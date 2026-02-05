Amendă de până la 6.000 de lei pentru lipitorii de afișe. Sunt puși să le dea și jos

Lipitorii de afișe care sunt prinși că le pun în locuri neautorizate pot primi amenzi de la 3.000 până la 6.000 de lei, a anunțat miercuri Poliția Locală București. „Cu bidineaua și găleata din dotare, le lipea pe unde apuca! L-au prins colegii noștri de la Intervenții. 3.000 de lei, nu au stat la discuții! […] The post Amendă de până la 6.000 de lei pentru lipitorii de afișe. Sunt puși să le dea și jos appeared first on Buletin de București.

