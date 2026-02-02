Elevii suceveni, rezultate foarte bune la un concurs național de geografie și istorie desfășurat la Râmnicu Vâlcea

12:50

Astăzi, de Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, la Memorialul Holocaustului din Siret s-a desfășurat o activitate comemorativă deosebită, menită să readucă în conștiința publică una dintre cele mai tragice pagini ale istoriei secolului XX. La eveniment au participat 45 de elevi de la Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni și de la Colegiul Național […] Articolul Profesori de istorie și 45 de elevi, la Memorialul Holocaustului din Siret, de Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. ”Din perspectiva istoricului, astfel de activități au o valoare care depășește cu mult cadrul ceremonial” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.