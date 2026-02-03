VIDEO&FOTO Nou investitor - Ex-jucător profesionist de baschet din Ungaria intră în România pentru afaceri cu transport de mărfuri
Profit.ro, 4 februarie 2026 00:30
Compania ungară de logistică și transport HRT Spedition, cu servicii care acoperă întreaga Europă și reprezentând un business de peste 65 de milioane de euro, fondat și condus de un fost jucător profesionist de baschet, a intrat în România, arată date analizate de Profit.ro.
EXCLUSIV FOTO Fost politician liberal a cumpărat un parc de retail de la nume importante precum fratele lui Dinu Patriciu, cântărețul Dan Bittman și o pleiadă de bancheri # Profit.ro
Fostul politician liberal Cosmin Enea (46 de ani), unul dintre proprietarii rețelei de magazine Drinks & more, a cumpărat parcul de retail Joy Retail Park, din localitatea doljeană Calafat, de la nume importante de investitori, printre care se numără fratele lui Dinu Patriciu, cântărețul Dan Bittman și bateristul Holograf, Edi Petroșel, plus un grup de bancheri și investitori imobiliari, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.
EXCLUSIV ULTIMA ORĂ Concedieri voluntare la Dacia, din martie: până la 50.000 de euro pentru cei care pleacă # Profit.ro
Strategia de resurse umane a companiei Automobile Dacia SA, care are în vedere reducerea personalului în acest an, ca urmare a unei posibile diminuări a producției de autovehicule, se bazează în special pe campanii de plecări voluntare, prin care persoanele care doresc încetarea contractului de muncă pot fi bonificate cu sume importante, în funcție de vechimea în uzină.
ULTIMA ORĂ FOTO Materii prime critice descoperite în România. Canadienii de la Leading Edge au găsit resurse semnificative de uraniu, aur, cobalt, nichel, plumb, zinc # Profit.ro
Compania canadiană Leading Edge Materials, proprietara uneia dintre cele mai mari mine de grafit din lume și deținătoarea licenței de explorare pentru perimetrul de minereu polimetalic Bihor Sud, a identificat resurse potențiale semnificative de uraniu, aur, cobalt, nichel, plumb și zinc în zonă, care pot fi exploatate comercial.
Activitatea economică rusă a crescut cu doar 1%, anul trecut, anunță președintele Vladimir Putin.
Piraterie și în România cu Netflix, Disney+, Amazon Prime. „Switch Off”, o anchetă internațională, s-a încheiat cu rezultate semnificative # Profit.ro
O anchetă derulată la nivel internațional, denumită „Switch Off”, urmărind combaterea criminalității cibernetice și a pirateriei audiovizuale, s-a încheiat cu rezultate semnificative, anunță autoritățile italiene.
FOTO Reconversie majoră - Fostă fabrică devine cel mai ambițios proiect de reconversie urbană din Târgu Mureș # Profit.ro
Romaris, firma care a cumpărat fosta fabrică de produse fotosensibile din cartierul Unirii din Târgu Mureș, de la Ameropa, proprietarul Azomureș, pregătește cel mai ambițios proiect de reconversie urbană din oraș.
Averea lui Elon Musk explodează după unul dintre cele mai ambițioase proiecte tehnologice. Primul om din istorie care atinge noul prag al averii, diferență uriașă față de locul 2 # Profit.ro
Averea lui Elon Musk a depășit, pentru prima dată în istorie, plafonul de 800 de miliarde de dolari.
Fundația „Mihai Neșu”, lansată de fostul fotbalist Mihai Neșu, astăzi în scaun cu rotile în urma unui accident, a fost scutită de plata impozitelor locale.
Poliția Locală a aplicat, în capitală, 41 de amenzi, în sumă cumulată de 100.000 lei, persoanelor care nu au curățat trotuarele de gheață sau zăpadă.
Porsche ia în considerare să renunțe la noile proiecte privind viitoarele sale mașini electrice.
După o secvență de 3 sesiuni de corecții, investitorii au readus piața în sensul trendului prevalent ascendent.
Mașină sub 20.000 euro. Citroen atacă decisiv segmentul SUV-urilor electrice: e-C3 Aircross coboară sub 20.000 de euro # Profit.ro
Brandul francez Citroen, care aparține grupului Stellantis, a făcut un pas și mai accentuat în segmentul SUV-urilor cu baterie, anunțând „democratizarea SUV-ului electric”.
Ciucu continuă lupta cu STB: Am venit să fac reforme. Să vedem dacă le va dori și Consiliul General. Sau… # Profit.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, cere o evaluare directă a STB, după ce un proiect de audit a fost respins de Consiliul General.
2026 va fi un an de adaptare pentru restaurante, în care vor avea șanse reale să supraviețuiască doar operatorii care își ajustează rapid structura internă, oferta și modelul operațional.
Foraj Sonde Videle urmează să semneze în zilele următoare un contract-cadru atribuit de Dalkia Franța, parte din grupul EDF (Électricité de France), având ca obiect furnizarea de servicii de foraj pentru sonde geotermale
Gigantul american din retail Walmart, cea mai mare companie din lume după veniturile anuale, a trecut, în premieră, de pragul de 1 trilion de dolari în capitalizarea de piață, devenind una dintre puținele companii non-tech care atinge această performanță.
Walt Disney l-a numit pe șeful diviziei sale de parcuri tematice, Josh D’Amaro, în funcția de CEO.
Război în Ucraina - Atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, cu sute de drone și rachete # Profit.ro
Rusia a lansat cel mai mare atac asupra infrastructurii energetice, cu 520 de drone și rachete de diferite tipuri.
Autoritățile germane au arestat un român și un grec, angajați în portul Hamburg, după ce au încercat să saboteze nave militare germane, anul trecut.
ULTIMA ORĂ CONFIRMARE Oferta Electroalfa este acoperită integral. Compania are undă verde să vină la bursă # Profit.ro
După subscrierea integrală a tranșei a ofertei Electroalfa Internațional, acum și cantitatea de acțiuni destinată instituționalilor a găsit cerere.
UDMR se ridică împotriva Guvernului și cere revizuirea taxelor locale, argumentând prin ”furia și dezamăgirea oamenilor” # Profit.ro
UDMR cere Guvernului să revizuiască taxele locale, argumentând prin ”furia și dezamăgirea oamenilor”.
Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a anunțat că a trimis peste 40.000 de chestionare pe care tinerii în vârstă de 18 ani au obligația sa le completeze, conform legii privind noul serviciu militar.
ULTIMA ORĂ Oferta Electroalfa este acoperită integral. Compania are undă verde să vină la bursă # Profit.ro
După subscrierea integrală a tranșei a ofertei Electroalfa Internațional, acum și cantitatea de acțiuni destinată instituționalilor a găsit cerere.
Fraudă masivă și în România cu mașini avariate din SUA, reparate superficial și revândute ca noi # Profit.ro
Peste 40 de percheziții au avut loc în mai multe orașe din Lituania.
Amazon reclamă că întârzierea obținerii conexiunilor la rețeaua electrică îi afectează planurile din Europa # Profit.ro
Planurile Amazon de a extinde centrele de date din Europa sunt date peste cap de întârzierile mari în a obține conexiuni la rețeaua electrică.
DNA efectuează percheziții la directorul unei firme și la Grupul Grampet, deținut de omul de afaceri Gruia Stoica.
FOTO Linie importantă de tramvai din capitală se apropie de final cu lucrările de modernizare # Profit.ro
Lucrările de modernizare a liniei de tramvai pe Bulevardul Expoziției și străzile adiacente, din capitală, au ajuns la un grad de realizare de 85%.
Ministerul Finanțelor face precizări referitoare la taxa de 25 lei pentru coletele extracomunitare introduse începând cu 1 ianuarie 2026 și clarifică aspectele relevante pentru o înțelegere corectă a situației.
Deja acoperită încă din ziua de debut, tranșa destinată investitorilor instituționali a operațiunii de listare a Electroalfa este suprasubscrisă de 3,5 ori.
Comisia Europeană a deschis o anchetă asupra Goldwind, companie chineză care produce turbine eoliene.
Reluarea dialogului cu Vladimir Putin este "în curs de pregătire", a spus Emmanuel Macron, afirmând în același timp că Moscova nu arată "o voință reală" de a negocia pacea în Ucraina.
Curierii din România și efectele taxei pe coletele non-UE: Încasări de câteva milioane lei. Nu și-a atins încă obiectivele ca încasări la buget, dar nici reevaluarea nu trebuie făcută după prima lună. Ușoară creștere a zborurilor cargo # Profit.ro
Introducerea în România a taxei pe coletele non-UE de la 1 ianuarie 2026 nu a condus, deocamdată, la obiectivele urmărite de autorități, respectiv creșterea încasărilor la buget, dar o posibilă reevaluare a efectelor acestei măsuri nu ar trebui făcută decât mai târziu, nu după prima lună de la aplicare, spun principalele companii locale de curierat.
ASF anunță un progres major în autorizarea Contrapărții Centrale. Proiectul intră în linie dreaptă după depunerea documentației complete # Profit.ro
După mai mulți ani marcați de eforturi intense și ajustări impuse de reglementările europene, proiectul Contrapărții Centrale (CCP) înregistrează, în sfârșit, un progres concret în procesul de autorizare.
România s-a situat pe primul loc în Uniunea Europeană la creșterea prețurilor la alimente.
Prima lună din 2026 anunță peste 500 deschideri ale dosarelor de insolvență. Creștere de peste 60% în Capitală # Profit.ro
Prima lună din 2026 anunță peste 500 de deschideri ale dosarelor de insolvență.
VIDEO Primul nod rutier turbion din România, construit de Umbrărescu. Autoritățile prezintă imagini aeriene de pe șantier # Profit.ro
Autoritățile prezintă imagini aeriene de pe șantierul Autostrăzii A7 Bacău – Pașcani, Lot 3, Mircești – Pașcani, unde este pregătit primul nod rutier turbion din România.
Germania are cea mai îmbătrânită populație activă din Uniunea Europeană, aproape un sfert având între 55 și 64 de ani # Profit.ro
Germania are cea mai îmbătrânită populație activă din Uniunea Europeană, 24% din forța de muncă având între 55 și 64 de ani.
Război în Ucraina - SUA și statele europene vor interveni militar în cazul în care Rusia va încălca în mod repetat un eventual acord de pace # Profit.ro
Orice încălcare a unui eventual armistițiu de către Rusia nu ar mai rămâne fără consecințe, cum s-a întâmplat până acum.
Spania a fost vizitată de un număr de 96,77 milioane de turiști străini în 2025, cu 3,2% mai mulți decât în 2024.
PSD vrea eliminarea CASS la indemnizația mamelor - măsură negociată în pregătirea bugetului # Profit.ro
Eliminarea CASS la indemnizația de creștere a copiilor este o reparație necesară, nu un privilegiu, afirmă ministrul Muncii, Florin Manole.
Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională a României în cazul neplății primei zile de concediu medical.
Autoritățile franceze au percheziționat sediul din Franța al platformei X deținută de Elon Musk.
Dan Air, companie aeriană privată 100% românească, își extinde rețeaua de rute și adaugă zboruri spre 6 noi destinații, operate din București și Bacău, începând din 1 aprilie.
Spania vrea să interzică accesul la rețelele de socializare persoanelor cu vârsta sub 16 ani, pentru a le proteja de o lume a „pornografiei” și „violenței”.
TAROM semnează un acord cu Scandinavian Airlines. România, conectată cu destinații de top din Europa de Nord # Profit.ro
Compania națională aeriană TAROMși Scandinavian Airlines (SAS), lansează un parteneriat comercial de tip codeshare, extinzând conectivitatea Bucureștiului către destinații scandinave prin huburi europene majore.
Controale în cofetării și patiserii, cu amenzi de peste 3 milioane lei date de inspectorii ANSVSA # Profit.ro
Inspectorii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) au dat amenzi de aproape 3,5 milioane de lei în urma unor controale făcute la cofetării și patiserii.
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air anunță două noi destinații din Cluj-Napoca pentru sezonul estival 2026: Malta și Dubrovnik.
Cloudflare spune că a atenuat cel mai mare atac DDoS realizat vreodată, care a ajuns la 31,4 Tbps.
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat marți de BNR a ajuns la 5,0950 lei, de la 5,0959 lei, curs înregistrat luni.
