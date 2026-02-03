Internetul a sărit în aer: Raportul din SUA dovedește că președintele ales Călin Georgescu a fost eliminat fraudulos. TIK TOK N-A GĂSIT NICI O DOVADĂ! Elon Musk: Alegerile din România au fost Anulate Ilegal. Protest la Curtea de Apel
ActiveNews.ro, 4 februarie 2026 00:20
După Raportul Congresului SUA publicat și de ActiveNews în sinteza InPolitics, internetul a sărit în aer. Ba mai mult,români deja protestează la ora aceasta pe treptele Curții de Apel București: Alegerile din România au fost anulate în baza unui fals. Ceea ce noi spunem de peste un an de zile a fost confirmat de Congresul SUA.
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum 5 minute
01:30
Bogdan Tiberiu Iacob: Raport în Congresul SUA, acuzații grave: Comisia Europeană și-a ”scos” în România președintele preferat # ActiveNews.ro
Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților din congresul SUA a dat azi publicității un raport care prezintă campania de cenzurare a discursului american desfășurată de Comisia Europeană timp de un deceniu
Acum 2 ore
00:20
Internetul a sărit în aer: Raportul din SUA dovedește că președintele ales Călin Georgescu a fost eliminat fraudulos. TIK TOK N-A GĂSIT NICI O DOVADĂ! Elon Musk: Alegerile din România au fost Anulate Ilegal. Protest la Curtea de Apel # ActiveNews.ro
După Raportul Congresului SUA publicat și de ActiveNews în sinteza InPolitics, internetul a sărit în aer. Ba mai mult,români deja protestează la ora aceasta pe treptele Curții de Apel București: Alegerile din România au fost anulate în baza unui fals. Ceea ce noi spunem de peste un an de zile a fost confirmat de Congresul SUA.
Acum 4 ore
21:50
3 februarie: MOARTEA MARELUI GOJDU. A fost unul din acele fenomene rari și sublime, care și-au dat misiunea de a trăi pentru binele și mărirea poporului român # ActiveNews.ro
Ideile mari, precum libertatea și prosperitatea unui popor, se pot realiza numai prin bărbați mari și prin sacrificii mari. Emanuil Gozsdu a fost unul din acele fenomene rari și sublime, cari și-au dat misiunea de a trăi pentru binele și mărirea poporului român
21:50
156 de ani de la moartea marelui mecena Emanuil Gojdu. Guvernanții trădează de 36 de ani Testamentul Gojdu și România. Miliardele de Euro ale ortodocșilor din Transilvania lăsate plocon Budapestei # ActiveNews.ro
Cu ajutorului Domnului, ordonanța trădării naționale a căzut la un singur vot diferență în Parlament. Cu toate acestea nici un Guvern ulterior nu a pus pe tapet în relația cu Ungaria redobândirea Moștenirii Gojdu, evaluată acum la circa 4 miliarde de euro.
21:50
Revista Familia Ortodoxă: Sfântul Nicolae al Japoniei, cel întocmai cu Apostolii, al cărui duhovnic a fost Cuviosul român Anatolie Tihai (+3 februarie) # ActiveNews.ro
Fiecare om este menit de Dumnezeu să fie o lumină care să lumineze în întuneric. Și cât de mult poate lumina fie și un singur om care se ostenește să-și aprindă făclia în lăuntrul inimii și nu alege să o pună sub obroc!
Acum 6 ore
20:50
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, aruncă bomba: România a intrat în recesiune! # ActiveNews.ro
Liderul grupului AUR din Senat, Petrișor Peiu, anunță că România a intrat în recesiune, pe fondul creșterii ratei șomajului, al prăbușirii sectorului serviciilor și al inflației provocate de măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan.
20:30
După ce a denunțat interferența Parisului în alegerile din România, fondatorul Telegram, Pavel Durov, acuză Franța de „oprimarea rețelelor sociale”: „Nu vă amăgiți! Aceasta nu este o țară liberă”. # ActiveNews.ro
Fondatorul și CEO-ul Telegram, Pavel Durov, a declarat că Franța nu este o țară liberă, fiind singura națiune „care persecută toate rețelele sociale care oferă oamenilor un anumit grad de libertate”.
20:00
George Simion cheamă românii la cel mai mare protest: ”Raportul Comisiei Juridice din Congresul SUA vorbește despre lipsa de democrație din România. Dacă sunteți nemulțumiți: VORBIȚI pe 12 februarie, ora 12!” VIDEO # ActiveNews.ro
Președintele AUR, George Simion, a transmis, mari seară, un mesaj de forță prin care i-a chemat pe români la cel mai mare protest, care va avea loc pe data de 12 februarie, la ora 12:00.
Acum 8 ore
19:30
Bogdan Tiberiu Iacob: Raport în congresul SUA, acuzații grave: Comisia Europeană și-a ”scos” în România președintele preferat # ActiveNews.ro
Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților din congresul SUA a dat azi publicității un raport care prezintă campania de cenzurare a discursului american desfășurată de Comisia Europeană timp de un deceniu
18:50
Poliția Română, din nou în doliu: A murit fostul șef al IPJ Sibiu. Moartea sa survine la mai puțin de o lună de la decesul șefului IPJ Dolj # ActiveNews.ro
Poliția Română, din nou în doliu. La mai puțin de o lună de la moartea șefului IPJ Dolj, comisar-șef Marius-Daniel Mîrzacu, presa din Sibiu anunță decesul lui Ioan Dumitru Arsenie
18:50
Dioceza romană a BisericiiCatolice a deschis o investigație, ca urmare a plângerilor că, după o lucrarede restaurare la o pictură murală, în biserica San Lorenzo in Lucina, unuiînger i s-a dat chipul premierului italian.
18:00
OBUZ ÎN FUND. Un spital din Franța a fost evacuat după ce un bărbat s-a prezentat la Urgențe cu un obuz din Primul Război Mondial în rect # ActiveNews.ro
Un spital din Franța a fost evacuat după ce un pacient de sex masculin a sosit cu un obuz de artilerie din Primul Război Mondial înfipt în rect.
18:00
Epstein, Gates și Familia Rothschild au pus la cale PANDEMIA? Filmul lui Stanley Kubrick, „Eyes Wide Shut” a anticipat abuzurile sexuale, orgiile și infracțiunile comise de Epstein # ActiveNews.ro
Familia Rothschild este menționată de mai multe ori în documentele publicate în SUA de Departamentul Justiției. Un astfel de document detaliază o tranzacție comercială între pedofilul Epstein și Ariane de Rothschild din cadrul Grupului Rothschild.
17:50
Epstein și Familia Rothschild au pus la cale PANDEMIA? Filmul lui Stanley Kubrick, „Eyes Wide Shut” a anticipat abuzurile sexuale, orgiile și infracțiunile comise de Epstein? # ActiveNews.ro
Familia Rothschild este menționată de mai multe ori în documentele publicate în SUA de Departamentul Justiției. Un astfel de document detaliază o tranzacție comercială între pedofilul Epstein și Ariane de Rothschild din cadrul Grupului Rothschild.
17:40
Lumea Justiției: STOICESCU I-A DOVEDIT PE IACOB ȘI CORNESCU. Pusă sub supraveghere în dosarul fabricat lui Călin Georgescu, doar pentru ca PICCJ să-și justifice competența, judecătoarea de la Curtea de Apel Timișoara a câștigat la ICCJ # ActiveNews.ro
Filată și pusă sub supraveghere în dosarul lui Calin Georgescu, doar pentru ca procurorii Marius Iacob și Gheorghe Cornescu de la PICCJ să-și atragă competența in dosarul privind pretinsa răsturnare a ordinii constituționale
Acum 12 ore
17:20
Un spital din Franța a fost evacuat după ce un bărbat s-a prezentat la Urgențe cu un obuz din Primul Război Mondial în rect # ActiveNews.ro
Un spital din Franța a fost evacuat după ce un pacient de sex masculin a sosit cu un obuz de artilerie din Primul Război Mondial înfipt în rect.
17:10
Dosarele Epstein și legăturile pedofilului cu familia Rothschild: E-mailurile care alimentează teoriile conspirației. Filmul lui Stanley Kubrick, „Eyes Wide Shut” a anticipat abuzurile sexuale, orgiile și infracțiunile comise de Epstein? # ActiveNews.ro
Familia Rothschild este menționată de mai multe ori în documentele publicate în SUA de Departamentul Justiției. Un astfel de document detaliază o tranzacție comercială între pedofilul Epstein și Ariane de Rothschild din cadrul Grupului Rothschild.
15:50
Teza de doctorat a lui Nicușor Dan, sub lupa experților: pagini întregi fără citare! Concluzia specialiștilor consultați de Ziarul de Vâlcea este uluitoare:Lucrarea ridică probleme serioase de integritate academică, raportat la standardele de azi # ActiveNews.ro
Ziarul de Vâlcea a intrat în posesia tezei de doctorat a președintelui României, Nicușor Dan, intitulată „Courants de Green et prolongement méromorphe”, document obținut de la profesorul universitar Horea Bădău.
15:00
O nouă dezvăluire din dosarele Epstein: Fostul prinț Andrew îi spunea pedofilului Epstein că vrea să fie „animalul lui de companie” # ActiveNews.ro
Andrew Mountbatten-Windsor îi spunea pedofilului și infractorului sexual Jeffrey Epstein că vrea să fie „animalul lui de companie”, arată un nou e-mail care aruncă o nouă pată pe Familia Regală din Anglia.
14:30
Performanță jurnalistică marca G4Media: Jeffrey Epstein devine „regretatul pedofil”. Parcă ar fi vorba despre un artist neînțeles, nu despre un infractor notoriu. Captura zilei, realizată de Mircea Badea:
14:20
Mesajul lui Călin Georgescu la Judecătoria Sectorului 1: ”Turul doi înapoi - este întoarcerea la adevăr și demnitate. Să fie desecretizate documentele serviciilor și ședința CSAT!” - VIDEO # ActiveNews.ro
Călin Georgescu s-a prezentat, marți, la Judecătoria Sectorului 1, unde a avut termen într-un alt dosar, după ce, în ziua precedentă, instanța a rămas în pronunțare.
14:20
În septembrie 2022, când a avut loc exploziaNordStream, presa zisă „mainstream” (adică a Sistemului) s-a repezit să declarecă este opera lui Putin.
14:20
Avocații care apără România în procesul în care Pfizer ne cere 615 milioane de euro rup tăcerea: Evaluarea șanselor de câștig depinde de aprecierea instanței asupra argumentelor prezentate de ambele părți # ActiveNews.ro
Avocații care apără România în procesul în care Pfizer ne cere 615 milioane de euro pentru doze de vaccin COVID19 contractate, dar neachiziționate ulterior, dau primele informații despre caz.
14:00
Un fost ministru de extremă stânga din Spania vrea aplicarea teoriei înlocuirii spaniolilor ”suveraniști” cu migranți. VIDEO # ActiveNews.ro
Europarlamentarul Podemos, Irene Montero, fost ministru de extremă stânga din Spania, a apărat, la un eveniment al partidului, acordul de regularizare a imigranților din Spania.
13:50
Călin Georgescu, lecție de suveranism după controlul judiciar: ”Miza reală este schimbarea sistemului economic, pentru că trebuie să lucreze în favoarea poporului, nu împotriva lui” # ActiveNews.ro
A fost ziua cu două chemări în fața legii pentru Călin Georgescu. La ieșirea de la controlul judiciar, președintele interzis a atacat dur actuala clasă politică.
13:50
Cum manipulează, din nou, Papahagi. Profesorul Horea Bădău: Te-ai încurcat rău și ai mințit, Papahagi. NU MAI URLA LA LUNĂ! # ActiveNews.ro
Papahagi nu e universitar. El citează IA și asta îl descalifică. Spune, citând IA, că ENS a avut studenți cu ’’11 medalii Fields din cele 13 obnținute de francezi; Fields e Nobelul în matematică’’
13:40
Papahagi nu e universitar. El citează IA și asta îl descalifică. Spune, citând IA, că ENS a avut studenți cu ’’11 medalii Fields din cele 13 obnținute de francezi; Fields e Nobelul în matematică’’
13:30
O nouă Bombă din Dosarul Epstein: Hitler a locuit într-un adăpost finanțat de familiile Epstein și Rothschild # ActiveNews.ro
Emailuri recente între Jeffrey Epstein și Ariane de Rothschild sugerează că Adolf Hitler ar fi locuit într-un adăpost finanțat de familiile Epstein și Rothschild.
13:30
Av. Gheorghe Piperea, despre Teza de Doctorat a lui Nicușor Dan: 53 de pagini copiate fără ghilimele sau note de subsol. Ce-o fi cu geniile astea progresiste? # ActiveNews.ro
Deocamdată este acuzația unui profesor, H. Bădău: după toate aparențele, teza de doctorat la "Sorbona” a lui Dan Daniel - Nicușor, este un plagiat, comis contrar tuturor regulilor existente în 1998 (când a fost susținută teza) în...
13:10
Eroul neașteptat: un tânăr frizer a obținut Teza de Doctorat a lui Nicușor Dan. Profesorul Horea Bădău o cercetează dacă e plagiată! A apărut site-ul IMPOSTORUL.COM # ActiveNews.ro
Teza de doctorat a lui Nicușor Dan a fost desecretizată, după trei luni în care profesorul universitar Horea Bădău a făcut toate demersurile posibile pentru a intra în posesia ei. Conținutul lucrării va fi verificat de plagiat.
13:10
Sorin Grindeanu și Alexandru Rogobete pleacă în Israel să ia lumină de la Benjamin Netanyahu: Urmează o nouă reformă în sănătate # ActiveNews.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pleacă în Israel, acolo unde vor avea întâlniri la nivel înalt cu mai mulți oficiali. Cei doi vor discuta și cu premierul Benjamin Netayahu.
13:00
Agenții IA auacum și ei propriul loc de întâlnire, propria „rețea socială”. Se cheamăMoltbook, iar oamenii – cel puțin deocamdată – au voie să intre și să asiste lace mai vorbesc boții între ei.
12:50
Emailuri recente între Jeffrey Epstein și Ariane de Rothschild sugerează că Adolf Hitler ar fi locuit într-un adăpost finanțat de familiile Epstein și Rothschild.
12:50
Un fost ministru de extremă stânga din Spania vrea aplicarea teoriei înlocuirii spaniolilor ”suveraniști” cu migranți VIDEO # ActiveNews.ro
Europarlamentarul Podemos, Irene Montero, fost ministru de extremă stânga din Spania, a apărat, la un eveniment al partidului, acordul de regularizare a imigranților din Spania.
Acum 24 ore
12:20
Bolojan a eliminat prin OUG și fără nici o consultanță plafonul impus multinaționalelor. Guvernul redeschide robinetul exportului de profit către multinaționale, în timp ce contribuabilul român plătește nota de plată # ActiveNews.ro
Guvernul României a decis, prin ordonanță de urgență și fără dezbatere publică prealabilă, să elimine articolul 25.1 din Codul Fiscal, care limita deductibilitatea cheltuielilor cu consultanța, managementul și drepturile de proprietate...
12:20
Situație tensionată la biserica din Dereneu: Mitropolia Basarabiei împiedicată să intre în lăcaș # ActiveNews.ro
Reprezentanții Mitropoliei Basarabiei au semnalat că li se refuză în mod repetat accesul în Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași, Republica Moldova, deși o hotărâre judecătorească irevocabilă le...
12:10
Emanuel Petran: Judecătoarea Tripon, pe patul de moarte, îmi cere iertare pentru faptul că m-a nedreptățit, la ordinul UDMR - FOTO. Dezvăluirile actorului și regizorului despre abuzurile din Cluj # ActiveNews.ro
Emanuel Petran, actor și regizor la Teatrul Național Cluj și fost manager al Teatrului de Păpuși Puck, dezvăluie public, pentru prima dată, abuzurile și presiunile politice la care a fost supus timp de șase ani în Cluj.
12:10
Lumea medicală din România a fost marcată de pierderea a doi specialiști dedicați: Alin Neacșu și dr. Ovidiu Preda.
12:10
Președintele FIFA a sugerat ridicarea interdicției Rusiei de a participa la competițiile de fotbal. Kievul a luat foc: „Un degenerat moral” # ActiveNews.ro
Președintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat că instituția mondială pe care o conduce ar trebui să ridice interdicția impusă echipelor ruse de a participa la competițiile internaționale. În acest context, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, l-a atacat dur pe Infantino, numindu-l „un degenerat moral”.
11:50
Trump: ”Nu am fost pe insula infectă a lui Epstein” – președintele acuză o campanie de defăimare și anunță un proces împotriva lui Michael Wolff # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump a publicat un mesaj pe platforma sa Truth Social, în care neagă orice prietenie sau implicare cu Jeffrey Epstein.
11:50
Emanuel Petran: Judecătoarea Tripon, pe patul de moarte, îmi cere iertare pentru faptul că m-a nedreptățit - FOTO. Dezvăluirile actorului și regizoruluj despre abuzurile din Cluj # ActiveNews.ro
Emanuel Petran, actor și regizor la Teatrul Național Cluj și fost manager al Teatrului de Păpuși Puck, dezvăluie public, pentru prima dată, abuzurile și presiunile politice la care a fost supus timp de șase ani în Cluj.
11:50
Senatorul Andrei Dîrlău propune revizuirea stemei Transilvaniei din stema României pentru a include românii ardeleni eliminați de unguri, sași și secui – discuție cu Col. (r) Nicolae Paraschivescu # ActiveNews.ro
Senatorul Andrei Dîrlău (AUR) a publicat recent două filmări care aduc în prim-plan o discuție inedită despre simbolurile heraldice ale Transilvaniei și reprezentarea românilor în acestea. Interviul, realizat la Alba Iulia, îl are ca...
11:40
Eroul neașteptat: un tânăr frizer a obținut teza de doctorat a lui Nicușor Dan. A apărut site-l IMPOSTORUL.COM # ActiveNews.ro
Teza de doctorat a lui Nicușor Dan a fost desecretizată, după trei luni în care profesorul universitar Horea Bădău a făcut toate demersurile posibile pentru a intra în posesia ei. Conținutul lucrării va fi verificat de plagiat.
11:30
Senatorul Andrei Dîrlău propune revizuirea stemei Transilvaniei din stema Românie pentru a include românii ardeleni eliminați de unguri, sași și secui – discuție cu Col. (r) Nicolae Paraschivescu # ActiveNews.ro
Senatorul Andrei Dîrlău (AUR) a publicat recent două filmări care aduc în prim-plan o discuție inedită despre simbolurile heraldice ale Transilvaniei și reprezentarea românilor în acestea. Interviul, realizat la Alba Iulia, îl are ca...
11:10
Senatorul Andrei Dîrlău propune revizuirea stemei Transilvaniei pentru a include românii ardeleni – discuție cu Col. (r) Nicolae Paraschivescu # ActiveNews.ro
Senatorul Andrei Dîrlău (AUR) a publicat recent două filmări care aduc în prim-plan o discuție inedită despre simbolurile heraldice ale Transilvaniei și reprezentarea românilor în acestea. Interviul, realizat la Alba Iulia, îl are ca...
10:40
Judecătoarea Tripon își cere iertare pe patul de moarte: dezvăluirile lui Emanuel Petran despre abuzurile din Cluj # ActiveNews.ro
Emanuel Petran, actor și regizor la Teatrul Național Cluj și fost manager al Teatrului de Păpuși Puck, dezvăluie public, pentru prima dată, abuzurile și presiunile politice la care a fost supus timp de șase ani în Cluj.
10:00
Mesajul lui Călin Georgescu la Judecătoria Sectorului 1: ”Turul doi înapoi, întoarcerea la adevăr și demnitate” - VIDEO # ActiveNews.ro
Călin Georgescu s-a prezentat, marți, la Judecătoria Sectorului 1, unde a avut termen într-un alt dosar, după ce, în ziua precedentă, instanța a rămas în pronunțare.
09:50
Teza de doctorat a lui Nicușor Dan a fost desecretizată, după trei luni în care profesorul universitar Horea Bădău a făcut toate demersurile posibile pentru a intra în posesia ei. Conținutul lucrării va fi verificat de plagiat.
09:30
Trump: ”Nu am fost pe insula infectată a lui Epstein” – președintele acuză o campanie de defăimare și anunță un proces împotriva lui Michael Wolff # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump a publicat un mesaj pe platforma sa Truth Social, în care neagă orice prietenie sau implicare cu Jeffrey Epstein.
09:00
Guvernul redeschide robinetul exportului de profit către multinaționale, în timp ce contribuabilul român plătește nota de plată # ActiveNews.ro
Guvernul României a decis, prin ordonanță de urgență și fără dezbatere publică prealabilă, să elimine articolul 25.1 din Codul Fiscal, care limita deductibilitatea cheltuielilor cu consultanța, managementul și drepturile de proprietate...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.