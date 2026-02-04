Zoe Dantes: Raportul Comisiei Juridice a Congresului SUA și tăcerea instituțională mormântală din România. Cine se ascunde înainte de a INTRA ÎN ZID când întrebările devin incomode?

06:30

După Raportul Congresului SUA publicat și de ActiveNews în sinteza InPolitics, internetul a sărit în aer. Ba mai mult, români deja protestează spontan la ora aceasta pe treptele Curții de Apel București. Alegerile din România au fost anulate în baza unui fals. Ceea ce noi spunem de peste un an de zile a fost confirmat de Congresul SUA.