Jurnalistul Lucian Davidescu: ”Stabilimentul" a făcut un pariu periculos atunci când a anulat alegerile, în sfidarea administrației. Candidatul preferat de stabiliment, așa îl numește raportul american pe președintele în funcție al României
ActiveNews.ro, 4 februarie 2026 16:30
Candidatul preferat de stabiliment. Așa îl numește raportul american pe președintele în funcție al României, într-o traducere și adaptare – să admitem – ușor răutăcioasă a lui "establishment-preferred candidate"
• • •
Zoe Dantes: Raportul Comisiei Juridice a Congresului SUA și tăcerea instituțională mormântală din România. Cine se ascunde înainte de a INTRA ÎN ZID când întrebările devin incomode? # ActiveNews.ro
Raportul prezentat în Comisia Juridică a Congresului american a pus România într-o situație rară: aceea de a fi obligată să se privească din exterior. Nu prin propagandă, nu prin comunicate diplomatice, ci printr-un document
Nicușor Dan, gafă după gafă, ca Nea Nicu înainte de Revoluție. Congresul SUA spune că SRI A MINȚIT, SRI recidivează printr-un răspuns CONTRA legislativului STATELOR UNITE ALE AMERICII. Raportul SUA: România - acțiuni PROFUND ANTIDEMOCRATICE # ActiveNews.ro
Congresul SUA: „Aceste acțiuni – reducerea la tăcere a criticilor unui candidat și a susținătorilor altuia – sunt profund antidemocratice.” Dar, înțelegem din comunicatul de mai sus, că nu e vorba de România ci, poate, de Planeta Maimuțelor...
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, aflat într-o vizită oficială în Israel alături de delegația parlamentară condusă de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a anunțat că au avut loc discuții importante
Alexandru Rogobete, întâlniri oficiale în Israel: România vizează parteneriate strategice în sănătate, cu accent pe digitalizare și inovație # ActiveNews.ro
Protest spontan pentru Călin Georgescu la Curtea de Apel, după raportul SUA. Mulți au rămas acolo încă de azi noapte și scandează ”Turul 2 înapoi” VIDEO # ActiveNews.ro
Mai mulți oameni participă, miercuri după amiază, la un protest spontan, pe treptele din fața sediului Curții de Apel București, după publicarea raportul devastator din Congresul american
George Simion denunță din nou cenzura: Adevărul este ascuns în mod intenționat românilor. Călin Georgescu este târât săptămânal, ritualic, în fața poliției, procurorilor, fără vreo probă. Realitatea e că nu a existat nicio interferență rusească # ActiveNews.ro
Liderul AUR, George Simion, a lansat noi acuzații la adresa actualei coaliții de guvernare, susținând că opoziția ar fi fost cenzurată în ședința Camerei Deputaților. Potrivit acestuia, parlamentarii AUR nu ar fi primit dreptul la cuvânt, iar practicile din Legislativ ar fi, în opinia sa, nedemocratice
Nicolae Voiculeț: În 2024 s-a dat lovitură de stat! Adevărul a ieșit la lumină. Am fost mințiți oficial de statul (paralel) român care a confiscat democrația și a anulat milioane de voturi. Toți cei care au anulat democrația în România vor trebui să răsp # ActiveNews.ro
Maestrul Nicolae Voiculeț a comentat, într-o postare pe Facebook, publicarea raportului Comisiei Juridice din Congresul SUA, care acuză imixtiunea nepermisă a Comisiei în alegerile din România,
Zoe Dantes: Raportul Comisiei Juridice (Congresul American) și tăcerea instituțională din România. Cine se ascunde când întrebările devin incomode? # ActiveNews.ro
Raportul prezentat în Comisia Juridică a Congresului american a pus România într-o situație rară: aceea de a fi obligată să se privească din exterior. Nu prin propagandă, nu prin comunicate diplomatice, ci printr-un document
Demers pentru abrogarea Legii Vexler! Anunțul făcut direct din Parlament de europarlamentarul Claudiu Târziu, liderul ACT: ”Este împotriva drepturilor și libertăților cetățenești” # ActiveNews.ro
Claudiu Târziu, liderul ACT, a declarat, miercuri, că Acțiunea Conservatoare a depus un proiect de lege privind abrogarea „Legii Vexler”.
"GEORGESCU - UN EROU". Scandal internațional după Raportul SUA despre cenzura și ingerința UE în alegerile din România: Senatori americani și lideri europeni acuză ”dictatura UE”. Elon Musk: „Tiranii iubesc cenzura” # ActiveNews.ro
Raportul Comitetului de Justiție al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, care dezvăluie mecanismele de cenzură și ingerință electorală ale Comisiei Europene, provoacă un val de reacții explozive în Statele Unite și în Europa.
Declasificarea dintr-odată asutelor de mii de documente din Dosarul Epstein echivalează cu turnarea uneihaznale în capul omenirii.
Demers pentru abrogarea Legii Vexler! Anunțul făcut, direct din Parlament, de europarlamentarul Claudiu Târziu, liderul ACT: „Este împotriva drepturilor și libertăților cetățenești” # ActiveNews.ro
Claudiu Târziu, liderul ACT, a declarat, miercuri, că Acțiunea Conservatoare a depus un proiect de lege privind abrogarea „Legii Vexler”.
George Simion denunță din nou cenzura: Adevărul este ascuns în mod intenționat românilor. Călin Georgescu este târât săptămânal, ritualic, în fața poliției, procurorilor. fără vreo probă. Realitatea este că nu a existat nicio interferență rusească # ActiveNews.ro
Liderul AUR, George Simion, a lansat noi acuzații la adresa actualei coaliții de guvernare, susținând că opoziția ar fi fost cenzurată în ședința Camerei Deputaților. Potrivit acestuia, parlamentarii AUR nu ar fi primit dreptul la cuvânt, iar practicile din Legislativ ar fi, în opinia sa, nedemocratice
Donald Trump, mesaj de forță prin intermediul Ambasadei SUA de la București. Președintele american a dat startul Anului celebrării și reafirmării. Apel la unitate și reflecție spirituală: „Biblia ne învață: «În toate împrejurările, aduceți mulțumiri» # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump a transmis un mesaj de forță prin intermediul Ambasadei SUA de la București.Liderul de la Casa Albă a proclamat anul 2026 drept drept „Anul celebrării și reafirmării”, marcând cea de-a 250-a aniversare a semnării Declarației de Independență.
O jumătate de mileniu de istorie pierdut: Turla Bisericii Reformate din Cehu Silvaniei s-a prăbușit # ActiveNews.ro
Marți seara, turla Bisericii Reformate din Cehu Silvaniei, clădire cu peste 500 de ani de istorie, s-a prăbușit peste partea carosabilă, blocând circulația pe ambele sensuri. Biserica se afla în plin proces de restaurare.
Acuzații explozive făcute de Nicki Minaj: vedete din Hollywood, acuzate de sacrificarea copiilor pentru putere. Jay‑Z, primul nume menționat # ActiveNews.ro
Rapperița americană Nicki Minaj se află în centrul unui scandal uriaș după ce a lansat acuzații explozive pe rețelele de socializare, sugerând că figuri influente din Hollywood și industria muzicală ar fi implicate în „sacrificarea copiilor”.
Dezvăluiri incendiare: Alex Jones susține că fosta soție a lui Bill Gates ar fi cerut arestarea miliardarului după apariția documentelor Epstein # ActiveNews.ro
Realizatorul Alex Jones a publicat pe platforma X o serie de afirmații potrivit cărora Melinda French Gates, fosta soție a lui Bill Gates, s-ar fi distanțat public de acesta în contextul apariției unor noi documente legate de cazul Jeffrey Epstein.
Epstein discuta afaceri cu Macron încă din 2016, când Macron era doar ministrul economiei Franței. Apoi, în 2018, după ce Macron a devenit președinte, e-mailurile arată că acesta i-ar fi cerut lui Epstein ajutorul în materie de relații...
Așa cum spun public de o lună, ieri a apărut Primul Raport din SUA privind alegerile din România. Raportul OFICIAL al Comitetului pentru Justitie din Camera Reprezentanților SUA arată, negru pe alb, cu probe și dovezi...
Alis Popa: Secta nicușoriștilor a intrat în fibrilație de când au început investigațiile prof. Horea Bădău în legătură cu studiile olimpicului național # ActiveNews.ro
Ce mă surprinde foarte tare nu e că fanii lui ND n-au nicio problemă cu faptul că omul lor nu și-a dat examenul de licență, a sărit peste un an de master, n-a publicat decât un singur articol mai serios în anii când a fost angajat la...
Văd că o frământă crunt pe doamna Turcan anularea alegerilor prezidențiale, săvârșită la lumina zilei de 6 decembrie 2024 (în urma unei precipitări dureroase, în crucea nopții de 5 decembrie, să zicem...
AUR reacționează după Raportul SUA: TikTok infirmă ingerința Rusiei, Comisia condusă de Laura Gherasim cere anchetă parlamentară # ActiveNews.ro
Laura Gherasim, președintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții din Camera Deputaților, a prezentat prima reacție oficială a AUR după raportul preliminar al Congresului SUA.
Scandal internațional după Raportul SUA despre cenzura și ingerința UE în alegerile din România: Senatori americani și lideri europeni acuză ”dictatura de la Bruxelles” # ActiveNews.ro
Raportul Comitetului de Justiție al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, care dezvăluie mecanismele de cenzură și ingerință electorală ale Comisiei Europene, provoacă un val de reacții explozive în Statele Unite și în Europa.
Internetul a sărit în aer: Raportul din SUA dovedește că președintele ales Călin Georgescu a fost eliminat fraudulos. TIK TOK N-A GĂSIT NICI O DOVADĂ! Elon Musk: Alegerile din România au fost anulate ilegal. Protest la Curtea de Apel # ActiveNews.ro
După Raportul Congresului SUA publicat și de ActiveNews în sinteza InPolitics, internetul a sărit în aer. Ba mai mult, români deja protestează spontan la ora aceasta pe treptele Curții de Apel București. Alegerile din România au fost anulate în baza unui fals. Ceea ce noi spunem de peste un an de zile a fost confirmat de Congresul SUA.
Bogdan Tiberiu Iacob: Raport în Congresul SUA, acuzații grave: Comisia Europeană și-a ”scos” în România președintele preferat # ActiveNews.ro
Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților din congresul SUA a dat azi publicității un raport care prezintă campania de cenzurare a discursului american desfășurată de Comisia Europeană timp de un deceniu
Internetul a sărit în aer: Raportul din SUA dovedește că președintele ales Călin Georgescu a fost eliminat fraudulos. TIK TOK N-A GĂSIT NICI O DOVADĂ! Elon Musk: Alegerile din România au fost Anulate Ilegal. Protest la Curtea de Apel # ActiveNews.ro
După Raportul Congresului SUA publicat și de ActiveNews în sinteza InPolitics, internetul a sărit în aer. Ba mai mult,români deja protestează la ora aceasta pe treptele Curții de Apel București: Alegerile din România au fost anulate în baza unui fals. Ceea ce noi spunem de peste un an de zile a fost confirmat de Congresul SUA.
3 februarie: MOARTEA MARELUI GOJDU. A fost unul din acele fenomene rari și sublime, care și-au dat misiunea de a trăi pentru binele și mărirea poporului român # ActiveNews.ro
Ideile mari, precum libertatea și prosperitatea unui popor, se pot realiza numai prin bărbați mari și prin sacrificii mari. Emanuil Gozsdu a fost unul din acele fenomene rari și sublime, cari și-au dat misiunea de a trăi pentru binele și mărirea poporului român
156 de ani de la moartea marelui mecena Emanuil Gojdu. Guvernanții trădează de 36 de ani Testamentul Gojdu și România. Miliardele de Euro ale ortodocșilor din Transilvania lăsate plocon Budapestei # ActiveNews.ro
Cu ajutorului Domnului, ordonanța trădării naționale a căzut la un singur vot diferență în Parlament. Cu toate acestea nici un Guvern ulterior nu a pus pe tapet în relația cu Ungaria redobândirea Moștenirii Gojdu, evaluată acum la circa 4 miliarde de euro.
Revista Familia Ortodoxă: Sfântul Nicolae al Japoniei, cel întocmai cu Apostolii, al cărui duhovnic a fost Cuviosul român Anatolie Tihai (+3 februarie) # ActiveNews.ro
Fiecare om este menit de Dumnezeu să fie o lumină care să lumineze în întuneric. Și cât de mult poate lumina fie și un singur om care se ostenește să-și aprindă făclia în lăuntrul inimii și nu alege să o pună sub obroc!
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, aruncă bomba: România a intrat în recesiune! # ActiveNews.ro
Liderul grupului AUR din Senat, Petrișor Peiu, anunță că România a intrat în recesiune, pe fondul creșterii ratei șomajului, al prăbușirii sectorului serviciilor și al inflației provocate de măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan.
După ce a denunțat interferența Parisului în alegerile din România, fondatorul Telegram, Pavel Durov, acuză Franța de „oprimarea rețelelor sociale”: „Nu vă amăgiți! Aceasta nu este o țară liberă”. # ActiveNews.ro
Fondatorul și CEO-ul Telegram, Pavel Durov, a declarat că Franța nu este o țară liberă, fiind singura națiune „care persecută toate rețelele sociale care oferă oamenilor un anumit grad de libertate”.
George Simion cheamă românii la cel mai mare protest: ”Raportul Comisiei Juridice din Congresul SUA vorbește despre lipsa de democrație din România. Dacă sunteți nemulțumiți: VORBIȚI pe 12 februarie, ora 12!” VIDEO # ActiveNews.ro
Președintele AUR, George Simion, a transmis, mari seară, un mesaj de forță prin care i-a chemat pe români la cel mai mare protest, care va avea loc pe data de 12 februarie, la ora 12:00.
Bogdan Tiberiu Iacob: Raport în congresul SUA, acuzații grave: Comisia Europeană și-a ”scos” în România președintele preferat # ActiveNews.ro
Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților din congresul SUA a dat azi publicității un raport care prezintă campania de cenzurare a discursului american desfășurată de Comisia Europeană timp de un deceniu
Poliția Română, din nou în doliu: A murit fostul șef al IPJ Sibiu. Moartea sa survine la mai puțin de o lună de la decesul șefului IPJ Dolj # ActiveNews.ro
Poliția Română, din nou în doliu. La mai puțin de o lună de la moartea șefului IPJ Dolj, comisar-șef Marius-Daniel Mîrzacu, presa din Sibiu anunță decesul lui Ioan Dumitru Arsenie
Dioceza romană a BisericiiCatolice a deschis o investigație, ca urmare a plângerilor că, după o lucrarede restaurare la o pictură murală, în biserica San Lorenzo in Lucina, unuiînger i s-a dat chipul premierului italian.
OBUZ ÎN FUND. Un spital din Franța a fost evacuat după ce un bărbat s-a prezentat la Urgențe cu un obuz din Primul Război Mondial în rect # ActiveNews.ro
Un spital din Franța a fost evacuat după ce un pacient de sex masculin a sosit cu un obuz de artilerie din Primul Război Mondial înfipt în rect.
Epstein, Gates și Familia Rothschild au pus la cale PANDEMIA? Filmul lui Stanley Kubrick, „Eyes Wide Shut” a anticipat abuzurile sexuale, orgiile și infracțiunile comise de Epstein # ActiveNews.ro
Familia Rothschild este menționată de mai multe ori în documentele publicate în SUA de Departamentul Justiției. Un astfel de document detaliază o tranzacție comercială între pedofilul Epstein și Ariane de Rothschild din cadrul Grupului Rothschild.
Epstein și Familia Rothschild au pus la cale PANDEMIA? Filmul lui Stanley Kubrick, „Eyes Wide Shut” a anticipat abuzurile sexuale, orgiile și infracțiunile comise de Epstein? # ActiveNews.ro
Familia Rothschild este menționată de mai multe ori în documentele publicate în SUA de Departamentul Justiției. Un astfel de document detaliază o tranzacție comercială între pedofilul Epstein și Ariane de Rothschild din cadrul Grupului Rothschild.
Lumea Justiției: STOICESCU I-A DOVEDIT PE IACOB ȘI CORNESCU. Pusă sub supraveghere în dosarul fabricat lui Călin Georgescu, doar pentru ca PICCJ să-și justifice competența, judecătoarea de la Curtea de Apel Timișoara a câștigat la ICCJ # ActiveNews.ro
Filată și pusă sub supraveghere în dosarul lui Calin Georgescu, doar pentru ca procurorii Marius Iacob și Gheorghe Cornescu de la PICCJ să-și atragă competența in dosarul privind pretinsa răsturnare a ordinii constituționale
Un spital din Franța a fost evacuat după ce un bărbat s-a prezentat la Urgențe cu un obuz din Primul Război Mondial în rect # ActiveNews.ro
Un spital din Franța a fost evacuat după ce un pacient de sex masculin a sosit cu un obuz de artilerie din Primul Război Mondial înfipt în rect.
Dosarele Epstein și legăturile pedofilului cu familia Rothschild: E-mailurile care alimentează teoriile conspirației. Filmul lui Stanley Kubrick, „Eyes Wide Shut” a anticipat abuzurile sexuale, orgiile și infracțiunile comise de Epstein? # ActiveNews.ro
Familia Rothschild este menționată de mai multe ori în documentele publicate în SUA de Departamentul Justiției. Un astfel de document detaliază o tranzacție comercială între pedofilul Epstein și Ariane de Rothschild din cadrul Grupului Rothschild.
Teza de doctorat a lui Nicușor Dan, sub lupa experților: pagini întregi fără citare! Concluzia specialiștilor consultați de Ziarul de Vâlcea este uluitoare:Lucrarea ridică probleme serioase de integritate academică, raportat la standardele de azi # ActiveNews.ro
Ziarul de Vâlcea a intrat în posesia tezei de doctorat a președintelui României, Nicușor Dan, intitulată „Courants de Green et prolongement méromorphe”, document obținut de la profesorul universitar Horea Bădău.
O nouă dezvăluire din dosarele Epstein: Fostul prinț Andrew îi spunea pedofilului Epstein că vrea să fie „animalul lui de companie” # ActiveNews.ro
Andrew Mountbatten-Windsor îi spunea pedofilului și infractorului sexual Jeffrey Epstein că vrea să fie „animalul lui de companie”, arată un nou e-mail care aruncă o nouă pată pe Familia Regală din Anglia.
Performanță jurnalistică marca G4Media: Jeffrey Epstein devine „regretatul pedofil”. Parcă ar fi vorba despre un artist neînțeles, nu despre un infractor notoriu. Captura zilei, realizată de Mircea Badea:
Mesajul lui Călin Georgescu la Judecătoria Sectorului 1: ”Turul doi înapoi - este întoarcerea la adevăr și demnitate. Să fie desecretizate documentele serviciilor și ședința CSAT!” - VIDEO # ActiveNews.ro
Călin Georgescu s-a prezentat, marți, la Judecătoria Sectorului 1, unde a avut termen într-un alt dosar, după ce, în ziua precedentă, instanța a rămas în pronunțare.
În septembrie 2022, când a avut loc exploziaNordStream, presa zisă „mainstream” (adică a Sistemului) s-a repezit să declarecă este opera lui Putin.
Avocații care apără România în procesul în care Pfizer ne cere 615 milioane de euro rup tăcerea: Evaluarea șanselor de câștig depinde de aprecierea instanței asupra argumentelor prezentate de ambele părți # ActiveNews.ro
Avocații care apără România în procesul în care Pfizer ne cere 615 milioane de euro pentru doze de vaccin COVID19 contractate, dar neachiziționate ulterior, dau primele informații despre caz.
Un fost ministru de extremă stânga din Spania vrea aplicarea teoriei înlocuirii spaniolilor ”suveraniști” cu migranți. VIDEO # ActiveNews.ro
Europarlamentarul Podemos, Irene Montero, fost ministru de extremă stânga din Spania, a apărat, la un eveniment al partidului, acordul de regularizare a imigranților din Spania.
