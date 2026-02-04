Raportul Congresului SUA acuză Bruxelles-ul de cenzură în alegerile din România

04:30

Donald Trump nu a fost surprins de recentul val de bombardamente rusești asupra Ucrainei, declară purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt. Atacul, considerat cel mai intens din acest an, a lăsat sute de mii fără încălzire. Echipele de negociatori din SUA și Rusia se întâlnesc mâine la Abu Dhabi pentru negocieri. Donald Trump nu a fost …