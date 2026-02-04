Agentul termic în Bucureşti este taxat la nivelul maxim doar atunci când apa caldă şi căldura sunt livrate la parametri normali (Primăria Capitalei)

08:40

Este Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului, iar aproape 70 de clădiri-simbol şi monumente din Bucureşti şi din alte zeci de localităţi din ţară vor fi iluminate în portocaliu, în această seară, pentru a face vizibilă această luptă care, de cele mai multe ori, se poartă în tăcere. Iniţiativa îi aparţine Asociaţei Magic, iar prin […]