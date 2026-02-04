Fostul iubit al Ioanei Popescu, acuzat că vrea să vândă poze din telefonul ei! Mihai a reacționat

13:10

Andrei Bănuță a susținut aseară un concert, în București, acolo unde a fost prezentă și Mira. Diana Pârvu, prezentă la concert, a observat că au o chimie aparte și că poate formează un cuplu, mai ales că artistul a spus, de-a lungul timpului, că nu își dorește să își expună relația de iubire. Mira este și ea singură de o perioadă, după despărțirea de Levi Elekes.