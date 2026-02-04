Nigeria – Atac armat soldat cu zeci de victime în statul Kwara din centrul țării
Rador, 4 februarie 2026 12:20
Cel puțin 35 de persoane au fost ucise în timpul unui atac comis marți seară de indivizi înarmați care au luat cu asalt un sat izolat din statul Kwara, din centrul Nigeriei, incendiind clădiri și magazine, a declarat un parlamentar. Acesta a fost cel mai sângeros atac înregistrat în acest an în districtul de la […]
• • •
Declarația prof. emerit Emil Constantinescu, președintele României 1996-2000, de susținere a autonomiei Universității din Cahul # Rador
Am urmărit cu amărăciune și îngrijorare dezbaterile generate de posibilitatea desființării Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul. Consecvent cu activitatea și pozițiile exprimate în calitate de rector al Universității din București și președinte al Consiliului Național al Rectorilor (1992-1996), de președinte al României (1996-2000), consider că este de datoria mea să exprim o […]
Acum 30 minute
12:20
12:20
Lovituri israeliene au ucis 18 persoane în Gaza, iar trecerile de pacienți prin Rafah sunt oprite # Rador
Tirurile de tanc și raidurile aeriene israeliene au ucis miercuri 18 persoane, inclusiv patru copii, în Gaza, iar Israelul a oprit trecerea pacienților prin punctul de frontieră Rafah, au declarat oficiali palestinieni. Armata israeliană a spus că tancurile au deschis focul asupra Gazei și că au fost lansate lovituri aeriene după ce un atacator a […]
12:10
Parlamentul sud-coreean va forma o comisie specială pentru legea privind investițiile în SUA # Rador
Adunarea Națională a Coreei de Sud a convenit să înființeze o comisie specială care să se ocupe de legea referitoare la realizarea de investiții în Statele Unite în baza acordului comercial dintre cele două țări, a relatat miercuri News 1. Președintele american, Donald Trump, a amenințat săptămâna trecută că va majora tarifele pentru importurile din […]
Acum o oră
11:40
UDMR consideră că Guvernul trebuie să revină asupra deciziei de majorare a taxelor şi impozitelor locale # Rador
UDMR consideră că Guvernul trebuie să revină asupra deciziei de majorare a taxelor şi impozitelor locale, prin reducerea acestora cu 50%, şi să le permită, din nou, primarilor să acorde facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi şi familiile vulnerabile. Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, susţine că presiunea asupra cetăţenilor este foarte mare pentru că preţurile au crescut, […]
11:40
Aproape 25.000 de imobile au fost vândute la nivel național în luna ianuarie a acestui an, cu peste 30.000 mai puține față de luna decembrie, arată datele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Numărul caselor, terenurilor și apartamentelor care s-au tranzacționat luna trecută este mai mic cu peste 6.200 față de perioada similară a […]
11:40
Protest față de măsurile fiscal-bugetare care influențează salarizarea, condițiile de muncă, statutul și demnitatea profesiei didactice # Rador
Sindicaliștii din educație protestează, astăzi, în Piața Victoriei din Capitală, față de măsurile fiscal-bugetare care influențează salarizarea, condițiile de muncă, statutul și demnitatea profesiei didactice. Organizatorii protestului susțin că Guvernul continuă să ignore realitatea din învățământul românesc și anunță că strâng semnături pentru a declanșa o grevă generală, similară celei din 2023, care a paralizat […]
11:40
Ultimul pacient grec din cei trei răniți în recentul accident de lângă Lugoj va fi transferat cu o aeronavă medicală în țara de origine # Rador
Ultimul pacient grec din cei trei răniți în recentul accident de lângă Lugoj va fi transferat în această dimineață cu o aeronavă medicală în țara de origine. Acesta a fost operat la Spitalul Județean Timișoara și se află într-o stare bună, astfel încât va putea continua tratamentul în Grecia. Ceilalți doi supraviețuitori din accident, cu […]
Acum 4 ore
10:10
Turnul Bisericii Reformate din Cehu Silvaniei s-a prăbușit – un monument maghiar vechi de peste 500 de ani a devenit o ruină # Rador
Turnul și o parte semnificativă a Bisericii Reformate din Cehu Silvaniei, judeţul Sălaj, s-au prăbușit marți seara. Pompierii, sosiți la fața locului, au început să caute posibile victime printre ruine, dar, conform primelor rapoarte, nu au existat răniți. Portalul de știri transilvănean Krónika a relatat, în baza unor imagini și videoclipuri postate pe rețelele de […]
10:00
Deficitul comercial total al României a ajuns la aproape 30 de miliarde de euro în primele 11 luni din 2025 # Rador
Deficitul comercial total al României a ajuns la aproape 30 de miliarde de euro în primele 11 luni din 2025, din care aproape 4 miliarde provin din industria alimentară şi animale vii, potrivit unui studiu realizat de un mare lanţ de magazine şi de Academia de Studii Economice. Cercetarea analizează vulnerabilităţile structurale ale comerţului cu […]
09:50
Tragedie în India, unde trei fete tinere au sărit de la etajul 9 din cauza dependenței de un joc online # Rador
Poliția indiană a transmis că trei surori tinere din statul Uttar Pradesh s-au sinucis pe fondul unei dependențe de jocurile din mediul online. Fetele, în vârstă de 12, 14 și 16 ani au sărit de la etajul al nouălea al clădirii unde locuiau, în localitatea Ghaziabad, la periferia metropolei Delhi. Potrivit unor informații, fetele erau […]
09:10
Cincisprezece migranți au murit în largul Greciei după coliziunea dintre o barcă și paza de coastă # Rador
Cincisprezece migranți au murit, marți, în Marea Egee, în largul Greciei, după ce ambarcațiunea lor a intrat în coliziune cu o navă a pazei de coastă în apropierea insulei Chios, a anunțat paza de coastă. Un oficial al pazei de coastă a spus că au observat o barcă pneumatică transportând migranți spre Chios, aflată la […]
09:10
Poliţia bulgară continuă investigaţiile în legătură cu crimele din cabana de lângă Pasul Petrohan # Rador
Poliţia bulgară caută două persoane, dintre care un minor, în legătură cu incidentul din cabana de lângă Pasul Petrohan, unde trei bărbaţi au fost găsiţi împuşcaţi în cap, transmite postul naţional de radio BNR. Verificările la faţa locului vor continua şi în cursul zilei de miercuri. Cauza exactă a morţii celor trei bărbaţi urmează să […]
08:40
Zeci de clădiri-simbol şi monumente din Bucureşti şi din alte zeci de localităţi din ţară vor fi iluminate în portocaliu de Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului # Rador
Este Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului, iar aproape 70 de clădiri-simbol şi monumente din Bucureşti şi din alte zeci de localităţi din ţară vor fi iluminate în portocaliu, în această seară, pentru a face vizibilă această luptă care, de cele mai multe ori, se poartă în tăcere. Iniţiativa îi aparţine Asociaţei Magic, iar prin […]
08:40
Vremea va fi deosebit de rece până mâine seară. Senzaţia de frig va fi amplificată de vânt, în special în est şi la munte, potrivit unei informări meteo fără cod. În acest interval, vor fi şi precipitaţii în cea mai mare parte a ţării. Vor cădea, în special, ploi în Banat, Crişana, Oltenia, Muntenia şi […]
08:40
Ministrul de externe, Oana Ţoiu, va participa, la Washington, la o reuniune organizată de Statele Unite pe tema pământurilor şi metalelor rare # Rador
Responsabili din 50 de ţări participă astăzi, la Washington, la o reuniune organizată de Statele Unite pe tema pământurilor şi metalelor rare. Obiectivul americanilor este, potrivit France Presse, să construiască o coaliţie de aliaţi în vederea diversificării surselor de pământuri rare. China este în prezent marea putere în ceea ce priveşte exploatarea şi prelucrarea acestor […]
Acum 6 ore
08:30
Apel al pompierilor către părinţi și aparținători să nu-și lase copiii nesupravegheaţi în apropierea lacurilor, râurilor sau bălţilor îngheţate # Rador
Pompierii fac un apel către părinţi şi aparţinători să nu lase copiii nesupravegheaţi în apropierea lacurilor, râurilor sau bălţilor îngheţate. Ei îi îndeamnă să le vorbească despre riscuri şi să le explice celor mici că gheaţa nu este un loc de joacă. Gheaţa se poate rupe în orice clipă, iar apa rece poate deveni fatală […]
08:30
Traficul este intens pentru tiruri, miercuri dimineaţă, la Punctul de Trecere a Frontierei Kapitan Andreevo dintre Bulgaria şi Turcia, informează Direcţia Generală a Poliţiei de Frontieră din cadrul Ministerului Afacerilor Interne de la Sofia. La graniţa cu Grecia, începând din data de 20 ianuarie, prin Punctul de Trecere a Frontierei Rudozem – Xanthi este permis […]
08:30
În ultimele 30 de zile, preţul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu aproape 2%, iar prețul mediu al motorinei a crescut cu 3,2% # Rador
În ultimele 30 de zile, preţul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu aproape 2%, în timp ce în cazul motorinei, preţul mediu a crescut cu 3,2 procente. În Bucureşti, un litru de benzină standard se vinde cu preţuri între 7 lei şi 73 de bani şi 7 lei şi 83 de bani, […]
08:20
Mii de venezueleni au mărșăluit pe străzile capitalei Caracas solicitând eliberarea lui Nicolás Maduro la o lună după ce a fost înlăturat de la putere în urma unei operațiuni militare a SUA. Demonstrația a fost organizată de guvern care este condus de fostul vicepreședinte al lui Maduro, Delcy Rodríguez, relatează BBC./cstoica/eradu (BBC SERVICIUL MONDIAL – […]
08:00
EVENIMENTE INTERNE – Senat * ora 10:00 – Lucrări în plen Dezbaterea inițiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi Vot final (inițiative legislative cu caracter ordinar) Întrebări, interpelări Declarații politice * Lucrări în comisiile permanente: ora 9:00 – Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări – etaj 5, sala 5001 * Washington DC: Preşedintele […]
07:50
SUA și-au îndemnat cetățenii din Cuba să se pregătească pentru proteste, pene de curent și lipsă de combustibil # Rador
Ambasada SUA din Cuba i-a avertizat marți pe americanii aflați în țară că există o creștere a protestelor sponsorizate de guvern împotriva Washingtonului și că unor cetățeni americani li s-a refuzat intrarea la sosire. De asemenea, a transmis că cetățenii americani din Cuba ar trebui să se pregătească pentru „perturbări semnificative” cauzate de pene de […]
07:50
RSF a denunțat arestarea jurnaliștilor chinezi care au publicat o investigație privind corupția # Rador
Reporteri Fără Frontiere (RSF) a condamnat marți seara reținerea a doi jurnaliști independenți chinezi, dintre care unul un cunoscut reporter de investigații, după publicarea unui material care acuza un oficial local din sud-vestul Chinei de corupție. Organizația cu sediul la Paris a spus că jurnaliștii Wu Yingjiao și Liu Hu, care au câștigat notorietate națională […]
07:50
Preşedintele Bulgariei continuă consultările cu reprezentanţii grupurilor parlamentare pentru desemnarea premierului interimar # Rador
Preşedintele Bulgariei, Iliana Iotova, continuă consultările cu reprezentanţii grupurilor parlamentare din cel de-al 51-lea Parlament, în cadrul procedurii de numire a unui prim-ministru interimar, prevăzută de Constituţie. Miercuri dimineaţă, şeful statului se va întâlni cu reprezentanţii grupului parlamentar al partidului „DPS-Nou Început”. De asemenea, Iliana Iotova are prevăzută o întrevedere cu reprezentanţii grupului parlamentar al […]
07:30
Libia – Saif al-Islam Gaddafi, fiul fostului lider Muammar Gaddafi, a fost asasinat în locuința sa din Zintan # Rador
Potrivit unor informații, Saif al-Islam Gaddafi, fiul fostului lider libian Muammar Gaddafi, a fost asasinat în vestul Libiei. Potrivit biroului său, Saif al-Islam Gaddafi a fost ucis de patru indivizi înarmați neidentificați care au pătruns în locuința sa din Zintan. La un deceniu după moartea colonelului Muammar Gaddafi, fiul său avut o tentativă nereușită de […]
07:20
Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională în legătură cu neplata primei zile din concediul medical # Rador
Avocatul Poporului a asesizat Curtea Constituțională în legătură cu măsura adoptată de guvern, potrivit căreia de la 1 februarie prima zi de concediu medical nu mai este plătită pentru nici o categorie de angajați. Demersul este făcut la solicitarea Federației Asociației Pacienților cu Boli Cronice din România, care arată că un bolnav de cancer, spre […]
07:10
LE MONDE: Bluza tradițională imortalizată de Matisse devine obiect al unor recuperări politice în România # Rador
Extrema dreaptă a transformat în simbol naționalist această cămașă cu mâneci largi și broderii colorate, redevenită obiect de mândrie culturală după revoluția din 1989 în România Pictată de Henri Matisse, devenită iconică după ce au purtat-o Brigitte Bardot și Jane Birkin, apoi preluată și interpretată de Yves Saint-Laurent: bluza românească, purtată inițial de țărănci, a […]
Acum 12 ore
02:50
Poliția japoneză a arestat conducerea unei agenții de profil înalt care ajută oamenii să își părăsească locurile de muncă # Rador
Poliția japoneză a arestat conducerea unei agenții de profil înalt care ajută oamenii să își părăsească locurile de muncă. Cuplul tânăr care a fondat compania a fost văzut fiind dus la o secție de poliție din Tokyo, după luni de investigații. Compania Morimade, al cărei nume înseamnă „nu mai pot” în japoneză, a fost fondată […]
02:30
Războiul din Ucraina și contextul de securitate euro-atlantic, amenințările reprezentate de regimurile totalitare de la Beijing și Teheran și evoluțiile din Orientul Mijlociu continuă să se afle în prim-planul atenției presei internaționale. „Sfârşitul «armistițiului», Putin lansează o ploaie de bombe asupra Kievului și Harkovului. Drama civililor la -20 de grade Celsius”, titrează ziarul italian La […]
00:50
China va interzice mânerele ascunse ale ușilor la toate vehiculele electrice vândute în țară începând de anul viitor, din motive de siguranță. Va deveni astfel prima țară care renunță la acest design controversat, popularizat de Tesla lui Elon Musk. Noile reguli vor impune ca modelele electrice și hibride chinezești să aibă un mecanism de deschidere […]
00:40
Iranienii cer schimbarea locului de desfăşurare a discuțiilor cu SUA şi restrângerea agendei acestora # Rador
Autorităţile din Iran cer ca discuțiile cu SUA de săptămâna aceasta să aibă loc în Oman, nu în Turcia, și ca agenda acestora să se limiteze doar la negocieri bilaterale pe probleme nucleare, a declarat marţi o sursă regională, aceste solicitări adăugând noi complicații unui efort diplomatic deja delicat. Decizia administraţiei de la Teheran de […]
00:40
Fostul președinte american Bill Clinton și candidata Partidului Democrat la Președinția SUA din 2016, Hillary Clinton, vor depune mărturie la sfârșitul lunii acesteia într-o anchetă a Congresului privindu-l pe fostul infractor sexual Jeffrey Epstein, a declarat membrul republican al Camerei Reprezetanţilor James Comer într-un comunicat emis marți. Hillary Clinton va apărea în fața Comitetului de […]
Acum 24 ore
22:50
Benjamin Netanyahu a spus că nu va permite Autorităţii Palestiniene să joace vreun rol în guvernarea postbelică din Fâşia Gaza # Rador
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a spus că nu va permite Autorităţii Palestiniene să joace vreun rol în guvernarea postbelică din Fâşia Gaza. Conform planului de pace pentru Gaza al preşedintelui Trump, rolul Autorităţii Palestiniene, cu sediul în Cisiordania ocupată, a rămas neclar. Administraţia palestiniană de la Ramallah a precizat în mod repetat că este pregătită […]
22:40
Conform unor surse, Saif al-Islam Gaddafi, fiul fostului lider libian Muammar Gaddafi, a fost ucis # Rador
Cel mai cunoscut fiu al fostului lider libian Muammar Gaddafi, Saif al-Islam Gaddafi, a fost ucis, au declarat marți surse apropiate familiei, avocatul său Khaled el-Zaydi și presa libiană. Detaliile privind circumstanțele morții sale nu au fost dezvăluite. Deși Saif al-Islam este binecunoscut în țara nord-africană, în special pentru rolul său în modelarea politicii înainte […]
22:40
NATO începe planificarea militară pentru o misiune în regiunea arctică, pe fondul disputei privind Groenlanda # Rador
NATO a început planificarea militară pentru o misiune Arctic Sentry, a declarat marți un purtător de cuvânt de la Cartierul General al alianței, SHAPE, pe fondul tensiunilor dintre SUA și aliații europeni cu privire la Groenlanda. Declaraţiile repetate ale președintelui Donald Trump, conform cărora dorește să achiziționeze Groenlanda pe motiv că aliații europeni nu au […]
22:10
Autorităţile din Cuba au anunţat că acolo s-a înregistrat o temperatură scăzută record de 0 grade Celsius, fiind prima dată când punctul de îngheţ a fost atins pe insula caraibiană. Institutul Meteorologioc din Cuba a precizat că temperatura s-a înregistrat la o staţie din provincia Matanzas, în nordul ţării. De asemenea, temperaturi sub 10 grade […]
21:00
Preşedintele Columbiei, Gustavo Petro, s-a întâlnit cu Donald Trump la Casa Albă, după mai multe luni marcate de tensiuni în cursul cărora s-au insultat reciproc pe reţelele sociale. Dl Petro a criticat dur acţiunile militare americane din America Latină. După atacul forţelor americane împotriva Venezuelei, soldat cu capturarea preşedintelui Nicolas Maduro, Gustavo Petro a fost […]
19:00
O profesoară de arte din Franţa se află în stare critică la spital după ce a fost înjunghiată marţi de mai multe ori de un elev de 14 ani în timpul orei de curs la o școală gimnazială din Sanary-sur-Mer, în sudul Franței, a declarat procurorul local din Toulon. Profesoara, în vârstă de 60 de […]
18:00
Sindicaliştii din educaţie vor protesta mâine în faţa Guvernului, nemulţumiţi de măsurile adoptate de Executiv, care – spun ei – influenţează salarizarea, condiţiile de muncă, statutul şi demnitatea profesiei didactice. Potrivit Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, ai Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret: şi ai Federaţiei Naţionale Sindicale „Alma Mater:, protestul se va desfăşura în […]
17:50
Este evident cine va câștiga războiul din Ucraina, astfel că este absolut inutil ca Bruxelles-ul să ardă miliarde de euro, deoarece acest lucru nu va face decât să prelungească masacrele, a declarat ministrul ungar al Afacerilor Externe și Comerțului, marți, la Bangkok, potrivit unui comunicat al ministerului. După întrevederea sa cu omologul thailandez, Péter Szijjártó […]
14:20
Sikorski, după atacul masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei: „Atât valorează promisiunea lui Putin față de Trump” # Rador
Ministrul de externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a reacționat la bombardamentele nocturne ale Rusiei asupra Kievului și altor regiuni ale Ucrainei, afirmând că exact aşa arată promisiunea dictatorului Vladimir Putin făcută președintelui SUA, Donald Trump, de a nu lovi timp de o săptămână infrastructura critică ucraineană. Potrivit Ukrinform, Sikorski a scris acest mesaj pe rețeaua […]
14:00
Suedia și Danemarca vor achiziționa și vor furniza împreună Ucrainei sisteme de apărare aeriană în valoare de 2,6 miliarde de coroane suedeze (290 de milioane de dolari) pentru a o ajuta să respingă atacurile rusești, au declarat marți miniștrii apărării ai celor două țări. Suedia va finanța 2,1 miliarde de coroane din achiziția sistemelor de […]
14:00
Aproape o cincime din populația Germaniei a fost expusă riscului de sărăcie sau excluziune socială în 2025 # Rador
Realizator: Cristian Bâcâin – Aproape o cincime din populația Germaniei a fost expusă anul trecut riscului de sărăcie sau excluziune socială. Datele provin din primele rezultate ale microrecensământului pentru care au fost intervievate circa 50.000 de gospodării și 80.000 de persoane cu vârsta de peste 16 ani. Amănunte ne oferă corespondentul RRA la Bonn Vlad […]
14:00
Instanța supremă a Indiei pune sub semnul întrebării politica WhatsApp de partajare a datelor cu entitățile Meta # Rador
Instanța supremă a Indiei a avertizat marți că ar putea reimpune interdicția privind partajarea datelor utilizatorilor WhatsApp cu alte entități ale grupului Meta, afirmând că politica de confidențialitate a aplicației induce utilizatorii în eroare, au declarat doi avocați prezenți în sala de judecată. WhatsApp se află într-o dispută cu autoritatea antitrust a Indiei din noiembrie […]
13:50
Sute de conturi cu posibile legături naziste descoperite la Credit Suisse, a declarat un parlamentar american # Rador
O investigație a identificat 890 de conturi la banca elvețiană Credit Suisse cu posibile legături naziste, a declarat senatorul american Chuck Grassley înaintea unei audieri a Comisiei Judiciare de marți privind rolul băncilor în facilitarea Holocaustului. Conturile au inclus stocări din timpul războiului, anterior nedezvăluite, pentru Ministerul de Externe german, o companie germană producătoare de […]
13:50
Premierul Ilie Bolojan a discutat cu reprezentanți ai primarilor în pregătirea bugetului de stat pe acest an # Rador
Realizator: Cristian Bâcâin – Premierul Ilie Bolojan a discutat astăzi cu reprezentanți ai primarilor în pregătirea bugetului de stat pe acest an, în contextul în care guvernul ar urma să nu mai aloce autorităților locale prea mulți bani de la nivel central. La întâlnire au venit primari de la PNL și PSD, care ar fi […]
13:50
Directorul general adjunct al Netflix este supus unei audieri dure în Senatul SUA privind acordul cu Warner Bros # Rador
Directorul general adjunct al Netflix, Ted Sarandos, este audiat marți în Senatul SUA într-o ședință privind modul în care achiziția propusă de compania sa, în valoare de 82,7 miliarde de dolari, a Warner Bros Discovery ar afecta concurența în industria de streaming. Senatorul american Mike Lee conduce audierea la care Sarandos și Bruce Campbell, directorul […]
