Ce semnificație aparte are numele nepotului actriței Maia Morgenstern. Fiul Cabiriei a împlinit cinci luni
SpyNews, 4 februarie 2026 14:50
Cabiria Morgenstern trăiește momente unice de când a devenit mamă pentru prima dată. Și mama ei se bucură pentru ea, iar ieri, nepotul actriței a împlinit cinci luni. Băiețelul Cabiriei poartă un nume rar, Amos Ezra Iancu.
