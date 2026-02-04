USV are un profesor la 26 de studenți, peste media națională de 1 la 19 și peste media UE de 1 la 15. Rectorul Mihai Dimian: Sectorul universitar nu este supradimensionat
Universitatea <Ștefan cel Mare> din Suceava are un raport de un profesor la 26 de studenți, peste media națională de 1 la 19 și peste media Uniunii Europene de 1 la 15, potrivit raportului OECD <Education at a Glance 2025>. Rectorul USV, prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, susține că aceste date arată că sectorul […]
Inspectoratul de Jandarmi Suceava a finalizat un proiect european cu privire la gestionarea adunărilor publice cu risc ridicat
Astăzi, în Sala de conferințe a Hotelului Balada, a avut loc conferința de presă de închidere a proiectului european „Synergy Secure- Sinergia securității frontierelor", implementat pe parcursul unui an de Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava, în parteneriat cu reprezentanții Gărzii Naționale a Ucrainei. La eveniment au fost prezenți reprezentanți ai Instituției Prefectului, Consiliului Județean Suceava, […]
Modernizări la TPL Suceava: Google Maps, "în scurt timp funcțional", plata cu cardul "întîrziată destul de mult", deoarece există "o criză mondială la memorii RAM"
Societatea de Transport Public Local Suceava continuă procesul de modernizare, lucrînd la integrarea serviciilor în Google Maps și la introducerea plății cu cardul în autobuze. Directorul TPL, Gabriel Petruc, a declarat, într-o intervenție telefonică la Radio Top, că sistemul Google este deja într-o fază avansată, în timp ce plata electronică întîrzie din cauza unor probleme […]
Analist economic: Populația și firmele au fost "amendate" prin pachetele de măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare. Acum au nevoie de o corectare a politicii economice a Guvernului
În opinia analistului economic Daniel Apostol, "cetățenii simpli și firmele au nevoie acum de o corectare a politicii economice a Guvernului", care să le vină în sprijin. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, aseară, la Digi 24, că premierul Ilie Bolojan „este un dur", dar că acesta trebuie să revină asupra majorărilor de taxe și […]
Platforma online a TPL Suceava va oferi noi informații. Gabriel Petruc: Se va afișa și localizarea călătorului, și timpul pînă la care poate ajunge în stația cea mai apropiată
Directorul societății de Transport Public Local Suceava, Gabriel Petruc, a declarat, într-o intervenție telefonică la Radio Top, că poziția autobuzelor poate fi urmărită atît pe site-ul TPL, cît și pe platforma autobuzesv.ro, ambele folosind același flux de date. În plus, sistemul TPL urmează să fie extins, astfel încît utilizatorii să poată vedea inclusiv localizarea proprie […]
De Valentine's Day, Iulius Mall Suceava te trimite la Roma! Înscrie-te acum în cursa pentru cupluri și câștigă un city break de neuitat
Ești pregătit să transformi iubirea într-o aventură memorabilă? De Valentine's Day, Iulius Mall Suceava lansează un concurs dedicat cuplurilor, în care creativitatea, spiritul de echipă și rapiditatea contează cel mai mult. Miza? Un city break de neuitat la Roma, oferit de prietenii noștri de la Christian Tour. 30 de cupluri au acum șansa de a […]
Vremea neprietenoasă crește numărul sucevenilor care circulă cu autobuzele electrice ale TPL
În ultima perioadă, cînd vremea a fost geroasă ori a fost ceață deasă, societatea de Transport Public Local Suceava a avut un număr mai mare de călători. Odată cu instalarea vremii geroase, numărul de mașini de pe străzile Sucevei s-a împuținat serios. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, directorul TPL, Gabriel Petruc, a declarat: "Noi […]
Suceveanul Iulian Andrei a fost prezent la patru turnee finale importante de handbal masculin. La Mondialele din 2023 și 2025, și la Europeanul din 2024 și la cel de anul acesta, care s-a disputat în Danemarca, Norvegia și Suedia, centrul de greutate al competiției fiind localitatea daneză Herning. Mai trebuie spus că directorul clubului de […]
Primarul de la Mitoc, Radu Reziuc, obligat să poarte o brățară electronică timp de 12 luni. El este acuzat de agresiune
Primarul din Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc, este obligat să poarte o brățară electronică timp de 12 luni, în cadrul ordinului de protecție solicitat de o femeie din Siminicea și de fiica acesteia în vîrstă de 19 ani. Procurorii au făcut solicitarea, iar Judecătoria Suceava a aprobat-o. Prin decizia Judecătoriei Suceava, care nu este definitivă, dar […]
Minge de fotbal din partea primarului Adrian Popoiu pentru ministrul Cseke Attila, ambii foști jucători de liga a IV-a
Primarul Siretului, Adrian Popoiu, i-a oferit ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, o minge de fotbal inscripționată cu sigla echipei locale de liga a IV-a, Zimbru. Ministrul, fost jucător de fotbal, a participat, astăzi, la inaugurarea creșei cu 40 de locuri din Siret, care a fost construită prin Compania Națională de Investiții. A spus domnul Popoiu: "Sînteți […]
Președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, către ministrul Dezvoltării, Cseke Attila: "Un stadion în județ trebuie să facem"
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, i-a solicitat ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, sprijin pentru construirea unui stadion de fotbal în județul nostru. Domnul Șoldan a profitat de faptul că primarul Siretului, Adrian Popoiu, i-a oferit ministrului, prezent la inaugurarea unei creșe construită prin CNI, o minge de fotbal cu sigla echipei de liga a IV-a […]
Inaugurarea creșei de la Siret. Cseke Attila: Într-o lună și jumătate vor fi inaugurate alte două creșe în județul Suceava. În acest an vor fi gata și polivalenta, Palatul Administrativ și căminul studențesc (Foto)
La Siret a fost inaugurată cea de-a 52-a creșă din țară construită prin Compania Națională de Investiții. Este cea de-a treia creșă inaugurată în județul Suceava, după cele din Fălticeni și Cîmpulung Moldvenesc. Prezent la Siret, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a spus că peste o lungă și jumătate vor fi inaugurate alte două creșe din […]
Directorul CSU Suceava, Iulian Andrei, la meciurile din finalul Campionatului European de handbal masculin: Pot spune că am sorbit fiecare moment
Directorul clubului de handbal masculin de primă ligă CSU Suceava, Iulian Andrei, a fost prezent la semifinalele și finalele Campionatului European de Handbal 2026, care s-au desfășurat în Jyske Bank Boxen din Herning, Danemarca. Danemarca a cucerit trofeul după o finală cîștigată în fața Germaniei cu 34-27. Medalia de bronz a fost cucerită de Croația, […]
Lumină portocalie pe Teatrul Municipal "Matei Vișniec" Suceava, de Ziua Mondială de luptă împotriva cancerului
În seara zilei de 4 februarie, Teatrul Municipal „Matei Vișniec" Suceava va fi iluminat în culoarea portocalie, pentru a marca Ziua Mondială de luptă împotriva cancerului. World Cancer Day este o inițiativă a The Union for International Cancer Control (UICC) și mobilizează în fiecare an, pe 4 februarie, persoane fizice, instituții și organizații din întreaga […]
7 filtre de poliție, pe drumul Drăgușeni-Siret. Au fost verificate peste 200 de vehicule și au fost aplicate 40 de sancțiuni pentru depășirea vitezei
Pe 2 februarie 2026, pe E85, în intervalul orar 13.00-17.00, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava au desfășurat o acțiune în sistem „Releu", avînd ca scop reducerea riscului rutier și prevenirea accidentelor de circulație. Echipajele constituite în puncte fixe și mobile au acționat de la intrarea în județul Suceava pe la Drăgușeni […]
CSU Suceava începe returul în deplasare. Sorin Grigore: Vom avea un retur, pot spune, infernal. Mergem să ne luptăm cu cei de la Baia Mare
CSU Suceava reia campionatul vineri, 6 februarie, cu un meci în deplasare, la Minaur Baia Mare. Tînărul handbalist Sorin Grigore, recent participant la Campionatul European cu națion
Campanie de conștientizare a importanței vaccinării, în școli. Vor fi prezentate filmulețe și vor fi discuții cu medicii # Radio Top Suceava
Șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, și președinta Colegiului Medicilor Suceava, Laura Coca, au anunțat într-o conferință de presă comună că cele două entități încep colaborarea în cadrul unei campanii de conștientizare a importanței vaccinării. În școli vor fi împărțite pliante și vor fi prezentate diferite filmulețe la orele de dirigenție, și vor exista și […] Articolul Campanie de conștientizare a importanței vaccinării, în școli. Vor fi prezentate filmulețe și vor fi discuții cu medicii apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Majoritatea profesorilor suceveni chestionați de sindicate ar vrea declanșarea grevelor: grevă de avertisment la simulările Examenelor Naționale și grevă la Examenele Naționale # Radio Top Suceava
Majoritatea profesorilor chestionați de sindicate vor declanșarea de greve: grevă de avertisment la simularea Evaluării Naționale și la simularea Bacalaureatului organizate de Ministerul Educației, și grevă la Evaluarea Națională și la Bacalaureat. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, Traian Pădureț, liderul Pro Educația Suceava, spune că este vorba despre un procent de 65% atît la […] Articolul Majoritatea profesorilor suceveni chestionați de sindicate ar vrea declanșarea grevelor: grevă de avertisment la simulările Examenelor Naționale și grevă la Examenele Naționale apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
8 profesori suceveni vor participa, pe 4 februarie, la mitingul planificat să aibă loc în fața Guvernului # Radio Top Suceava
Din cei 2.000 de profesori din toată țara așteptați să participe la mitingul programat să aibă loc în fața Guvernului pe 4 februarie, 8 vor fi de la Suceava, conform liderului Pro Educația Suceava, Traian Pădureț. Nici în ziua de astăzi Ministerul Educației nu are un ministru, după demisia din 22 decembrie a lui Daniel […] Articolul 8 profesori suceveni vor participa, pe 4 februarie, la mitingul planificat să aibă loc în fața Guvernului apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Sînt zile și ore în care traficul din municipiul Suceava este de-a dreptul infernal. În zilele în care se face școală și nu sînt vacanțe ori săptămînile altfel sau verzi pe pereți, înainte de intrarea la cursuri și la finalul acestora mașinile mai mult stau decît circulă, de spui că municipiul reședință de județ este […] Articolul Problema traficului aglomerat din municipiul Suceava, rezolvată de ger apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Municipiul Vatra Dornei are un proiect european în valoare de 4,5 milioane de lei pentru reabilitarea mai multor spații verzi. Primarul Marius Rîpan a explicat că proiectul vizează reabilitarea a șase amplasamente de spații verzi, cu o suprafață totală de peste 10.000 de metri pătrați, în toate zonele importante ale orașului. Primarul a spus: ”Începem […] Articolul Vatra Dornei. Proiect pentru reabilitarea mai multor spații verzi apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Petru Ghervan: Începem returul cu optimism și cu speranța că vom dovedi că sîntem o echipă de handbal care merită luată în seamă în Liga Națională # Radio Top Suceava
Profesorul Petru Ghervan, coordonatorul loturilor din cadrul clubului de handbal masculin CSU Suceava, spune că echipa mare va reîncepe Liga Zimbrilor cu optimism. Acesta a adăugat că primul meci, cel cu Minaur Baia Mare, de pe 6 februarie, din deplasare, va fi unul foarte greu, dar cel mai mult așteaptă meciul cu CSM Vaslui. Suceava […] Articolul Petru Ghervan: Începem returul cu optimism și cu speranța că vom dovedi că sîntem o echipă de handbal care merită luată în seamă în Liga Națională apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
”Nu neapărat privatizarea e o soluție întodeauna”. Cătălin Nechifor: Sigur că mai sînt lucruri de privatizat în țara asta. Unii și-ar dori să privatizeze și silvicul, pădurile… Lucrurile sînt foarte complexe # Radio Top Suceava
În opinia fostului parlamentar de Suceava Cătălin Nechifor, ”nu neapărat privatizarea e o soluție întotdeauna”. Afirmația sa vine în contextul declarațiilor făcute recent de vicepremierul Oana Gheorghiu despre viitorul unor companii de stat. Aceasta a spus că privatizarea Dacia a fost un succes și s-ar putea încerca să se facă același lucru și în cazul […] Articolul ”Nu neapărat privatizarea e o soluție întodeauna”. Cătălin Nechifor: Sigur că mai sînt lucruri de privatizat în țara asta. Unii și-ar dori să privatizeze și silvicul, pădurile… Lucrurile sînt foarte complexe apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
”Un pachet de relansare economică e greu de pus în operă”. Fost europarlamentar de Suceava: Anul trecut s-a făcut foarte mult tam-tam, dar cam atît… s-a vorbit și nu s-a făcut mai nimic # Radio Top Suceava
Întîrzierea adoptării pachetului de relansare economică este pusă de Cătălin Nechifor pe seama faptului că fiecare partid gîndește în cheie electorală. Fostul europarlamentar și deputat de Suceava a declarat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, că ”un pachet de relansare economică e greu de pus în operă, în condițiile în care anul trecut […] Articolul ”Un pachet de relansare economică e greu de pus în operă”. Fost europarlamentar de Suceava: Anul trecut s-a făcut foarte mult tam-tam, dar cam atît… s-a vorbit și nu s-a făcut mai nimic apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Elevi ai Colegiului ”Eudoxiu Hurmuzachi”, la conferința Model United Nations și la o cină diplomatică alături de ambasadori și oficiali # Radio Top Suceava
Șapte elevi ai Colegiului Național din Rădăuți, coordonați de profesoarele Cîrciu Loredana și Puiu Loredana, au participat, în perioada 30 ianuarie – 1 februarie, la conferința IBSBMUN2026, organizată de International British School of Bucharest, ”după modelul Organizației Națiunilor Unite”. Cei șapte elevi participanți sînt Reuț Teodor (clasa a IX-a A), Tironiac Elisa-Eva (clasa […] Articolul Elevi ai Colegiului ”Eudoxiu Hurmuzachi”, la conferința Model United Nations și la o cină diplomatică alături de ambasadori și oficiali apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Unde este România în contextul internațional actual? Cătălin Nechifor: Este la mijloc, ca de obicei. Din punct de vedere economic nu prea ne caută nimeni… Sîntem o țară mai degrabă de consum # Radio Top Suceava
Fostul europarlamentar, parlamentar și președinte al Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nechifor, consideră că România se află într-o poziție dificilă într-un context internațional marcat de schimbări rapide și tensiuni între marile puteri. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, acesta a declarat: ”România este la mijloc, ca de obicei. Noi am fost între mari imperii de-a lungul […] Articolul Unde este România în contextul internațional actual? Cătălin Nechifor: Este la mijloc, ca de obicei. Din punct de vedere economic nu prea ne caută nimeni… Sîntem o țară mai degrabă de consum apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Danemarca a cîștigat Campionatul European de handbal masculin. Petru Ghervan: Majoritatea oamenilor din handbal au susținut că Danemarca este favorită. Dar, nu a fost chiar atît de simplu, după cum s-a văzut # Radio Top Suceava
Profesorul Petru Ghervan, coordonatorul loturilor de handbal din cadrul CSU Suceava, consideră că era de așteptat ca Danemarca să cîștige Campionatul European, dar că nu i-a fost chiar ușor. În finala disputată în sala din orașul danez Herning, Danemarca a învins Germania cu 34-27. Danezii au cîștigat și Jocurile Olimpice și Campionatul Mondial. Într-o intervenție […] Articolul Danemarca a cîștigat Campionatul European de handbal masculin. Petru Ghervan: Majoritatea oamenilor din handbal au susținut că Danemarca este favorită. Dar, nu a fost chiar atît de simplu, după cum s-a văzut apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Școala din Izvoarele Sucevei, în topul școlilor sucevene la simularea Evaluării Naționale. Nici o surpriză # Radio Top Suceava
Nu este de mirare că în topul școlilor sucevene la care s-au obținut cele mai bune rezultate la cea de-a doua simulare a Evaluării Naționale se află colegiile naționale ”Ștefan cel Mare” și ”Petru Rareș”, ambele din municipiul Suceava. Nici prezența Colegiului Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți și a Colegiului Național ”Nicu Gane” din Fălticeni […] Articolul Școala din Izvoarele Sucevei, în topul școlilor sucevene la simularea Evaluării Naționale. Nici o surpriză apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Elevii suceveni, rezultate foarte bune la un concurs național de geografie și istorie desfășurat la Râmnicu Vâlcea # Radio Top Suceava
Cei 61 de elevi suceveni de la 15 școli au obținut rezultate foarte bune la Concursul național interdisciplinar „La școala cu ceas”, competiție de prestigiu ce vizează disciplinele Geografie și Istorie și care este destinată elevilor din clasele V–VIII. Cea de-a XXVII-a ediție a concursului la care au participat 440 de elevi din toată țara […] Articolul Elevii suceveni, rezultate foarte bune la un concurs național de geografie și istorie desfășurat la Râmnicu Vâlcea apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Pe 3 februarie se inaugurează creșa de la Siret. La eveniment va fi prezent și ministrul Cseke Attila # Radio Top Suceava
Marți, 3 februarie, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, va fi prezent la Siret pentru a inaugura noua creșă construită cu fonduri europene. Contribuția financiară a Primăriei Siret la construcția clădirii a fost de zero lei. Orașul Siret a alocat doar terenul pe care a fost construită creșa. Investiția de aproximativ două milioane de euro a fost finanțată cu […] Articolul Pe 3 februarie se inaugurează creșa de la Siret. La eveniment va fi prezent și ministrul Cseke Attila apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Silvestru Ailenei, din Brăiești, 100 de ani de viață. Acesta a avut parte de o slujbă de mulțumire, de un spectacol și de diplome # Radio Top Suceava
Silvestru Ailenei din satul Brăiești, comuna Cornu Luncii, a fost sărbătorit de comunitate la împlinirea vîrstei 100 de ani. S-a întîmplat duminică, 1 februarie, la Biserica de Stil Vechi ”Sf. Pantelimon” din Brăiești. La biserică au fost prezenți frații, copiii și strănepoții sărbătoritului, dar și multă lume din sat, în frunte cu primarul Gheorghe Fron. […] Articolul Silvestru Ailenei, din Brăiești, 100 de ani de viață. Acesta a avut parte de o slujbă de mulțumire, de un spectacol și de diplome apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
TPL Suceava are o nouă pagină web. Gabriel Petruc: Pe pagina respectivă se poate vedea unde se află orice autobuz # Radio Top Suceava
Societatea Transport Public Suceava are o nouă pagină web, care a fost creată de angajați ai firmei. Site-ul tpl-sv.ro are următoarele secțiuni: program și trasee, bilete și abonamente, informații, sesizări și contact. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, directorul TPL, Gabriel Petruc, a declarat: ”De lunea trecută am făcut o nouă pagină web și, de […] Articolul TPL Suceava are o nouă pagină web. Gabriel Petruc: Pe pagina respectivă se poate vedea unde se află orice autobuz apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Trasee accesibile în Țara Dornelor. Petru Ariciuc: Traseul Circuitul Pietrelor are foarte multe puncte de belvedere și ai o priveliște deosebită asupra munților Călimani # Radio Top Suceava
Administratorul site-ului dornaecoturism.ro, Petru Ariciuc, promovează o serie de trasee turistice accesibile, potrivite inclusiv pentru familii cu copii și persoane mai puțin antrenate. A declarat acesta, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: ”Împreună cu Asociația de Ecoturism Țara Dornelor s-au amenajat trasee de scurtă durată, circulare, de o oră, două sau trei ore, […] Articolul Trasee accesibile în Țara Dornelor. Petru Ariciuc: Traseul Circuitul Pietrelor are foarte multe puncte de belvedere și ai o priveliște deosebită asupra munților Călimani apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Prof. Adrian Puiu: Este evident că nimeni nu-și dorește în momentul acesta portofoliul Educației, care cred că este cel mai delicat în contextul actual # Radio Top Suceava
Directorul Colegiului Național din Rădăuți, Adrian Puiu, este de părere că orice ministru ar prelua conducerea Ministerului Educației acum ”va avea o misiune extrem de ingrată”. A spus, domnul Puiu, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: ”E foarte complicată situația. Orice ministru al Educației ar fi acum are o misiune extrem […] Articolul Prof. Adrian Puiu: Este evident că nimeni nu-și dorește în momentul acesta portofoliul Educației, care cred că este cel mai delicat în contextul actual apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Licitație pentru parcări în Suceava, în cartierul Burdujeni. 329 de locuri de parcare, 239 de cereri. Cea mai mare sumă licitată, 1.000 de lei # Radio Top Suceava
Primăria Suceava anunță că în primele 24 de ore de la lansarea licitației pentru locurile de parcare de pe strada Păcii din cartierul Burdujeni au fost depuse 239 de cereri pentru 329 de locuri de parcare scoase la licitație în prima etapă. Din această seară, a fost deschisă licitația și pentru un alt sector al […] Articolul Licitație pentru parcări în Suceava, în cartierul Burdujeni. 329 de locuri de parcare, 239 de cereri. Cea mai mare sumă licitată, 1.000 de lei apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
În luna iubirii, Iulius Mall Suceava te trimite la Roma. Fii printre cele 30 de cupluri care intră în cursa pentru un city break! # Radio Top Suceava
Cum ar fi dacă iubirea voastră ar trece printr-o competiție care vă testează rapiditatea, creativitatea, spiritul de echipă și puterea de convingere? În luna iubirii, Iulius Mall Suceava transformă romantismul într-o provocare memorabilă, printr-un concurs dedicat cuplurilor care demonstrează că sunt o echipă și își depășesc limitele. Află cum te poți înscrie în cursa care […] Articolul În luna iubirii, Iulius Mall Suceava te trimite la Roma. Fii printre cele 30 de cupluri care intră în cursa pentru un city break! apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Fostul Centru de Informare Turistică. Gheorghe Șoldan: Transformăm o clădire ajunsă într-o stare deplorabilă, din centrul Sucevei, într-un imobil modern (FOTO) # Radio Top Suceava
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, anunță că fostul Centru Național de Informare și Promovare Turistică din Suceava, aflat într-o stare avansată de degradare, va intra în modernizare începînd de săptămîna viitoare. Contractul cu firma care a cîștigat licitația publică a fost semnat, iar lucrările vor începe pe 2 februarie 2026, potrivit Ordinului de începere. […] Articolul Fostul Centru de Informare Turistică. Gheorghe Șoldan: Transformăm o clădire ajunsă într-o stare deplorabilă, din centrul Sucevei, într-un imobil modern (FOTO) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Dialog civic despre situația persoanelor vîrstnice, la Prefectura Suceava. Prefectul Traian Andronachi a subliniat ”importanța colaborării între instituții și a identificării unor soluții concrete, adaptate nevoilor reale ale persoanelor vîrstnice” # Radio Top Suceava
Astăzi, 30 ianuarie 2026, la sediul Instituției Prefectului – Județul Suceava, a avut loc ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vîrstnice. Discuțiile au vizat ”activitatea căminelor și azilelor de bătrîni, dificultățile legate de instituționalizarea persoanelor vîrstnice și impactul psihologic al separării acestora de mediul familial și comunitar”, potrivit mesajului transmis de instituție. […] Articolul Dialog civic despre situația persoanelor vîrstnice, la Prefectura Suceava. Prefectul Traian Andronachi a subliniat ”importanța colaborării între instituții și a identificării unor soluții concrete, adaptate nevoilor reale ale persoanelor vîrstnice” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Simulările la Evaluarea Națională și la Bacalaureat, ”o oportunitate pentru noi, profesorii, dar în primul rînd pentru elevi de a-și testa gradual nivelul de competențe, dar și de a se familiariza cu rigorile examenului” # Radio Top Suceava
Luni, 2 februarie, odată cu ultima probă a simularii examenului de Bacalaureat, se vor încheia cele două simulări la Evaluarea Națională și Bacalaureat organizate de Inspectoratul Școlar Suceava, în plus față de cele ale Ministerului Educației. Directorul Colegiului Național din Rădăuți, profesorul Adrian Puiu, a spus la Radio Top că aceste testări suplimentare […] Articolul Simulările la Evaluarea Națională și la Bacalaureat, ”o oportunitate pentru noi, profesorii, dar în primul rînd pentru elevi de a-și testa gradual nivelul de competențe, dar și de a se familiariza cu rigorile examenului” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Profesorul Adrian Puiu: De regulă, în jur de 10-15 elevi de la ”Hurmuzachi” participă la faza județeană a Olimpiadei de Istorie # Radio Top Suceava
Elevii de la Colegiul Național din Rădăuți se pregătesc pentru faza locală a Olimpiadei de Istorie. Profesorul de specialitate Adrian Puiu, a declarat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, întrebat cîți elevi crede că va da colegiul pe care îl conduce pentru faza județeană: ”De obicei am avut elevi la faza […] Articolul Profesorul Adrian Puiu: De regulă, în jur de 10-15 elevi de la ”Hurmuzachi” participă la faza județeană a Olimpiadei de Istorie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Prof. Adrian Puiu, directorul de la ”Hurmuzachi”: Noul ministru al Educației va avea o misiune extrem de ingrată # Radio Top Suceava
Directorul Colegiului Național din Rădăuți, Adrian Puiu, este de părere că orice ministru ar prelua conducerea Ministerului Educației acum ”va avea o misiune extrem de ingrată”. A spus, domnul Puiu, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: ”E foarte complicată situația. Orice ministru al Educației ar fi acum are o misiune extrem […] Articolul Prof. Adrian Puiu, directorul de la ”Hurmuzachi”: Noul ministru al Educației va avea o misiune extrem de ingrată apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Casa Culturii Suceava, o judecată nedreaptă. De vrut s-a vrut, dar nu s-a putut mai mult # Radio Top Suceava
Președintele PSD al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, susține că Ministerul Muncii, condus de colegul său de partid Florin Manole, are o inițiativă legislativă prin care casele de cultură, aflate în proprietatea sindicatelor, să ajungă la autoritățile locale. E greu de spus cum s-ar putea întîmpla acest lucru fără hotărîri judecătorești, dat fiind faptul că […] Articolul Casa Culturii Suceava, o judecată nedreaptă. De vrut s-a vrut, dar nu s-a putut mai mult apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Seră pentru Spitalul de Psihiatrie Cîmpulung Moldovenesc. Proiectul aparține renumitului medic psihiatru Alexandru Paziuc și a fost lansat în urmă cu 25 de ani: Este un vis împlinit # Radio Top Suceava
La Spitalul de Psihiatrie Cîmpulung Moldovenesc va fi realizat un proiect unic în România, care vizează amenajarea unei sere. Proiectul este derulat în parteneriat cu Fundația Caritabilă ”Orizonturi” din Cîmpulung Moldovenesc și cu Primăria. Acesta este menit să ajute la recuperarea și reabilitarea psiho-socială a persoanelor cu dizabilități psihice și la reintegrarea lor pe piața […] Articolul Seră pentru Spitalul de Psihiatrie Cîmpulung Moldovenesc. Proiectul aparține renumitului medic psihiatru Alexandru Paziuc și a fost lansat în urmă cu 25 de ani: Este un vis împlinit apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Sucevean de 48 de ani, în arest la domiciliu, după ce ar fi agresat sexual un băiat de 11 ani, într-un autobuz # Radio Top Suceava
Un bărbat în vîrstă de 48 de ani, din municipiul Suceava, a fost reținut în arest 24 de ore și apoi plasat în arest la domiciliu sub acuzația că a agresat sexual un copil în vîrstă de 11 ani, într-un autobuz al societății Transport Public Local Suceava. Mama minorului a fost cea care a sesizat […] Articolul Sucevean de 48 de ani, în arest la domiciliu, după ce ar fi agresat sexual un băiat de 11 ani, într-un autobuz apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Nu mai puțin de 1.085 de elevi de clasa a XII-a au lipsit în cea de-a doua zi a simulării Bacalureatului, organizată de Inspectoratul Școlar Suceava. Astăzi a fost proba obligatorie a profilului. 4.618 lucrări vor fi evaluate. Examenul s-a desfășurat în 41 de centre. Articolul Foarte mulți absenți, în cea de-a doua zi a simulării Bacalaureatului apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
A fost semnat contractul pentru începerea lucrărilor la parcarea de la Cetatea de Scaun. Lucrările ar urma să fie terminate pînă la toamnă # Radio Top Suceava
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că a semnat în această săptămînă contractul pentru începerea lucrărilor la o parcare nouă, cu 133 de locuri, pe platoul Cetății de Scaun. Domnul Șoldan a declarat: ”Constructorul are la dispoziție opt luni pentru finalizarea proiectului, din momentul începerii efective a lucrărilor. Acestea vor demara în următoarele […] Articolul A fost semnat contractul pentru începerea lucrărilor la parcarea de la Cetatea de Scaun. Lucrările ar urma să fie terminate pînă la toamnă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Discuții despre perfecționarea mecanismelor de diagnoză școlară, la Școala Gimnazială nr. 6 Suceava # Radio Top Suceava
Școala Gimnazială Nr. 6 Suceava a găzduit o reuniune de management instituțional, tema centrală a întîlnirii fiind „De la analiză la acțiune: dezvoltarea competențelor manageriale în elaborarea și valorificarea documentelor de diagnoză și prognoză educațională”. Conform Inspectoratului Școlar Suceava, ”reuniunea a vizat perfecționarea mecanismelor de diagnoză școlară, corelarea datelor statistice cu acțiunile concrete de remediere […] Articolul Discuții despre perfecționarea mecanismelor de diagnoză școlară, la Școala Gimnazială nr. 6 Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
În perioada 2 – 28 februarie, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava extinde programul de acces pentru public la Complexul de Nataţie şi Kinetoterapie, și oferă o serie de activități organizate în cadrul ”Lunii comunității”. Programul pentru agrement va fi următorul: de luni pînă vineri în intervalul 6:00-14:00 și 20:00-21:00, iar sîmbăta în intervalul 07:00-09:00 și 17:00-19:00. […] Articolul Program extins pentru public, la bazinul de înot al universității sucevene apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Lucrări de consolidare la Cetate. Pînă la sfîrșitul lunii februarie ”Cetatea de Scaun a Sucevei se lasă privită de peste pod și de peste ziduri, în timp ce, la interior, istoria se îngrijește” # Radio Top Suceava
Muzeul Național al Bucovinei a anunțat astăzi că ”Cetatea de Scaun a Sucevei se lasă, pentru o vreme, privită de peste pod și de peste ziduri, în timp ce, la interior, istoria se îngrijește”. Astfel, ”pînă la sfârșitul lunii februarie, porțile cetății rămîn închise, dar Casa Custodelui și magazinul de prezentare sînt deschise”. Recent, într-o […] Articolul Lucrări de consolidare la Cetate. Pînă la sfîrșitul lunii februarie ”Cetatea de Scaun a Sucevei se lasă privită de peste pod și de peste ziduri, în timp ce, la interior, istoria se îngrijește” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Anul trecut, ambulatoriul de diabet al Spitalului Clinic Județean Suceava a gestionat 813 cazuri noi # Radio Top Suceava
În 2025, la nivelul județului au fost consemnate 2.095 de cazuri noi de diabet zaharat. Dintre acestea, ambulatoriul de diabet al Spitalului Clinic Județean a gestionat 813 cazuri, adică 38,8% din total. În fiecare lună din 2025, ambulatoriul Spitalului a fost pe primul loc ca volum de cazuri noi, iar în 11 din 12 luni […] Articolul Anul trecut, ambulatoriul de diabet al Spitalului Clinic Județean Suceava a gestionat 813 cazuri noi apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
