Poliția japoneză a arestat conducerea unei agenții de profil înalt care ajută oamenii să își părăsească locurile de muncă

13:50

Realizator: Cristian Bâcâin – Premierul Ilie Bolojan a discutat astăzi cu reprezentanți ai primarilor în pregătirea bugetului de stat pe acest an, în contextul în care guvernul ar urma să nu mai aloce autorităților locale prea mulți bani de la nivel central. La întâlnire au venit primari de la PNL și PSD, care ar fi […]