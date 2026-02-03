Sindicaliştii din educaţie vor să protesteze în faţa Guvernului

18:50

Președintele turc Tayyip Erdogan a declarat luni că speră că un acord de încetare a focului susținut de SUA între guvernul de la Damasc și Forțele Democratice Siriene (SDF) conduse de kurzi va fi implementat fără întârzieri sau stagnări. Acordul prevede fuziunea regiunilor siriene controlate de kurzi cu teritoriul controlat de administraţia de la Damasc. […]