Șeful Netflix, supus interpelărilor în Congresul SUA pentru achiziția majoră

Ted Sarandos, CEO-ul Netflix, a fost audiat în Congresul SUA pentru a discuta despre achiziția de 83 de miliarde de dolari a Warner Bros, ridicând temeri antitrust. Senatorii îngrijorați de puterea crescută a Netflix au subliniat impactul potențial asupra concurenței și opțiunilor consumatorilor în industria divertismentului.
Kelemen Hunor, președintele UDMR, avertizează că lipsa unei guvernări corecte ar putea duce la dispariția sprijinului pentru executiv până în iunie. El propune reducerea impozitelor locale cu până la 50% pentru a ușura povara cetățenilor, subliniind că multe măsuri au depășit limita suportabilității.
Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 va avea loc pe stadionul „San Siro", reunind peste 50 de șefi de state. Statele Unite vor fi reprezentate de vicepreședintele J.D. Vance și secretarul de stat Marco Rubio. Bilete disponibile la 260 de euro. Participă staruri internaționale, inclusiv Mariah Carey și Andrea Bocelli.
Vladimir Putin nu se va întâlni cu Volodimir Zelenski decât la Moscova, conform Kremlinului. Peskov subliniază deschiderea pentru negocieri, dar Zelenski refuză să se întâlnească în Rusia, catalogând-o ca un agresor. Următoarea rundă de negocieri între SUA, Ucraina și Rusia se va desfășura în Abu Dhabi.
Prețul acțiunilor Nintendo a scăzut cu 10,98% din cauza rezultatelor financiare sub așteptări și a crizei de cipuri. Deși profitul net a crescut cu 51% grație lansării consolei Switch 2, vânzările de software nu au atins nivelul predecesoarei, afectând încrederea investitorilor și previziunile financiare.
Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale, a fost audiat la Tribunalul București în dosarul de propagandă legionară. Acesta contestă începerea judecății, acuzând sistemul de discreditare. Dosarul său include acuzații de promovare a ideilor fasciste și rasiste. Rămâne hotărât pe poziții critice față de clasa politică.
În județul Timiș, pe drumurile naționale apropiate de granița cu Serbia, au fost instalate noi indicatoare rutiere care avertizează despre riscul de roaming involuntar. Acestea informează șoferii că telefoanele mobile se pot conecta automat la rețelele sârbești, generând costuri suplimentare. Verificarea setărilor telefonului este recomandată.
Un băiat de 13 ani din Australia a înotat 4 km în ocean pentru a-și salva mama și frații, după ce valurile i-au purtat în larg. Eforturile sale extraordinare au dus la o căutare de salvare reușită, iar familia a fost găsită în siguranță. Această poveste incredibilă de curaj și determinare impresionează comunitatea.
Cristian Chivu, antrenorul Inter Milano, a adus echipa pe locul întâi în Serie A cu 55 de puncte. După un ritm intens de meciuri, Chivu a recunoscut că s-a simțit epuizat, adormind în timpul vizionării meciurilor. În fața provocărilor fotbalului, el își menține ambiția și determinarea de a continua pe calea succesului.
Danylo Yavhusishyn, un ucrainean de 21 de ani, face istorie în sumo, devenind ozeki în decembrie 2025. Mânat de dorința de a excela, el a câștigat titluri importante și visează să devină yokozuna. Fuga sa din Ucraina din cauza războiului nu i-a diminuat legătura cu familia și prietenii care îl susțin.
Companiile chineze dezvoltă modele de inteligență artificială mai ieftine decât cele americane, punând accent pe costuri reduse și fiabilitate. Analiza arată că, în loc să caute cele mai inteligente soluții, acestea prioritizează accesibilitatea și integrarea în industrie.
În 2025, pensiile magistraților din România au crescut semnificativ, cu cea mai mare ajungând la aproape 70.000 lei lunar. Sute de pensionari din justiție beneficiază de sume medii mai mari cu 2.000 lei față de cei anteriori, evidențiind discrepanțele față de pensiile din sistemul public de asigurări sociale. Reformele în area pensiilor magistraților sunt în curs.
Deputatul PNL Alina Gorghiu respinge acuzațiile de complot împotriva liderului PNL, Ilie Bolojan, subliniind că se află în Israel într-o delegație oficială a Parlamentului României. Ea cataloghează informațiile ca fiind fake news și afirmă că deplasarea a fost aprobată și transparentă, contrazicând zvonurile fără bază reală.
Rapid lider în Superligă după victoria de la Sibiu, momente dificile pentru Cristi Manea
FC Rapid București a învins FC Hermannstadt cu 3-0 și a urcat pe primul loc în Superligă. Cristi Manea, revenit după pierderea mamei, a jucat în minutul 79 și a fost aplaudat de suporteri. Rapid a obținut a doua victorie consecutivă în deplasare și își continuă forma bună în campionat.
Un raport preliminar al Congresului SUA conturează acuzații de cenzură în alegerile din România, afirmând că Comisia Europeană interferează în mod nedemocratic. Raportul subliniază că nu există dovezi ale amestecului Rusiei și pune sub semnul întrebării anularea alegerilor din 2024, provocând reacții puternice din partea Bruxelles-ului.
Shabnam Madadzadeh, supraviețuitoare a torturilor din închisorile iraniene, subliniază că dictaturile sunt recompensate în loc să fie confruntate, îngreunând astfel lupta pentru drepturile omului în Iran. Interviul detaliază ororile suportate și necesitatea responsabilității internaționale în fața abuzurilor regimului.
JP Morgan atrage atenția asupra dependenței extreme a României de împrumuturile externe, cu un record de 19 miliarde de euro în 2024, depășind chiar Arabia Saudită. Deficitul fiscal crescut și lipsa de rigoare bugetară pun în pericol economia, iar datoria publică va depăși 60% din PIB în 2026. Urgența reformelor financiare este evidentă.
Uniunea Europeană planifică interzicerea importurilor de cupru și platină din Rusia, ca parte a noilor sancțiuni pentru războiul din Ucraina. Noile restricții ar putea viza și iridiul și rodiul. Sancțiunile necesită acordul statelor membre și se concentrează pe MMC Norilsk Nickel, principalul producător rusesc de metale.
ChatGPT și Copilot pierd cotă de piață în fața competitorilor precum Gemini și Grok. În SUA, ChatGPT a scăzut de la 69,1% la 45,3% în doar un an, iar Copilot de la 18,8% la 11,5%. Gemini a crescut de la 14,7% la 25,1%. Aceste schimbări subliniază impactul noilor inovații în domeniul AI.
Un copilaș de 5 ani a fost drogat și abuzat de 10 bărbați în Franța, inclusiv de către propriul său tată. Autoritățile judiciare au deschis o anchetă privind violuri și agresiuni sexuale, în contextul unei petreceri ce a implicat consum de substanțe chimice. Tatăl copilului este acuzat de agresiune sexuală incestuoasă.
Fostul președinte CCR, Augustin Zegrean, critică proiectul de lege propus de liberali care impune prezența judecătorilor constituționali la ședințele plenului, riscând sancțiuni și revocări pentru absențe nemotivate. Zegrean subliniază că judecătorii sunt inamovibili și că inițiativa ar putea genera probleme de cvorum.
Sorana Cîrstea, jucătoare de tenis română, anunță că retragerea sa planificată pentru finalul sezonului ar putea fi amânată dacă ar câștiga un turneu de Grand Slam. Aflată în turneul WTA 250 Transylvania Open, Cîrstea vizează menținerea în Top 100 pentru a avea acces la turneele mari, unde premiile sunt considerabile.
Corina Tarniță a declarat că a comunicat constant cu Jeffrey Epstein între 2008 și 2012, dar nu a fost martoră la comportamente nepotrivite. Interacțiunile s-au desfășurat în context academic, iar Tarniță a respins orice implicare în activitățile infracționale ale acestuia, regretând că l-a cunoscut vreodată.
Fiul fostului dictator libian Muammar Gaddafi, Saif al-Islam, a fost asasinat de un comando de patru persoane în Zintan. Considerat moștenitorul tatălui său, el a fost implicat în politica libiană și acuzat de crime împotriva umanității. Circumstanțele atacului rămân neclare, iar Libia continuă să fie divizată între guverne rivale.
Donald Trump a apărat acțiunile lui Vladimir Putin, afirmând că Rusia a respectat termenul convenit pentru suspendarea atacurilor asupra Ucrainei. În ciuda părerilor divergente cu președintele ucrainean Zelenski, Trump consideră că armistițiul a fost esențial în condiții de vreme extremă, înainte de atacul masiv din 3 februarie.
Moltbook este o platformă socială pentru agenți AI, unde utilizatorii umani observă fără a publica. Generarea de conținut se face prin inteligențe artificiale care discută subiecte diverse, inclusiv pseudo-religii. Această inovație ridică întrebări despre autonomia agenților și riscurile de securitate asociate.
Judecătoarea Adriana Stoicescu a câștigat o decizie favorabilă la ICCJ, revizuind clasarea inițială din dosarul legat de Călin Georgescu. Instanța a confirmat că faptele imputate nu existau, subliniind abuzul cercetării. Hotărârea stabilește un precedent important pentru protecția judecătorilor în cazuri nefondate.
Senatul a adoptat legea femicidului, definind pentru prima dată această infracțiune în legislația românească, cu pedepse severe. Psihologul Mihai Copăceanu avertizează că sancțiunile dure nu descurajează crimele, subliniind că legislația nu abordează cauzele profunde ale violenței, precum sărăcia și stereotipurile de gen.
O afaceristă din România a fost înșelată de un escroc nigerian, pierzând 2,5 milioane de dolari. Pretinzând că este „prințul moștenitor al Dubaiului", escrocul a câștigat încrederea femeii prin promisiuni romantice și a convins-o să investească în fonduri fictive. DIICOT investighează cazul.
Racheta ucraineană Flamingo, promovată de Zelenski, a avut o utilizare limitată și o ef
Consiliul Concurenței finalizează investigația privind posibilele înțelegeri între bănci pentru fixarea ratei dobânzii ROBOR în prima jumătate a acestui an. Amenzile pot fi semnificative, având în vedere dimensiunea băncilor implicate. Alte cazuri importante vor fi, de asemenea, finalizate în acest interval. Consiliul Concurenței va finaliza investigația asupra băncilor pentru fixarea ratei dobânzii ROBOR în primul … Articolul Anunțul Consiliului Concurenței privind băncile și rata dobânzii ROBOR apare prima dată în Main News.
Orașul Constanța se confruntă cu scumpiri pe piața chiriilor, ajungând ca 63% din venitul mediu să fie alocat chiriei. Bucureștiul are cele mai mari chirii, de 780 euro/lună, în timp ce Timișoara rămâne cea mai accesibilă opțiune. Studiul Imobiliare.ro preconizează majorări ale chiriilor până în 2026. 71% dintre români anticipează creșterea chiriilor în 2026 Bucureștenii … Articolul Chiria înghite două treimi din salariu: creșteri pe piața locuințelor apare prima dată în Main News.
Judecătoarea Ionela Tudor, vicepreședinta Curții de Apel București, se pensionează la 51 de ani # MainNews.ro
Judecătoarea Ionela Tudor, vicepreședinte al Curții de Apel București, a solicitat pensionarea la 51 de ani. Cererea a fost depusă la Consiliul Superior al Magistraturii și va fi analizată pe 5 februarie. Tudor este cunoscută din conferința de presă post-documentar și a avut un rol important în cazuri de mare impact public. Judecătoarea Ionela Tudor … Articolul Judecătoarea Ionela Tudor, vicepreședinta Curții de Apel București, se pensionează la 51 de ani apare prima dată în Main News.
Ilie Bolojan, președintele PNL, se confruntă cu o situație complicată în partid. Contestațiile din cadrul Biroului Politic Național, inclusiv din partea prim-vicepreședintelui Adrian Veștea, și blocarea propunerilor de demitere a șefilor de filiale evidențiază diviziunile interne. Nemulțumirile cresc, iar sprijinul pentru Bolojan scade considerabil. Ilie Bolojan, președintele PNL, este contestat în partid și devine tot … Articolul Ilie Bolojan, contestat în PNL de un prim-vicepreședinte la Vila Lac apare prima dată în Main News.
Matvei Safonov, portarul rus al PSG, a impresionat prin cele cinci penalty-uri parate consecutiv, primind laude de la antrenorul Luis Enrique, care l-a numit cel mai bun portar de penalty-uri. În ciuda controverselor din vestiar, Safonov își dovedește valoarea pe teren, asigurându-se că rămâne un jucător esențial pentru echipă. PSG a câștigat meciul cu Strasbourg … Articolul Antrenorul PSG îl laudă pe rusul controversat: „Cel mai bun portar!” apare prima dată în Main News.
Spania intenționează să interzică accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale, pentru a-i proteja de conținut neadecvat. Această măsură se alătură altor inițiative din țări precum Australia, Franța și Austria. România discută de asemenea despre limitarea accesului adolescenților la platformele sociale. Spania intenționează să interzică accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale pentru … Articolul O țară europeană cu mulți români vrea să interzică copiilor accesul la social media apare prima dată în Main News.
Curtea de Conturi a descoperit nereguli la RA-APPS privind renovarea vilei din Aviatorilor 86, pregătită posibil pentru Klaus Iohannis. Investiția de 32 milioane lei a avut abateri contabile severe, lipsă de transparență și riscuri de dublare a cheltuielilor, generând preocupări privind managementul fondurilor publice. Curtea de Conturi a descoperit nereguli în gestionarea finanțării renovării vilei … Articolul Nereguli grave la RA-APPS în renovarea vilei lui Klaus Iohannis apare prima dată în Main News.
Titlurile de stat FIDELIS din februarie oferă dobânzi neimpozabile atractive: până la 7,25% în lei pentru scadențe de 6 ani și 6% în euro pentru scadențe de 10 ani. Disponibile prin bănci partenere, aceste titluri sunt ideale pentru persoanele fizice care doresc să investească în mod eficient economiile. Emisiunea FIDELIS II în perioada 06-13 februarie … Articolul Fidelis: dobânzi neimpozabile de până la 7,25% la lei și euro în februarie apare prima dată în Main News.
Soții Clinton, Bill și Hillary, au decis să depună mărturie în ancheta Congresului legată de Jeffrey Epstein, riscurile de sfidare a Curții de Justiție grăbind această alegere. Aceasta marchează o ocazie rară, fiind prima dată când un fost președinte depune mărturie în fața Congresului după 1983. Bill și Hillary Clinton au acceptat să depună mărturie … Articolul Clintonii vor depune mărturie despre legăturile cu Epstein pentru a evita acuzațiile apare prima dată în Main News.
Senatorii români trebuie să participe fizic la toate ședințele de plen, începând din acest an. Absențele vor fi sancționate cu reduceri de 5% din indemnizația lunară, echivalentul a 950 de lei. În 2026, Senatul va avea 134 de membri, cu o distribuție variată între partide. Află mai multe despre atribuțiile senatorilor și responsabilitățile acestora. Senatorii … Articolul Senatorii români trebuie să fie prezenți la serviciu – ședințele online s-au încheiat apare prima dată în Main News.
Karolina Pliskova, fost lider WTA, a fost eliminată în prima rundă a Transylvania Open 2024, înfruntând-o pe Anastasia Zaharova. Această înfrângere a subliniat scăderea sa din elita tenisului mondial, având în vedere că acum ocupă locul 416 WTA. Detalii despre meci și altele din turneu găsiți aici. Karolina Pliskova a fost eliminată în prima rundă … Articolul Karolina Pliskova, fost lider WTA, dezamăgește la Transylvania Open apare prima dată în Main News.
Armata americană a doborât o dronă iraniană Shahed-139 care s-a apropiat agresiv de portavionul USS Abraham Lincoln în Marea Arabiei. CENTCOM a confirmat că măsurile de dezescaladare nu au fost suficiente, iar un avion F-35C a intervenit pentru a proteja nava. Iranul continuă să hărțuiască nave comerciale în zonă. Armata americană a doborât o dronă … Articolul Armata americană doboară drona iraniană care amenința USS Abraham Lincoln apare prima dată în Main News.
În zece zile, 17 pacienți au primit a doua șansă: detalii despre maratonul transplanturilor # MainNews.ro
În România, 17 oameni au primit o a doua șansă în doar zece zile, datorită generozității familiilor aflate în durere și eforturilor medicilor. Cinci donatori în moarte cerebrală au salvat vieți prin transplanturi de organe esențiale, incluzând inimă, ficat și rinichi. Solidaritatea în acțiune transformă pierderea în speranță. 17 transplanturi realizate în 10 zile în … Articolul În zece zile, 17 pacienți au primit a doua șansă: detalii despre maratonul transplanturilor apare prima dată în Main News.
Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, Marius Borg Høiby, a fost arestat pentru suspiciuni de viol și agresiune. Cu 38 de capete de acuzare, inclusiv violul a patru femei, cazul amplifică controversele din familia regală. Høiby a mai fost reținut de poliție în trecut. Procesul se va desfășura la Oslo. Fiul prințesei moștenitoare Mette-Marit din Norvegia, … Articolul Fiul prințesei moștenitoare din Norvegia, arestat pentru viol apare prima dată în Main News.
UDMR solicită premierului Ilie Bolojan reducerea taxelor și impozitelor din Miercurea Ciuc, ca răspuns la nemulțumirile populației. Primăria a încercat să discute cu Ministerul Finanțelor, dar nu a găsit soluții. Protestatarii cer restabilirea facilităților pentru persoanele cu dizabilități și anunță că orașul nu mai este locuibil. UDMR solicită reducerea taxelor și impozitelor din Miercurea Ciuc … Articolul UDMR solicită reducerea taxelor în Miercurea Ciuc: nemulțumirea populației crește apare prima dată în Main News.
Dan Șucu, patronul echipei Rapid, a fost surprins într-un dialog acid cu Gigi Corsicanu înaintea meciului cu U Cluj. Nemulțumit de arbitrajele din fotbal, Șucu a exprimat frustrările legate detratamentele nefavorabile. Corsicanu a încercat să-l consoleze, subliniind că aceste experiențe sunt comune în sport. Dan Șucu, patronul Rapidului, a avut o discuție aprinsă cu Gigi … Articolul Dan Șucu răbufnește la tribuna oficială: mesaj sincer pentru un suporter apare prima dată în Main News.
Republicanii au pierdut alegerile din Texas, ceea ce subminează autoritatea lui Donald Trump. În ciuda resurselor investite, rezultatele reflectă o serie de înfrângeri neașteptate pentru partid, ridicând semne de întrebare asupra viitorului politic al lui Trump și influenței sale asupra republicanilor. Alegerile intermediare din 2026 se anunță cruciale. Republicanii au pierdut alegerile în Texas, un … Articolul Republicanii din Texas pierd alegerile: Trump devine rață șchioapă rapid apare prima dată în Main News.
Expoziția „Mari Maeștri ai Artei Românești la Craiova” aduce opere din colecția Darius Vâlcov. Vernisajul va avea loc pe 5 februarie, la Epoca Agape, cu intrare liberă. Vizitatorii pot admira lucrări semnate de Nicolae Grigorescu și Nicolae Tonitza, înainte de licitația programată pentru 17 februarie. Expoziția „Mari Maeștri ai Artei Românești la Craiova” va fi … Articolul Operele colecției Vâlcov, acum disponibile la Craiova! apare prima dată în Main News.
Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina s-au deschis oficial pe 6 februarie, iar Satul Olimpic inaugurat în zona unei gări abandonate va găzdui 1.500 de sportivi. Competitiile încep pe 4 februarie, incluzând hochei pe gheață și curling. România este reprezentată de 29 de sportivi în 16 discipline. Satul Olimpic din Milano a fost inaugurat … Articolul Olympic Village Milano: porțile Jocurilor Olimpice de Iarnă s-au deschis apare prima dată în Main News.
Președintele SUA, Donald Trump, și omologul său columbian, Gustavo Petro, s-au întâlnit la Casa Albă pentru a discuta despre relațiile bilaterale și combaterea traficului de droguri. Întâlnirea, considerată un test al adevăratului „dezgheț” diplomatic, a fost marcată de o atmosferă cordială, dar tensionată. Aceasta ar putea influența securitatea regională. Președintele SUA, Donald Trump, și președintele … Articolul Doi rivali discută un posibil „dezgheț” la Casa Albă apare prima dată în Main News.
