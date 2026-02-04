Senatul a adoptat ordonanța guvernului care include măsuri privind stabilirea noilor cuantumuri ale impozitelor și taxelor locale
Rador, 4 februarie 2026 16:30
Realizator: Mihaela Enache – Senatul a adoptat ca primă Cameră sesizată ordonanța de urgență a guvernului care include măsuri privind stabilirea noilor cuantumuri ale impozitelor și taxelor locale. Documentul, care a fost emis de executiv la finalul anului trecut și este deja în vigoare, prevede cadrul normativ în baza căruia consiliile locale au decis majorarea […]
• • •
Alte ştiri de Rador
Acum 30 minute
16:30
Președintele Nicușor Dan a precizat că România nu este subiectul raportului preliminar din Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților din SUA # Rador
Realizator: Mihaela Enache – Decizia de anulare a alegerilor prezidențiale din 2024 a fost un act juridic intern de protecție a ordinii constituționale – afirmă președintele Nicușor Dan. El mai spune că România nu este subiectul raportului preliminar din Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților din Congresul american și că referirile din document la adresa țării […]
16:30
Acum o oră
16:00
Chipul Giorgiei Meloni a fost îndepărtat de pe îngerul din bazilică: „Vaticanul mi-a spus să o fac”, a declarat restauratorul # Rador
„Vaticanul mi-a spus să o fac”. Acesta este motivul pentru care Bruno Valentinetti ar fi acoperit îngerul cu chipul Giorgiei Meloni din biserica „San Lorenzo in Lucina” de la Roma. Potrivit ziarului „La Repubblica”, restauratorul a șters aparent imaginea cu intenția de a restaura originalul. „Aseară”, a spus bărbatul, „l-am șters. Nu-mi pasă. Continuu să […]
15:50
NASA a detectat la începutul lunii februarie patru erupții solare puternice, punând în alertă maximă experții în meteorologie spațială. Conform datelor furnizate de NASA și Centrul de Predicții Meteorologice Spațiale al NOAA, primele trei erupții – una clasificată ca X8.1, printre cele mai puternice din ultimii ani – au avut loc între 1 și 2 […]
Acum 2 ore
15:30
Ministrul energiei, Bogdan Ivan, este invitat lunea viitoare în plenul Camerei Deputaților la dezbaterea politică „Ora guvernului”. Solicitarea vine din partea reprezentanților USR, care îi cer ministrului explicații pentru criza apei potabile de la Curtea de Argeș și despre măsurile pentru soluționarea situației, transmite reporterul RRA Cătălin Purcaru./mlazar/asalar (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI – 4 februarie)
15:30
Procurorii DIICOT au făcut percheziții la locuința unui român suspectat de acte de sabotaj pe o navă a marinei germane # Rador
Procurorii DIICOT au făcut o percheziție în Constanța la locuința unui român ce ar fi fost implicat, alături de un grec, în acte de sabotaj pe o navă a marinei germane în Hamburg. Reporterul RRA Diana Surdu amintește că cei doi sunt acuzați că anul trecut ar fi avariat mai multe nave ale marinei germane, […]
15:30
MAE informează că în Maroc a fost emisă o alertă cod roșu de precipitații și pericol de inundații # Rador
Ministerul român al Afacerilor Externe informează că în Maroc a fost emisă o alertă cod roșu de precipitații și pericol de inundații privind localitățile din nord-vestul țării, aflate de-a lungul zonei costiere. Astăzi și mâine este valabilă avertizarea de ploi și vânt puternic în provinciile spaniole Sevilla și Cadiz, cod roșu, precum și un cod […]
Acum 4 ore
14:30
MAE informează cetățenii români că este cod roșu de ploi și vânt puternic în provinciile Sevilla și Cadiz din Spania # Rador
Ministerul de Externe informează pe cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Spania că miercuri și joi este cod roșu de ploi și vânt puternic în provinciile Sevilla și Cadiz. Pentru același interval este activ și un cod portocaliu de vânt în provincia Malaga, în comunitatea autonomă Andaluzia./mlazar/ilapadat (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI […]
14:30
Peste 31.000 de locuri de muncă sunt declarate vacante la nivel național în această perioadă # Rador
Peste 31.000 de locuri de muncă sunt declarate vacante la nivel național în această perioadă de agenții economici. Peste 19.000 sunt destinate celor fără studii sau cu studii primare ori gimnaziale, în principal pentru muncitori necalificați la demolarea clădirilor, curieri sau ajutor de bucătar, conform datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Pentru cei […]
14:20
Curtea Constituțională a respins o sesizare a președintelui Nicușor Dan privind o lege inițiată de deputatul Silviu Vexler # Rador
Curtea Constituțională a respins miercuri o sesizare a președintelui Nicușor Dan privind o lege inițiată de deputatul Silviu Vexler, cu sancțiuni față de persoanele care se dau drept preoți sau călugări, precum și în cazurile în care sunt asumate în mod nelegal roluri precum cele de rabin, imam sau alte funcții religioase asimilate. În sesizarea […]
14:20
Platforma de socializare TikTok este „extrem de cooperantă” în investigația în curs a Comisiei Europene privind posibila interferență în alegerile din România din 2024, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al Comisiei, Thomas Regnier. „Acest lucru arată, de asemenea, că atunci când există disponibilitate de colaborare cu Comisia, și noi suntem deschiși să colaborăm. TikTok […]
13:50
Autoritățile din Iran le-au acordat femeilor dreptul oficial de a obține permis pentru a conduce motociclete. Poliția este obligată să ofere cursuri de conducere pentru candidate, pentru a le pregăti pentru proba practică. Noile reguli și ambiguitatea juridică actuală nu interzic femeilor să conducă motociclete, dar le fac responsabile pentru accidente, chiar și atunci când […]
13:30
Opoziţia a depus, în această dimineaţă, la Senat, trei moţiuni simple. AUR a înaintat o moţiune pe tema Acordului Uniunea Europeană – Mercosur şi a angajării României într-o înţelegere strategică majoră, semnată de 47 de parlamentari. Grupul parlamentar „PACE – Întâi România” a depus, de asemenea, două moţiuni simple, semnate de către 41 de parlamentari: […]
13:30
Peste 90% dintre directorii financiari ai firmelor din România anticipează creşteri de taxe în acest an, conform unui sondaj # Rador
Peste 90% dintre directorii financiari ai firmelor din România anticipează creşteri de taxe în acest an, arată un sondaj realizat de compania de consultanţă Ernst and Young. Studiul relevă o lipsă acută de încredere a mediului de afaceri în stabilitatea cadrului fiscal, ceea ce duce la dificultăţi de planificare bugetară şi incertitudine în deciziile de […]
13:30
De miercuri, încep verificări extraordinare în legătură cu controlul societăţilor de distribuţie a electricităţii, precum şi al furnizorilor finali, referitoare la facturile consumatorilor casnici de energie electrică din Bulgaria. Anunţul a fost făcut de ministrul demisionar al Energiei, Jecio Stankov, în cadrul unei declaraţii la Consiliul de Miniştri. „Fiecare caz va fi analizat separat. Vom […]
13:20
Agentul termic în Bucureşti este taxat la nivelul maxim doar atunci când apa caldă şi căldura sunt livrate la parametri normali (Primăria Capitalei) # Rador
Agentul termic în Bucureşti este taxat la nivelul maxim doar atunci când apa caldă şi căldura sunt livrate la parametri normali, informează Primăria Capitalei. Consumul real este înregistrat cu ajutorul contorului de la subsolul blocurilor, explică municipalitatea într-o postare pe Facebook. Astfel, atunci când agentul termic nu este la standardele cerute, şi preţul este mai […]
13:10
Introducere: insulă sub trei stăpâniri Insula Ceylon, situată strategic în Oceanul Indian, a fost de-a lungul secolelor o bijuterie râvnită de marile puteri coloniale. Portughezii au fost primii care au colonizat părți ale insulei în secolul al XVI-lea, urmați de olandezi, iar apoi, începând cu 1796, de britanici, care au transformat Ceylonul într-o colonie a […]
13:10
Introducere Jocurile Olimpice au fost concepute ca o celebrare globală a spiritului uman, fără granițe politice. Totuși, în practică, politica și sportul s-au influențat reciproc încă de la începuturile epocii olimpice moderne. Jocurile Olimpice de Iarnă, ca manifestare sportivă globală, nu au făcut excepție de la această dinamică. În contextul global al anului 2026, când […]
13:00
Miercuri, 11 februarie 2026, ora 19.00, aveți ocazia de a-l aplauda la Sala Radio pe cunoscutul violonist francez David Grimal, care, alături de Orchestra de Cameră Radio, propune publicului un program atractiv. Seara se va deschide cu Mica simfonie pentru suflători semnată de Charles Gounod, o lucrare de o eleganță rafinată și una dintre cele […]
12:50
Papa Leon îndeamnă SUA și Rusia să reînnoiască ultimul acord privind controlul armelor nucleare # Rador
Papa Leon a îndemnat miercuri liderii din Rusia și Statele Unite să reînnoiască ultimul lor tratat privind controlul armelor, New START, care limitează numărul de arme nucleare strategice desfășurate de fiecare țară. Leon, primul papă american, a declarat în timpul audienței sale săptămânale de la Vatican că situația mondială actuală „cere să se facă tot […]
Acum 6 ore
12:40
Grupul elvețian Nestlé a anunțat miercuri că a extins retragerea de pe piață a formulei pentru sugari pentru a include un nou lot de produs Guigoz, după ce Franța a redus pragul maxim admis pentru toxina cereulidă (o toxină produsă de anumite tulpini ale bacteriei Bacillus cereus, n.red.). Cereulida, care poate provoca greață și vărsături, […]
12:40
Ultimele contacte în acest format au avut loc acum puțin peste un an. Președintele Vladimir Putin și omologul său chinez, Xi Jinping, au iniţiat discuții ruso-chineze prin intermediul unei conexiuni video. Putin l-a contactat de la Kremlin pe omologul său chinez, în timp ce Xi Jinping s-a alăturat discuțiilor din Marea Sală a Poporului din […]
12:30
Știri Radio Ujgorod – Elvira Chilaru
12:30
Declarația prof. emerit Emil Constantinescu, președintele României 1996-2000, de susținere a autonomiei Universității din Cahul # Rador
Am urmărit cu amărăciune și îngrijorare dezbaterile generate de posibilitatea desființării Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul. Consecvent cu activitatea și pozițiile exprimate în calitate de rector al Universității din București și președinte al Consiliului Național al Rectorilor (1992-1996), de președinte al României (1996-2000), consider că este de datoria mea să exprim o […]
12:20
Cel puțin 35 de persoane au fost ucise în timpul unui atac comis marți seară de indivizi înarmați care au luat cu asalt un sat izolat din statul Kwara, din centrul Nigeriei, incendiind clădiri și magazine, a declarat un parlamentar. Acesta a fost cel mai sângeros atac înregistrat în acest an în districtul de la […]
12:20
Lovituri israeliene au ucis 18 persoane în Gaza, iar trecerile de pacienți prin Rafah sunt oprite # Rador
Tirurile de tanc și raidurile aeriene israeliene au ucis miercuri 18 persoane, inclusiv patru copii, în Gaza, iar Israelul a oprit trecerea pacienților prin punctul de frontieră Rafah, au declarat oficiali palestinieni. Armata israeliană a spus că tancurile au deschis focul asupra Gazei și că au fost lansate lovituri aeriene după ce un atacator a […]
12:10
Parlamentul sud-coreean va forma o comisie specială pentru legea privind investițiile în SUA # Rador
Adunarea Națională a Coreei de Sud a convenit să înființeze o comisie specială care să se ocupe de legea referitoare la realizarea de investiții în Statele Unite în baza acordului comercial dintre cele două țări, a relatat miercuri News 1. Președintele american, Donald Trump, a amenințat săptămâna trecută că va majora tarifele pentru importurile din […]
11:40
UDMR consideră că Guvernul trebuie să revină asupra deciziei de majorare a taxelor şi impozitelor locale # Rador
UDMR consideră că Guvernul trebuie să revină asupra deciziei de majorare a taxelor şi impozitelor locale, prin reducerea acestora cu 50%, şi să le permită, din nou, primarilor să acorde facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi şi familiile vulnerabile. Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, susţine că presiunea asupra cetăţenilor este foarte mare pentru că preţurile au crescut, […]
11:40
Aproape 25.000 de imobile au fost vândute la nivel național în luna ianuarie a acestui an, cu peste 30.000 mai puține față de luna decembrie, arată datele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Numărul caselor, terenurilor și apartamentelor care s-au tranzacționat luna trecută este mai mic cu peste 6.200 față de perioada similară a […]
11:40
Protest față de măsurile fiscal-bugetare care influențează salarizarea, condițiile de muncă, statutul și demnitatea profesiei didactice # Rador
Sindicaliștii din educație protestează, astăzi, în Piața Victoriei din Capitală, față de măsurile fiscal-bugetare care influențează salarizarea, condițiile de muncă, statutul și demnitatea profesiei didactice. Organizatorii protestului susțin că Guvernul continuă să ignore realitatea din învățământul românesc și anunță că strâng semnături pentru a declanșa o grevă generală, similară celei din 2023, care a paralizat […]
11:40
Ultimul pacient grec din cei trei răniți în recentul accident de lângă Lugoj va fi transferat cu o aeronavă medicală în țara de origine # Rador
Ultimul pacient grec din cei trei răniți în recentul accident de lângă Lugoj va fi transferat în această dimineață cu o aeronavă medicală în țara de origine. Acesta a fost operat la Spitalul Județean Timișoara și se află într-o stare bună, astfel încât va putea continua tratamentul în Grecia. Ceilalți doi supraviețuitori din accident, cu […]
Acum 8 ore
10:10
Turnul Bisericii Reformate din Cehu Silvaniei s-a prăbușit – un monument maghiar vechi de peste 500 de ani a devenit o ruină # Rador
Turnul și o parte semnificativă a Bisericii Reformate din Cehu Silvaniei, judeţul Sălaj, s-au prăbușit marți seara. Pompierii, sosiți la fața locului, au început să caute posibile victime printre ruine, dar, conform primelor rapoarte, nu au existat răniți. Portalul de știri transilvănean Krónika a relatat, în baza unor imagini și videoclipuri postate pe rețelele de […]
10:00
Deficitul comercial total al României a ajuns la aproape 30 de miliarde de euro în primele 11 luni din 2025 # Rador
Deficitul comercial total al României a ajuns la aproape 30 de miliarde de euro în primele 11 luni din 2025, din care aproape 4 miliarde provin din industria alimentară şi animale vii, potrivit unui studiu realizat de un mare lanţ de magazine şi de Academia de Studii Economice. Cercetarea analizează vulnerabilităţile structurale ale comerţului cu […]
09:50
Tragedie în India, unde trei fete tinere au sărit de la etajul 9 din cauza dependenței de un joc online # Rador
Poliția indiană a transmis că trei surori tinere din statul Uttar Pradesh s-au sinucis pe fondul unei dependențe de jocurile din mediul online. Fetele, în vârstă de 12, 14 și 16 ani au sărit de la etajul al nouălea al clădirii unde locuiau, în localitatea Ghaziabad, la periferia metropolei Delhi. Potrivit unor informații, fetele erau […]
09:10
Cincisprezece migranți au murit în largul Greciei după coliziunea dintre o barcă și paza de coastă # Rador
Cincisprezece migranți au murit, marți, în Marea Egee, în largul Greciei, după ce ambarcațiunea lor a intrat în coliziune cu o navă a pazei de coastă în apropierea insulei Chios, a anunțat paza de coastă. Un oficial al pazei de coastă a spus că au observat o barcă pneumatică transportând migranți spre Chios, aflată la […]
09:10
Poliţia bulgară continuă investigaţiile în legătură cu crimele din cabana de lângă Pasul Petrohan # Rador
Poliţia bulgară caută două persoane, dintre care un minor, în legătură cu incidentul din cabana de lângă Pasul Petrohan, unde trei bărbaţi au fost găsiţi împuşcaţi în cap, transmite postul naţional de radio BNR. Verificările la faţa locului vor continua şi în cursul zilei de miercuri. Cauza exactă a morţii celor trei bărbaţi urmează să […]
Acum 12 ore
08:40
Zeci de clădiri-simbol şi monumente din Bucureşti şi din alte zeci de localităţi din ţară vor fi iluminate în portocaliu de Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului # Rador
Este Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului, iar aproape 70 de clădiri-simbol şi monumente din Bucureşti şi din alte zeci de localităţi din ţară vor fi iluminate în portocaliu, în această seară, pentru a face vizibilă această luptă care, de cele mai multe ori, se poartă în tăcere. Iniţiativa îi aparţine Asociaţei Magic, iar prin […]
08:40
Vremea va fi deosebit de rece până mâine seară. Senzaţia de frig va fi amplificată de vânt, în special în est şi la munte, potrivit unei informări meteo fără cod. În acest interval, vor fi şi precipitaţii în cea mai mare parte a ţării. Vor cădea, în special, ploi în Banat, Crişana, Oltenia, Muntenia şi […]
08:40
Ministrul de externe, Oana Ţoiu, va participa, la Washington, la o reuniune organizată de Statele Unite pe tema pământurilor şi metalelor rare # Rador
Responsabili din 50 de ţări participă astăzi, la Washington, la o reuniune organizată de Statele Unite pe tema pământurilor şi metalelor rare. Obiectivul americanilor este, potrivit France Presse, să construiască o coaliţie de aliaţi în vederea diversificării surselor de pământuri rare. China este în prezent marea putere în ceea ce priveşte exploatarea şi prelucrarea acestor […]
08:30
Apel al pompierilor către părinţi și aparținători să nu-și lase copiii nesupravegheaţi în apropierea lacurilor, râurilor sau bălţilor îngheţate # Rador
Pompierii fac un apel către părinţi şi aparţinători să nu lase copiii nesupravegheaţi în apropierea lacurilor, râurilor sau bălţilor îngheţate. Ei îi îndeamnă să le vorbească despre riscuri şi să le explice celor mici că gheaţa nu este un loc de joacă. Gheaţa se poate rupe în orice clipă, iar apa rece poate deveni fatală […]
08:30
Traficul este intens pentru tiruri, miercuri dimineaţă, la Punctul de Trecere a Frontierei Kapitan Andreevo dintre Bulgaria şi Turcia, informează Direcţia Generală a Poliţiei de Frontieră din cadrul Ministerului Afacerilor Interne de la Sofia. La graniţa cu Grecia, începând din data de 20 ianuarie, prin Punctul de Trecere a Frontierei Rudozem – Xanthi este permis […]
08:30
În ultimele 30 de zile, preţul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu aproape 2%, iar prețul mediu al motorinei a crescut cu 3,2% # Rador
În ultimele 30 de zile, preţul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu aproape 2%, în timp ce în cazul motorinei, preţul mediu a crescut cu 3,2 procente. În Bucureşti, un litru de benzină standard se vinde cu preţuri între 7 lei şi 73 de bani şi 7 lei şi 83 de bani, […]
08:20
Mii de venezueleni au mărșăluit pe străzile capitalei Caracas solicitând eliberarea lui Nicolás Maduro la o lună după ce a fost înlăturat de la putere în urma unei operațiuni militare a SUA. Demonstrația a fost organizată de guvern care este condus de fostul vicepreședinte al lui Maduro, Delcy Rodríguez, relatează BBC./cstoica/eradu (BBC SERVICIUL MONDIAL – […]
08:00
EVENIMENTE INTERNE – Senat * ora 10:00 – Lucrări în plen Dezbaterea inițiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi Vot final (inițiative legislative cu caracter ordinar) Întrebări, interpelări Declarații politice * Lucrări în comisiile permanente: ora 9:00 – Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări – etaj 5, sala 5001 * Washington DC: Preşedintele […]
07:50
SUA și-au îndemnat cetățenii din Cuba să se pregătească pentru proteste, pene de curent și lipsă de combustibil # Rador
Ambasada SUA din Cuba i-a avertizat marți pe americanii aflați în țară că există o creștere a protestelor sponsorizate de guvern împotriva Washingtonului și că unor cetățeni americani li s-a refuzat intrarea la sosire. De asemenea, a transmis că cetățenii americani din Cuba ar trebui să se pregătească pentru „perturbări semnificative” cauzate de pene de […]
07:50
RSF a denunțat arestarea jurnaliștilor chinezi care au publicat o investigație privind corupția # Rador
Reporteri Fără Frontiere (RSF) a condamnat marți seara reținerea a doi jurnaliști independenți chinezi, dintre care unul un cunoscut reporter de investigații, după publicarea unui material care acuza un oficial local din sud-vestul Chinei de corupție. Organizația cu sediul la Paris a spus că jurnaliștii Wu Yingjiao și Liu Hu, care au câștigat notorietate națională […]
07:50
Preşedintele Bulgariei continuă consultările cu reprezentanţii grupurilor parlamentare pentru desemnarea premierului interimar # Rador
Preşedintele Bulgariei, Iliana Iotova, continuă consultările cu reprezentanţii grupurilor parlamentare din cel de-al 51-lea Parlament, în cadrul procedurii de numire a unui prim-ministru interimar, prevăzută de Constituţie. Miercuri dimineaţă, şeful statului se va întâlni cu reprezentanţii grupului parlamentar al partidului „DPS-Nou Început”. De asemenea, Iliana Iotova are prevăzută o întrevedere cu reprezentanţii grupului parlamentar al […]
07:30
Libia – Saif al-Islam Gaddafi, fiul fostului lider Muammar Gaddafi, a fost asasinat în locuința sa din Zintan # Rador
Potrivit unor informații, Saif al-Islam Gaddafi, fiul fostului lider libian Muammar Gaddafi, a fost asasinat în vestul Libiei. Potrivit biroului său, Saif al-Islam Gaddafi a fost ucis de patru indivizi înarmați neidentificați care au pătruns în locuința sa din Zintan. La un deceniu după moartea colonelului Muammar Gaddafi, fiul său avut o tentativă nereușită de […]
07:20
Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională în legătură cu neplata primei zile din concediul medical # Rador
Avocatul Poporului a asesizat Curtea Constituțională în legătură cu măsura adoptată de guvern, potrivit căreia de la 1 februarie prima zi de concediu medical nu mai este plătită pentru nici o categorie de angajați. Demersul este făcut la solicitarea Federației Asociației Pacienților cu Boli Cronice din România, care arată că un bolnav de cancer, spre […]
07:10
LE MONDE: Bluza tradițională imortalizată de Matisse devine obiect al unor recuperări politice în România # Rador
Extrema dreaptă a transformat în simbol naționalist această cămașă cu mâneci largi și broderii colorate, redevenită obiect de mândrie culturală după revoluția din 1989 în România Pictată de Henri Matisse, devenită iconică după ce au purtat-o Brigitte Bardot și Jane Birkin, apoi preluată și interpretată de Yves Saint-Laurent: bluza românească, purtată inițial de țărănci, a […]
