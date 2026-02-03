Iranienii cer schimbarea locului de desfăşurare a discuțiilor cu SUA şi restrângerea agendei acestora
Rador, 4 februarie 2026 00:40
Autorităţile din Iran cer ca discuțiile cu SUA de săptămâna aceasta să aibă loc în Oman, nu în Turcia, și ca agenda acestora să se limiteze doar la negocieri bilaterale pe probleme nucleare, a declarat marţi o sursă regională, aceste solicitări adăugând noi complicații unui efort diplomatic deja delicat. Decizia administraţiei de la Teheran de […]
• • •
Acum o oră
00:50
China va interzice mânerele ascunse ale ușilor la toate vehiculele electrice vândute în țară începând de anul viitor, din motive de siguranță. Va deveni astfel prima țară care renunță la acest design controversat, popularizat de Tesla lui Elon Musk. Noile reguli vor impune ca modelele electrice și hibride chinezești să aibă un mecanism de deschidere […]
00:40
00:40
Fostul președinte american Bill Clinton și candidata Partidului Democrat la Președinția SUA din 2016, Hillary Clinton, vor depune mărturie la sfârșitul lunii acesteia într-o anchetă a Congresului privindu-l pe fostul infractor sexual Jeffrey Epstein, a declarat membrul republican al Camerei Reprezetanţilor James Comer într-un comunicat emis marți. Hillary Clinton va apărea în fața Comitetului de […]
Acum 4 ore
22:50
Benjamin Netanyahu a spus că nu va permite Autorităţii Palestiniene să joace vreun rol în guvernarea postbelică din Fâşia Gaza # Rador
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a spus că nu va permite Autorităţii Palestiniene să joace vreun rol în guvernarea postbelică din Fâşia Gaza. Conform planului de pace pentru Gaza al preşedintelui Trump, rolul Autorităţii Palestiniene, cu sediul în Cisiordania ocupată, a rămas neclar. Administraţia palestiniană de la Ramallah a precizat în mod repetat că este pregătită […]
22:40
Conform unor surse, Saif al-Islam Gaddafi, fiul fostului lider libian Muammar Gaddafi, a fost ucis # Rador
Cel mai cunoscut fiu al fostului lider libian Muammar Gaddafi, Saif al-Islam Gaddafi, a fost ucis, au declarat marți surse apropiate familiei, avocatul său Khaled el-Zaydi și presa libiană. Detaliile privind circumstanțele morții sale nu au fost dezvăluite. Deși Saif al-Islam este binecunoscut în țara nord-africană, în special pentru rolul său în modelarea politicii înainte […]
22:40
NATO începe planificarea militară pentru o misiune în regiunea arctică, pe fondul disputei privind Groenlanda # Rador
NATO a început planificarea militară pentru o misiune Arctic Sentry, a declarat marți un purtător de cuvânt de la Cartierul General al alianței, SHAPE, pe fondul tensiunilor dintre SUA și aliații europeni cu privire la Groenlanda. Declaraţiile repetate ale președintelui Donald Trump, conform cărora dorește să achiziționeze Groenlanda pe motiv că aliații europeni nu au […]
22:10
Autorităţile din Cuba au anunţat că acolo s-a înregistrat o temperatură scăzută record de 0 grade Celsius, fiind prima dată când punctul de îngheţ a fost atins pe insula caraibiană. Institutul Meteorologioc din Cuba a precizat că temperatura s-a înregistrat la o staţie din provincia Matanzas, în nordul ţării. De asemenea, temperaturi sub 10 grade […]
Acum 6 ore
21:00
Preşedintele Columbiei, Gustavo Petro, s-a întâlnit cu Donald Trump la Casa Albă, după mai multe luni marcate de tensiuni în cursul cărora s-au insultat reciproc pe reţelele sociale. Dl Petro a criticat dur acţiunile militare americane din America Latină. După atacul forţelor americane împotriva Venezuelei, soldat cu capturarea preşedintelui Nicolas Maduro, Gustavo Petro a fost […]
Acum 8 ore
19:00
O profesoară de arte din Franţa se află în stare critică la spital după ce a fost înjunghiată marţi de mai multe ori de un elev de 14 ani în timpul orei de curs la o școală gimnazială din Sanary-sur-Mer, în sudul Franței, a declarat procurorul local din Toulon. Profesoara, în vârstă de 60 de […]
18:00
Sindicaliştii din educaţie vor protesta mâine în faţa Guvernului, nemulţumiţi de măsurile adoptate de Executiv, care – spun ei – influenţează salarizarea, condiţiile de muncă, statutul şi demnitatea profesiei didactice. Potrivit Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, ai Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret: şi ai Federaţiei Naţionale Sindicale „Alma Mater:, protestul se va desfăşura în […]
17:50
Este evident cine va câștiga războiul din Ucraina, astfel că este absolut inutil ca Bruxelles-ul să ardă miliarde de euro, deoarece acest lucru nu va face decât să prelungească masacrele, a declarat ministrul ungar al Afacerilor Externe și Comerțului, marți, la Bangkok, potrivit unui comunicat al ministerului. După întrevederea sa cu omologul thailandez, Péter Szijjártó […]
Acum 12 ore
14:20
Sikorski, după atacul masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei: „Atât valorează promisiunea lui Putin față de Trump” # Rador
Ministrul de externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a reacționat la bombardamentele nocturne ale Rusiei asupra Kievului și altor regiuni ale Ucrainei, afirmând că exact aşa arată promisiunea dictatorului Vladimir Putin făcută președintelui SUA, Donald Trump, de a nu lovi timp de o săptămână infrastructura critică ucraineană. Potrivit Ukrinform, Sikorski a scris acest mesaj pe rețeaua […]
14:00
Suedia și Danemarca vor achiziționa și vor furniza împreună Ucrainei sisteme de apărare aeriană în valoare de 2,6 miliarde de coroane suedeze (290 de milioane de dolari) pentru a o ajuta să respingă atacurile rusești, au declarat marți miniștrii apărării ai celor două țări. Suedia va finanța 2,1 miliarde de coroane din achiziția sistemelor de […]
14:00
Aproape o cincime din populația Germaniei a fost expusă riscului de sărăcie sau excluziune socială în 2025 # Rador
Realizator: Cristian Bâcâin – Aproape o cincime din populația Germaniei a fost expusă anul trecut riscului de sărăcie sau excluziune socială. Datele provin din primele rezultate ale microrecensământului pentru care au fost intervievate circa 50.000 de gospodării și 80.000 de persoane cu vârsta de peste 16 ani. Amănunte ne oferă corespondentul RRA la Bonn Vlad […]
14:00
Instanța supremă a Indiei pune sub semnul întrebării politica WhatsApp de partajare a datelor cu entitățile Meta # Rador
Instanța supremă a Indiei a avertizat marți că ar putea reimpune interdicția privind partajarea datelor utilizatorilor WhatsApp cu alte entități ale grupului Meta, afirmând că politica de confidențialitate a aplicației induce utilizatorii în eroare, au declarat doi avocați prezenți în sala de judecată. WhatsApp se află într-o dispută cu autoritatea antitrust a Indiei din noiembrie […]
13:50
Sute de conturi cu posibile legături naziste descoperite la Credit Suisse, a declarat un parlamentar american # Rador
O investigație a identificat 890 de conturi la banca elvețiană Credit Suisse cu posibile legături naziste, a declarat senatorul american Chuck Grassley înaintea unei audieri a Comisiei Judiciare de marți privind rolul băncilor în facilitarea Holocaustului. Conturile au inclus stocări din timpul războiului, anterior nedezvăluite, pentru Ministerul de Externe german, o companie germană producătoare de […]
13:50
Premierul Ilie Bolojan a discutat cu reprezentanți ai primarilor în pregătirea bugetului de stat pe acest an # Rador
Realizator: Cristian Bâcâin – Premierul Ilie Bolojan a discutat astăzi cu reprezentanți ai primarilor în pregătirea bugetului de stat pe acest an, în contextul în care guvernul ar urma să nu mai aloce autorităților locale prea mulți bani de la nivel central. La întâlnire au venit primari de la PNL și PSD, care ar fi […]
13:50
Directorul general adjunct al Netflix este supus unei audieri dure în Senatul SUA privind acordul cu Warner Bros # Rador
Directorul general adjunct al Netflix, Ted Sarandos, este audiat marți în Senatul SUA într-o ședință privind modul în care achiziția propusă de compania sa, în valoare de 82,7 miliarde de dolari, a Warner Bros Discovery ar afecta concurența în industria de streaming. Senatorul american Mike Lee conduce audierea la care Sarandos și Bruce Campbell, directorul […]
13:50
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a susţinut, marţi, un discurs în Rada Supremă de la Kiev, în care a anunţat că, după încheierea unui acord de pace, în Ucraina vor fi imediat prezente forțe armate, avioane pe cerul ţării și sprijin naval din partea țărilor NATO care au acceptat să ajute. „Nu dorim doar […]
13:40
„Zeii de împrumut ai Vienei. Martori împietriți” – Expoziție-eveniment a fotografei Christine de Grancy la Muzeul Național al Banatului din Timișoara # Rador
La pas, pe acoperișurile palatelor și clădirilor istorice ale Vienei. Doar călătorii norocoși vor ajunge vreodată în aceste spații, aflate între cer și pământ, unde arhitecții și artiștii de altădată au ascuns simboluri istorice, mesaje pentru viitor, reprezentări ale unor jocuri de putere. Toate acestea se dezvăluie în expoziția „Zeii de împrumut ai Vienei. Martori […]
13:00
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a susţinut, marţi, un discurs în Rada Supremă de la Kiev, subliniind că liderul rus, Vladimir Putin, la fel ca mulți alții, a crezut că va învinge și că Ucraina este slabă, dar s-a înșelat – Ucraina s-a dovedit puternică. „În prezent ne concentrăm pe evenimente globale care pot […]
12:50
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că Alianţa confirmă sprijinul constant și prioritar pentru Ucraina și asigură că atenția asupra securității acesteia nu va scădea, în pofida provocărilor globale. Potrivit Ukrinform, Rutte a făcut declaraţia respectivă, marţi, la Kiev, în timpul unui discurs în Rada Supremă. „Vreau să asigur că NATO stă alături […]
Acum 24 ore
12:10
Al XV-lea Amendament al Constituției Statelor Unite ale Americii: origine, obiective și impact în context internațional # Rador
Introducere La sfârșitul războiului civil american, Statele Unite traversau o transformare socială profundă. În centrul acesteia se afla problema fostelor sclavi și a drepturilor civile ale afro-americanilor. După abolirea sclaviei prin Al XIII-lea Amendament (1865) și încercările timpurii de a garanta libertăți fundamentale prin Al XIV-lea Amendament (1868), Congresul SUA a adoptat, în 1870, Al […]
12:00
Spania va interzice accesul minorilor sub 16 ani la rețelele sociale, iar platformele vor fi obligate să implementeze sisteme de verificare a vârstei, a declarat marți premierul Pedro Sanchez la Summitul Mondial al Guvernelor de la Dubai. „Copiii noștri sunt expuși unui spațiu pe care nu au fost niciodată meniți să îl parcurgă singuri… Nu […]
12:00
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a sosit, marţi, la Kiev. Potrivit Ukrinform, Rutte susţine un discurs în Rada Supremă a Ucrainei. Anunțând discursul lui Rutte, prim-vicepreședintele Parlamentului, Oleksandr Korniienko, a subliniat că secretarul general al NATO demonstrează sprijinul față de Ucraina și reprezintă un semnal puternic de unitate. „Este o mare onoare să fiu […]
12:00
Introducere Într-un domeniu dominat tradițional de bărbați, Eileen Marie Collins a devenit o figură istorică pentru aviația și explorarea spațială americană. Prima femeie care a pilotat și a comandat o navetă spațială NASA, Collins a deschis drumul pentru generații de femei aviatoare, ingineri și astronauți. Cariera sa reflectă transformările profunde ale NASA și ale societății […]
11:50
Dacă Partidul Tisza câștigă, toate planurile de la Bruxelles vor primi undă verde (Viktor Orbán) # Rador
Dacă Partidul Tisza câștigă, „toate planurile de la Bruxelles vor primi undă verde”, a declarat, marţi, premierul ungar pe pagina sa de Facebook. Viktor Orbán a scris în postarea sa că „Partidul Tisza se află sub presiune”. La summitul Partidului Popular European de la Zagreb au fost luate decizii importante: se dorește eliminarea dreptului de […]
11:30
Meteorologii au actualizat atenționarea cod galben de ger. Până diseară la ora 20:00 vor fi temperaturi deosebit de scăzute în Oltenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și a Munteniei, în medie cu 7-9 grade mai mici decât cele normale datei. De diseară și până mâine dimineață la ora 10:00, codul galben de ger […]
11:20
Trenurile de călători blocate pe magistrala București-Timișoara au putut să treacă de zona unde s-a constatat avaria # Rador
Trenurile de călători blocate în această dimineață pe magistrala București-Timișoara, din cauza că s-a descoperit o șină ruptă între Măldăeni, județul Teleorman, și Mihăești, județul Olt, au putut să treacă în regim de pilotare de zona unde s-a constatat avaria, puțin după ora 8:00. Ele și-au reluat parcursul, dar au acumulat întârzieri. Compania CFR SA […]
10:50
Reuniune simbolică a Consiliului de Securitate al ONU, la patru ani de la declanşarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (3 februarie) – Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite se va reuni pentru o ședință simbolică, pe 24 februarie, ziua în care se împlinesc patru ani de la declanşarea războiului la scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei. Potrivit lui James Kariuki, președintele Consiliului de Securitate și reprezentantul permanent interimar al Marii […]
10:30
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (3 februarie) – Emisiunea: „Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Schemele de ajutor de stat vor fi reconfigurate prin lansarea a șapte programe dedicate, inclusiv pentru resurse minerale și materii prime critice, cercetare-dezvoltare, noi tehnologii și pentru industria de apărare. Acestea sunt unele dintre componentele incluse în pachetul de relansare economică ce […]
09:30
Premierul se va întâlni cu o delegație de reprezentanți ai primarilor pentru a vorbi despre pregătirea bugetului de stat pe 2026 # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (3 februarie) – Premierul Ilie Bolojan se întâlnește cu o delegație de reprezentanți ai primarilor pentru a vorbi despre pregătirea bugetului de stat pe acest an, pentru care trebuie luate în calcul și efectele reformei în administrația publică. Acest proiect, care include și reducerea cheltuielilor de personal prin concedieri sau tăieri de […]
08:30
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (3 februarie) – Realizator: Cristian Bâcâin – Se circulă în condiții de ceață pe mai multe șosele din țară, pe un carosabil umed. Polițiștii recomandă adaptarea vitezei pe aceste tronsoane și mărirea distanței între autovehicule. Ce județe sunt afectate de codurile galbene de vizibilitate redusă aflăm de la inspectorul principal de poliție […]
08:30
Urmând exemplul metroului din Sankt Petersburg, călătorilor metroului din Moscova li se vor verifica telefoanele # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (3 februarie) – Verificarea telefoanelor mobile va fi efectuată ‘dacă va fi necesar’ în metroul din Moscova. Această măsură a fost introdusă printr-un ordin al Ministerului Transporturilor din Rusia care va intra în vigoare din 4 februarie 2025, a relatat Serviciul de presă al metroului din Moscova, citat de publicaţa Vesti. Verificările […]
08:30
RADOR RADIO ROMÂNIA (3 februarie) – Președintele american Donald Trump a anunțat crearea unui stoc strategic american de minerale critice, cunoscut sub numele de Project Vault, în condițiile în care Washingtonul încearcă să își reducă dependența de China pentru pământuri rare. Aceste metale sunt esențiale pentru o gamă largă de produse, de la telefoane și […]
08:20
EVENIMENTE INTERNE – Parlament * ora 13:00 – şedinţa Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru combaterea traficului de persoane – Senat * ora 10:00 – şedinţa Biroului Permanent şi ședința Comitetului liderilor grupurilor parlamentare * lucrări în comisiile permanente: ora 9:30 – Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse […]
08:20
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (3 februarie) – Realizator: Cristian Bâcâin – PSD insistă de câteva zile ca bugetul de stat pentru acest an, în pregătire la Ministerul de Finanțe, să includă și măsuri de protecție socială. Este vorba de un pachet de solidaritate, așa cum a fost numit de inițiator, ministrul muncii, Florin Manole. Urmărește, de […]
08:10
Rusia atacă din nou infrastructura energetică a Ucrainei: încălzirea este întreruptă în Harkov și Kiev, la temperaturi de -20 de grade Celsius # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (3 februarie) – Unii locuitori din Kiev se adăpostesc la metrou în timpul bombardamentului. În noaptea de 2 spre 3 februarie, în ajunul noii etape a negocierilor de pace dintre Ucraina și Rusia de la Abu Dhabi, Rusia a lansat un atac masiv cu drone și rachete asupra oraşelor Kiev, Dnipro, Harkov, […]
08:10
Preşedintele Bulgariei va desfăşura consultări cu reprezentanţii grupurilor parlamentare pentru desemnarea premierului interimar # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (3 februarie) – Preşedintele Bulgariei, Iliana Iotova, va desfăşura primele consultări cu reprezentanţii grupurilor parlamentare din cadrul celui de-al 51-lea Parlament, în cadrul procedurii de numire a unui prim-ministru interimar, prevăzută de Constituţie, informează Biroul de presă al şefului statului. Cinci potenţiali candidaţi au fost de acord să preia postul de prim-ministru […]
08:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (3 februarie) – Președintele american, Donald Trump, a declarat luni seara că administrația sa solicită despăgubiri de 1 miliard de dolari de la Universitatea Harvard. „Căutăm acum un miliard de dolari în despăgubiri și nu mai dorim să avem vreo legătură, în viitor, cu Universitatea Harvard”, a spus el într-o postare pe […]
08:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (3 februarie) – Discuțiile cu Statele Unite ar trebui urmărite pentru a proteja interesele naționale, atât timp cât sunt evitate „amenințările și așteptările nerezonabile”, a scris marți pe platforma X președintele Masoud Pezeshkian. „Având în vedere solicitările unor țări regionale prietene de a răspunde propunerii președintelui american privind discuții, am instruit ministrul […]
08:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (3 februarie) – Liderul PNL, Ilie Bolojan, a primit votul de încredere al conducerii partidului, la capătul unei ședințe importante și pe alocuri tensionate a Biroului Politic Național. Premierul a obținut 47 de voturi pentru și trei împotrivă în urma unei proceduri de vot secret, care a tranșat, cel puțin pentru moment, […]
08:10
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, începe o vizită de lucru de trei zile la Washington # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (3 februarie) – Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, începe astăzi o vizită de lucru de trei zile la Washington, unde va avea loc prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, la invitația secretarului american de stat Marco Rubio, transmite ministerul. Acest summit, care va avea loc mâine, urmărește întărirea cooperării internaționale pentru a […]
08:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (3 februarie) – Agnes Ullmann, o specialistă în microbiologie de origine română, se numără printre cele 72 de cercetătoare al căror nume urmează să fie gravat pe o friză expusă în Turnul Eiffel din Paris. Acestea vor fi adăugate numelor a 72 de bărbați gravate la primul etaj al edificiului, cercetători, ingineri, […]
08:10
Creșterea economică a României din perioada 2022-2024 ar fi fost mai mică cu 1,2 puncte procentuale fără PNRR # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (3 februarie) – Creșterea economică a României din perioada 2022-2024 ar fi fost mai mică cu 1,2 puncte procentuale fără Planul Național de Redresare și Reziliență, se arată într-o publicație a Băncii Naționale a României. Potrivit acesteia, fondurile europene, atât cele aferente PNRR, cât și cele din cadrul financiar multianual standard au […]
08:00
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (3 februarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Consiliul Concurenței va finaliza în prima parte a anului mai multe investigații. Cea mai importantă dintre ele, afirmă președintele Consiliului, Bogdan Chirițoiu, este cercetarea unei posibile înțelegeri între bănci pentru fixarea ratei dobânzii ROBOR. Raportul aferent acestui caz este finalizat de echipa […]
03:20
RADIO FRANCE INTERNATIONALE: Oana Țoiu, invitată la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, organizată la Washington # Rador
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, va participa la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, organizată la Washington La invitația secretarului de stat al SUA, Marco Rubio, ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, efectuează o vizită de lucru în Washington, în perioada 3-6 februarie. Delegația României, condusă de ministrul de externe, va participa la prima reuniune ministerială […]
02:00
Elon Musk a anunţat fuziunea companiei spaţiale şi a celei de inteligenţă artificială pe care le deţine # Rador
Elon Musk a anunţat fuziunea companiei spaţiale şi a celei de inteligenţă artificială pe care le deţine – SpaceX şi xAI. Miliardarul a afirmat că noua companie va lucra la instalarea unor centre de date AI în spaţiu, folosind energie de la soare şi evitând totodată cheltuielile cu răcirea. El a vorbit despre lansarea unei […]
