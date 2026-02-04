Tragedie pe Strada Prevederii. O fetiţă de cinci ani a murit, după ce a fost lovită de maşină
Buletin de București, 4 februarie 2026 18:20
Un accident rutier tragic a avut loc pe Strada Prevederii din Sectorul 3, în cursul zilei de miercuri, 4 februarie. O fetiţă de cinci a murit, iar bunica sa a fost transportată la spital, pentru a primi îngrijiri medicale. Traficul în zonă este restricţionat, anunţă Brigada Rutieră. Cum s-a întâmplat accidentul de pe Strada Prevederii […] The post Tragedie pe Strada Prevederii. O fetiţă de cinci ani a murit, după ce a fost lovită de maşină appeared first on Buletin de București.
• • •
Alte ştiri de Buletin de București
Acum 5 minute
18:40
CNAIR restricționează circulația pe DN1A din cauza unor lucrări. Când sunt impuse limitările # Buletin de București
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) restricționează circulația pe DN1A din cauza unor lucrări, mâine, 5 februarie, potrivit unui omunicat al companiei. Măsura a fost impusă din cauza unor lucrări de lărgire a șoselei, în zona pasajului suprateran. „Joi, 05 februarie 2026, în interval orar 09.00-16.00, circulația rutieră pe DN 1A (în zona […] The post CNAIR restricționează circulația pe DN1A din cauza unor lucrări. Când sunt impuse limitările appeared first on Buletin de București.
Acum 30 minute
18:20
Tragedie pe Strada Prevederii. O fetiţă de cinci ani a murit, după ce a fost lovită de maşină # Buletin de București
Un accident rutier tragic a avut loc pe Strada Prevederii din Sectorul 3, în cursul zilei de miercuri, 4 februarie. O fetiţă de cinci a murit, iar bunica sa a fost transportată la spital, pentru a primi îngrijiri medicale. Traficul în zonă este restricţionat, anunţă Brigada Rutieră. Cum s-a întâmplat accidentul de pe Strada Prevederii […] The post Tragedie pe Strada Prevederii. O fetiţă de cinci ani a murit, după ce a fost lovită de maşină appeared first on Buletin de București.
18:20
STB păstrează gratuitatea pentru pensionari, anunță Primăria Capitalei: „Orice altă informație este fake news” # Buletin de București
Primăria Municipiului București a anunțat că Societatea de Transport București (STB) păstrează gratuitatea pentru pensionari și că orice altă informație apărută recent nu este adevărată. „Știrea corectă! STB păstrează gratuitatea pentru pensionari. Orice altă informație citiți pe site-uri este fake news.”, se precizează în postarea Primăriei. Primarul general a anunțat, în cursul zilei de marți, […] The post STB păstrează gratuitatea pentru pensionari, anunță Primăria Capitalei: „Orice altă informație este fake news” appeared first on Buletin de București.
Acum 4 ore
15:10
VIDEO | Bătaie în trafic pe o stradă din Sectorul 5. Un bărbat și fiul său minor, reținuți de polițiști # Buletin de București
Un bărbat și fiul său de doar 14 ani au luat la bătaie un șofer pe o stradă din București, după o altercație în trafic. Incidentul violet a izbucnit din cauza neacordării de prioritate între cele două autovehicule, conform unui comunicat al Direcției General de Poliția a Municipiului București (DGPMB). Două persoane au fost reținute, […] The post VIDEO | Bătaie în trafic pe o stradă din Sectorul 5. Un bărbat și fiul său minor, reținuți de polițiști appeared first on Buletin de București.
15:00
În Sectorul 6, cetăţenii pot semnala gropile din carosabil prin aplicaţiile Waze sau prin ESector6, pentru a fi astupate de echipajele Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană (ADPDU) , transmite autoritatea locală. Primăria Sectorului 6 anunță o colaborare cu Waze și îndeamnă șoferii să raporteze gropile din carosabil. „În timp ce alții pierd timp pe […] The post Sector 6 | Cum poţi semnala gropile din carosabil appeared first on Buletin de București.
Acum 6 ore
14:10
Bucureștiul, locul 13 în topul celor mai potrivite orașe pentru producții de film din Europa. Capitala se află între Viena și Atena # Buletin de București
Un clasament bazat pe date al celor mai bune 20 de orașe pentru producții de film plasează Bucureștiul pe locul 13, între Viena și Atena. Este vorba despre clasamentul „Europe’s Top 20 Cities Worth Filming In”, realizat de ScoutAtound, unde primul loc este ocupat de Londra (scor 92/100), urmat de Berlin (88/100) și Budapesta (86/100). […] The post Bucureștiul, locul 13 în topul celor mai potrivite orașe pentru producții de film din Europa. Capitala se află între Viena și Atena appeared first on Buletin de București.
14:00
Percheziții în București la firmele care au distrus asfaltul cu 1.300 de curse agabaritice mascate în acte # Buletin de București
Polițiștii din București au efectuat astăzi mai multe percheziții domiciliare în București și alte județe din România, într‐un dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Persoanele vizate au fost găsite și urmează să fie audiate. În total, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice […] The post Percheziții în București la firmele care au distrus asfaltul cu 1.300 de curse agabaritice mascate în acte appeared first on Buletin de București.
Acum 8 ore
12:30
Protest al sindicatelor din învățământ în Piața Victoriei. Studenții se alătură manifestației # Buletin de București
Membrii Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federației Naționale Sindicale „Alma Mater” organizează astăzi, 4 februarie, un protest în Piața Victoriei. Studenții au anunțat că se vor alătura și ei profesorilor în fața Guvernului. Profesorii își exprimă nemulțumirea față de Legea 141/2025. Aceștia transmit că măsurile adoptate de executiv […] The post Protest al sindicatelor din învățământ în Piața Victoriei. Studenții se alătură manifestației appeared first on Buletin de București.
12:00
Consumatorii plătesc în funcție de temperatura apei. Replica primăriei lui Ciucu pentru propunerile lui Băluță # Buletin de București
Primăria Capitalei, condusă de liberalul Ciprian Ciucu, transmite că cetățenii racordați la sistemul centralizat de termoficare plătesc în funcție de temperatura apei, prin intermediul contoarelor de energie termică, amplasate la subsolul blocurilor. Explicațiile municipalității sunt transmise la scurt timp după ce Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și președintele PSD București, a promis un proiect prin […] The post Consumatorii plătesc în funcție de temperatura apei. Replica primăriei lui Ciucu pentru propunerile lui Băluță appeared first on Buletin de București.
11:40
„Big Brother” pe A7 | „Sistemul de împărțit amenzi” impune restricții pe Autostrada Moldovei: Sunt calibrate camerele de scanare automată a numerelor de înmatriculare # Buletin de București
Șoferii care circulă zilele acestea pe Autostrada Moldovei au parte de restricții de trafic, impuse nu pentru mentenanța drumului propriu-zis, ci pentru funcționalitatea sistemului de supraveghere. Compania de Drumuri a scos echipe pe traseu pentru a treia zi consecutiv și blochează alternativ benzile de circulație în județele Buzău și Vrancea. Miza o reprezintă calibrarea camerelor […] The post „Big Brother” pe A7 | „Sistemul de împărțit amenzi” impune restricții pe Autostrada Moldovei: Sunt calibrate camerele de scanare automată a numerelor de înmatriculare appeared first on Buletin de București.
11:20
Călătorii fără bilet STB scapă de amenzi, dacă au cărți de identitate electronice. De ce | Digi24 # Buletin de București
Noile cărți de identitate electronice nu le permit controlorilor Societății de Transport București (STB) să dea amenzi pentru călătorii fără bilet. Deși sunt eliberate deja de un an, angajații operatorului de transport public nu au cititoare pentru cipul încorporat în aceste buletine, transmite Digi24. Mai bine de 125.000 de bucureșteni au deja documente de identitate […] The post Călătorii fără bilet STB scapă de amenzi, dacă au cărți de identitate electronice. De ce | Digi24 appeared first on Buletin de București.
Acum 12 ore
10:00
Prima comedie urbană românească inspirată de căței a avut avanpremiera într-un mall din Sectorul 2. Fiecare bilet se transformă în hrană pentru animale fără stăpân # Buletin de București
Filmul Efectul Pufi a avut ieri avanpremiera de gală la Cinemax Veranda, eveniment la care au participat actori și iubitori de animale. În același timp a fost marcată și lansarea campaniei „1 bilet la cinema = 1 bol de boabe pentru căței”, prin care fiecare bilet cumpărat va fi transformat în hrană pentru animale fără […] The post Prima comedie urbană românească inspirată de căței a avut avanpremiera într-un mall din Sectorul 2. Fiecare bilet se transformă în hrană pentru animale fără stăpân appeared first on Buletin de București.
07:10
Daniel Băluță „plătește” astrograma din campanie: contract de 50.000 de euro pentru o firmă din grupul DCNews, patronată de Bogdan Chirieac, atribuit în 47 de minute # Buletin de București
Contract „fantomă” de „promovare online” pentru firma lui Bogdan Chirieac Pe 2 februarie, la ora 09:51, Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 4 a lansat pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice un anunț pentru un contract de „promovare online”. La ora 10:38, în 47 de minute de la publicare, contractul este deja încredințat direct […] The post Daniel Băluță „plătește” astrograma din campanie: contract de 50.000 de euro pentru o firmă din grupul DCNews, patronată de Bogdan Chirieac, atribuit în 47 de minute appeared first on Buletin de București.
07:00
Patru spectacole dedicate lui Johann Strauss, la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian”, în luna februarie # Buletin de București
Programul Teatrului Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian” cuprinde, în luna februarie, patru spectacole dedicate lui Johann Strauss. Primele reprezentații au loc în zilele de 5 și 6 februarie, fiind dedicate piesei „Voievodul Țiganilor”, programată să înceapă la ora 19:00, potrivit unui comunicat de presă. „Voievodul țiganilor” este o operetă în trei acte de […] The post Patru spectacole dedicate lui Johann Strauss, la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian”, în luna februarie appeared first on Buletin de București.
06:20
Corner internațional și cluburi de lectură, la filiala „Lucian Blaga” a Bibliotecii Metropolitane # Buletin de București
Corner internațional și cluburi de lectură vor apărea la filiala „Lucian Blaga” a Bibliotecii Metropolitane București (BMB), anunță instituția de cultură din Capitală într-un comunicat de presă. Proiectul face parte dintr-o amplă strategie de revitalizare a bibliotecii. Inițiativa se desfăloară în colaborare cu A.TTUNE archilab, EduCaB România și Habitat for Humanity România. Lucrările de reamenajare […] The post Corner internațional și cluburi de lectură, la filiala „Lucian Blaga” a Bibliotecii Metropolitane appeared first on Buletin de București.
Acum 24 ore
05:30
Cei mici vor revedea unul dintre cel mai îndrăgit spectacol pentru copii. Pinocchio se joacă la Sala Palatului, pe 15 februarie, de la ora 11:00. Pinocchio, un spectacol cu tâlc, pentru cei mici Pinocchio întruchipează copilul universal care își dorește să cunoască lumea prin toate simțurile. Farmecul poveștii lui Pinocchio vine din această dorință puternică […] The post Pinocchio, cel mai îndrăgit spectacol pentru copii, la Sala palatului appeared first on Buletin de București.
05:00
Cei care vor să devină voluntari la Opera Comică pentru Copii se pot înscrie în perioada 1-28 februarie. Pot participa la acțiuni persoanele care au peste 15 ani. Voluntariat la Opera Comică pentru Copii Programul de voluntariat presupune: Experiență nu este necesară iar înscrierile se pot face AICI. CITEȘTE ȘI: Atelierele „Micul Artist”, la Opera […] The post Opera Comică pentru Copii a deschis înscrierile pentru voluntari appeared first on Buletin de București.
04:00
PMB cumpără lucernă de aproape 160.000 de euro pentru adăpostul de la Tei Toboc. Începând cu 2008, au fost salvați peste 250 de cai # Buletin de București
Primăria Capitalei a lansat prin Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB) o licitație publică pentru a cumpăra lucernă pentru cei 43 de cabaline ce se aflate în Adăpostul de cai Tei Toboc. Valoarea estimată a contractului depășește 160.000 de euro, iar în baza acestui contract hrana cabalinelor din adăpost va fi asigurată pentru doi […] The post PMB cumpără lucernă de aproape 160.000 de euro pentru adăpostul de la Tei Toboc. Începând cu 2008, au fost salvați peste 250 de cai appeared first on Buletin de București.
3 februarie 2026
19:50
Hubert Thuma respinge acuzațiile de „alianță” cu PSD: „Se acreditează ideea că împotriva domnului Bolojan s-au aliat oameni din PNL care au PSD în suflet” # Buletin de București
Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, a respins acuzațiile apărute în interiorul PNL, potrivit cărora mai mulți membri ai partidului ar fi votat împotriva propunerilor conducerii și că s-ar fi aliat cu PSD. Recent, Ilie Bolojan a cerut dizolvarea șefilor de sectoare/filiale pe care voia să îi schimbe, iar pentru acest lucru avea nevoie de […] The post Hubert Thuma respinge acuzațiile de „alianță” cu PSD: „Se acreditează ideea că împotriva domnului Bolojan s-au aliat oameni din PNL care au PSD în suflet” appeared first on Buletin de București.
Ieri
16:50
Sector 1 | Nouă stații de încărcare pentru mașini electrice au fost amplasate în șapte zone cheie. Care este tariful # Buletin de București
În Sectorul 1 au fost instalate nouă stații de încărcare pentru mașinile electrice, în șapte locații, printr-un parteneriat al Primăriei Sectorului 1 cu operatorul EVconnect. Pot fi încărcate, simultan, 18 mașini în noile stații. Tariful este de 1,59 lei/kWh, cu TVA inclus, iar plata poate fi făcută doar cu cardul în aplicația @voltrelli, care poate […] The post Sector 1 | Nouă stații de încărcare pentru mașini electrice au fost amplasate în șapte zone cheie. Care este tariful appeared first on Buletin de București.
16:40
Petiția „disperării”: Șantierul M6 sufocă Nordul Capitalei iar șoferii cer poduri metalice provizorii pentru a debloca DN1 # Buletin de București
O petiție publică prin care se solicită reluarea celor două benzi de circulație pe DN1 Otopeni a fost lansată de cetățenii și șoferii care tranzitează zilnic drumul. Aceasta a fost transmisă către Primăria Municipiului București, Primăria Orașului Otopeni, Ministerul Transporturilor, Metrorex și firma care execută lucrările la Magistrala 6 de metrou. Inițiatorii petiției cer identificarea […] The post Petiția „disperării”: Șantierul M6 sufocă Nordul Capitalei iar șoferii cer poduri metalice provizorii pentru a debloca DN1 appeared first on Buletin de București.
16:30
Conflict în PSD. Pandele acuză Ministerul Transporturilor, condus tot de PSD, că blochează modernizarea DN2 în Voluntari # Buletin de București
Primăria Voluntari, condusă de Florentin Pandele, a acuzat public Ministerul Transporturilor de „indiferență” față de starea degradată a Drumului Național 2, deși instituția este condusă de colegul său de partid, Ciprian Șerban. În timp ce administrația locală susține că are mâinile legate de lege în privința gropilor de pe drumul național, aceasta a direcționat recent […] The post Conflict în PSD. Pandele acuză Ministerul Transporturilor, condus tot de PSD, că blochează modernizarea DN2 în Voluntari appeared first on Buletin de București.
16:20
Achiziție directă la PMB: 45.000 de euro pentru evaluarea capacității de îndatorare a Bucureștiului # Buletin de București
Primăria Capitalei a lansat o invitație de participare la o achiziție directă pentru servicii de evaluare a capacității municipalității de a respecta obligațiile și angajamentele financiare pentru toate creditele în valută și monedă națională contractate pe termen lung și scurt (rating de credit). Valoarea achiziție este de 45.000 de euro, transmite Agerpres. Agențiile de rating […] The post Achiziție directă la PMB: 45.000 de euro pentru evaluarea capacității de îndatorare a Bucureștiului appeared first on Buletin de București.
15:30
Un grup de români care vindea programe TV piratate, anchetat de DIICOT și procurorii din Italia # Buletin de București
Procurorii DIICOT București și polițiști de la Direcția Economică din Capitală investighează o grupare de români acuzată că vindea programe TV piratate, accesa ilegal sisteme informatice și spăla bani. Anchetatorii români au efectuat pe 22 ianuarie, împreună cu procurori din Italia, șapte percheziții domiciliare în județele Arad, Dolj, Prahova și Giurgiu. „Acțiunea a fost desfășurată […] The post Un grup de români care vindea programe TV piratate, anchetat de DIICOT și procurorii din Italia appeared first on Buletin de București.
13:30
Ilfov | Bază sportivă și parc pe fonduri europene în Corbeanca. Primăria cere părerea locuitorilor # Buletin de București
Primăria Corbeanca dorește să acceseze fonduri europene pentru a amenaja o bază sportivă și un parc de agrement, în capătul satului Ostratu. Totuși, înainte de a depune cererile de finanțare, autoritatea locală invită cetățenii să completeze un chestionar cu privire la sporturile practicate. Pentru a obține finanțare, instituția urmează să depună două proiecte în cadrul […] The post Ilfov | Bază sportivă și parc pe fonduri europene în Corbeanca. Primăria cere părerea locuitorilor appeared first on Buletin de București.
13:30
Firma familiei Videanu a subcontractat lucrările pentru prelungirea Magistralei M4 de metrou | NewsCenter # Buletin de București
Firma familiei fostului ministru și primar al Capitalei, Adriean Videanu, a fost subcontractată pentru prelungirea magistralei de metrou M4. Contractul oferit de Primăria Sectorului 4 are o valoare de aproape un miliard de euro, transmite NewsCenter.ro. Theda Mar Design SRL, firma controlată de familia lui Adriean Videan, dar și UTI Construction and Facility Management, parte […] The post Firma familiei Videanu a subcontractat lucrările pentru prelungirea Magistralei M4 de metrou | NewsCenter appeared first on Buletin de București.
12:30
Întârzieri de peste două ore la Gara de Nord. Circulația trenurilor, afectată după ce o șină s-a rupt la Craiova # Buletin de București
Mai multe trenuri care au sosit sau urmează să sosească la Gara de Nord au acumulat întârzieri de peste două ore marți, 3 februarie. În această dimineață, o șină s-a rupt pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova, la kilometrul feroviar 115+500, transmite CFR SA. Din acest motiv, circulația feroviară este temporar suspendată pe […] The post Întârzieri de peste două ore la Gara de Nord. Circulația trenurilor, afectată după ce o șină s-a rupt la Craiova appeared first on Buletin de București.
12:20
Liniile de troleibuz cu indicativele 62 și 63 revin pe traseele de bază, potrivit unui anunț făcut de Societatea de Transport București (STB). Măsura a fost dispusă după ce Termoenergetica a finalizat lucrările de pe Bulevardul Iuliu Maniu, în apropiere de intersecția cu Strada Valea Cascadelor. Circulația celor două linii de transport public a fost […] The post Liniile 62 și 63 revin pe traseele de bază appeared first on Buletin de București.
09:50
Asociația Pro Infrastructură, despre extinderea supraterană M2 către comuna Berceni: „Este suficientă prelungirea liniei de tramvai” # Buletin de București
Reprezentații Asociația Pro Infrastructură sunt de părere că extinderea magistralei M2 în comuna Berceni nu este necesară. „Nu e nevoie de metrou în comuna Berceni. Trebuie făcut un studiu serios care să arate care este cererea de transport din zonă, câți oameni merg din punctul A în punctul B în fiecare zi, și să definim […] The post Asociația Pro Infrastructură, despre extinderea supraterană M2 către comuna Berceni: „Este suficientă prelungirea liniei de tramvai” appeared first on Buletin de București.
09:30
Sector 2 | Pictură și cursuri de limbi străine pentru seniori, la Centrul „Sf. Dumitru” # Buletin de București
Pictură și cursuri de limbi străine pentru seniori la Centrul „Sf. Dumitru”. Proiectul vine după ce înființarea centrului a fost aprobată de consilierii locali în ședința din 30 ianuarie, anunță Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din Sectorul 2. „Prin aceste activități, centrul contribuie la menținerea și îmbunătățirea capacităților fizice și intelectuale ale […] The post Sector 2 | Pictură și cursuri de limbi străine pentru seniori, la Centrul „Sf. Dumitru” appeared first on Buletin de București.
09:00
Apartamentele sub 100.000 de euro dispar din București. Ce cartiere mai rămân accesibile în 2026 # Buletin de București
Oferta de apartamente cu două camere sub 100.000 de euro în București s-a redus mult în ianuarie 2026, comparativ cu aceeași lună din 2025, în contextul creșterilor de preț din majoritatea cartierelor, potrivit datelor anunțul.ro, citate de economica.net. În ultimele 12 luni, prețurile medii cerute pentru apartamentele cu două camere au crescut de la valori […] The post Apartamentele sub 100.000 de euro dispar din București. Ce cartiere mai rămân accesibile în 2026 appeared first on Buletin de București.
08:50
Aeroportul Otopeni a devenit o „autogară” low-cost. 17 milioane de pasageri s-au înghesuit anul trecut într-un terminal depășit # Buletin de București
Aeroportul Internațional Henri Coandă s-a transformat într-o „piață de desfacere” pentru operatorii low-cost, care au ajuns să genereze majoritatea covârșitoare a traficului, în detrimentul confortului și al logicii de infrastructură specifice unei capitale europene. Datele Companiei Naționale Aeroporturi București pentru anul 2025 confirmă un nou record de aglomerație: 17 milioane de pasageri au tranzitat o […] The post Aeroportul Otopeni a devenit o „autogară” low-cost. 17 milioane de pasageri s-au înghesuit anul trecut într-un terminal depășit appeared first on Buletin de București.
08:10
Schema „Spitalul”: Cum a fost la un pas să piardă Baloteștiul 35 de hectare pentru un ONG de apartament | PublicRecord # Buletin de București
Comuna Balotești a fost aproape să piardă un teren de 35 de hectare din cauza unui proiectului Spitalul Româno-American pentru Copii, proiect prezentat ca o investiție de 250 de milioane de euro care ar fi răspuns la o nevoie critică. În spatele acestei inițiative se află o asociere ce a fost înființată în 2024, al […] The post Schema „Spitalul”: Cum a fost la un pas să piardă Baloteștiul 35 de hectare pentru un ONG de apartament | PublicRecord appeared first on Buletin de București.
07:10
Plimbare ornitologică gratuită în Parcul Tineretului, în weekend. „Destinație de iarnă” pentru peste 130 de specii de păsări # Buletin de București
O plimbare ornitologică ghidată va avea loc duminică, 8 februarie, între orele 11:00 și 12:30, în Parcul Tineretului. Evenimentul este organizat de Asociația Parcul Natural București (APNB) și va fi ghidat de Livia Gyöngyösi, specialistă, membră a Societății Ornitologice Române. Turul va fi despre migrația de iarnă și speciile care aleg să rămână sau să […] The post Plimbare ornitologică gratuită în Parcul Tineretului, în weekend. „Destinație de iarnă” pentru peste 130 de specii de păsări appeared first on Buletin de București.
05:00
Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București îi sfătuiește pe bucureșteni să ajute persoanele fără adăpost, în zile cu temperaturi extreme. Este vorba despre persoane cu situații de viață deosebite. Primăria Capitalei, prin DGASMB, deține trei adăposturi, cu o capacitate totală de 260 de locuri. Acestea funcționează la capacitate maximă, în zilele geroase de […] The post DGASMB | Măsuri pentru persoanele fără adăpost, în zilele geroase appeared first on Buletin de București.
00:30
Mandatul lui Cristian Măcelaru în funcția de director artistic al Festivalului și Concursului Enescu, prelungit până în 2031 # Buletin de București
Ministrul Culturii a anunțat, luni, că mandatul lui Cristian Măcelaru în funcția de director artistic al Festivalului și Concursului Enescu, prelungit până în 2031. Andras Demeter a făcut anunțul în cadrul conferinței de presă dedicate prezentării bilanțului ediției 2025 a Festivalului Internațional George Enescu și lansării celei de a XX-a ediții a Concursului Internațional George […] The post Mandatul lui Cristian Măcelaru în funcția de director artistic al Festivalului și Concursului Enescu, prelungit până în 2031 appeared first on Buletin de București.
2 februarie 2026
23:40
Definitiv | Fostul primar Daniel Tudorache recuperează diamantele de 2 milioane de euro sechestrate de DNA într-un dosar de corupție # Buletin de București
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis definitiv, luni, că fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache trebuie să primească înapoi diamantele de 2 milioane de euro sechestrate de DNA în dosarul de corupție care-l viza pe acesta. Decizia instanței a fost dată deși fostul primar a fost condamnat în respectivul dosar la 3 […] The post Definitiv | Fostul primar Daniel Tudorache recuperează diamantele de 2 milioane de euro sechestrate de DNA într-un dosar de corupție appeared first on Buletin de București.
22:50
Sector 1 | Primarul Tuță amenință din nou Romprest, supărat că străzile nu au fost dezăpezite la timp: „Este momentul ca lucrurile să se schimbe” # Buletin de București
Primarul Sectorului 1, George Tuță, amenință din nou compania de salubrizare Romprest, nemulțumit de felul cum s-a făcut dezăpezirea în noaptea de duminică spre luni, când a nins puternic în București. „Este ora 06:00 și suntem pe teren de peste nouă ore, însă situația nu este deloc bună. Multe străzi încadrate în urgența 0 și […] The post Sector 1 | Primarul Tuță amenință din nou Romprest, supărat că străzile nu au fost dezăpezite la timp: „Este momentul ca lucrurile să se schimbe” appeared first on Buletin de București.
21:00
Concursul Internațional George Enescu 2026, una dintre cele mai importante platforme internaționale de lansare pentru tinerii muzicieni din întreaga lume și poarta de acces către scena Festivalului Internațional George Enescu, va avea loc în perioada 23 august – 19 septembrie 2026, la București. Concursul, care se desfășoară o dată la doi ani, va avea patru […] The post Au început înscrierile pentru Concursul Internațional George Enescu 2026 appeared first on Buletin de București.
20:40
Aproape 300 de somații pentru necurățarea zăpezii de pe trotuarele imobilelor. Ce obligații au proprietarii și comercianții # Buletin de București
Polițiștii locali au acordat sute de somații pentru necurățarea zăpezii de pe trotuare, luni. Comercianții, asociațiile de proprietari și persoanele care locuiesc la case au obligația legală de a curăța zăpada de pe trotuarele din fața imobilelor și de a îndepărta țurțurii formați la balcoane și streșini, în termen de 24 de ore de când […] The post Aproape 300 de somații pentru necurățarea zăpezii de pe trotuarele imobilelor. Ce obligații au proprietarii și comercianții appeared first on Buletin de București.
20:40
Ecopolis lansează programul „Cetățeni pentru Aer Curat”: cinci școli din București vor monitoriza calitatea aerului # Buletin de București
Asociația Ecopolis lansează programul „Cetățeni pentru Aer Curat”, dedicat școlilor din București, care își propune să transforme unitățile de învățământ în spații active de educație pentru mediu și implicare civică. Este un program realizat în parteneriat cu Storia. În următoarea perioadă, vor fi selectate cinci școli din București care doresc să se implice activ în […] The post Ecopolis lansează programul „Cetățeni pentru Aer Curat”: cinci școli din București vor monitoriza calitatea aerului appeared first on Buletin de București.
20:40
Spectacol de muzică și lectură la Biblioteca Metropolitană București, de Ziua Internațională a Cititului Împreună # Buletin de București
Spectacol de muzică și lectură la Biblioteca Metropolitană București, de Ziua Internațională a Cititului Împreună. Evenimentul este programat joi, 5 februarie, potrivit unui comunicat de presă al instituției dedicate cititului din Capitală. Momentul artistic va fi susținut de elevii claselor I-VIII de la Școala Gimnazială de Arte „Iosif Sava” din Sectorul 1, ca urmare a […] The post Spectacol de muzică și lectură la Biblioteca Metropolitană București, de Ziua Internațională a Cititului Împreună appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
Alegerile pentru un nou primar în Sectorul 6 ar trebui organizate până în aprilie. Când vor avea loc de fapt # Buletin de București
Alegerile parțiale pentru un nou primar în Sectorul 6 ar trebui organizate până pe 15 aprilie 2026, potrivit Codului Administrativ, care prevede termene clare pentru situațiile de vacantare a funcției de primar. Totuși, este nevoie de o Hotărâre de Guvern care să stabilească data exactă, iar istoricul politic recent din București arată că prevederile legale […] The post Alegerile pentru un nou primar în Sectorul 6 ar trebui organizate până în aprilie. Când vor avea loc de fapt appeared first on Buletin de București.
15:10
Meciul FCSB-FC Botoșani, de pe Arena Națională, poate modifica traseele liniilor 86, 90, 104 și 143 # Buletin de București
Patru linii STB ar putea avea trasee modificate, pentru meciul FCSB-FC Botoșani din Superliga României, de joi, 05.02.2026. STB anunță ca traseele troleibuzelor 86, 90 și autobuzelor 104, 143 pot fi modificate. Dacă circulația rutieră va fi restricționată în zonă, cele patru linii STB vor circula astfel: Linia 86 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Clăbucet” și […] The post Meciul FCSB-FC Botoșani, de pe Arena Națională, poate modifica traseele liniilor 86, 90, 104 și 143 appeared first on Buletin de București.
14:20
30 de amenzi pentru drifturi, acordate de Brigada Rutieră a Capitalei într-o singură noapte # Buletin de București
Polițiștii Brigăzii Rutiere au acordat 30 de amenzi pentru șoferi cu comportament agresiv în trafic, în noaptea de 1 spre 2 februarie 2026. Autoritățile au desfășurat o acțiune pentru prevenirea producerii accidentelor de circulație și impunerea respectării normelor rutiere, în contextul condițiilor meteo nefavorabile. Verificările polițiștilor au avut loc în mai multe zone de interes […] The post 30 de amenzi pentru drifturi, acordate de Brigada Rutieră a Capitalei într-o singură noapte appeared first on Buletin de București.
13:40
Sector 6 | REBU nu mai ridică gunoiul. Toate asociațiile de proprietari și locuitorii de la case trebuie să încheie contracte cu Urban SA # Buletin de București
De la 1 februarie 2026, RER Ecologic Service București REBU SA nu mai ridică gunoiul în Sectorul 6, iar Urban SA rămâne singurul operator de salubritate. Compania este abilitată să asigure colectarea și transportul deșeurilor municipale de pe raza sectorului. Măsura încetării prestării serviciilor de salubrizare a companiei REBU a venit ca urmare a notificării […] The post Sector 6 | REBU nu mai ridică gunoiul. Toate asociațiile de proprietari și locuitorii de la case trebuie să încheie contracte cu Urban SA appeared first on Buletin de București.
12:40
Când are loc primul târg de adopții ASPA din 2026. Câinii sunt deparazitați și microcipați # Buletin de București
În acest final de săptămână va avea loc primul târg de adopții din 2026 organizat de Autoritate pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București (ASPA), conform unui anunț al instituției din subordinea PMB. Va avea loc la Veranda Mall. Bucureștenii care doresc să adopte un câine pot merge în acest final de săptămână la primul târg […] The post Când are loc primul târg de adopții ASPA din 2026. Câinii sunt deparazitați și microcipați appeared first on Buletin de București.
11:50
De la 1 februarie 2026, RER Ecologic Service București REBU SA nu mai ridică gunoiul în Sectorul 6, iar Urban SA rămâne singurul operator de salubritate. Compania este abilitată să asigure colectarea și transportul deșeurilor municipale de pe raza sectorului. Măsura încetării prestării serviciilor de salubrizare a companiei REBU a venit ca urmare a notificării […] The post Sector 6 | Urban SA este singurul operator de salubritate, de la 1 februarie appeared first on Buletin de București.
10:50
Traficul aerian în condiții de iarnă pe aeroporturile din Capitală. Unele curse ar putea avea întârzieri # Buletin de București
Traficul aerian se desfășoară în condiții de iarnp pe aeroporturile din Capitală, Henri Coandă și Băneasa. Nu există zboruri anulate, cu toate astea există posibilitatea ca anumite curse să înregistreze întârzieri, conform informațiilor transmise de Compania Națională Aeroporturi București (CNAB). Ninsoare ce a început noaptea trecută în București a dus la depunerea unui strat considerabil […] The post Traficul aerian în condiții de iarnă pe aeroporturile din Capitală. Unele curse ar putea avea întârzieri appeared first on Buletin de București.
10:10
Sector 1 | Primăria distribuie gratuit material antiderapant asociațiilor de proprietari # Buletin de București
Primăria distribuie gratuit material antiderapant asociațiilor de proprietari, în Sectorul 1, potrivit unui anunț al administrației locale. Măsura vine în contextul în care ANM a prognozat ninsori în Capitală, iar codul galben de ger a fost prelungit până marți. Primăria pune la dispoziție sare în vederea sprijinirii efortului de îndepărtare a zăpezii de pe trotuare […] The post Sector 1 | Primăria distribuie gratuit material antiderapant asociațiilor de proprietari appeared first on Buletin de București.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.