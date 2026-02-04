Nicuşor Dan: România nu este subiectul Raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanţilor din Congresul SUA
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, miercuri, că România nu este subiectul Raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanţilor din Congresul SUA, iar referirile din document la adresa ţării noastre sunt strict contextuale, într-o dezbatere mult mai amplă despre libertatea de exprimare. Şeful statului mai afirmă că, indiferent de concluziile tehnice ale TikTok citate în raport, decizia de anulare a alegerilor a fost un act juridic intern de protecţie a ordinii constituţionale în faţa unei ameninţări asimetrice, bazat pe evaluările instituţiilor de securitate naţională şi pe autoritatea Curţii Constituţionale a României. El aminteşte că ingerinţele Federaţiei Ruse în procesele electorale din ţările europene, inclusiv din România, au fost evidenţiate şi de rapoarte oficiale ale NATO, Uniunii Europene şi Guvernului Marii Britanii.
15:30
13:30
Primăria Capitalei a informat, miercuri, că agentul termic este tarifat la nivel maxim doar atunci când apa caldă şi căldura sunt livrate la parametrii normali. Consumul real este înregistrat cu ajutorul contorului de energie termică de la subsolul blocurilor, a precizat PMB, într-o postare pe Facebook.
11:00
Simularea Evaluării Naționale are impact real doar dacă este urmată de programe de învățare diferențiată. O spune, la RFI România, expertul în educație Liliana Romaniuc. Datele recente de la Iași sunt alarmante: peste 70% dintre elevii din mediul rural nu ar fi promovat examenul de final de clasă a VIII-a, iar jumătate dintre elevii din județ nu au obținut notă de trecere la Matematică.
10:30
Guvernul Bolojan nu trebuie să vorbească doar despre apocalipsa economică, ci și despre măsuri optimiste pentru populație și mediul de afaceri. Iată ce spune la RFI deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, care consideră că metoda ”cu biciul” nu a dat rezultate.
08:50
Sindicaliştii din educaţie protestează miercuri în Piaţa Victoriei, în faţa sediuli Guvernului, pentru a-şi exprima dezacordul faţă de măsurile politice pentru diminuarea deficitului bugetar, care influenţează salarizarea, condiţiile de muncă, statutul şi demnitatea profesiei didactice.
08:50
Bolojan atârnă de un fir de ață. Calcule pentru un nou partid – SURSE (Cotidianul) - Profesorii și studenții protestează în fața Guvernului, împotriva Legii Bolojan din Educație, începând cu ora 12:00 (G4Media) - De ce e România altfel? Țări occidentale, cu educație solidă, interzic accesul minorilor pe rețelele sociale, în timp ce noi le transmitem că „nu asta e soluția” (HotNews)
07:00
Avem un studiu de caz pe care ni l-a oferit taxa pe coletele mici. Nu este vorba despre o analiză economică sofisticată care să ia în calcul efectele introducerii taxei, ci un adevărat caz de dezinformare, cu sau fără bună știință. Aplicarea taxei este o temă economică mai complexă decât pare la prima vedere și de aceea informațiile false au putut fi considerate chiar reale.
19:30
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu rămâne sub control judiciar încă 60 de zile. Judecătoria Sectorului 1 din Capitală a decis marți, să menţină măsura preventivă şi să-i respingă ca neîntemeiată cererea de revocare a acesteia, în dosarul în care Georgescu este acuzat de propagandă legionară şi de promovare, în public, a unor persoane vinovate de genocid şi de crime de război.
16:40
Expunerea la dezinformare și fake news este tot mai mare în Europa, potrivit unui studiu Eurobarometru citat de Euronews. Sondajul nu arată cantitatea de știri false din media, ci doar percepția oamenilor despre acest fenomen. Datele de anul trecut arată că 55% dintre români spun că au fost expuși „des” sau „foarte des” la dezinformare și știri false în ultimele șapte zile, un nivel depășit în UE doar de Ungaria, unde procentul ajunge la 57%. Valeriu Nicolae spune la RFI că presa tradițională nu mai poate funcționa ca filtru anti-fake news din lipsă de resurse, iar soluția pe termen lung rămâne educația media și dezvoltarea gândirii critice:
14:30
Avocatul Poporului a anunțat marți că atacat la Curte Constituțională ordonanța de urgență care a eliminat plata primei zile de concediu medical.
12:50
Primarii care s-au întâlnit, marţi, la Palatul Victoria cu premierul Ilie Bolojan au afirmat, la finalul întrevederii de aproximativ o oră şi jumătate, că discuţiile au fost axate „pe chestiuni administrative”, şi nu politice, în contextul nemulţumirii unor edili, inclusi din PNL, faţă de reforma administraţiei publice, propusă de şeful Guvernului. „Cu toţii ne dorim mai mult şi mai bine. Şi dacă suntem obiectivi va trebui să se întâmple şi o schimbare la nivel administrativ”, a declarat, marţi, primarul PSD din Bârlad, Dumitru Boroş (fost PNL), după ieşirea de la Guvern, potrivit news.ro.
11:10
Fostul premier Marcel Ciolacu și alți oameni din anturajul său ar fi trebuit să răspundă penal pentru situația din prezent a României, declară la RFI Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan. Asta după ce social-democrații au dat de înțeles în repetate rânduri că ar putea ieși de la guvernare, dacă propunerile lor de relansare economică nu sunt luate în considerare de Executiv. ”Retorica PSD este ridicolă”, afirmă consilierul.
11:00
Micii antreprenori din HoReCa sunt primii care și-au dat seama că oamenii își drămuiesc cu grijă banii. Între măsurile fiscale luate de Executiv și inflația care duce la mărirea prețurilor, pe de o parte, și clienții care nu mai au bani, pe de altă parte, micii întreprinzători luptă să își salveze afacerile. Unii speră ca în a doua jumătate a acestui an economia țării să se redreseze.
11:00
Cum poate ajuta arta la diversificarea portofoliului de investiții. Invitat la Business ON AIR: Cătălin Guriță, avocat și antreprenor.
10:50
În ultimii ani, observăm cum asigurările medicale private de sănătate devin tot mai prezente în pachetele de beneficii oferite salariaților. Ele sunt percepute ca o soluție de finanțare, dar și ca una de protecție și prevenție.
08:50
Un indiciu că ținta Curții de Apel București este suspendarea din CCR, pe 10 februarie, doar a lui Dacian Dragoș: procesul care îl vizează pe Mihai Busuioc are termen tocmai pe 20 martie (G4Media) - Ziua în care nu vom mai știi nimic despre averile politicienilor se apropie. Iar trei partide nu fac nimic (HotNews) - Banii primiți de România din SAFE vor ajunge în Franța și Germania: „Din 100 de lei cât dau pe un tanc, 20 de lei ajung în România” (Adevărul) - Soluția Ciucu pentru căldură în apartamente - în cel mai bun caz, abia de Paște. Oficial, Primăria Capitalei nu are calendar pentru cazanele "minune" (SpotMedia)
07:00
Când PSD începe să vorbească atât de înverșunat despre un plan de relansare a economiei, despre un program de solidaritate sau despre un plan de sprijin social este un semn că trebuie să fim cu ochii pe banii bugetului.
21:10
Tot mai multe țări iau în calcul interzicerea accesului minorilor cu vârste sub 15-16 ani la rețelele sociale. Recent, dr. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență și secretar de stat în MAI, a cerut parlamentului să inițieze un proiect de lege care să limiteze accesul copiilor și adolescenților „sub 15–16 ani” la rețelele sociale, în timp ce în parlament există două proiecte de reglementare a accesului la internet. Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, nu e de acord cu propunerea avansată de dr. Raed Arafat. Vlad Zaha, expert în criminologie și politici antidrog, a declarat la RFI că soluția nu este interzicerea accesului la rețelele de socializare, ci reglementarea și defalcarea foarte clară pe grupe de vârstă.
19:40
Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer solicită Avocatului Poporului să sesizeze CCR cu privire la neplata primei zi de concediu medical, măsura intrată în vigoare de la 1 februarie. "Un calcul simplu arată că sunt destui bani în buzunarul pacientului lipsă, dar foarte mică economie sau aproape deloc la bugetul statului. Deci este o măsură abuzivă, în bătaie de joc vis-a-vis de pacienții acestei țări.", spune la RFI, Cezar Irimia, președintele FABC. "Suntem dispuși să mergem inclusiv până la CEDO", mai spune Cezar Irimia.
19:00
Milioane de informații din dosarul Epstein au fost desecretizate de Departamentul de Justiție al SUA. Documentele recent publicate îl menționează de sute de ori pe președintele american Donald Trump, deși acesta neagă orice faptă ilegală în legătură cu Jeffrey Epstein. Dosarul nu pare să schimbe însă susținerea reprezentanților AUR pentru politicile președintelui amercian și pentru ideologia mișcării MAGA.
18:30
Trei milioane de pagini din dosarul Epstein au fost publicate de Departamentul de Justiție al SUA. Documentele recent desecretizate îl menționează de sute de ori pe președintele american Donald Trump, care neagă orice faptă ilegală în legătură cu Jeffrey Epstein. Politologul Cristian Pîrvulescu a explicat la RFI cum va continua extrema dreaptă din România să se raporteze la Trump și la ideologia mișcării MAGA. În opinia sa, electoratul român de extremă dreaptă care susține această ideologie este de neclintit.
16:20
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, despre scenariul guvernului minoritar, că din punctul PSD de vedere, nu se poate. El a arătat că nu e nevoie ca PSD-ul să facă moţiune de cenzură, pentru că, în momentul în care a ieşit dintr-o coaliţie, guvernul e picat.
15:40
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, va participa la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, organizată la Washington.
15:30
Taxa pentru coletele extracomunitare care vin de pe platforme precum Temu, Shein sau Alibaba a intrat în vigoare în România de la 1 ianuarie. Coletele cu valoare sub 150 de euro, care vin din afara UE, sunt taxate cu 25 de lei/bucată, potrivit noii legislații din România. Măsura taxării ar fi trebuit să sprijine comercianții autohtoni și să aducă bani suplimentari la bugetul de stat. În realitate, spune analistul economic Adrian Negrescu, efectele sunt discutabile, iar România riscă să piardă bani.
13:40
Reprezentanţii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) avertizează, în contextul ninsorilor abundente şi a gerului din ultimele zile, că cetăţenii trebuie să fie atenţi la polei şi gheaţă şi să poarte încălţăminte antiderapantă, să evite zonele unde observă ţurţuri la streşinile unor clădiri şi să nu meargă pe lacuri sau bălţi îngheţate, întrucât există riscul ca gheaţa să cedeze în orice moment. De asemenea, pompierii atrag atenţia că îndepărtarea zăpezii, a ţurţurilor şi a gheţii din faţa locuinţei sau a sediului firmei este „o obligaţie legală”, nu doar „un gest de responsabilitate civică”.
12:40
Clujul continuă să fie atractiv pentru investitorii francezi. Aceștia sunt deja prezenți în domenii precum comerțul, energia, producția de piese pentru mașini, software și alte domenii, însă prezența franceză va fi sporită în contextul în care oficialii români și francezi vorbesc despre transformarea parteneriatului bilateral într-o cooperare industrială aprofundată.
12:30
Boicotarea lucrărilor Curţii Constituţionale nu va mai fi posibiă, absenţele nemotivate de la lucrările plenului vor fi sancţionate financiar, iar judecătorii Curţii vor putea fi revocaţi dacă sunt incompatibili sau dacă absentează de la trei şedinţe consecutive ale plenului, conform unui proiect de modificare a Legii de organizare şi funcţionare a CRR iniţiat de parlamentarii liberali Raluca Turcan şi Daniel Fenechiu, în contextul în care boicotul a patru dintre judecătorii constituţional a provocat mai multe amânări ale unei decizii cu privire la legea care creşte vârsta de pensionare pentru magistraţi şi care le reduce pensiile acestora, potrivit news.ro.
10:10
Pilele de partid trebuie date afară din administrația publică, spune la RFI vicepreședintele USR Radu Mihaiu. Deputatul consideră că Executivul actual este dator să facă reformele promise.
08:40
Indexarea alocațiilor pentru copii, cerută Guvernului într-o petiție semnată de 30.000 de persoane într-o zi (EduPedu) - Controlul judecătorilor prin delegări. 2/3 din șefii instanțelor din România conduc de pe poziții provizorii, într-o nouă piramidă a puterii (Europa Liberă) - Blackoutul și falșii patrioți din politica moldovenească (DW) - Anton Samoilenko, adjunct al Administrației Militare din Herson: „De fiecare dată când din Moscova se pronunță «pace», regiunea noastră este bombardată și mor oameni” (Libertatea)
07:10
În timp ce guvernul se chinuiește în continuare să reducă nivelul cheltuielilor din administrația centrală și locală, primăvara protestelor sindicale din companiile private a debutat la Rompetrol. La sfârșitul săptămânii trecute, sindicatul rafinăriei Petromidia din Năvodari a protestat față de evoluția negocierilor colective.
16:50
Ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu îl contrazice pe dr. Raed Arafat, șeful DSU și secretar de stat în MAI, care a susţinut că este momentul pentru limitarea accesului copiilor la reţelele sociale, după modelul altor state. ”Interzicerea lor nu îi pregăteşte pe copii pentru realitate, ci îi face mai vulnerabili", a spus Predoiu.
15:10
Primarul sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluţă, anunţă că PSD va introduce în Consiliul General al Municipiului Bucureşti un proiect de hotărâre care să prevadă că, dacă Termoenergetica şi ELCEN nu livrează apă caldă şi agent termic în parametri, asociaţiile care primesc „apă călâie” să nu fie nevoite să plătească acest serviciu.
15:00
Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) respinge ferm etichetarea operatorilor din turism drept evazionişti fiscali şi solicită scuze publice din partea ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Ambrozie-Irineu Darău. Potrivit federaţiei, turismul nu este problema semnificativă a evaziunii fiscale din România.
13:30
Primăria Capitalei ar putea intra în faliment dacă politicienii nu lasă rivalitățile și nu caută soluții rapide pentru cea mai mare și importantă primărie din țară, singura de altfel care este finanțată exclusiv de Guvern. Vorbim despre cel mai mare și mai bogat oraș al României, cu un PIB/locuitor mai mare decât al multor capitale din regiune.
02:30
Institutul Cultural Român de la Londra a marcat Ziua Memorială Internațională a Holocaustului printr-o dezbatere consacrată Holocaustului Romilor – Istorie, Memorie, Traumă colectivă. Publicul prezent într-un număr record la ICR Londra la un astfel de eveniment a putut afla detalii care pentru mulți erau complet necunoscute.
12:50
”Copilăria şi adolescenţa nu trebuie sacrificate pentru profitul platformelor digitale”, transmite, sâmbătă, pe Fcaebook, șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, dr. Raed Arafat. El apreciază, în contextul recentelor evenimente în care au fost implicaţi minori, că România trebuie să se alăture statelor care discută sau au decis limitarea accesului copiilor şi adolescenţilor la reţelele de socializare.
17:20
Inițiată de Asociația ChitaraNova, la propunerea chitaristului Ovidiu Pintilie și a unei echipe de tineri instrumentiști implicați activ în organizarea proiectului, Stagiunea Spotlight propune o serie de concerte lunare, desfășurate în centrul Bucureștiului, la Casa de Cultură a Studenților București (Calea Plevnei nr. 61). Ce ne propune acest eveniment, aflăm de la chitaristul Ovidiu Pintilie, invitatul emisiunii RFI360.
17:00
Guvernul a decis, vineri, prin ordonanță, introducerea unui termen de tranziție pentru RO e-Factura, respectiv până la 1 iunie 2026. Astfel, persoanele fizice impozabile care desfășoară activități economice și sunt identificate fiscal prin CNP (nu prin CIF) nu vor fi obligate să utilizeze sistemul RO e-Factura până la 1 iunie 2026, anunță Hotnews.ro
16:30
Seneca spunea "dacă lipseşte ţinta, viaţa e o rătăcire!" Astăzi, oamenii care reușesc să realizeze cât mai multe în 24 de ore pot fi considerați supraoameni. Și asta pentru că este tot mai dificil să nu te lași distras de zgomotul din jur. Știrile generează probleme, multe nu ne aparțin, dar în toată această aglomerare, pierdem direcția, uităm obiectivul, rătăcim timpul. Alin Comșa, psiholog și trainer, specialist în comunicare eficientă, raspunde la întrebarea, cum îmi stabilesc obiectivele?
15:20
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat, vineri, că premierul Ilie Bolojan nu îi cunoaşte şi nu i-a primit în audienţă nici pe avocata Adriana Georgescu, care a fost prinsă în flagrant delict de procurorii DNA, în timp ce primea 60.000 de euro mită în schimbul unor intervenţii în justiţie, nici pe omul de afaceri din Constanţa, Jean Paul Tucan, care apare în acest dosar. Ea a precizat că, la toate evenimentele publice la care participă, sunt foarte multe persoane care doresc să facă fotografii cu premierul, sar asta nu înseamnă o relaţie directă, o relaţie personală cu cei cu care apare în fotografii.
15:20
Scris și regizat de Paul Decu, „În Pielea Mea” prezintă, cu mult umor, micile certuri care intervin în cuplu, în urma unor comparații inutile între bărbați și femei, atunci când, din diverse motive, partenerii nu se ascultă cu răbdare, cu atenție, nu comunică suficient despre nevoile și dorințele lor. Regizorul Paul Decu și actrița Oana Gherman, sunt invitații emisiunii RFI360, având ca subiect premiera filmului „În pielea mea”.
10:30
Destul de mulți primari PNL sunt deranjați de reformele propuse de Guvernul Bolojan. O spune la RFI liderul PNL Dâmbovița, Virgil Guran, care atrage însă atenția că nu există alternativă la măsurile de reducere a cheltuielilor în administrația publică: ”Misiunea lui Ilie Bolojan este foarte dificilă, ingrată chiar”. Liberalul critică pe de altă parte atitudinea PSD, care îl atacă regulat pe premier.
08:40
Curtea de Apel Bucureşti (CAB) este aşteptată, vineri, să ia o decizie în cazul cererilor depuse la sfârşitul anului trecut de avocata Silvia Uscov privind suspendarea actelor prin care Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş au fost numiţi judecători la Curtea Constituţională a României (CCR). În 16 ianuarie, aceeaşi zi în care CCR a amânat decizia în cazul pensiilor de serviciu ale magistraţilor, instanţa CAB a amânat pronunţarea pentru 30 ianuarie. În 15 ianurie, un complet al CAB a respins cererea de recuzare a judecătoarei Olimpiea Creţeanu, care trebuie să decidă în cazul celor doi judecători constituţionali. Recent, Uscov a deschis alte două acţiuni la CAB solicitând şi anularea actelor prin care cei doi au fost numiţi la CCR.
08:20
STENOGRAME Cum promitea avocata Adriana Georgescu intervenții la șeful DNA, președinte sau premier (G4Media) - Cum s-a aliat PSD cu AUR ca să-l blocheze pe Ciucu. Matematica voturilor la fiecare proiect major respins... prin abținere (SpotMedia) - ANA, chatbotul ANAF, tânăra față a unei birocrații bătrâne (Libertatea) - Ce planuri are compania americană de investiții Carlyle cu activele Lukoil din România (Europa Liberă) - Mama Anei Maria Bărbosu, reacție fermă în dosarul fiicei sale: „Nu ne temem de influențele americane. Indiferent cum se va termina acest caz, am vrea un singur lucru” (Gazeta Sporturilor)
06:50
Cu ocazia interviului acordat RFI România, premierul Ilie Bolojan a afirmat că a sesizat Parchetul în cazul Eximbank pentru suspiciuni de delapidare a banilor publici. Este vorba despre o serie de credite devenite neperformante acordate mai multor companii. Ieri, Exim Banca Românească a transmis un comunicat de presă în care se fac o serie de precizări referitoare la mecanismul de garanții de stat și de credite subvenționate. De fapt, cazul creditelor neperformante acordate unor firme deschide o temă extrem de sensibilă, dar și total netransparentă.
20:20
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului a depus astăzi un nou denunț penal în dosarul care investighează peste 530 de decese – mare parte minori – care au avut loc la căminul-spital Moreni -Țuicani, județul Dâmbovița, în perioada 1970-1997. Noua sesizare făcută de instituție vizează persoanele care au fost implicate în organizarea regimului din căminul-spital. Potrivit institutului, căminul Moreni-Țuicani a devenit un loc de exterminare a minorilor. 70% dintre toate internările ajungeau la mortalitate, în condiții inumane, arată IICCMER.
16:10
Doi dintre cei trei suporteri greci care au supraviețuit accidentului rutier grav produs în județul Timiș, în apropiere de Lugoj, au fost transferați la Salonic cu un avion medical aparținând Ministerului grec al Sănătății. Al treilea a fost operat și rămâne la Timișoara. Între timp, anchetatorii au confirmat că șoferul microbuzului consumase droguri și alcool.
15:20
Consiliul General al Municipiului Bucureşti a respins, joi, proiectul privind majorarea preţului unei călătorii metropolitane de la 3 lei la 5 lei. Proiectul a fost respins cu 23 de voturi ”pentru”, 22 abţineri si 5 voturi împotrivă. Prrimarul Ciprian Ciucu a declarat în şedinţă că este extrem de îngrijorat cu privire la situaţia STB şi că e foarte puţin probabil să se evite insolvenţa.
13:20
85% dintre cadrele didactice din grădiniță au întâlnit comportamente de bullying la grupele de copii cu care lucrează, arată o cercetare de la Salvați Copiii România. Organizația avertizează că preșcolarii vorbesc rar despre dificultățile de relaționare de la grădiniță, însă părinții și educatorii trebuie să fie atenți la semnale. Managerul proiectului "Să fim prieteni - Fără bullying", Cristina Adam, a explicat la RFI cum putem recunoaște fenomenul de bullying la preșcolari.
12:50
Avocata Adriana Georgescu, membru al PNL Sector 1, prinsă în flagrant delict de procurorii DNA, în timp ce primea 60.000 de euro mită în schimbul unor intervenţii în justiţie, a fost reţinută. Atât ea, cât şi complicele ei, vor fi prezentaţi joi Curţii de Apel Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.