Bucureşti 1,8 miliarde de lei pe an.
20:45
O mare companie olandeză își vinde fabrica, utilajele și terenurile din România: o afacere de 800 de hectare disponibilă pentru investitori # Adevarul.ro
Compania olandeză HempFlax, unul dintre cei mai mari cultivatori și procesatori de cânepă din Europa, și-a anunțat retragerea de pe piața românească.
Acum 30 minute
20:30
Cătălin Botezatu, jefuit la Londra de un ceas care valorează două milioane de lire sterline # Adevarul.ro
Creatorul de modă Cătălin Botezatu ar fi fost jefuit la Londra, săptămâna trecută, rămânând fără un ceas extrem de rar, a cărui valoare se ridică la 2 milioane de lire sterline, potrivit The Daily Mail, care informează că poliţia a arestat un suspect.
20:30
Oana Ţoiu, discuţii la Washington cu preşedintele Comisiei pentru Apărare din Camera Reprezentanţilor SUA # Adevarul.ro
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a avut o întâlnire la Washington cu Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Apărare din Camera Reprezentanților a SUA.
Acum o oră
20:00
Departamentul de Justiție al SUA a eliminat mii de documente despre Epstein. Victimele reclamă că identitatea lor a fost compromisă # Adevarul.ro
Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) a eliminat de pe site-ul său mii de documente referitoare la Jeffrey Epstein, după ce victimele au declarat că identitatea lor a fost compromisă.
Acum 2 ore
19:45
Scandal în Biserica Catolică: episcopul de Iași, cercetat penal pentru că nu a denunțat abuzul sexual asupra unei copile de 13 ani # Adevarul.ro
Episcopul romano-catolic de Iași, Iosif Păuleț, este vizat de o anchetă penală pentru nedenunțarea unui abuz sexual asupra unei fete de 13 ani. Procurorii au stabilit că acesta a aflat, în 2022, că preotul Augustin Benchea a agresat-o pe fată, însă nu a sesizat autoritățile.
19:30
Animale care cad din copaci din cauza frigului. Fenomenul neobișnuit din Florida: „Pierd controlul asupra mușchilor” # Adevarul.ro
Un fenomen neobișnuit a captat atenția locuitorilor din Florida: zeci de creaturi au început să cadă din copaci în timpul valului de frig record care a cuprins statul american.
19:30
Hubert Thuma, despre acuzațiile că membri PNL ar fi susținut PSD în interiorul partidului: „E o problemă de logică la mijloc” # Adevarul.ro
Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, reacționează la acuzațiile potrivit cărora unii membri PNL ar fi susținut PSD în interiorul partidului.
19:30
Un sfert dintre primării, favorizate de reforma administrației locale. Cseke Attila: „Nu vor trebui să reducă niciun post ocupat” # Adevarul.ro
Un sfert dintre administraţiile publice locale nu vor trebui să concedieze niciun angajat, conform măsurilor prevăzute în pachetul de reforme pentru acest sector, a declarat, marţi, la Botoşani, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila.
19:00
„Încheierea acestui război teribil va necesita alegeri dificile”. Mark Rutte reafirmă sprijinul NATO pentru Ucraina # Adevarul.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că încheierea unui acord de pace cu Rusia va cere decizii complicate.
19:00
Sorin Grindeanu, primit la Ierusalim de premierul Benjamin Netanyahu. „Am convenit să accelerăm legăturile economice româno-israeliene” # Adevarul.ro
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a fost primit, marţi, de premierul israelian Benjamin Netanyahu, la Ierusalim, el arătând că au convenit să accelereze legăturile economice română-israeliene.
Acum 4 ore
18:45
Ilie Bolojan e primul șef de guvern liberal care cere un vot de încredere în interiorul partidului, fiindcă e hăituit de proprii oameni. Cei din jurul lui nu-l susțin cu entuziasm și nu-l apără când e nevoie.
18:45
Un bărbat care a fost prins cu 14 bușteni furați, pe care a reușit să-i înghesuie într-un autoturism.
18:30
Situație dificilă pentru apărarea ucraineană în orașul Vovceansk. Atacurile au loc exclusiv cu infanterie # Adevarul.ro
Trupele rusești pun presiune asupra apărării ucrainene în orașul Vovceansk din regiunea Harkov, grupuri mici de soldați ruși încercând să se infiltreze pe flancuri, potrivit armatei ucrainene.
18:15
Curtea de Apel Napoli a dispus, marți, predarea către autoritățile române a fraților Mocanu.
18:15
O femeie din Iași a fost amenințată cu moartea după ce a cumpărat o vilă: „I-a spus că o va omorî pe ea și câinii din curte” # Adevarul.ro
O femeie din Iași, medic veterinar, a fost terorizată de un bărbat după ce a cumpărat o vilă în cartierul Tătărași. Agresorul, identificat ca fiind Mihăiță Căldăraru, a intrat de mai multe ori în imobil fără permisiune și a amenințat-o cu moartea.
18:15
„Se pregătește” reluarea dialogului cu Putin. Macron acuză Moscova de lipsă de voință pentru pace # Adevarul.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat marți că o reluare a dialogului cu omologul său rus, Vladimir Putin, este „pe cale să fie pregătită”.
17:45
Lewis Hamilton a spart 140.000 de euro împreună cu Kim Kardashian. Vedetele au avut parte de masaj de cuplu cu acces exclusiv la spa # Adevarul.ro
Cele două vedete sunt singure de ceva vreme.
17:45
Ministerul Finanțelor: Platformele de comerț online pot adapta rutele avioanelor în funcție de diversi factori comerciali # Adevarul.ro
Ministerul Finanțelor a precizat marți că platformele de comerț online pot adapta rutele avioanelor în funcție de diversi factori comerciali, de reglementare și operaționali, nu doar de un singur element fiscal cum ar fi taxa de 25 de lei impusă pe coletele extracomunitare.
17:45
Un turist român și alte două persoane, lovite de un copac care s-a prăbușit pe trotuar în centrul Romei # Adevarul.ro
Un turist român în vârstă de 42 de ani a fost rănit, miercuri, după ce un copac de mari dimensiuni s-a prăbușit pe trotuarul din zona Fori Imperiali, una dintre cele mai frecventate atracții turistice din Roma.
17:45
Kelemen Hunor îi va cere lui Bolojan să reducă taxele locale: „Dacă nu guvernezi pentru oameni, atunci nu mai are rost” # Adevarul.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, anunță că îi va solicita premierului Ilie Bolojan să revină asupra majorărilor recente ale taxelor și impozitelor locale.
17:30
Presa rusă despre România: Nicușor Dan și controversa unirii cu Moldova, subiectele care au stârnit atenția în ianuarie # Adevarul.ro
România a fost subiectul a 472 de articole publicate în presa rusă, în ianuarie, arată datele platformei de monitorizare media NewsVibe Romania.
17:30
Procurorii anticorupție împreună cu polițiștii efectuează marți percheziții la sediul companiei Grampet Group, controlată de Gruia Stoica, dar și la locuința unuia dintre directorii grupului, potrivit informațiilor obținute de „Adevărul”.
17:30
Doi tineri, de 17 și 18 ani, au fost reținuți după ce au tras, luni seara, într-o intersecție din Sectorul 5 al Capitalei, cu pistoale cu bile în mai multe fete.
17:15
Europa vrea să dezvolte un program nuclear fără SUA . Ce variante sunt luate în calcul? # Adevarul.ro
Încercările preşedintelui american Donald Trump de a obţine Groenlanda au reaprins dezbaterea privind necesitatea ca statele europene să îşi dezvolte propriile capacităţi nucleare. Discuţia a ajuns inclusiv în Suedia, o ţară care, timp de decenii, a susţinut dezarmarea nucleară.
17:15
Român arestat în Germania pentru sabotajul unor nave militare. Ancheta vizează corvete ale Marinei Germane # Adevarul.ro
Un cetățean român a fost arestat în Germania, alături de un cetățean grec, într-un dosar de sabotaj care vizează nave militare ale Marinei Germane.
17:15
Bărbat arestat la domiciliu pentru tâlhărie calificată, după ce a furat dintr-un magazin și a agresat casiera și paznicul # Adevarul.ro
Polițiștii au reținut un bărbat în vârstă de 43 de ani, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată.
17:00
Cea mai aglomerată destinație de vacanță din lume: are 118 turiști la un localnic. Este căutată și de români # Adevarul.ro
Cea mai aglomerată destinație de vacanță din lume se află în Thailanda și este tot mai căutată de români. Stațiunea Phuket înregistrează un număr impresionant de 118 turiști la fiecare localnic.
Acum 6 ore
16:45
Capitalismul a murit deja, doar că n-am observat încă, susține Yanis Varoufakis, fost ministru de finanțe al Greciei. Lumea a intrat în epoca „tehno-feudalismului” # Adevarul.ro
Capitalismul, așa cum l-am cunoscut, s-a încheiat. Nu cu un colaps spectaculos, ci pe tăcute, sub ochii noștri. Avertismentul vine de la Yanis Varoufakis, fost ministru de finanțe al Greciei, care susține că lumea a intrat într-o nouă epocă: cea a „tehno-feudalismului”.
16:45
Un controversat proiect de exploatare a aurului, avizat pe ascuns. Reacția ministrului Mediului # Adevarul.ro
APM Hunedoara a emis avizul de mediu pentru proiectul minier din zona Certej, deși licența de concesiune pentru exploatare a zonei nu a fost momentan obținută. Proiectul vizează exploatarea minieră a peste 80 de tone de aur din Munții Metalifieri, aproape de Roșia Montană.
16:45
Justiția, în fața unei reforme ample: CSM propune schimbări pentru a reduce volumul de activitate al instanțelor # Adevarul.ro
CSM a transmis Ministerului Justiției un set extins de propuneri legislative menite să reducă volumul de activitate al instanțelor și să contribuie la „asigurarea unui act de justiție de calitate”.
16:30
Organizatorii Festivalului Untold anunţă primul val de artişti, pentru ediţia din acest an, care va avea loc la Cluj-Napoca, în perioada 6-9 august.
16:30
Culisele întâlnirii dintre premierul Bolojan și primari: „A ascultat o oră, fără promisiuni, și a preluat subiectul” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut o întâlnire de lucru la Palatul Victoria cu o delegație formată din șase primari ai unor municipii. „Ne-a bucurat că ne-a primit. A stat cu noi o oră, mai mult decât ne gândeam noi, fără să promită nimic”, a explicat pentru „Adevărul” unul dintre participanți.
16:30
Cazul româncei seduse și jefuite de un fals prinț moștenitor al Dubaiului: DIICOT anchetează o escrocherie de peste două milioane de dolari # Adevarul.ro
Biroul Teritorial Maramureș a deschis un dosar penal într-un caz de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, după ce o femeie de afaceri din Baia Mare a reclamat că a fost păgubită cu peste 2 milioane de dolari într-o schemă online de tip „romance scam”.
16:15
Un tânăr din Maramureș a accidentat un pieton în timp ce făcea drifturi într-o parcare și a coborât să îl ia la bătaie # Adevarul.ro
Un tânăr de 26 de ani din localitatea Bârsana, județul Maramureș, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, după ce a lovit un bărbat în timp ce făcea drifturi cu mașina într-o parcare. În loc să îl ajute, s-a dat jos din autoturism şi l-a luat la bătaie.
16:15
Beijingul susține că nava spațială „Star Wars” ar putea lansa avioane de vânătoare fără pilot, dar experții sunt sceptici în privința acestei „acrobații”.
16:15
Semnalele de avertizare ale economiei globale nu mai funcționează. Explicații pentru „semnalele false” # Adevarul.ro
De la piețele financiare la consum și datorie, indicatorii economici care, în mod tradițional, ofereau indicii fiabile despre direcția economiei se dovedesc tot mai puțin de încredere.
16:00
Anca Lăzărescu, jurnalistă cu 30 de ani experiență în televiziunea publică, va fi noua șefă a Știrilor TVR, în locul lui Laurențiu Ciocăzanu.
16:00
Familia regală britanică rupe tăcerea în scandalul Epstein. Prințul Edward: „Sunt foarte multe victime” # Adevarul.ro
Prințul Edward a devenit primul membru al familiei regale britanice care a vorbit public despre scandalul Jeffrey Epstein, afirmând că este „extrem de important să ne amintim întotdeauna de victime”.
16:00
Un pensionar de 74 de ani, răpit și torturat: i-a fost tăiat un deget, după ce a fost confundat cu un milionar în criptomonede # Adevarul.ro
Un pensionar din Franța a fost răpit și torturat timp de 16 ore de trei tineri care credeau că fiul său este milionar în criptomonede. Suspecții au cerut o răscumpărare de 3 milioane de euro.
15:45
„O să mori ca fratele tău”. Sora lui Mario, amenințată de prietenii ucigașilor: „Știu tot ce faci, când pleci de acasă, cu cine ieși și unde stai” # Adevarul.ro
Raluca, sora adolescentului Mario Berinde, în vârstă de 15 ani, ucis cu cruzime la Cenei, a primit amenințări cu moartea după arestarea celor doi minori acuzați de crimă.
15:45
Compania aeriană privată românească Dan Air anunță extinderea rețelei sale de zboruri regulate și introducerea a șase noi destinații europene, operate din București și Bacău, începând cu 1 aprilie 2026.
15:30
SRI a publicat documente istorice despre spionaj, refugiați și tensiunile României din perioada interbelică și a celui de-al Doilea Război Mondial # Adevarul.ro
Serviciul Român de Informații a făcut publice o serie de documente de arhivă cu o valoare istorică deosebită, care oferă o perspectivă amplă asupra modului în care funcționau serviciile secrete românești în perioada interbelică și în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.
15:30
Înalta Curte a decis să analizeze recursurile depuse de manelistul Dani Mocanu și fratele său # Adevarul.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis marţi, în principiu, discutarea cererii de recurs în casaţie depusă de manelistul Dani Mocanu şi fratele lui, o cale extraordinară de atac prin care cei doi încearcă să scape de condamnarea primită.
15:15
Premierul Ilie Bolojan a discutat cu primarii despre criteriile de finanțare a spitalelor municipale și reforma administrativă # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut marți consultări cu primarii municipiilor care gestionează spitale de urgență, discutând despre finanțarea acestora, reforma administrativă și derularea investițiilor locale prin PNRR, cât și de programele guvernamentale.
15:15
Anchetă în Bulgaria, după ce trei bărbați au fost găsiți împușcați în cap într-o cabană distrusă de foc # Adevarul.ro
Autoritățile din Bulgaria au demarat o anchetă, după ce trei bărbați au fost găsiți împușcați în cap într-o cabană păzită cu drone și care a fost distrusă într-un incendiu.
15:15
Haos pe DN1 Otopeni: 150.000 de șoferi pierd zilnic o oră în trafic din cauza restricțiilor. Petiție pentru reluarea circulației # Adevarul.ro
O petiție online a fost lansată de 150.000 de șoferi care tranzitează zilnic DN1 Otopeni, nemulțumiți că lucrările la stația de metrou au redus benzile de circulație, provocând blocaje de peste o oră pe zi.
15:00
Alexandru Muraru, la „Interviurile Adevărul”: Parlamentul ar putea bloca deciziile executivului în cazul unui guvern minoritar # Adevarul.ro
Deputatul PNL Alexandru Muraru a avertizat la „Interviurile Adevărul” că un guvern minoritar ar fi vulnerabil în fața controlului Parlamentului, afectând capacitatea de a guverna. El susține că Executivul poate funcționa în formula actuală până la rotativă.
15:00
Prima lună din an a adus o serie de noi dosare de insolvență, continuând trendul înregistrat spre finalul anului trecut, potrivit informațiilor publicate marți de o firmă de specialitate.
