Incendiu puternic în Mureș: o casă de lemn a fost cuprinsă de flăcări. Focul se extinde la o a doua locuință

Capitalismul, așa cum l-am cunoscut, s-a încheiat. Nu cu un colaps spectaculos, ci pe tăcute, sub ochii noștri. Avertismentul vine de la Yanis Varoufakis, fost ministru de finanțe al Greciei, care susține că lumea a intrat într-o nouă epocă: cea a „tehno-feudalismului”.