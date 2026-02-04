Președintele Nicușor Dan a precizat că România nu este subiectul raportului preliminar din Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților din SUA

07:20

Avocatul Poporului a asesizat Curtea Constituțională în legătură cu măsura adoptată de guvern, potrivit căreia de la 1 februarie prima zi de concediu medical nu mai este plătită pentru nici o categorie de angajați. Demersul este făcut la solicitarea Federației Asociației Pacienților cu Boli Cronice din România, care arată că un bolnav de cancer, spre […]