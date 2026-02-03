Kelemen Hunor, despre numirile la șefiile serviciilor secrete: „Dacă ne gândim la o reformă, nu se poate face de la o zi la alta”

19:40

Președintele Consiliului Județean Ilfov, lider din PNL opozant al lui Ilie Bolojan, spune că „de ceva timp încoace, se acreditează ideea că împotriva domnului Bolojan s-au aliat oameni din PNL care au PSD în suflet”. „Cu alte cuvinte, că ne-am fi vândut. Că «PeSeDiștii cei răi din PNL» ar fi votat ieri împotriva înlocuirii liderilor unor organizații de sector din București și din țară”, mai arată acesta. El argumentează, marți, după ședința conducerii PNL de luni seară în care liderul PNL Ilie Bolojan a primit vot de încredere, că propunerea lui Bolojan a fost respinsă de „oameni cu rezultate electorale foarte bune, care nu pot fi acuzați că sunt «PeSeDiștii cei răi din PNL»”.