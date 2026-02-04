Ce impresie le-a făcut Adi concurentelor din casă! Comportamentul lui le-a enervat: ”Arunci cuvintele prea din oală”
SpyNews, 4 februarie 2026 20:50
Adi este noul concurent din casa Mireasa. Băieții și fetele din sezonul 12 l-au cunoscut deja pe tânărul de 26 de ani. În timp ce concurenții i-au prezentat regulile din casă, concurentele și-au format opinii despre el.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 30 minute
21:00
Cine este cea mai importantă ființă pentru Ramona Olaru. Își lasă orice plan deoparte pentru ea # SpyNews
Ramona Olaru le-a făcut urmăritorilor săi cunoștință cu cea mai importantă ființă din viața ei. Asistenta de la Neatza s-a bucurat că nu a putut ajunge la un eveniment și a petrecut timp alături de ea. Iată despre cine e vorba!
Acum o oră
20:50
Ce impresie le-a făcut Adi concurentelor din casă! Comportamentul lui le-a enervat: ”Arunci cuvintele prea din oală” # SpyNews
Adi este noul concurent din casa Mireasa. Băieții și fetele din sezonul 12 l-au cunoscut deja pe tânărul de 26 de ani. În timp ce concurenții i-au prezentat regulile din casă, concurentele și-au format opinii despre el.
Acum 2 ore
20:20
Mădălina Ghenea a primit vestea pe care o aștepta! Coșmarul pe care l-a trăit în ultimele luni a luat sfârșit pentru vedetă. Femeia de 45 de ani care a hărțuit-o a fost condamnată la închisoare. Iată ce pedeapsă a primit!
20:20
De ce se teme cel mai mult Gabi Tamaș, la Survivor: "Este una dintre cele mai grele emisiuni din lume" # SpyNews
Gabi Tamaș a spus "DA" și provocării Survivor, după ce a câștigat Asia Express, alături de Dan Alexa. Fotbalistul se află acum într-una dintre cele mai grele emisiuni, așa cum a numit-o chiar el. Haideți să aflăm în următoarele rânduri de ce se teme cel mai mult!
19:50
Veste mare în showbiz! Sora unui trapper de la noi a rămas însărcinată și a publicat și primele imagini cu bebelușul pe care urmează să-l nască. Iată despre cine este vorba!
19:40
Deși nu mai formează un cuplu cu Bogdan de la Ploiești, Cristina Pucean nu duce deloc lipsă de romantism. Dansatoarea este răsfățată cu surprize la care alte femei doar visează. Iată surpriza fabuloasă de care a avut parte.
Acum 4 ore
19:10
Ema Oprișan, atac cu direcție spre Răzvan Kovacs! Ce replică i-a dat fosta concurentă de la Insula Iubirii, după despărțire # SpyNews
Ema Oprișan și Răzvan Kovacs și-au încheiat socotelile la finalul lunii ianuarie, iar anunțul a fost făcut chiar de către fostul partener al brunetei. Fosta concurentă de la Insula Iubirii și-a luat copiii și s-au mutat din Timișoara, însă Ema Oprișan a scris și un mesaj dur, cu direcție către tatăl fiicei sale.
19:10
Cum arată Larisa Udilă la o săptămână după naștere. Influencerița are 15 kilograme în plus: ”Nu mă cuprinde nimic” # SpyNews
Larisa Udilă a născut săptămâna trecută, iar acum a început lupta cu kilogramele în plus! Influencerița a mărturisit că își dorește să revină la silueta pe care o avea înainte de a rămâne însărcinată, însă nu pune presiune deloc din acest punct de vedere.
18:30
Jeffrey Epstein a fost găsit mort în celula lui din închisoarea Metropolitan Correctional Center, din Manhattan. Decesul a avut loc pe data de 10 august 2019, iar recent au apărut imagini cu locul în care pedofilul și-a dat ultima suflare.
18:30
Cristi Manea a izbucnit în plâns, pe terenul de fotbal! Soțul Irinei Deaconescu și-a pierdut de curând mama # SpyNews
Cristian Manea și-a pierdut mama în urmă cu câteva zile. Fotbalistul celor de la Rapid a intrat pe teren la scurt timp după ce a avut loc înmormântarea celei care i-a dat viață. Copleșit de durere, dar și de emoții atunci când a văzut cât de empatică au fost suporterii, sportivul a izbucnit în plâns.
17:50
Nu mai durează mult până când românii vor trece la ora de vară. Ei bine, cu toții știm că ceasul se va da cu o oră înainte și dormim mai puțin, însă nu mulți cunosc cum ne afectează mai exact schimbarea. Haideți să aflăm în următoarele rânduri!
17:40
O fetiță de 5 ani a fost ucisă cu mașina în fața unei școli din București! Traficul este blocat # SpyNews
Accident extrem de grav în București! O fetiță de 5 ani a fost accidentată mortal cu mașina, în fața unei școli din Sectorul 3, miercuri după-amiază. Copilul a fost resuscitat de medici, însă fără rezultat. Traficul este blocat pe ambele benzi.
17:30
Sora lui Mario Berinde neagă că a fost amenințată cu moartea. Conturile cu numele ei ar fi false: ”Oamenii sunt răi” # SpyNews
Sora lui Mario Berinde a reacționat pentru prima dată după ce s-a zvonit că a fost amenințată cu moartea. Raluca a transmis un mesaj în care a precizat că ar fi fost create mai multe conturi false cu numele ei.
Acum 6 ore
17:20
Congee este micul dejun care a făcut înconjurul Internetului! Pentru a-l prepara vei avea nevoie de doar câteva ingrediente și nu necesită mult timp petrecut în bucătărie. Iată rețeta pas cu pas!
16:40
Denise Rifai are planuri mari pentru 2026! Cum și-a început luna februarie vedeta de la Antena 1 # SpyNews
Denise Rifai a început cu dreptul luna februarie! Vedeta de la Antena 1 le-a arătat urmăritorilor săi cum își menține silueta de invidiat. Iată unde și-a petrecut Denisei Rifai ziua de miercuri!
16:40
Când află tatăl lui Mario Berinde dacă va fi sau nu eliberat din închisoare. Îl mai despart câteva zile # SpyNews
Urmează o zi importantă pentru tatăl lui Mario Berinde. Viorel urmează să ajungă curând în fața instanței și să afle dacă va fi sau nu eliberat din închisoare. Judecătorii vor lua o decizie așteptată de bărbat de mult timp.
16:30
Imagini incredibile filmate în Dâmbovița! Un tigru siberian, surprins în timp ce se plimba într-o curte # SpyNews
Imagini incredibile au fost filmate de curând în județul Dâmbovița, unde un tigru siberian a fost surprins în timp ce se plimba liber într-o curte. Clipul video, devenit rapid viral, a stârnit uimire și îngrijorare în rândul oamenilor.
16:10
Vasile Frumuzache, românul acuzat că a ucis două femei, în Italia, a încercat să evadeze din închisoare. A făcut o funie din cearșafuri # SpyNews
Vasile Frumuzache este acuzat că a ucis-o pe Denisa Maria Adas și o altă femeie, în Italia. Bărbatul se afla în închisoare atunci când a încercat să evadeze. A înnodat mai multe cearșafuri și avea asupra lui și un cuțit.
16:00
Laura Cosoi și soțul ei au luat o decizie spontană! Cei doi vor pleca singuri într-o escapadă la munte, iar una dintre fiicele lor a avut o reacție savuroasă. Mare i-a fost mirarea vedetei, atunci când și-a auzit copilul spunând acele vorbe. Iată despre ce este vorba!
15:50
Elena Vîșcu, scapadă la cald, departe de România! Unde a fugit de frig fosta soție a lui CRBL # SpyNews
Elena Vîșcu a ales să lase frigul din România în urmă și să se bucure de o escapadă la cald, într-o destinație însorită, perfectă pentru relaxare. Fosta soție a lui CRBL a plecat într-o vacanță relaxantă. Departe de agitația zilnică, Elena pare să se bucure din plin de soare, temperaturi ridicate și peisaje de vis.
Acum 8 ore
15:20
Tiktoker din Constanța, condamnat la închisoare cu executare. A fost judecat pentru fapte de violență # SpyNews
Un tiktoker din Constanța a fost condamnat la închisoare cu executare, după ce a fost acuzat de fapte de violență, tulburarea ordinii publice și ultraj contra bunelor moravuri în urmă cu un aproape un an. A primit o pedeapsă de trei ani și o lună, dar decizia nu este definitivă.
15:00
S-a aflat când va fi externat Mircea Lucescu! Situația ar fi din ce în ce mai gravă! Va fi transferat la un spital din străinătate # SpyNews
Informații de ultim moment despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu! Selecționerul echipei naționale de fotbal a României s-ar afla în stare din ce în ce mai gravă, motiv pentru care s-ar fi pus în discuție transferarea sa la un spital din străinătate. Iată mai multe detalii!
14:50
Ce semnificație aparte are numele nepotului actriței Maia Morgenstern. Fiul Cabiriei a împlinit cinci luni # SpyNews
Cabiria Morgenstern trăiește momente unice de când a devenit mamă pentru prima dată. Și mama ei se bucură pentru ea, iar ieri, nepotul actriței a împlinit cinci luni. Băiețelul Cabiriei poartă un nume rar, Amos Ezra Iancu.
14:40
O fostă ispită de la Insula Iubirii îi dă târcoale Mirei după despărțirea de Levi. S-a mai dat la ea și în trecut # SpyNews
Veste bombă pentru internauți! O fostă ispită masculină de la Insula Iubirii îi dă târcoale Mirei, asta după ce, în trecut, a mai visat la ea. Acum, odată ce s-a aflat oficial că ea și Levi s-au despărțit, probabil speră ca artista să îi acorde atenție. Iată despre cine este vorba!
14:00
A știut Tzancă Uraganu ce a ales! Alina Marymar a renunțat la inhibiții și și-a etalat silueta de invidiat # SpyNews
Tzancă Uraganu a dat lovitura! A știut foarte bine pe cine să pună ochii, iar Alina Marymar a demonstrat acest lucru, într-una dintre cele mai recente postări ale sale. Bruneta are o siluetă de invidiat și, fie vorba între noi, nu avea cum să nu îl facă pe manelist să întoarcă capul după ea.
14:00
O femeie a trecut printr-un incident neașteptat și totodată periculos. A înghițit accidental o lingură lungă de 17 cm în timp ce mânca iaurt. Cum a fost posibil.
14:00
Gheboasă și fosta iubită s-au despărțit după 11 ani relație. Ruptura s-a produs anul trecut, însă în prezent, cei doi sunt în vacanță, în Egipt. Trapperul a făcut publice videoclipuri în care apare alături de Luiza, însă tânăra nu a făcut același lucru.
Acum 12 ore
13:20
Theo Rose a făcut dezvăluiri impresionante! Artista a povestit un episod în care fiul ei, de numai 2 ani și 8 luni, a reușit să o surprindă. Vorbele copilului au lăsat-o fără cuvinte, iar acum, ea, le-a împărtășit publicului larg.
13:10
Andrei Bănuță a susținut aseară un concert, în București, acolo unde a fost prezentă și Mira. Diana Pârvu, prezentă la concert, a observat că au o chimie aparte și că poate formează un cuplu, mai ales că artistul a spus, de-a lungul timpului, că nu își dorește să își expună relația de iubire. Mira este și ea singură de o perioadă, după despărțirea de Levi Elekes.
13:10
Marina Dina, despre speculațiile apropierii dintre ea și Călin Donca la Survivor. Ce s-a întâmplat, de fapt, între ei # SpyNews
Marina Dina a clarificat recent zvonurile legate de o posibilă apropiere între ea și colegul său de la Survivor, Călin Donca. Prezentă în platoul Știrilor Antena Stars, emisiune prezentată de Geanina Ilieș, vedeta a explicat ce s-a întâmplat, de fapt, în Republica Dominicană.
12:50
Marina Dina a fost prezentă astăzi, 4 februarie, în platoul emisiunii Știrile Antena Stars, emisiune prezentată de Geanina Ilieș, marcând astfel primul sa apariție televizată de când s-a întors din Republica Dominicană. Ce declarații a făcut fosta concurentă despre competiție.
12:40
Au apărut noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu! Selecționerul României se află internat la Spitalul Universitar din Capitală, iar lucrurile nu ar fi așa cum s-au prezentat, inițial, în anunțul Federației Române de Fotbal. Iată ce detalii noi există!
12:30
Medicii, în alertă, după apariția unui nou virus, transmis de lilieci. Are aceleași simptome ca virusul Nipah # SpyNews
Îngrijorări cu privire la transmiterea bolilor de la lilieci la om, după descoperirea unui nou virus. PRV are aceleași simptome ca Nipah, printre care febră, oboseală și dificultăți de respirație. Cei cinci pacienți care s-au infectat cu virusul au consumat sevă crudă de curmal.
12:10
Oana Radu a făcut dezvăluirea mult așteptată! Artista a publicat cum arată farfuria ei, de când s-a apucat de dietă și nu, nu este deloc complicat de pregătit în casă. La micul dejun, cântăreața nu pare deloc pretențioasă, iar alimentele pe care le consumă sigur se găsesc în frigiderul multor români.
12:00
Diseară, cuplurile vor avea parte de o provocare senzorială în labirintul simțurilor, înainte de o nouă eliminare! Power Couple rămâne lider de audiență! # SpyNews
Provocări de neuitat, care arată că totul e posibil, atunci când te bucuri de experiență și când îți dai voie să faci lucruri care te sperie și pe care le consideri în afara zonei tale de confort. Investiții care subliniază încrederea pe care partenerii și-o poartă și care devin tot mai relevante în contextul competiției care se îndreaptă, pas cu pas, spre marele final. O nouă săptămână de Power Couple ajunge diseară la final, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.
11:40
Corina Tarniță, românca menționată în dosarele lui Jeffrey Epstein, prima reacție. Și ea a fost invitată pe una dintre insulele lui # SpyNews
Corina Țarniță este menționată îndosarele lui Jeffrey Epstein. Românca este profesoară la Universitatea Princeton și a vorbit despre legătura cu finanțistul. Cei doi s-au cunoscut în 2008, pe când era doctorandă și cercetătoare la Program for Evolutionary Dynamics de la Harvard.
11:30
Betty Salam a făcut marele anunț! Artista a spus când va avea loc nunta cu Roberto Tudor, actualul său partener, de care este îndrăgostită până peste cap. Fiica lui Florin Salam a oferit dezvăluiri inedite, în premieră. Iată ce a declarat!
11:10
Luna februarie 2026 aduce pe cer o serie de evenimente astronomice spectaculoase, ușor de observat chiar și fără echipamente speciale. Cerul va oferi adevărate spectacole în mai multe nopți ale lunii, mai ales în zonele cu poluare luminoasă redusă. Aceste fenomene astronomice din februarie 2026 sunt ocazii perfecte pentru a privi cerul mai atent și pentru a descoperi frumusețea Universului.
11:00
În luna iulie, se vor împlini nouă ani de la moartea Denisei Răducu. O tânără pe nume Giulia, de doar 20 de ani, a impresionat pe toată lumea, inclusiv pe Babi Minune, cu vocea ei și asemănarea fizică izbitoare cu cea a Denisei Răducu.
10:50
Din 2 martie, Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu se întorc la masa juraților pentru o nouă rundă de audiții pe nevăzute, dar și în arena aprigelor bătălii pentru amulete, care se va dezvălui telespectatorilor cu o înfățișare proaspătă.
10:50
Ema de la Insula Iubirii, victima bullyingului în copilărie. Fosta parteneră a lui Răzvan Kovacs a avut de suferit din cauza etniei # SpyNews
Ema Oprișan, fosta concurentă de la Insula Iubirii, a făcut mărturisiri emoționante! Bruneta a povestit prin ce a trecut în copilărie din cauza unor colegi care o marginalizau. Totul, doar pentru că este de etnie romă. Fosta parteneră a lui Răzvan Kovacs și-a deschis sufletul și a dezvăluit ce a fost nevoită să suporte.
10:30
Cum arată iubita lui Alex Bodi, după ce și-a topit acidul hialuronic din buze. Anca și-a propus să nu mai exagereze # SpyNews
Iubita lui Alex Bodi a intrat din nou în cabinetul medicului estetician, căci a decis să renunțe la acidul hialuronic din buze. Anca l-a topit și vrea să își injecteze din nou, însă fără a exagera.
10:10
Dana Roba, din nou în centrul atenției! Make-up artista și-a pus la punct fiica, pe Internet! Totuși, micuța i-a dat peste nas # SpyNews
Face ce face și ajunge în centrul atenției! Dana Roba a devenit, din nou, virală, cu un moment pe care internauții l-au observat rapid. Aceasta intrase live pe contul său de TikTok și nu se aștepta la ce avea să urmeze, căci, chiar în momentul în care a încercat să își pună fiica la punct, micuța i-a dat peste nas. Iată mai multe detalii!
10:00
O singură postare pe Instagram poate aduce vedetelor sume care pentru mulți par greu de imaginat. În funcție de notorietate, numărul de urmăritori și rata de engagement, celebritățile cer de la câteva mii până la sute de mii de euro pentru un singur post pe platforma online de socializare.
09:50
Țări precum Grecia, Spania și Italia sunt considerate câteva dintre cele mai bune zone pentru a trăi decent cu bani puțini. Spania este preferată și în acest an de cei care vor să plece în străinătate pentru o viață mai bună, dar și țări precum Slovacia și Polonia.
09:40
Andreea Bostănică nu se mai abține! Atac dur la adresa Iulianei Beregoi: „A devenit fana mea!” # SpyNews
Andreea Bostănică a explodat! Influencerița a lansat un atac dur la adresa Iulianei Beregoi, după ce între cele două au existat niște înțepături. Recent, șatena a făcut declarații neașteptate despre cântăreață. Iată despre ce este vorba!
09:30
Mărturiile înfricoșătoare ale unui bărbat după ce avionul în care se afla s-a depresurizat. Ce a pățit # SpyNews
Un zbor obișnuit s-a transformat într-o experiență de coșmar pentru un bărbat aflat la bordul unui avion care s-a depresurizat în timpul călătoriei. Potrivit mărturiilor sale, totul s-a petrecut în câteva secunde. Ce a pățit.
09:10
Uranus Retrograd ajunge la final, iar această schimbare astrală marchează un moment important pentru toate zodiile. După luni de introspecție, răsturnări de situație și decizii amânate, planeta schimbării își reia mersul direct și aduce mai multă claritate, curaj și dorință de acțiune. Blocajele încep să se dizolve, lucrurile se mișcă mai repede, iar zodiile sunt împinse să facă alegeri concrete, mai ales în plan personal și profesional.
09:10
Larisa Udilă este cea mai fericită mămică! Ce mesaj a transmis influencerița la 8 zile de la nașterea fetiței ei # SpyNews
Larisa Undilă a transmis un mesaj emoționant, la opt zile de când a devenit mamă pentru a doua oară. Influencerița trăiește cele mai frumoase clipe din viața ei, lucru care se poate observa inclusiv în postările sale de pe rețelele de socializare. Iată ce le-a spus urmăritorilor săi, recent!
09:10
Zona considerată fără risc pentru virusul Nipah. Turiștii nu sunt obligați să se supună controalelor drastice de pe aeroport # SpyNews
Un focar al virusului Nipah a fost descoperit în India, în urma căruia mai multe țări au introdus controale drastice pe aeroporturi. Thailanda, Indonezia și Vietnam sunt doar trei astfel de exemple. În schimb, lucrurile stau diferit în Emiratele Arabe Unite, acolo unde turiștii nu trebuie să se supună controalelor. Zona nu ar afectată de virus, susțin medicii.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.