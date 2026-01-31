Prof. Adrian Puiu: Este evident că nimeni nu-și dorește în momentul acesta portofoliul Educației, care cred că este cel mai delicat în contextul actual
Directorul Colegiului Național <Eudoxiu Hurmuzachi> din Rădăuți, Adrian Puiu, este de părere că orice ministru ar prelua conducerea Ministerului Educației acum "va avea o misiune extrem de ingrată". A spus, domnul Puiu, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: "E foarte complicată situația. Orice ministru al Educației ar fi acum are o misiune extrem
