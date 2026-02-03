Paradoxul cursei Chinei pentru dominație în domeniul inteligenței artificiale

16:30

Premierul Ilie Bolojan a avut o întâlnire de lucru la Palatul Victoria cu o delegație formată din șase primari ai unor municipii. „Ne-a bucurat că ne-a primit. A stat cu noi o oră, mai mult decât ne gândeam noi, fără să promită nimic”, a explicat pentru „Adevărul” unul dintre participanți.