Judecătoarea Adriana Stoicescu învinge procurorii PICCJ în cazul Georgescu
MainNews.ro, 4 februarie 2026 08:50
Judecătoarea Adriana Stoicescu a câștigat o decizie favorabilă la ICCJ, revizuind clasarea inițială din dosarul legat de Călin Georgescu. Instanța a confirmat că faptele imputate nu existau, subliniind abuzul cercetării. Hotărârea stabilește un precedent important pentru protecția judecătorilor în cazuri nefondate. Judecătoarea Adriana Stoicescu a obținut o decizie favorabilă de la ICCJ pe 3 februarie
• • •
Acum 30 minute
08:50
Donald Trump a apărat acțiunile lui Vladimir Putin, afirmând că Rusia a respectat termenul convenit pentru suspendarea atacurilor asupra Ucrainei. În ciuda părerilor divergente cu președintele ucrainean Zelenski, Trump consideră că armistițiul a fost esențial în condiții de vreme extremă, înainte de atacul masiv din 3 februarie. Donald Trump a apărat acțiunile lui Vladimir Putin
08:50
Moltbook este o platformă socială pentru agenți AI, unde utilizatorii umani observă fără a publica. Generarea de conținut se face prin inteligențe artificiale care discută subiecte diverse, inclusiv pseudo-religii. Această inovație ridică întrebări despre autonomia agenților și riscurile de securitate asociate. Moltbook este o platformă socială pentru agenți AI, unde utilizatorii umani pot doar observa
08:50
08:50
Senatul a adoptat legea femicidului, definind pentru prima dată această infracțiune în legislația românească, cu pedepse severe. Psihologul Mihai Copăceanu avertizează că sancțiunile dure nu descurajează crimele, subliniind că legislația nu abordează cauzele profunde ale violenței, precum sărăcia și stereotipurile de gen. Senatul a adoptat legea femicidului, introducând pedepse severe, inclusiv închisoarea pe viață Psihologul
08:40
O afaceristă din România a fost înșelată de un escroc nigerian, pierzând 2,5 milioane de dolari. Pretinzând că este „prințul moștenitor al Dubaiului", escrocul a câștigat încrederea femeii prin promisiuni romantice și a convins-o să investească în fonduri fictive. DIICOT investighează cazul. Femeie de afaceri din România a fost înșelată cu 2,5 milioane de dolari
08:40
Racheta ucraineană Flamingo, promovată de Zelenski, a avut o utilizare limitată și o eficiență scăzută, cu doar nouă lansări identificate până în mai 2025. Problemele de producție și intercepțiile rusești au afectat succesul acesteia, iar controversele legate de compania Fire Point au influențat imaginea rachetei. Eficiența depinde de calitatea informațiilor despre ținte. Rachetele Flamingo, cu
08:40
Consiliul Concurenței finalizează investigația privind posibilele înțelegeri între bănci pentru fixarea ratei dobânzii ROBOR în prima jumătate a acestui an. Amenzile pot fi semnificative, având în vedere dimensiunea băncilor implicate. Alte cazuri importante vor fi, de asemenea, finalizate în acest interval. Consiliul Concurenței va finaliza investigația asupra băncilor pentru fixarea ratei dobânzii ROBOR în primul
Acum 2 ore
07:50
Orașul Constanța se confruntă cu scumpiri pe piața chiriilor, ajungând ca 63% din venitul mediu să fie alocat chiriei. Bucureștiul are cele mai mari chirii, de 780 euro/lună, în timp ce Timișoara rămâne cea mai accesibilă opțiune. Studiul Imobiliare.ro preconizează majorări ale chiriilor până în 2026. 71% dintre români anticipează creșterea chiriilor în 2026 Bucureștenii
07:50
Judecătoarea Ionela Tudor, vicepreședinta Curții de Apel București, se pensionează la 51 de ani # MainNews.ro
Judecătoarea Ionela Tudor, vicepreședinte al Curții de Apel București, a solicitat pensionarea la 51 de ani. Cererea a fost depusă la Consiliul Superior al Magistraturii și va fi analizată pe 5 februarie. Tudor este cunoscută din conferința de presă post-documentar și a avut un rol important în cazuri de mare impact public. Judecătoarea Ionela Tudor
07:50
Ilie Bolojan, președintele PNL, se confruntă cu o situație complicată în partid. Contestațiile din cadrul Biroului Politic Național, inclusiv din partea prim-vicepreședintelui Adrian Veștea, și blocarea propunerilor de demitere a șefilor de filiale evidențiază diviziunile interne. Nemulțumirile cresc, iar sprijinul pentru Bolojan scade considerabil. Ilie Bolojan, președintele PNL, este contestat în partid și devine tot
07:50
Matvei Safonov, portarul rus al PSG, a impresionat prin cele cinci penalty-uri parate consecutiv, primind laude de la antrenorul Luis Enrique, care l-a numit cel mai bun portar de penalty-uri. În ciuda controverselor din vestiar, Safonov își dovedește valoarea pe teren, asigurându-se că rămâne un jucător esențial pentru echipă. PSG a câștigat meciul cu Strasbourg
07:40
Spania intenționează să interzică accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale, pentru a-i proteja de conținut neadecvat. Această măsură se alătură altor inițiative din țări precum Australia, Franța și Austria. România discută de asemenea despre limitarea accesului adolescenților la platformele sociale. Spania intenționează să interzică accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale pentru
07:30
Curtea de Conturi a descoperit nereguli la RA-APPS privind renovarea vilei din Aviatorilor 86, pregătită posibil pentru Klaus Iohannis. Investiția de 32 milioane lei a avut abateri contabile severe, lipsă de transparență și riscuri de dublare a cheltuielilor, generând preocupări privind managementul fondurilor publice. Curtea de Conturi a descoperit nereguli în gestionarea finanțării renovării vilei
Acum 4 ore
06:50
Titlurile de stat FIDELIS din februarie oferă dobânzi neimpozabile atractive: până la 7,25% în lei pentru scadențe de 6 ani și 6% în euro pentru scadențe de 10 ani. Disponibile prin bănci partenere, aceste titluri sunt ideale pentru persoanele fizice care doresc să investească în mod eficient economiile. Emisiunea FIDELIS II în perioada 06-13 februarie
06:50
Soții Clinton, Bill și Hillary, au decis să depună mărturie în ancheta Congresului legată de Jeffrey Epstein, riscurile de sfidare a Curții de Justiție grăbind această alegere. Aceasta marchează o ocazie rară, fiind prima dată când un fost președinte depune mărturie în fața Congresului după 1983. Bill și Hillary Clinton au acceptat să depună mărturie
06:50
Senatorii români trebuie să participe fizic la toate ședințele de plen, începând din acest an. Absențele vor fi sancționate cu reduceri de 5% din indemnizația lunară, echivalentul a 950 de lei. În 2026, Senatul va avea 134 de membri, cu o distribuție variată între partide. Află mai multe despre atribuțiile senatorilor și responsabilitățile acestora. Senatorii
06:50
Karolina Pliskova, fost lider WTA, a fost eliminată în prima rundă a Transylvania Open 2024, înfruntând-o pe Anastasia Zaharova. Această înfrângere a subliniat scăderea sa din elita tenisului mondial, având în vedere că acum ocupă locul 416 WTA. Detalii despre meci și altele din turneu găsiți aici. Karolina Pliskova a fost eliminată în prima rundă
06:40
Armata americană a doborât o dronă iraniană Shahed-139 care s-a apropiat agresiv de portavionul USS Abraham Lincoln în Marea Arabiei. CENTCOM a confirmat că măsurile de dezescaladare nu au fost suficiente, iar un avion F-35C a intervenit pentru a proteja nava. Iranul continuă să hărțuiască nave comerciale în zonă. Armata americană a doborât o dronă
06:30
În zece zile, 17 pacienți au primit a doua șansă: detalii despre maratonul transplanturilor # MainNews.ro
În România, 17 oameni au primit o a doua șansă în doar zece zile, datorită generozității familiilor aflate în durere și eforturilor medicilor. Cinci donatori în moarte cerebrală au salvat vieți prin transplanturi de organe esențiale, incluzând inimă, ficat și rinichi. Solidaritatea în acțiune transformă pierderea în speranță. 17 transplanturi realizate în 10 zile în
05:50
Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, Marius Borg Høiby, a fost arestat pentru suspiciuni de viol și agresiune. Cu 38 de capete de acuzare, inclusiv violul a patru femei, cazul amplifică controversele din familia regală. Høiby a mai fost reținut de poliție în trecut. Procesul se va desfășura la Oslo. Fiul prințesei moștenitoare Mette-Marit din Norvegia,
05:50
UDMR solicită premierului Ilie Bolojan reducerea taxelor și impozitelor din Miercurea Ciuc, ca răspuns la nemulțumirile populației. Primăria a încercat să discute cu Ministerul Finanțelor, dar nu a găsit soluții. Protestatarii cer restabilirea facilităților pentru persoanele cu dizabilități și anunță că orașul nu mai este locuibil. UDMR solicită reducerea taxelor și impozitelor din Miercurea Ciuc
05:50
Dan Șucu, patronul echipei Rapid, a fost surprins într-un dialog acid cu Gigi Corsicanu înaintea meciului cu U Cluj. Nemulțumit de arbitrajele din fotbal, Șucu a exprimat frustrările legate detratamentele nefavorabile. Corsicanu a încercat să-l consoleze, subliniind că aceste experiențe sunt comune în sport. Dan Șucu, patronul Rapidului, a avut o discuție aprinsă cu Gigi
05:40
Republicanii au pierdut alegerile din Texas, ceea ce subminează autoritatea lui Donald Trump. În ciuda resurselor investite, rezultatele reflectă o serie de înfrângeri neașteptate pentru partid, ridicând semne de întrebare asupra viitorului politic al lui Trump și influenței sale asupra republicanilor. Alegerile intermediare din 2026 se anunță cruciale. Republicanii au pierdut alegerile în Texas, un
05:40
Expoziția „Mari Maeștri ai Artei Românești la Craiova" aduce opere din colecția Darius Vâlcov. Vernisajul va avea loc pe 5 februarie, la Epoca Agape, cu intrare liberă. Vizitatorii pot admira lucrări semnate de Nicolae Grigorescu și Nicolae Tonitza, înainte de licitația programată pentru 17 februarie. Expoziția „Mari Maeștri ai Artei Românești la Craiova" va fi
05:30
Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina s-au deschis oficial pe 6 februarie, iar Satul Olimpic inaugurat în zona unei gări abandonate va găzdui 1.500 de sportivi. Competitiile încep pe 4 februarie, incluzând hochei pe gheață și curling. România este reprezentată de 29 de sportivi în 16 discipline. Satul Olimpic din Milano a fost inaugurat
05:30
Președintele SUA, Donald Trump, și omologul său columbian, Gustavo Petro, s-au întâlnit la Casa Albă pentru a discuta despre relațiile bilaterale și combaterea traficului de droguri. Întâlnirea, considerată un test al adevăratului „dezgheț" diplomatic, a fost marcată de o atmosferă cordială, dar tensionată. Aceasta ar putea influența securitatea regională. Președintele SUA, Donald Trump, și președintele
Acum 6 ore
04:50
Kelemen Hunor, liderul UDMR, nu-l mai susține pe premierul Ilie Bolojan în scandalul majorării taxelor și impozitelor. UDMR răspunde la protestele cetățenilor și inițiază măsuri pentru reducerea taxelor locale și sprijin pentru persoanele vulnerabile. Nemulțumirile cresc în rândul populației și al PNL. Kelemen Hunor și UDMR își exprimă nemulțumirea față de majorarea taxelor și impozitelor
04:40
Consiliul Concurenței recomandă liberalizarea pieței gazelor pe 31 martie. Intrarea Romgaz pe piață promite scăderea prețurilor, similar cu Hidroelectrica în electricitate. Cu prețuri deja la niveluri pre-pandemie, liberalizarea ar aduce plus valoare consumatorilor și ar spori concurența. Consiliul Concurenței recomandă liberalizarea pieței gazelor încep
04:40
Femeie de afaceri din România a pierdut 2,5 milioane de dolari după ce a fost păcălită de un escroc nigerian care pretindea că este prințul Dubaiului. Investind într-o fundație umanitară falsă, ea a fost atrasă într-o schemă de tip „romance scam”. Descoperă cum a fost înșelată și detaliile acestei fraude sofisticate. O femeie de afaceri … Articolul Femeie de afaceri din România, păcălită de un escroc nigerian cu titluri false apare prima dată în Main News.
04:30
Donald Trump nu a fost surprins de recentul val de bombardamente rusești asupra Ucrainei, declară purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt. Atacul, considerat cel mai intens din acest an, a lăsat sute de mii fără încălzire. Echipele de negociatori din SUA și Rusia se întâlnesc mâine la Abu Dhabi pentru negocieri. Donald Trump nu a fost … Articolul Reacția lui Trump la bombardamentele recente din Ucraina, dezvăluită de Casa Albă apare prima dată în Main News.
04:30
Uniunea Europeană și SUA deschid negocieri pentru un acord privind pământurile rare, esențiale în tehnologiile avansate și industria militară. Comisarul european Stephane Sejourne reprezintă UE, căutând să reducă dependența de China în aprovizionarea cu materii prime critice. Acordul vizează asigurarea resurselor strategice. Oficialii UE și SUA încep negocierile pentru un acord privind pământurile rare Pământurile … Articolul UE și SUA negociază un acord pentru pământuri rare esențiale industriei tehnologice apare prima dată în Main News.
03:40
Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a confirmat că autoritatea nu a fost notificată despre vânzarea Carrefour România. Tranzacția ar putea provoca provocări economice și de securitate națională, în funcție de cumpărător. Carrefour intenționează să vândă operațiunile din Europa Centrală și de Est. Consiliul Concurenței nu a fost notificat despre o eventuală vânzare a Carrefour România … Articolul Concurența fără notificare: Vânzarea Carrefour în România și Securitatea națională apare prima dată în Main News.
03:40
O operațiune dramatică a salvat patru soldați ucraineni capturați de forțele ruse în direcția Pokrovsk. Cu ajutorul dronelor FPV, Brigada „Sicheslav” a atacat grupul inamic, provocând panică și permitând prizonierilor să evadeze. Rezultatul: personalul inamic a fost distrus, iar soldații au revenit în siguranță la liniile aliate. Patru soldați ucraineni au fost capturați de forțele … Articolul Dronele salvează soldați ucraineni capturați de ruși: inamicul distrus apare prima dată în Main News.
03:40
Băiat de 14 ani, agresat sexual într-un autobuz din Hunedoara. Un bărbat de 48 de ani a fost reținut pentru sărutarea adolescentului în timpul călătoriei. Incidentul a fost raportat de mama minorului la Poliția Municipiului Deva, iar ancheta este în curs de desfășurare pentru stabilirea detaliilor. Bărbat de 48 de ani din Deva reținut pentru … Articolul Băiat de 14 ani, abuzat sexual într-un autobuz din Hunedoara apare prima dată în Main News.
03:40
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat predarea manelistului Dani Mocanu și a fratelui său, Ionuț Nando Mocanu, din Italia către România pentru a executa pedeapsa de închisoare. Aceștia au fost condamnați pentru tentativă de omor după o agresiune violentă. Detalii despre decizia instanței și implicarea autorităților române. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a confirmat predarea fraților … Articolul Reacția ministrului Justiției despre extrădarea lui Dani Mocanu din Italia apare prima dată în Main News.
03:40
Marketingul cazinourilor online în 2026 depășește simpla atragere a jucătorilor prin bonusuri și reclame. Strategii avansate, precum parteneriate inteligente și oferte personalizate, sunt esențiale. Publicitatea corectă, cu accent pe responsabilitate, asigură creșterea sustenabilă și fidelizarea clienților. Strategiile de marketing pentru cazinouri online s-au diversificat și necesită abordări complexe pentru a atrage și păstra jucătorii Parteneriatele, … Articolul Marketingul cazinourilor online în 2026: strategii dincolo de bonusuri și reclame apare prima dată în Main News.
03:30
Atacul Avocatului Poporului la CCR împotriva eliminării primei zile de concediu medical # MainNews.ro
03:30
Politicile lui Trump, menite să protejeze SUA, par să consolideze în schimb poziția Chinei pe scena globală. În timp ce America se concentrează pe interese regionale, Beijingul își extinde influența economică și strategică, provocând o schimbare a echilibrului de putere în Asia-Pacific și America Latină. Politicile lui Trump pare că întăresc poziția Chinei în contextul … Articolul Trump și protecționismul: cum ajută politicile SUA China să crească apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
02:30
Dan Air lansează zboruri din București și Bacău către șase noi destinații preferate: Valencia, Larnaca, Madrid, Barcelona, Paris și Treviso, începând cu 1 aprilie 2026. Extinderea transformă Bacău într-un hub regional și oferă frecvențe crescute pentru rutele populare. Rezervați-vă locurile acum! Dan Air va lansa zboruri spre şase noi destinaţii din Bucureşti şi Bacău începând … Articolul Zboruri din București și Bacău către 6 destinații românești preferate, din 1 aprilie apare prima dată în Main News.
02:30
Netanyahu a declarat că Autoritatea Palestiniană nu va avea rol în administrarea Fâșiei Gaza după război. Poziția a fost comunicată emisarului american Steve Witkoff, subliniind excluderea totală a acestora, în contrast cu planul de pace al lui Trump, care prevedea o implicare a Autorității Palestiniene. Netanyahu a declarat că Autoritatea Palestiniană nu va avea rol … Articolul Netanyahu anunță: Autoritatea Palestiniană nu va face parte din guvernul Gazei apare prima dată în Main News.
01:40
Curtea de Apel din Napoli a decis predarea manelistului Dani Mocanu și fratelui său autorităților române pentru executarea pedeapselor de închisoare. Cei doi au fost condamnați pentru tentativă de omor după o bătaie violentă. Radu Marinescu confirmă succesul cooperării internaționale în acest caz. Curtea de Apel din Napoli a decis predarea fraților Dani și Ionuț … Articolul Dani Mocanu, fugit în Italia, va fi predat României – reacția lui Radu Marinescu apare prima dată în Main News.
01:40
Un băiat de 13 ani a fost mușcat de cincizeci de ori de un câine în Franța, în timp ce se îndrepta spre bibliotecă cu alți doi copii. Victima a necesitat intervenție chirurgicală, dar viața sa nu a fost pusă în pericol. Poliția a capturat câinii implicați, care au scăpat dintr-o societate comercială. Ancheta este … Articolul Copil de 13 ani mușcat de câine în Franța: incident șocant de 50 de ori apare prima dată în Main News.
01:40
Prețul aurului și argintului scade drastic, cu aurul coborând cu 6,4% și argintul cu 9,50%. Vineri s-a înregistrat o prăbușire semnificativă din cauza nominalizării lui Kevin Warsh la conducerea Rezervelor Federale, provocând volatilitate pe piață. Analizăm viitorul metalelor prețioase în contextul geopolitic actual. Prețul aurului a scăzut cu 6,4%, iar cel al argintului cu 9,50%, … Articolul Prețul aurului și argintului scade după prăbușirea de vineri apare prima dată în Main News.
01:40
01:40
Kelemen Hunor, președintele UDMR, a cerut premierului Ilie Bolojan să reverse majorările de taxe și impozite locale, susținând că o guvernare eficientă nu poate exclude cetățenii. El a subliniat că reduccerea impozitelor cu până la 50% este esențială pentru a evita nemulțumirile populare. Kelemen Hunor, președintele UDMR, a solicitat premierului Ilie Bolojan să reducă taxele … Articolul Kelemen Hunor cere lui Bolojan să reducă taxele: Guvernul riscă să pice! apare prima dată în Main News.
01:40
Novak Djokovic, recent învins la Australian Open de Carlos Alcaraz, își exprimă incertitudinea privind viitorul său în tenis. Campionul olimpic susține studenții din Serbia care protestează împotriva guvernului lui Aleksandăr Vučić, afirmând că dreptatea și adevărul vor triumfa întotdeauna. Ce planuri are pentru Jocurile Olimpice din 2028? Novak Djokovic a pierdut finala de la Australian … Articolul Novak Djokovic contestă politica lui Vučić în protestele studenților din Serbia. apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
22:40
Procurorii DNA au efectuat percheziții la Grupul Grampet, investigând corupția unui director general, Cristian Rădulescu, pentru mită de 500.000 de euro. Faptele implică facilitarea obținerii unui imobil din București, cu legături în contextul procedurii de insolvență a unei societăți din cadrul grupului. Percheziții DNA la Grupul Grampet în legătură cu o anchetă de corupție Directorul … Articolul Percheziții DNA la Grampet: Director acuzat de mită de 500.000 euro apare prima dată în Main News.
22:40
Sorin Grindeanu, președintele PSD, exclude posibilitatea unui guvern minoritar fără PSD, afirmând că ieșirea din coaliție duce automat la căderea Guvernului Bolojan. Grindeanu a subliniat că nu este necesară o moțiune de cenzură pentru demiterea Executivului, ci este o consecință naturală a coaliției. Sorin Grindeanu afirmă că demisia Guvernului Bolojan este inevitabilă dacă PSD părăsește … Articolul Sorin Grindeanu: Guvern minoritar fără PSD, exclus total! apare prima dată în Main News.
22:40
Șeful FIFA, Gianni Infantino, susține revenirea Rusiei în competițiile internaționale de fotbal, afirmând că interdicțiile creează mai multă ură. De asemenea, Infantino menține legături strânse cu Donald Trump, acordându-i premiul FIFA pentru Pace. Această măsură ar putea trimite un mesaj pozitiv pentru tinerii fotbaliști ruși. Gianni Infantino, președintele FIFA, sugerează ridicarea interdicției pentru Rusia de … Articolul Șeful FIFA: Rusia trebuie să revină în fotbalul internațional! apare prima dată în Main News.
22:30
Avertismentul IGSU după moartea a doi frați din Sibiu, de nouă și șase ani, într-un pârâu înghețat. Mama copiilor a fost avertizată de un vecin despre tragedie. IGSU face apel la părinți să supravegheze copiii și să nu-i lase aproape de ape înghețate, explicând riscurile gheaței. Aceste tragedii subliniază pericolele jocurilor de iarnă. Doi frați … Articolul Tragedie în Sibiu: Doi frați au murit înecați în pârâu înghețat, avertisment IGSU apare prima dată în Main News.
