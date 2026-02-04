Primăria Capitalei: Prețul agentului termic, stabilit în funcție de parametrii de livrare

08:50

Un indiciu că ținta Curții de Apel București este suspendarea din CCR, pe 10 februarie, doar a lui Dacian Dragoș: procesul care îl vizează pe Mihai Busuioc are termen tocmai pe 20 martie (G4Media) - Ziua în care nu vom mai știi nimic despre averile politicienilor se apropie. Iar trei partide nu fac nimic (HotNews) - Banii primiți de România din SAFE vor ajunge în Franța și Germania: „Din 100 de lei cât dau pe un tanc, 20 de lei ajung în România” (Adevărul) - Soluția Ciucu pentru căldură în apartamente - în cel mai bun caz, abia de Paște. Oficial, Primăria Capitalei nu are calendar pentru cazanele "minune" (SpotMedia)