Liderul UDMR: România a lipsit 10 ani de pe scena politicii internaționale. Ce spune despre politica externă a lui Nicușor Dan
Digi24.ro, 3 februarie 2026 23:20
Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat, marți seară, la Digi24, că e nemulțumit de absența politicii externe a României în mandatul președintelui Nicușor Dan. „Noi am lipsit 10 ani de pe scena politicii internaționale și nu e ușor să schimbi acest lucru”, a mai precizat Kelemen
• • •
Acum 10 minute
23:50
Accident grav provocat de un minor: a furat mașina bunicului și s-a izbit de un cap de pod. În autoturism mai erau doi adolescenți # Digi24.ro
Un adolescent de 16 ani a provocat un accident rutier grav în județul Vrancea, după ce a furat mașina bunicului său și a plecat la drum alături de doi prieteni în vârstă de 14 și 15 ani. În urma impactului, minorii au suferit leziuni minore, iar polițiștii au deschis dosar penal pentru conducere fără permis, părăsirea locului accidentului, furt și vătămare corporală din culpă.
Acum 30 minute
23:40
Donald Trump „nu este surprins” de atacul aerian din Ucraina. Sute de mii de oameni au rămas fără căldură în urma loviturilor rusești # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump „nu a fost surprins” de ultimul val de atacuri aeriene masive ruseşti asupra Ucrainei, a afirmat marţi purtătoarea sa de cuvânt, Karoline Leavitt, conform Kyiv Post. Rusia a lansat în cursul nopţii „cel mai puternic” atac cu drone şi rachete asupra Ucrainei de la începutul anului, lăsând sute de mii de oameni fără încălzire în condiţiile unor temperaturi extrem de scăzute.
23:30
Ce a scris presa din Rusia despre România în luna ianuarie. Nicușor Dan, subiectul central în cele peste 400 de articole # Digi24.ro
În ultima lună, presa rusă a acordat atenție României și figurilor sale politice mai ales în contextul tensiunilor geopolitice din regiunea Europei de Est. Datele au fost colectate de platforma de monitorizare media NewsVibe Romania, în intervalul din ultima lună, găsind 472 de articole publicate în presa rusă din această perioadă, transmite informat.ro.
23:30
Unul dintre fiii dictatorului libian Gaddafi a fost executat. „Indivizi înarmaţi au deconectat camerele și i-au luat cu asalt locuința” # Digi24.ro
Seif al-Islam Gaddafi, unul dintre fiii dictatorului libian defunct Muammar Gaddafi, căutat de Curtea Penală Internaţională (CPI) pentru crime împotriva umanităţii, a fost ucis, a anunţat marţi consilierul său, citat de un post local de televiziune, relatează AFP.
Acum o oră
23:20
PSD propune scutirea veteranilor de război de la plata CASS. Florin Manole: „Au plătit deja cel mai mare preț posibil” # Digi24.ro
Florin Manole a anunțat marți seară, 3 februarie, că PSD propune scutirea veteranilor de război de la plata CASS. Conform ministrului Muncii, doar 366 de veterani de război au mai rămas în țară, precizând că aceștia „au plătit deja cel mai mare preț posibil”.
23:20
Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat, marți seară, la Digi24, că e nemulțumit de absența politicii externe a României în mandatul președintelui Nicușor Dan. „Noi am lipsit 10 ani de pe scena politicii internaționale și nu e ușor să schimbi acest lucru”, a mai precizat Kelemen
23:00
Ursula Von der Leyen a acceptat invitația lui Zelenski de a vizita Kievul. Data simbolică la care ar putea avea loc vizita # Digi24.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va vizita Kievul la invitația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, cu ocazia împlinirii a patru ani de la invadarea Ucrainei de către Rusia.
23:00
Benjamin Netanyahu: Autoritatea Palestiniană va fi exclusă de la guvernarea Fâşiei Gaza după război # Digi24.ro
Autoritatea Palestiniană nu va participa „în niciun caz” la guvernarea Fâşiei Gaza după război, i-a transmis marţi premierul israelian Benjamin Netanyahu emisarului american Steve Witkoff, aflat în vizită la Ierusalim, potrivit AFP și Agerpres.
23:00
Îndemnul lui Kelemen Hunor pentru PSD în relația cu premierul: „Hai, Ilie, fă, fă, du-te”. Ce a spus despre rotativa din 2027 # Digi24.ro
Prezent în emisiunea „Jurnalul de Seară” de la Digi24, Kelemen Hunor a afirmat că, din punctul său de vedere, PSD nu blochează reformele. Totuși, liderul UDMR este de părere că pe anumite chestiuni coaliția a depășit orice așteptare, „în jos”, susținând că „e cam mult” să discuţi cinci luni în coaliţie doar două proiecte de legi: cel legat de reforma în administraţie şi pachetul economic. Referitor la rotativa din 2027, Hunor crede că formațiunea condusă de Sorin Grindeanu ar avea interesul să-l împingă pe Ilie Bolojan să facă cât mai mult din ce e de făcut, nu ca să frâneze.
Acum 2 ore
22:40
Ultimul din cei trei supravieţuitori ai accidentului din Timiş, ar putea fi transferat în Grecia # Digi24.ro
Ultimul dintre cei trei supravieţuitori ai accidentului de săptămâna trecută care a avut loc în Timiş şi în care 7 oameni şi-au pierdut viaţa, ar putea fi transferat miercuri în Grecia, la Salonic, cu o aeronavă.
22:40
Acuzații dintr-un raport de lucru al unei comisii din Congresul SUA: Comisia Europeană ar fi intervenit în alegerile din România # Digi24.ro
Acuzații grave vin din partea Statelor Unite la adresa Comisiei Europene. Washingtonul susține că executivul UE se amestecă în alegerile naționale ale statelor membre. Informația apare într-un raport nefavorabil al Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților a Statelor Unite.
22:30
Kelmen Hunor, despre adoptarea pachetelor administrativ și de reformă. Bani pentru pensionari: „Nu e o discuție ideologică, e bun simț” # Digi24.ro
Partidul Social Democrat a pus în așteptare pachetul Cseke Attila, cel de reformă administrativă, pentru a obține un pachet de relansare economică și pune în așteptare și bugetul pentru 2026 pentru un pachet de ajutor social. Aflat în studioul Digi24, vicepremierul Kelemen Hunor a explicat când ar putea fi adoptate aceste pachete și în ce fel.
22:30
Președintele UDMR crede că profesorii trebuie să rămână cu normele didactice actuale: „Educația trebuie lăsată în pace” # Digi24.ro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți seară, la Digi24, că Guvernul nu ar trebui să mai aducă modificări în sistemul de educație, pentru că este singurul domeniul care a făcut un efort anul trecut. Kelemen spune că nici norma didactică, crescută anul trecut printr-o decizie a Guvernului pentru a plăti mai puțini profesori suplinitori, nu ar trebui schimbată, chiar dacă profesorii cer acest lucru.
22:20
Kelemen Hunor, despre numirile la șefiile serviciilor secrete: „Dacă ne gândim la o reformă, nu se poate face de la o zi la alta” # Digi24.ro
În cadrul unei apariții la „Jurnalul de Seară”, la Digi24, Kelemen Hunor a afirmat că nu a fost consultat pe tema numirilor la șefiile serviciilor secrete, adăugând că președintele Nicușor Dan va trebui să vină cu propuneri, întrucât numirile se află „în curtea” sa. Liderul UDMR consideră că „important este ce se va întâmpla pe termen mediu și pe termen lung cu aceste servicii, nu de la o zi la alta”.
22:10
Kelemen Hunor recunoaște: Bolojan e un dur. Dacă nu asigurăm o guvernare justă, până în iunie dispare orice suport pentru acest Guvern # Digi24.ro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți, în exclusivitate la Digi24, că guvernarea trebuie să țină cont de așteptările societății și de dificultățile întâmpinate de cetățenii români, nu doar de „contabilitate”, subliniind că lipsa unor măsuri corecte ar putea duce la pierderea sprijinului public pentru Coaliția de guvernare. Despre premierul Ilie Bolojan a recunoscut că „este un dur, așa a funcționat la Oradea”, dar și că „omul mai greșește. Nici cei de la Finanțe, nici cei din Guvern, nici eu, Fritz, Grindeanu sau Bolojan nu suntem perfecți. Dacă există solicitări ale societății, este bine să ai un răspuns pozitiv”.
22:10
Kelemen Hunor nu știa despre neplata primei zile de concediu medical: Nu știu de unde a apărut, nu cred că am discutat în Coaliție # Digi24.ro
Kelemen Hunor a declarat marți seară, la Jurnalul de Seară de la Digi24, că nu știa de măsura neplății primei zile de concediu medical și că nu crede că a fost discutată în cadul ședințelor Coaliției. Președintele UDMR este de părere că măsura nu este bună și trebuie corectată.
22:00
Un tânăr din Maramureș care făcea drifturi cu mașina a accidentat un bărbat, pe urmă l-a luat la bătaie. Șoferul a fost reținut # Digi24.ro
Un tânăr de 26 de ani din județul Maramureș a fost reținut de polițiști după ce a lovit un bărbat cu mașina, în timp ce făcea drifturi în parcarea unui local, iar apoi l-a luat la bătaie. Șoferul a refuzat testarea pentru alcool.
22:00
Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de controlorii STB # Digi24.ro
În Capitală, noile cărți de identitate electronice se eliberează de aproape un an, dar sistemele de control din transportul public nu sunt încă adaptate acestei schimbări. La STB nu există, în prezent, cititoare pentru noile documente de identitate. Situația face imposibilă aplicarea de amenzi în cazul călătorilor care „uită” să plătească biletul.
Acum 4 ore
21:50
Incendiu puternic în Mureș: o casă arde generalizat. Flăcările s-au extins și la o altă locuință # Digi24.ro
Pompierii intervin marți seara pentru stingerea unui puternic incendiu în localitatea Gruisor, județul Mureș. O casă de lemn arde generalizat, iar flăcările s-au extins la o a doua locuință. Echipajele lucrează în prezent pentru limitarea incendiului și pentru a evita extinderea acestuia la alte construcții, informează News.ro.
21:30
Elon Musk, atac la Pedro Sanchez după anunțul privind măsurile care vizează rețelele sociale: „Un tiran și un trădător” # Digi24.ro
După ce Pedro Sanchez a anunțat în cadrul unui discurs din Dubai o serie de măsuri care vizează platformele digitale, Elon Musk a lansat un atac la adresa premierului, descriindu-l drept „un tiran” și un „trădător pentru poporul Spaniei”, relatează AFP.
21:00
Alertă în Sălaj: turla unei biserici s-a prăbușit pe carosabil. Pompierii caută victime sub dărâmături # Digi24.ro
Turla unei biserici din orașul Cehu Silvaniei s-a prăbușit, marți seara, peste partea carosabilă, blocând circulația pe ambele sensuri. Echipajele de intervenție acționează în prezent pentru căutarea unor eventuale victime sub dărâmături, folosind și un câine specializat pentru astfel de misiuni, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Sălaj.
21:00
Casa Albă are planuri pentru „un stat venezuelean prosper și democratic”. Mesajul trimisului SUA la Caracas: „Munca a început deja” # Digi24.ro
Washingtonul are planuri pentru un „stat venezuelean prosper și democratic”, a declarat marți noul trimis american la Caracas, la o lună după capturarea președintelui Nicolas Maduro de către armata americană. Misiunea SUA a publicat un videoclip pe rețelele sociale în care se arată sosirea însărcinatului cu afaceri, Laura Dogu, la ambasada SUA, care a fost în mare parte închisă de când Caracas și Washington au rupt relațiile diplomatice, în 2019. „Munca a început deja”, se arată în descrierea videoclipului, anunță France24.
20:20
Scandalul Epstein, în atenția Poloniei, anunță premierul Donald Tusk. Varșovia vizează legăturile miliardarului cu KGB # Digi24.ro
Guvernul polonez a format o echipă specială pentru a examina posibile legături între Polonia și scandalul de trafic sexual al lui Jeffrey Epstein din Statele Unite.
20:10
Oana Țoiu, discuții în SUA despre securitate și investiții în apărare. Cui i-a lansat ministrul „o invitație de a vizita România” # Digi24.ro
Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, a avut marți o întrevedere, în cadrul vizitei sale în Statele Unite, cu Mike Rogers, președintele Comisiei pentru servicii armate a Camerei Reprezentanților. Discuțiile au vizat securitatea regională, investițiile în industria de apărare și consolidarea parteneriatului strategic româno-american, prilej cu care oficialul român a lansat o invitație de a vizita România în 2026. „Suntem recunoscători pentru sprijinul continuu al Congresului pentru securitatea Mării Negre și a flancului estic”, a transmis Țoiu.
20:10
Ucraina forțează mâna SUA pe tema garanțiilor de securitate: de la 15 la 50 de ani. Dmitri Medevdev: „Nu pot fi unilaterale” # Digi24.ro
Pe măsură ce o nouă rundă de negocieri Ucraina-SUA- Rusia se întrevede la orizont și în ciuda propunerii președintelui american Donald Trump privind garanții de securitate pe o perioadă de 15 ani, oficialii ucraineni speră să obțină extinderea acestora la 50 de ani. Totuși, Rusia nu a acceptat garanțiile discutate de SUA și Ucraina, iar fostul președinte rus Dmitri Medvedev a punctat luni că acestea nu pot fi „unilaterale”, relatează Financial Times.
20:10
Transplant total de față, reușit în Spania, de la un donator care a cerut eutanasia. Operație de 24 de ore, cu 100 de medici # Digi24.ro
Premieră mondială în Spania: medicii au realizat un transplant total de față de la o femeie care a ales eutanasierea. Beneficiară a fost o persoană a cărei față fusese grav afectată de o bacterie. Operația a fost una de o complexitate extraordinară - a durat 24 de ore și la ea au participat peste 100 de cadre medicale.
20:00
Un avion F-35 american a doborât o dronă iraniană care se apropia „cu intenții neclare” de portavionul Abraham Lincoln # Digi24.ro
Forţele armate ale Statelor Unite au doborât marţi o dronă iraniană care se apropia de portavionul Abraham Lincoln, în Marea Arabiei, a declarat agenţiei Reuters o sursă oficială americană.
20:00
„Europa trebuie să păstreze controlul”. Dependența de tehnologia din SUA amenință „suveranitatea digitală” # Digi24.ro
Europa trebuie să păstreze controlul asupra tehnologiilor-cheie care stau la baza economiilor din regiune, a declarat marți comisarul european pentru servicii financiare, în contextul apelurilor tot mai frecvente ca Uniunea Europeană să fie mai puțin dependentă de giganții tehnologici cu sediul în Statele Unite.
Acum 6 ore
19:50
Ciprian Ciucu a cerut STB un plan de reducere a cheltuielilor. Anunțul primarului Capitalei despre situația transportului public # Digi24.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă că va încerca să afle direct ce se întâmplă la STB şi de ce a ajuns să coste transportul public în Bucureşti 1,8 miliarde de lei pe an. Primarul afirmă că a cerut conducerii societăţii să vină până lunea viitoare cu un plan clar de reducere a cheltuielilor, iar dacă planul va fi viabil, va înainta acest plan Consiliului General şi Guvernului şi îl va discuta în prealabil cu sindicatele. El mai spune că nu vor mai fi discuţii despre majorări de tarife până nu vor avea acest plan clar adoptat.
19:40
Hubert Thuma, despre propunerea lui Bolojan de a schimba lideri PNL: A fost respinsă de cei ce nu pot fi acuzați că sunt PSD-iștii răi # Digi24.ro
Președintele Consiliului Județean Ilfov, lider din PNL opozant al lui Ilie Bolojan, spune că „de ceva timp încoace, se acreditează ideea că împotriva domnului Bolojan s-au aliat oameni din PNL care au PSD în suflet”. „Cu alte cuvinte, că ne-am fi vândut. Că «PeSeDiștii cei răi din PNL» ar fi votat ieri împotriva înlocuirii liderilor unor organizații de sector din București și din țară”, mai arată acesta. El argumentează, marți, după ședința conducerii PNL de luni seară în care liderul PNL Ilie Bolojan a primit vot de încredere, că propunerea lui Bolojan a fost respinsă de „oameni cu rezultate electorale foarte bune, care nu pot fi acuzați că sunt «PeSeDiștii cei răi din PNL»”.
19:40
NATO a început activitatea de planificare a misiunii pe care intenţionează să o lanseze pentru a consolida securitatea în Arctica, a anunţat marţi un purtător de cuvânt al Alianţei Nord-Atlantice, citat de AFP şi Reuters.
19:30
UE va propune SUA un parteneriat în domeniul mineralelor critice pentru a contracara China. Când ar putea fi parafată înțelegerea # Digi24.ro
Uniunea Europeană va propune Statelor Unite un parteneriat în domeniul mineralelor critice pentru a reduce influența Chinei, încercând să modeleze eforturile administrației Trump de a încheia acorduri globale în această săptămână. UE este pregătită să semneze un memorandum de înțelegere cu SUA pentru a elabora o „foaie de parcurs pentru parteneriatul strategic” în termen de trei luni, potrivit unor persoane familiarizate cu acest subiect, citate de Bloomberg.
19:20
Mii de documente din dosarele Epstein au fost retrase după ce identitatea victimelor a fost compromisă # Digi24.ro
Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) a eliminat de pe site-ul său mii de documente referitoare la Jeffrey Epstein, după ce victimele au declarat că identitatea lor a fost compromisă, transmite BBC News.
19:10
Poliţiştii locali ai Capitalei au aplicat 41 de amenzi, în valoare totală de aproximativ 100.000 de lei, celor care nu au curăţat trotuarele de gheaţă sau zăpadă.
19:10
„Să exorcizăm fantomele trecutului”. Roberta Metsola susține că UE și Regatul Unit trebuie să-și „reseteze” relația # Digi24.ro
UE și Regatul Unit trebuie să depășească nemulțumirile istorice și să-și „reseteze” relația pentru a putea colabora într-o lume din ce în ce mai incertă, a declarat președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, relatează Politico.
19:00
Sorin Grindeanu, întâlnire cu premierul Benjamin Netanyahu în Israel. Ce au agreat cei doi oficiali # Digi24.ro
Președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu face o vizită oficială, zilele acestea, în Israel, însoțit de o delegație parlamentară din care face parte și ministrul Sănătății Alexandru Rogobete. Sorin Grindeanu a transmis marți pe contul său de X, după întâlnirea cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, că cei doi oficiali au agreat să „accelereze legăturile economice dintre cele două țări”. Liderul PSD se va întâlni și cu președintele Israrelului Itzhak Herzog.
19:00
Mark Rutte: Ucraina e pregătită „să joace corect”, dar Rusia „creează haos”. Șeful NATO cere o „împărțire echitabilă a poverii” # Digi24.ro
Ucraina este pregătită „să joace corect” și să ajungă la un acord acceptabil cu Rusia, însă atacurile masive lansate de Moscova transmit „un semnal foarte prost” înaintea unor eventuale negocieri, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă comune susținute cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Oficialul NATO a cerut, totodată, o „împărțire echitabilă a poverii” între aliați, subliniind nevoia de garanții ferme de securitate pentru Kiev.
19:00
Procurorul în cazul Marine le Pen cere menținerea sentinței: „Asistenţii au lucrat pentru partid, dar au fost plătiţi de Europa” # Digi24.ro
Avocaţii Parlamentului European au denunţat marţi ''încrederea trădată'' de partidul de extremă dreapta RN (Rassemblement National), a cărui lideră Marine Le Pen a compărut la Palatul de Justiţie din Paris în procesul în apel împotriva condamnării sale în dosarul angajării fictive de asistenţi parlamentari din fondurile legislativului UE, transmit agenţiile France Presse, Reuters şi EFE.
18:40
Reforma administrației locale: un sfert dintre primării nu trebuie să concedieze niciun angajat, spune ministrul Cseke Attila # Digi24.ro
Un sfert dintre administraţiile publice locale nu vor trebui să concedieze niciun angajat, conform măsurilor prevăzute în pachetul de reforme pentru acest sector, a declarat, marţi, la Botoşani, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila.
18:30
Utilizarea masivă a dronelor de către Ucraina pune capăt erei diviziilor de tancuri rusești. „Sfârșitul este ireversibil” # Digi24.ro
Înainte de războiul împotriva Ucrainei, armata rusă considera tancurile ca fiind principala sa forță de atac. Acum această strategie și-a dovedit limitele și va trece, cât de curând, de pe front în manualele de istorie.
18:30
Suedia și Danemarca vor achiziționa sisteme de apărare aeriană pentru Ucraina. Cât vor costa echipamentele # Digi24.ro
Suedia și Danemarca vor furniza în comun Ucrainei un pachet de ajutor în valoare de 246 milioane de euro, care va include sisteme de apărare aeriană. Sistemele sunt deja în producție și se preconizează că vor fi livrate Ucrainei în câteva luni, anunță European Pravda.
18:30
Dani Mocanu și fratele lui vor fi extrădați în România. Decizia Curții de Apel din Napoli nu e definitivă # Digi24.ro
Cunoscutul manelist Dani Mocanu și fratele său vor fi extrădați, însă decizia Curții de Apel din Napoli nu este definitivă Anunțul vine în contextul în care Înalta Curte de Casație și Justiție a „admis în principiu” cerereile de recurs în casație formulate de cei doi.
18:10
Percheziții DNA la o firmă din Grupul Grampet: Cristian Rădulescu, directorul GFR , ar fi dat o mită de 500 de mii de euro (surse) # Digi24.ro
Procurorii DNA au efectuat marți percheziţii la Grupul Grampet, controlat de afaceristul Gruia Stoica, şi la directorul unei societăți din acest grup, într-un dosar de dare de mită, potrivit unor surse judiciare.
18:10
UDMR cere premierului Ilie Bolojan să permită scăderea taxelor locale, după protestele din Harghita # Digi24.ro
UDMR cere premierului Ilie Bolojan să permită autorităților locale să reducă impozitele în limitele nivelurilor locale prevăzute de lege până la aprobarea bugetelor lor și să reintroducă scutirile fiscale, în special pentru persoanele cu dizabilități și familiile cele mai vulnerabile. Uniunea transmite, marți, printr-un comunicat în limba maghiară, că Guvernul poate face acest lucru prin intermediul unei ordonanțe de urgență.
18:10
Anchetă în Bulgaria, după ce trei bărbați au fost găsiți împușcați în cap la o cabană păzită cu drone și mistuită de un incendiu # Digi24.ro
Este anchetă în Bulgaria, după ce trei bărbați au fost găsiți luni după-amiaza, 2 februarie, împușcați în cap, cu armele lângă cadavrele lor, la o cabană păzită cu drone. Anchetatorii iau în calcul mai multe ipoteze, de la omor la posibil ritual sinucigaș, relatează Novinite.
18:00
Femeie cu bani din România, păcălită de un fals prinț al Dubaiului, cu 2,5 milioane de dolari # Digi24.ro
O femeie de afaceri din România a fost convinsă de un escroc, care se dădea drept prințul moștenitor al Dubaiului, să investească două milioane și jumătate de dolari într-un fals fond de investiții.
Acum 8 ore
17:50
Imaginile zilei: un autoturism încărcat cu 14 bușteni dintr-o pădure din Brașov. Șoferul este cercetat pentru furt # Digi24.ro
Imaginile zilei vin de la un bărbat care a fost prins cu... 14 bușteni furați, pe care, în mod inexplicabil, reușise să-i înghesuie într-un autoturism. Totul s-a întâmplat într-o pădure din județul Brașov, acolo unde a și fost prins de polițiști. Bărbatul este cercetat pentru furt.
17:40
Postul de televiziune Digi24 a decis ieșirea din lista must carry. Digi24 continuă să fie liber la retransmisie, putând fi preluat și retransmis gratuit prin cablu analogic/digital, DTH și/sau IPTV.
17:40
Ministerul Finanțelor explică noua taxă de 25 de lei pentru coletele din afara UE: „Nu e taxă vamală, ci o obligație fiscală internă” # Digi24.ro
De la 1 ianuarie 2026, România aplică o taxă fixă de 25 de lei pentru toate coletele cu valoare sub 150 de euro trimise din afara Uniunii Europene către persoane fizice. Măsura, introdusă prin Legea nr. 239/2025, se aplică indirect prin curieri, vânzători și platforme de comerț online și vizează bunurile pentru care TVA este datorată în România. Ministerul Finanțelor susține că taxa nu este una vamală, ci o obligație fiscală internă, menită să reglementeze comerțul electronic transfrontalier, într-un context în care importurile extracomunitare au crescut semnificativ în ultimii ani.
17:30
Mark Rutte: UE va găsi bani pentru a cumpăra arme Ucrainei. „Unii aliați fac foarte mult, mulți fac ceva, iar câțiva nu fac nimic” # Digi24.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, este încrezător că aliații Ucrainei vor găsi banii necesari pentru achiziționarea de arme fabricate în SUA pentru forțele armate ucrainene, a spus acesta la o conferință de presă la Kiev.
