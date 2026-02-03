Majoritatea profesorilor suceveni chestionați de sindicate ar vrea declanșarea grevelor: grevă de avertisment la simulările Examenelor Naționale și grevă la Examenele Naționale

12:50

Muzeul Național al Bucovinei a anunțat astăzi că ”Cetatea de Scaun a Sucevei se lasă, pentru o vreme, privită de peste pod și de peste ziduri, în timp ce, la interior, istoria se îngrijește”. Astfel, ”pînă la sfârșitul lunii februarie, porțile cetății rămîn închise, dar Casa Custodelui și magazinul de prezentare sînt deschise”. Recent, într-o […] Articolul Lucrări de consolidare la Cetate. Pînă la sfîrșitul lunii februarie ”Cetatea de Scaun a Sucevei se lasă privită de peste pod și de peste ziduri, în timp ce, la interior, istoria se îngrijește” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.